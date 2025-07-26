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São sete horas. Edição das sete com António José Soares e a começar com Luís Montenegro, que rejeita as acusações feitas pela oposição de que só governa para alguns jovens.

Foram declarações do primeiro-ministro na celebração dos 51 anos da Juventude Social-Democrata, em Ovar. Luís Montenegro utilizou o IRS Jovem e o passe gratuito até aos 23 anos como exemplos de mostrar que o Partido Social-Democrata está empenhado nesta área, ao contrário do PS, que acusa de fazer uma distinção injusta entre os jovens, de acordo com o nível de qualificação.

Um passe jovem gratuito nas áreas metropolitanas, que também era exclusivo para jovens estudantes, como se os jovens que não são estudantes não tivessem também necessidade de se mover, de se movimentar para ir trabalhar, para ir para as suas ocupações. Vejam bem, nós éramos acusados de governar só para alguns, porque estávamos a pensar na franja até aos 35 anos. E aqueles que nos acusavam disso, dentro dessa franja, faziam uma distinção inqualificável, injusta, inaceitável, entre aqueles que têm uma determinada qualificação ou nível de qualificação.

Luís Montenegro nas cerimônias dos 51 anos da Juventude Social Democrata, em Ovar, num som captado pela Sic Notícias.

Agora são sete horas e três minutos. Vai ser assinada, António, terça-feira, a primeira parceria público-privada para o TGV.

O anúncio, Nuno, foi feito pela Infraestruturas de Portugal. A IP e o consórcio Lusolav, liderado pela Mota-Engil, vão formalizar este contrato do troço Porto-Campanhã até Oiã. O plano original previa uma ponte rodoferroviária de dois tabuleiros sobre o Douro, a reformulação da estação de Porto-Campanhã e uma nova estação subterrânea em Santo Ovídio, em Gaia, mas o consórcio apresentou uma alternativa: construir duas pontes e mudar a estação de Gaia para Vilar do Paraíso.

Entretanto, nesta edição ainda das sete, não passou de facto de um falso alarme. A Proteção Civil confirma um alerta de ameaça de bomba no avião que aterrou. Foi de emergência no Aeroporto Humberto Delgado. No entanto, não foram encontrados explosivos a bordo.

A circunstância obrigou a uma forte mobilização das autoridades para o aeroporto de Lisboa, depois de um avião da SATA, proveniente dos Açores, em direção a Bilbao, aterrar de emergência devido a esse alerta de ameaça de bomba. A diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa disse à Rádio Observador que, entretanto, as forças policiais já descartaram este cenário. Margarida Castro Martins explica mais detalhes.

Confirmo que recebemos uma ameaça de um alerta laranja do aeroporto por ameaça de bomba. Esse alerta chegou por volta de 12h30. O avião aterrou pelas 12h50. A Polícia Judiciária promoveu as diligências adequadas a esta situação. Os passageiros iniciaram o desembarque por volta das 14h30. E por volta das 15h, a PJ não confirmou a ameaça de bomba e, portanto, os meios estão neste momento a disponibilizar.

Declarações da diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara de Lisboa à Rádio Observador. Já de acordo com o comunicado da SATA, dois passageiros foram detidos para interrogatório. Estes dois passageiros foram detidos por causa deste falso alarme, pois são suspeitos da responsabilidade na comunicação desta ameaça.

Entretanto, agora no plano internacional, o Hamas diz estar surpreendido com as declarações do governo norte-americano sobre o estado das negociações do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Isto depois de Donald Trump e o enviado especial norte-americano para o Médio Oriente terem culpado o grupo palestiniano pelo fracasso das negociações no Qatar e o acusarem de não estar aberto a um acordo. O Hamas rejeitou as declarações americanas e destacou que os outros mediadores, o Egito e o Qatar, expressaram satisfação com a posição do grupo, de acordo com o membro do Hamas, citado pela Al Jazeera. Os Estados Unidos estão a ignorar o verdadeiro obstáculo do acordo, que é o governo de Netanyahu.

E agora desporto. Nesta tarde, já quase noite, daqui a pouco, de fim de semana, o Benfica vai jogar exatamente com o Fenerbahçe. Eusébio Cup.

É o fim da pré-época dos encarnados e que vai marcar a apresentação aos adeptos. A partida tem lugar às 20h, daqui a pouco, no Estádio da Luz, e é lá que está o jornalista Miguel Cordeiro, que se junta agora a nós aqui em direto. Boa tarde, Miguel. Que tal o ambiente aí na Luz? E onzes, já temos?

Boa tarde, António. Já temos onzes, sim. O ambiente, para já, podemos dizer, morno. Está uma bela tarde de verão, estamos em período de férias, final de julho, agosto está aí à porta e é aquele jogo que é aproveitado por muitos emigrantes portugueses que aproveitam esta Eusébio Cup para matar saudades do Estádio da Luz. Certo é que o jogo é só às 20h e, portanto, estamos a 54 minutos. Ainda há muita gente nos comes e bebes lá fora, que só vai entrar já bem perto do apito inicial. Posso dizer que todas as bancadas do Estádio da Luz, incluindo todas as bancadas, ou seja, do terceiro anel, estão abertas e, portanto, espera-se uma boa casa para este encontro entre Benfica e Fenerbahçe. É a 13ª edição da Eusébio Cup, a Taça do Rei. O Benfica já conquistou este troféu por cinco vezes, conquistou as duas últimas edições. O ano passado venceu por 5x0 o Feyenoord, a equipa dos Países Baixos, e o Benfica conquistou esse troféu no ano passado. Para este encontro, espera-se a estreia de algumas caras novas na equipa do Benfica e isso confirma-se já a partir do 11 escolhido por Bruno Lage. Vamos então a esse 11 do Benfica. Trubin é o guarda-redes, depois linha de quatro com Dedic à direita, António Silva, Otamendi e Dalot a jogar à esquerda. Dedic é uma É uma estreia no Estádio da Luz, podemos dizer que é um reforço para esta temporada. No meio-campo, uma autêntica revolução, muita cara nova. Enzo Bachana Chea é titular, Richard Rios também joga titular, Orsinos vai também a jogo e depois jogam João Veloso, é uma estreia também neste estádio, e no ataque, Akturkoglu e Pavlídis, dois homens que souberam saborear o gol na época passada e que vão tentar fazer o mesmo durante esta temporada. Estes são os homens escolhidos por Bruno Lage, num jogo em que há muita expectativa, ou houve muita expectativa, até há poucos minutos, sobre se o Benfica iria ou não apresentar João Félix. Tudo aponta que não. As negociações estão avançadas, mas tudo aponta que o jogador não será apresentado esta tarde e, para já, ainda não é reforço do Benfica. Benfica que vai jogar contra o Fenerbahçe, a equipe liderada por José Mourinho, já treinou o Benfica, sabe o que é conquistar o Campeonato Português, nesse caso, pelo Futebol Clube do Porto, é um dos maiores nomes no futebol português. Hoje joga aqui, já jogou o Eusébio Cup pelo Inter, hoje joga pelo Fenerbahçe. O jogo é às 20h, tem relato em direto aqui na Rádio Observador.

Obrigado, Miguel. Fica então aqui este relato do jornalista Miguel Cordeiro, desde o Estádio da Luz, com o ambiente e os 11 que vão jogar daqui a pouco este Benfica-Fenerbahçe, quando forem 20h. Uma partida que vai ter análise e relato em direto aqui na Rádio Observador.

Agora são 19h08. Para fechar, falta atualizar toda a informação, António, de âmbito local.

O Cais do Ginjal, em Almada, vai reabrir ao público na próxima quinta-feira. Isto depois de terem terminado as demolições de alguns edifícios que estavam em risco. A presidente da autarquia diz que ao longo do percurso pode ser vista uma exposição sobre a história do cais, um espaço icônico da história de Almada. O município de Oeiras vai promover duas sessões públicas para apresentar o plano estratégico dos mercados municipais. A primeira está marcada para segunda-feira, às 18h, no Mercado de Oeiras. A segunda sessão vai ser dia 4 de agosto, também às 18h, no Mercado de Algés. A Câmara de Vila do Conde vai doar um conjunto de terrenos para a ampliação do complexo desportivo do Rio Ave. O anúncio foi feito pelo clube. Em causa está uma parcela com 17 mil m² contígua à parte norte do estádio, para onde está projetada a construção de um campo de treinos com relva natural. A penúltima etapa da Volta a Portugal começa em Alcobaça no dia 16 de agosto, tem mais de 170 km que atravessam a região Oeste. Os ciclistas vão passar pelos principais pontos da cidade e terminar na subida de Montejunto. Em Ourém, o Parque da Cidade António Teixeira vai ser alargado. O investimento vai custar quase € 2 milhões. O objetivo é criar um espaço mais acessível, inclusivo e sustentável, que promova o bem-estar da população e valorize a zona ribeirinha. Terminamos com o Festival Dunas de São Jacinto, que arranca dia 22 de agosto em Aveiro. O evento vai contar com concertos de Gisela João, Ana Bacalhau e David Fonseca. Durante os três dias do festival, vai ser disponibilizado um transporte 100% elétrico de hora a hora entre a marginal Frente Ria e a Praia de São Jacinto.

António José Soares de volta às 19h30, depois do arranque para a Luz, para o Benfica-Fenerbahçe. Então até já.

Até já, Nuno.