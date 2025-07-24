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O Presidente da República enviou a Lei dos Estrangeiros para o Tribunal Constitucional e com críticas ao Governo e ao Chega. Para Marcelo Rebelo de Sousa, o diploma foi feito à pressa, sem audições constitucionais, obrigatórias ou não, e que podem promover a discriminação. Sublinha o chefe de Estado que há várias instituições jurídicas que têm de ser ouvidas e ataca conceitos do diploma proposto pelo Governo que, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, violam o princípio constitucional de segurança jurídica.

Uma das maiores preocupações do presidente vai para o reagrupamento familiar. O chefe de Estado diz que as alterações à lei não acautelam o interesse das crianças, que podem ser forçadas a lidar com separações prolongadas dos pais, num diploma que pode ainda potenciar rotas ilegais de imigração.

O presidente deixa claro que é o Governo que considera imperioso e urgente regular esta matéria. Sugere que não partilha deste sentimento de urgência. Marcelo Rebelo de Sousa exige ainda segurança jurídica que evite potenciais tratamentos diferenciados e discriminatórios.

O chefe de Estado deu 15 dias ao Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre o requerimento hoje remetido ao Palácio Ratton. Os partidos com assento parlamentar já reagiram também a esta decisão de Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente do Chega admite que o chefe de Estado tem dúvidas. No entanto, diz que se trata de uma má decisão.

Acho que é um erro que vai atrasar, em muito, este processo legislativo. Corremos o risco de isto se tornar semelhante a outros processos legislativos que nunca entraram em vigor ou que ficaram pelo meio por outros motivos de regulamentação, de envio para o Constitucional, etc. Nós não podemos parar nesta matéria, estamos a parar, e isto é uma paragem. Porém, se o Presidente da República, de facto, tem dúvidas de natureza constitucional sobre os estrangeiros, elas têm de ser clarificadas.

Opinião diferente tem o PS. Pedro Delgado Alves, deputado socialista, concorda que é urgente o Tribunal Constitucional pronunciar-se sobre este diploma, que, no entender do deputado socialista, ultrapassou os limites.

Esperamos que, o pedido foi feito com urgência, também o Tribunal Constitucional ofereça uma decisão dentro do prazo que é esperado, para que este processo possa ser colocado nos eixos, de onde nunca devia ter saído, com o cumprimento das regras regimentais e constitucionais e no quadro de um processo para o qual o Partido Socialista, desde o início, denota que está disponível para colaborar.

O deputado Paulo Muacho, do Livre, saúda a posição do Presidente da República e critica o Governo por fazer alianças com o Chega.

Este pedido de fiscalização dá também um alerta ao Governo e a esta maioria que se formou na Assembleia da República entre a AD e o Chega, que tem sido uma maioria extremamente arrogante a lidar com os processos legislativos e com os processos democráticos na aprovação de legislação, nomeadamente em matéria de imigração, para a própria Lei da Nacionalidade.

São críticas partilhadas pela líder parlamentar do PCP. Paula Santos acusa ainda o Governo de ignorar as instituições que deviam ter-se pronunciado antes da aprovação da lei.

A verdade é que as reservas são mais do que muitas. Não se quis ouvir as entidades, as associações. Não se quis ouvir, inclusivamente, aquelas entidades que são de audição obrigatória. O próprio Presidente da República também sinaliza esse mesmo aspeto e, portanto, consideramos que esta é a decisão que se impunha perante o conteúdo deste diploma.

As reações dos partidos à decisão do Presidente da República, que enviou o diploma da imigração para o Tribunal Constitucional. Voltamos a André Ventura, que esta tarde comentou a nomeação de Álvaro Santos Pereira como governador do Banco de Portugal.

O presidente do Chega reconhece experiência a Álvaro Santos Pereira, acusa, no entanto, PS e PSD de apenas nomearem pessoas com cartão partidário para cargos de liderança, embora o novo governador não esteja filiado em nenhum partido.

É esta tentação que o PS e o PSD têm, que não conseguem sair de antigos ministros, de antigos secretários de Estado, de malta com o cartão partidário ou ligado aos aparelhos partidários. Isto é uma tentação que PS e PSD continuam a ter, que em qualquer nomeação vem sempre, talvez por vontade, receio ou vontade de controle político, os nomes que vêm à cabeça é quem ou foi dirigente partidário, ou ministro, ou secretário de Estado, como se não houvesse mais ninguém.

A crítica feita por André Ventura, reação que foi antecedida de outros representantes de partidos que já manifestaram opinião sobre o novo governador.

Pelo PS, José Luís Carneiro nem esperou pela nomeação do governo para deixar críticas à AD, antecipando a não recondução de Mário Centeno. O secretário-geral socialista falava numa escolha política que não obedece a critérios técnicos.

Com certeza que é uma decisão política, estritamente política, porque se fosse técnica, de mérito, competência e prestígio junto dos seus colegas europeus, com certeza que o professor Mário Centeno ficaria na função, porque é dos mais competentes entre todos os seus pares europeus.

José Luís Carneiro e esta acusação de que a escolha é eminentemente política e não técnica. Há também reações de outros partidos.

Para a Iniciativa Liberal, o Governo tomou a decisão certa. Opinião diferente têm os partidos à esquerda. Livre, Bloco e PAN mostram-se desagradados com a escolha, em particular pelo fato de Álvaro Santos Pereira ter sido ministro da Economia no período da Troika, sob a liderança de Pedro Passos Coelho.

Falemos ainda das alterações ao Código do Trabalho que o Governo quer promover. A proposta do Executivo inclui a inclusão de uma área de cuidado a crianças e pessoas doentes ou com deficiência nos serviços mínimos a acautelar durante as greves.

O Governo quer também alargar a duração dos contratos de trabalho. À saída da reunião da Concertação Social, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social diz que foram encontros frutíferos no que toca às alterações à lei da greve. Maria do Rosário Palma Ramalho frisa que a ideia é ser mais exigente quanto à definição dos serviços mínimos, sem pôr em causa os direitos dos trabalhadores, mas diz, por exemplo, a ministra, que o direito à saúde ou à circulação têm de ser garantidos durante as paralisações. Passam agora oito minutos das 19h. Atualizamos também outras notícias.

E começamos com futebol. Há um novo reforço para o Futebol Clube do Porto. Alberto Costa é oficialmente azul e branco. O lateral-direito português assina contrato até 2030 e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 65 milhões de euros.

O negócio entre o Futebol Clube do Porto e a Juventus ficou fechado nos 15 milhões de euros. Em sentido contrário, João Mário já foi oficializado no clube italiano. O atleta português de 25 anos custou aos cofres da Juventus 12 milhões de euros.