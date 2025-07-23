Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Está na altura de atualizar toda a informação, Miguel Vieira Dias.

Rui Moreira diz que ainda não tomou uma decisão sobre se vai avançar com uma candidatura à Presidência da República. Remete essa decisão para setembro, sendo que as eleições presidenciais apenas para o mês de setembro, assim é que é depois da rentrée.

O atual presidente da Câmara Municipal do Porto recebeu hoje o grau de cavaleiro da Legião de Honra Francesa, na Embaixada da França, em Lisboa. Remeteu essa decisão para setembro, ainda antes das eleições autárquicas. Neste momento, esta condecoração a Rui Moreira foi acompanhada pela repórter do Observador, Beatriz Félix. Agora em direto. Boa tarde, Beatriz. Rui Moreira mantém segredo, podemos dizer assim, sobre se está mais perto ou mais longe dessa corrida a Belém.

Boa tarde. Isso mesmo, Miguel. O segredo mantém-se. Acabou há pouco mais de meia hora a cerimônia em que Rui Moreira recebeu então o grau de cavaleiro da Legião de Honra Francesa. No discurso que antecedeu a entrega da medalha, a embaixadora de França em Portugal dirigiu também algumas palavras a Rui Moreira, em que destacou o percurso do autarca, que, como disse, contribuiu sempre para o diálogo europeu. Já no final desta cerimônia, Rui Moreira falou aos jornalistas e a convicção mantém-se: só em setembro vai esclarecer se avança mesmo com a candidatura a Belém.

Principalmente nesta casa, que é casa da França, não poderei pronunciar sobre isso. Ainda assim, é um assunto em que estou a meditar. No tempo certo o direi, mas qualquer que seja a função que eu desempenhe ou não desempenhe, posso ser um simples cidadão, que escreve com regularidade e participa em programas e em discussões. Esses valores são valores que eu defenderei sempre, os valores da Europa.

Declarações de Rui Moreira, aqui a defender os valores da Europa e a remeter então esta decisão para setembro. Isto porque, para já, Rui Moreira diz que o mês de agosto é para banhos, novidades e dúvidas esclarecidas. Só mesmo em setembro. Foram então essas as declarações do presidente da Câmara Municipal do Porto no final da cerimônia de hoje, dia em que recebeu honras francesas e num dia também em que, além de marcar essas posições, destacou a prioridade de manter as relações escolares entre França e Portugal.

Rui Moreira, com prioridade agora para os banhos, decisões sobre as presidenciais só em setembro.

E já que falamos do assunto, André Ventura saúda uma eventual candidatura do ainda presidente da Câmara do Porto. Só não diz se pretende manifestar apoio nesta corrida ao Palácio de Belém.

Moreira vai ser candidato presidencial ou não. Não é por isso que eu estou aqui. Certamente que o partido nas próximas semanas terá uma posição sobre isso. Eu não vou alimentar uma situação que não conheço e que não sei.

Um eventual apoio.

Eu não sei se o Rui Moreira é candidato ou não, não faço a menor ideia.

André Ventura, na apresentação dessa candidatura do Chega à Câmara Municipal do Porto, o partido leva às autárquicas pela cidade invicta Miguel Corte-Real.

O PS acusa a ministra da Saúde não querer assumir responsabilidades à volta dos problemas do SNS. Em causa as conclusões da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde sobre a morte de um homem de 86 anos, que podia ter sido evitada caso tivesse recebido assistência mais cedo e também a reação da ministra, que recusa para já admitir-se.

Além disso, Ana Paula Martins tinha agendado esclarecimentos para amanhã, na Assembleia da República, a pedido do PS, mas acabou por adiar essa audiência. No programa Explicador, esta tarde, aqui na Rádio Observador, na última hora, a deputada Sofia Andrade, deputada socialista, acusa Ana Paula Martins de fugir ao Parlamento.

Esta audição esteve inicialmente marcada para amanhã, dia 24, e a senhora ministra desmarcou por compromissos de agenda. O que é estranho é que nós, deputados, recebemos a agenda do governo e a agenda da senhora ministra da Saúde para estes próximos dias está vazia. Portanto, isto mostra-nos mais uma vez que a senhora ministra não quer assumir as responsabilidades, está a fugir ao Parlamento, está a fugir de prestar os esclarecimentos que lhe são exigidos e que são devidos.

Também convidado do Explicador, o deputado Miguel Guimarães falou sobre a falta de recursos humanos, que está a faltar em simultâneo o Hospital da Amadora e o novo hospital de Sintra.

O ex-bastonário dos médicos reconhece que têm de ser contratados mais profissionais. Espera Miguel Guimarães que o novo hospital venha aliviar os constrangimentos nas urgências nesta zona do país.

Teoricamente, os doentes distribuir-se-ão e, portanto, haverá menos doentes neste hospital de Sintra que já deixam de ir ao Hospital Fernandes da Fonseca. E nessa perspectiva, teoricamente, os profissionais de saúde acabariam por chegar. Ainda assim, porque há escalas, porque há necessidade de permanência de médicos nos dois hospitais, vão ser obviamente contratados mais médicos.

Sofia Andrade, do PS, e Miguel Guimarães, do PSD, em debate na Rádio Observador sobre os problemas que persistem no Serviço Nacional de Saúde. O PS insiste que a ministra deve assumir responsabilidades das duas mortes relacionadas com a demora na assistência durante a greve da INEM.

A Câmara Municipal de Loures esclarece que o terreno onde decorrem as demolições é uma área privada. Uma área privada no município de Loures e diz também à Câmara Municipal que a operação decorreu em articulação com o proprietário. À Agência Lusa, fonte oficial da autarquia explica que a zona do talude militar contempla uma grande extensão que abrange três freguesias com partes do território que são públicas e outras que são privadas.

A autarquia de Ricardo Leão assegura que o proprietário foi notificado das diligências da Câmara. Ainda esta tarde, o governo assumiu ter conhecimento da rede criminosa que anda a vender barracas em Loures, uma denúncia que tinha sido feita pelo presidente da Câmara, Ricardo Leão.

Miguel Pinto Luz, o ministro das Infraestruturas, diz que está em comunicação constante com o autarca e garante que Ricardo Leão não está sozinho.

Temos conhecimento, porque temos estado a falar permanentemente com o presidente da Câmara de Loures e disse que o presidente da Câmara de Loures não está sozinho. O governo está a acompanhar e nós não podemos deixar e colocar a cabeça debaixo da areia em relação ao problema desta proliferação que está a acontecer na Área Metropolitana de Lisboa. Nós não queremos uma Área Metropolitana de Lisboa igual à Área Metropolitana de Lisboa que tínhamos na década de 80.

Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas, à alegada rede criminosa vende barracas a preços que podem chegar aos €3.000, com garantia do fornecimento de água e luz.

Agora passam sete minutos das 19h. Há ainda outra notícia que está a marcar a atualidade, Miguel Vieira Dias.

Os vereadores da oposição na Câmara de Lisboa questionam a imparcialidade de Carlos Moedas no âmbito da apresentação do projeto Benfica District, que foi ontem divulgado no Estádio da Luz por Rui Costa e onde marcou também presença a ministra do Desporto.

Numa reunião privada na Câmara Municipal de Lisboa, PS, PCP, Livre, Bloco de Esquerda e Cidadãos por Lisboa consideraram inadmissível a presença do presidente do Executivo Municipal na apresentação do projeto urbanístico do Clube Encarnado. A oposição acusa também Carlos Moedas de uma manobra eleitoralista.

Em resposta à Agência Lusa, fonte do gabinete do autarca diz que Carlos Moedas marcou presença na apresentação deste projeto, tal como faz em muitas outras ocasiões, desde que sejam projetos relevantes para a cidade de Lisboa.