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Jornal das 7 com António José Soares e a começar com a notícia que Estados Unidos e União Europeia chegaram a um acordo comercial para as tarifas de 15% sobre produtos europeus.

A decisão foi anunciada na última hora, na sequência de uma reunião entre Donald Trump e Ursula von der Leyen, na Escócia. O presidente dos Estados Unidos e a presidente da Comissão Europeia estiveram reunidos. A nova taxa que vai ser aplicada aos produtos europeus é superior à de 10%, que era aplicada desde abril, mas metade da taxa de 30% que o líder norte-americano ameaçava impor aos produtos europeus. Antes da reunião, Donald Trump tinha dito que existia uma probabilidade de 50%, 50-50, aliás, de ser alcançado um acordo sobre as novas taxas entre os dois blocos. Já von der Leyen reconheceu que havia uma necessidade de reequilibrar o comércio entre a União Europeia e os Estados Unidos.

Agora, na política nacional, o secretário-geral do PS critica a aprovação das alterações à Lei de Estrangeiros no Parlamento. José Luís Carneiro fala num atropelo democrático.

Isto depois de o primeiro-ministro ter dito ontem que acredita que o diploma seja aprovado pelo Tribunal Constitucional. José Luís Carneiro afirma que é preciso respeitar a separação de poderes e destaca que o PS alertou para os problemas da alteração da lei, que vieram depois a ser sinalizados por Marcelo Rebelo de Sousa.

Nós chamamos a atenção para problemas graves de que padecia a lei e, sobretudo, mais do que os problemas de que padecia a lei, o atropelo democrático que foi cometido na Assembleia da República, quando, sem ouvirem as instituições que administram a justiça, decidiram legislar. Avisamos, não nos ouviram. Afinal, agora o senhor presidente da República teve um entendimento que é equivalente ao entendimento que nós tivemos. Agora encontra-se para apreciação o Tribunal Constitucional, vamos aguardar.

O líder do PS em Montalegre, José Luís Carneiro, foi ainda questionado sobre o apoio ao presidente da Câmara de Loures, depois da polêmica com a demolição das barracas no bairro do Talude. Diz que cabe ao executivo de Luís Montenegro apoiar os autarcas e dar respostas estruturais ao problema da habitação.

E o governo tem que estar junto dos autarcas, é isso que nós estamos a dizer, porque colocar o problema grave da habitação, das construções precárias, em cima do autarca A, B ou C, é uma forma, em certa medida, de todos nós nos desresponsabilizarmos como se fosse um assunto de um autarca que tem que fazer face a problemas complexos que hoje voltam a aparecer nas áreas metropolitanas, nomeadamente de Lisboa. E, portanto, é necessário encontrar soluções que sejam estruturais para o futuro e o governo tem que mostrar aquilo que é capaz de fazer.

José Luís Carneiro, secretário-geral do PS em Montalegre, num registo captado pela RTP3.

Edição das 7. Entretanto, já o secretário-geral do PCP diz que o PS está com ciúmes da proximidade entre AD, Iniciativa Liberal e Chega.

Críticas de Paulo Raimundo num discurso depois de um almoço de apresentação dos candidatos autárquicos da CDU a Cascais. O líder do PCP considera que o governo está a usar o Chega como abre-latas para abrir caminho a uma política antipopular e aponta o dedo ao partido de José Luís Carneiro por não fazer frente a este casamento.

Temos um Partido Socialista que se apresenta como um verdadeiro ciumento do casamento entre o PSD, o CDS, Iniciativa Liberal e o Chega. Ora, nós não precisamos que o PS tenha ciúmes deste casamento que está em curso. O que nós precisávamos era que o PS decidisse opor-se, combater e fazer frente a esta política. Isso é que era necessário, isso é que se impunha, mas não é isso que está a acontecer. O PS quer ser a noiva. O PS quer ser a noiva desta política e não é isso que interessa, não é isso que serve o nosso povo.

Paulo Raimundo abordou ainda a recente nomeação de Álvaro Santos Pereira para governador do Banco de Portugal. Afirma que o executivo anunciou, com pompa e circunstância, a nomeação de alguém que não vai passar de um lacaio do Banco Central Europeu.

O governo nomeou o novo funcionário do Banco Central Europeu e faz disso uma pompa e circunstância, como se nós riscássemos alguma coisa sobre a matéria. O que foi eleito, foi apresentado como o novo governador de Portugal, uma pessoa muito conhecida, muito conhecedora, amigo da troika, lá esteve aqueles anos todos. Zero. O que foi nomeado foi só e apenas o novo funcionário, e ganha bem, porventura, do Banco Central Europeu, que é isso que é hoje o governador do Banco de Portugal. Nem mais, nem menos. Um lacaio do Banco Central Europeu, um funcionário do Banco Central Europeu, incapaz, por sua opção, de determinar seja o que for na política monetária e bancária no nosso país.

Declarações de Paulo Raimundo em Cascais, onde deixou ainda um apelo à mobilização contra as reformas laborais aprovadas esta semana em Conselho de Ministros.

Mudança agora de tema. Um incêndio na região de Antanhol, no Conselho de Coimbra, destruiu por completo um armazém de materiais de construção.

O fogo deflagrou numa fábrica, numa zona industrial, mas já está controlado. Estiveram no terreno mais de 90 operacionais, apoiados por cerca de 30 viaturas. Apesar da situação estar controlada e não haver registro de vítimas ou feridos, as chamas consumiram esta fábrica. O comandante adjunto dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Carlos Carecho, fala em destruição total.

Este armazém, a destruição é total. Não há qualquer infraestrutura. Devido a tanta temperatura, foi impossível efetivamente dominar o incêndio antes de haver a destruição total do edifício.

Este incêndio obrigou ao corte do IC2 nos dois sentidos em Antanhol.

Entretanto, António, atenções também voltadas ainda para outros incêndios.

Subiram para oito os meios aéreos que combatem o incêndio em Ponte da Barca, em Viana do Castelo. Antes deste reforço, o presidente da Câmara de Ponte da Barca tinha pedido a mobilização de mais meios, exatamente aéreos, para combater as chamas que deflagraram ontem à noite na zona de Parada, Lindoso, encontrando-se muito próximo de habitações. No terreno estão também 94 operacionais apoiados por 26 viaturas. Já no Conselho de Avis, no distrito de Portalegre, um incêndio numa área de mato e pasto está hoje a ser combatido por 148 operacionais, apoiados por 46 veículos e sete meios aéreos.

Agora também no desporto. Afinal, os jogadores do Sporting, Jovane Cabenda e também Zeno Debast, ficam disponíveis para a Supertaça frente ao Benfica.

O Tribunal Arbitral do Desporto aceitou a providência cautelar interposta pela SAD do Sporting. Os dois jogadores leoninos tinham sido suspensos por um jogo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, depois de uma queixa apresentada pelo Benfica, relacionado com uma imagem considerada provocatória, partilhada por ambos os atletas nas redes sociais, direcionada ao capitão dos encarnados, Nicolás Otamendi. Os dois atletas agora vão afinal estar disponíveis para serem utilizados por Rui Borges no jogo de quinta-feira no Estádio do Algarve e que marca o início da época de futebol em Portugal.

Agora 7:08, ainda pelo desporto e no futebol, o Porto a esta hora recebe a equipa neerlandesa do Twente. É o regresso ao Estádio das Antas, ou melhor, do Dragão.

É o primeiro teste da pré-época aberto ao público e o resultado é, neste momento, de 0 a 0, nos primeiros minutos da segunda parte. É a primeira vez que os adeptos podem ver em ação vários dos novos reforços, assim como o próprio técnico italiano, Francesco Farioli, em estreia no comando do clube azul e branco, com o resultado, como dissemos, a esta hora, de 0 a 0.

E com 10 para 10, porque entretanto há um jogador do Twente já expulso e Gabi Veiga também já viu cartão vermelho. Entretanto, na Suíça, Inglaterra e Espanha jogam nesta altura o prolongamento. É a final do Europeu de futebol feminino.

O jogo está a decorrer no Estádio St. Jakob-Park, em Basileia. Foi a prolongamento depois de ter chegado ao final dos 90 minutos com o empate a uma bola. As inglesas tentam revalidar o título europeu e conquistar o segundo Euro seguido, depois de já terem vencido em 2022. Do outro lado, as espanholas, essas jogam pela primeira vez a final do Campeonato da Europa feminino e neste momento do prolongamento, o empate a uma bola mantém-se.

Espanha que, se for campeã da Europa, é campeã da Europa e campeã do mundo. Ora, na Fórmula 1, o piloto australiano Oscar Piastri venceu o Grande Prêmio da Bélgica numa corrida atrasada mais de uma hora devido à chuva.

Piastri venceu Lando Norris por 3,415 segundos. Já Charles Leclerc, que ficou em terceiro. Com o resultado da corrida de hoje, o piloto australiano tem agora 16 pontos de vantagem sobre Lando Norris no Mundial de Fórmula 1. Hamilton foi eleito o piloto do dia depois ter partido do final da grelha e ter terminado em sétimo.

António José Soares de volta às 19:30. A seguir vamos ter o Pop-Up. Até já.

Até já, Nuno.