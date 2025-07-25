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Altura para uma nova ronda pela atualidade.

André Ventura considera que o primeiro-ministro mostrou subserviência relativamente ao presidente de Angola, ao ter prometido que Portugal vai dar preferência ao acolhimento de imigrantes daquele país.

O líder do Chega diz que o Estado português pode ter boas relações com os países da CPLP, mas não tem de agradar a todos nas decisões que toma.

Portugal tem que regular a imigração, quer o presidente de Angola goste, quer não goste, quer o presidente do Brasil goste, quer não goste, quer o presidente de Moçambique goste, quer não goste. Isto não implica que Portugal não tenha uma relação boa, privilegiada com a CPLP, mas significa que tem que olhar acima de tudo para os seus interesses. E por isso eu vi com muita preocupação, não só as palavras do presidente de Angola, João Lourenço, mas também a aparente atitude servil que o governo português tem perante o presidente de Angola.

As declarações de André Ventura, aqui captadas pela CNN, depois de o primeiro-ministro ter recebido o presidente angolano no Palácio das Necessidades, em Lisboa, onde lembrou a importância dos imigrantes angolanos para o desenvolvimento da economia portuguesa.

Quero agradecer, em nome do governo português, o contributo inestimável que a comunidade angolana dá ao tecido económico de Portugal e o nosso compromisso de continuar a criar condições preferenciais para o acesso de cidadãos angolanos à integração no nosso mercado de trabalho e à integração plena na nossa dinâmica social.

Declaração de Luís Montenegro, o primeiro-ministro português, ao lado de João Lourenço, presidente angolano, que foi questionado sobre as alterações promovidas pelo Executivo à Lei dos Estrangeiros. Ora, o chefe de Estado angolano recusou tecer comentários, diz que o mais importante desta visita a Lisboa é mesmo fortalecer os laços entre os dois países.

Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, não ficou surpreendido com a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, por ter enviado o diploma sobre a Lei dos Estrangeiros para o Tribunal Constitucional. Admite que se trata de uma matéria sensível.

É a coisa mais normal que existe, e até compreensível, é que o Presidente da República, em determinadas matérias, exercite o seu poder, o seu direito de fiscalização preventiva. Esta é uma matéria muito sensível e, portanto, é natural que o chefe de Estado tenha essa precaução antes de fazer um juízo substantivo sobre a lei.

"Sem tremas", diz Paulo Rangel sobre esta decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de enviar para o Tribunal Constitucional o diploma que altera a Lei dos Estrangeiros. À esquerda, chegam várias saudações à posição adotada pelo Presidente da República.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, considera que esta tomada de posição do chefe de Estado dá razão às críticas que os socialistas têm feito.

A decisão que o senhor Presidente da República tomou mostra que o Partido Socialista tinha razão quando, há cerca de 15 dias, chamei a atenção para o grave atropelo democrático que tinha sido cometido na Assembleia da República por parte da AD e do Chega. Coligaram-se, atropelaram regras democráticas porque não ouviram, não apenas instituições representativas dos migrantes, mas também entidades empresariais que são essenciais para a nossa economia. Mais grave ainda, não ouviram os tribunais superiores.

Também António José Seguro falou esta tarde sobre o tema. O candidato à Presidência da República aplaude a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, com quem tantas vezes não concordou, lembra Seguro.

Devem ser envolvidas todas as instituições, todos os atores, para que possam dar contributos. Não podem ser leis feitas à pressa. Portanto, eu aplaudo a iniciativa do senhor Presidente da República. Tantas vezes discordei dele, desta vez acho que ele agiu bem. E espero que os atores políticos aprendam com este gesto do senhor Presidente da República e que, de facto, quando a lei vier, ela possa ser objeto de maior envolvimento, porque a nossa comunidade só tem futuro se ela for coesa.

O antigo secretário-geral do PS sublinha que esta é uma lei que não pode ser feita à pressa.

Outro candidato presidencial, António Filipe, apoiado pelo PCP, também apoia a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, diz que o presidente tem razões para pedir esta fiscalização preventiva.

É plenamente justificada. Foram feitos, quer no debate parlamentar, quer no debate público que houve sobre essa matéria, embora ele tenha sido, de facto, muito limitado pela urgência que foi dada ao processo legislativo, mas houve vozes, inclusivamente prestigiados constitucionalistas, relativamente à inconstitucionalidade de muitas das disposições constantes desse diploma que foi aprovado na Assembleia da República e considero que a decisão do Presidente da República tem toda a justificação.

António Filipe aos jornalistas no final de uma visita ao Arsenal do Alfeite. O antigo deputado do PS, Vitalino Canas, critica a nomeação de Álvaro Santos Pereira para governador do Banco de Portugal. Diz que é uma escolha política censurável.

Vitalino Canas desvaloriza as participações de Mário Centeno e Álvaro Santos Pereira em anteriores governos, diz que o currículo de ambos é o que conta para a avaliação e lamenta até a saída de Centeno, a quem reconhece competência, acusando Luís Montenegro de pôr em causa a independência do Banco de Portugal.

No fundo, houve aqui uma escolha essencialmente política. Isso é incompatível com o perfil constitucional e o perfil europeu do governador do Banco de Portugal. O governador do Banco de Portugal não deve ser escolhido tendo em conta o seu perfil político e a sua confiança. E, portanto, nós aqui, manifestamente, e é isso que me parece que é motivo de censura, a substituição de alguém que tinha competência para exercer a função, que exercia com independência em relação ao governo e em relação ao qual o governo não lhe agradava essa independência.

Vitalino Canas, convidado do explicador da Rádio Observador, onde esteve também um antigo deputado do PSD, Duarte Pacheco, que desvalorizou o assunto.

Sobre estas mudanças à lei laboral que o governo pretende realizar, que estiveram também em discussão esta semana, Duarte Pacheco acredita que o governo não vai pôr em causa o direito à greve, mas alerta para os abusos permitidos pela lei atual.

Há abusos Que são permitidos pela atual legislação e, portanto, é normal que o governo a queira repetir. Ninguém quer pôr em causa o direito à greve, é um direito constitucional e nós somos uma democracia, repito, um Estado de direito e portanto temos que respeitar a Constituição. Mas há uma liberdade e há outra. Quando o Metropolitano interrompe a sua atividade normal para plenários nas horas de ponta, o objetivo é claramente perturbar o serviço aos cidadãos.

Duarte Pacheco, antigo deputado do PSD, e Vitalino Canas, ex-deputado socialista, em debate esta tarde aqui na Rádio Observador.

Noutro explicador da tarde política, Miguel Cabrita, deputado do PS, coordenador do PS na Comissão de Trabalho, diz que as alterações à lei da greve são manobras desequilibradas para esconder a incapacidade do governo.

Parece-nos que esta mexida na lei da greve, que não estava no programa eleitoral, foi um assunto trazido para a campanha eleitoral pelo primeiro-ministro na sequência das consequências desastrosas da má gestão que o governo fez em greves em setores críticos. No INEM, com consequências trágicas que conhecemos, com mortes associadas, quando o governo não acautelou sequer o processo de definição de serviços mínimos, e na CP, quando houve também uma gestão muito deficiente dos serviços mínimos que foram decretados. Esta mexida é mais um exemplo de propostas que vêm esconder a incompetência e a incapacidade do governo na gestão de alguns casos concretos, mais do que qualquer outra coisa.

Uma proposta que Miguel Cabrita não considera urgente.

São agora 19h07. Vamos ainda ficar a conhecer outras notícias que também estão a marcar a atualidade a esta hora.

Na Faixa de Gaza, uma em cada três pessoas passa vários dias sem comer. É o que denuncia o Programa Alimentar Mundial, que alerta que a destruição no enclave está a aumentar de forma acentuada.

Sublinha ainda esta agência da ONU que 90 mil mulheres e crianças necessitam, de forma urgente, tratamento médico.

O Sporting arranca a nova época daqui a menos de meia hora. Os Leões jogam o Troféu Cinco Violinos contra os espanhóis do Villarreal. Começam a nova época onde acabaram a anterior, no Jamor. Com o Estádio de Alvalade em obras, é o Estádio Nacional a ser a casa provisória dos Leões.

Os jogadores já foram apresentados um a um antes do início da partida, momento acompanhado pelo jornalista André Maia, agora aqui em direto. André, alguma surpresa nos jogadores que foram apresentados? E já agora, qual é o 11 com que o Sporting se vai apresentar nesta partida frente ao Villarreal?

Olá, boa tarde, Miguel. Miguel e Miguel.

Miguéis. MN.

Exatamente, Miguéis, Miguel Vileira e Miguel Vítor Dias. Não há propriamente uma surpresa de última hora nos jogadores que aparecem, até porque poucos minutos antes da chegada dos jogadores aqui ao estádio, tivemos a confirmação oficial de que João Virgínia é guarda-redes do Sporting e portanto quando foi dito o nome do guarda-redes leonino, acabou por não ser propriamente uma surpresa, mas se quisermos escolher uma, provavelmente será essa, João Virgínia a ser então apresentado. Obviamente Viktor Gyökeres não mora cá, não foi apresentado. Outra das surpresas é também a escolha de camisola de Konrad Harder, portanto temos mesmo sucessor. O dinamarquês vai ser o novo número nove dos Leões e é o sucessor da nove vestida por Viktor Gyökeres nas últimas duas temporadas. João Virgínia, como dizia, provavelmente a grande surpresa desta apresentação e salta diretamente pro 11 inicial, que fica assim do lado do Sporting: na baliza vamos ter então João Virgínia, à esquerda Mateus Reis, à direita vamos ter Ivan Fresneda, os centrais Gonçalo Inácio e também Ousmane Diomande, depois a linha média para Idriissa Morita, também para o Pedro Gonçalves, ainda com Geny Catamo de um lado, Francisco Trincão do outro e na linha da frente vamos ter o Konrad Harder. Vai ser então o homem da frente com Martin Muhmann obviamente também como capitão e no meio-campo. É o 11 escolhido por Rui Borges, sendo que no banco de suplentes destaque para os novos reforços, Alisson Santos, também Khoshashvilli e ainda para Ryan Lucas, também com a presença de vários jovens da formação, como é por exemplo Manuel Mendonça, Diogo Ribeiro ou Diogo Travassos. Já do lado do Villarreal joga assim: Luiz Júnior, Rafa Pau Navarro, Kawambala, Gerard, Parejo, Guie, também Pep e ainda Yeremy, com Pedraza e Yette na linha da frente. São os escolhidos do lado de Marcelino García, numa altura em que lá embaixo já vão aquecendo as duas equipas, de um lado o Villarreal, de amarelo bem carregado, do outro o Sporting, de verde e branco, num dia em que o Estádio do Jamor se pinta de ambos dos lados precisamente com essas cores.

André Maia, não sei se já deitaste um olho aí às bancadas do Estádio do Jamor, não vislumbraste nenhum Luís Suarez?

Não vislumbrei nenhum Luís Suárez e aliás, Miguel Vilela, se olhar para as camisolas dos adeptos que estão aqui presentes, eu diria que nesta altura é muito mais presente Viktor Gyökeres do que Luís Suárez, porque a maioria dos adeptos do Sporting que trazem o nome do jogador na camisola continua a ser do número nove sueco, apesar de ele já não morar cá, mas certamente que ao longo da temporada esse número nove vai ser substituído por outro número. Já sabemos que não será o nove de Luís Suárez. Resta saber qual é que será o número do jogador ex-Almería que vai seguir de malas e bagagens aqui para Lisboa.

Depois de tantos gols e tantas alegrias, como não continuar a recordar Viktor Gyökeres. André Maia, aqui em direto do Estádio Nacional, Sporting, Villarreal, relato em direto aqui na rádio. Comentários de Augusto Inácio, Nuno Mourão e Pedro Henriques.