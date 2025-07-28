Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Sem tréguas, várias dezenas de bombeiros continuam a esta hora envolvidos no combate às chamas em Ponte da Barca. O comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Viana do Castelo, Marco Rodrigues, explica que o incêndio está a chegar à aldeia de Cidadelhe.

O vento está a provocar várias reativações.

Estamos a ter reativações da calha do incêndio junto à povoação de Cidadelhe. Estamos a projetar meios para lá, na expectativa também de resolver. O vento está a dificultar muito, está a fazer muita reativação. A orografia também não é de combate fácil, mas os trabalhos estão a decorrer com muito empenho de todas as forças.

O ponto de situação traçado há uma hora pelo comandante Marco Rodrigues dava conta que, apesar da proximidade das chamas a várias habitações, ainda não foi necessário proceder a qualquer evacuação.

Ainda não procedemos nenhum tipo de evacuação. Como disse, as aldeias mais ameaçadas têm meios pré-posicionados e neste momento temos, de facto, a aldeia de Ermida com os meios lá posicionados a defender as habitações. Os trabalhos continuam.

Nesta altura, e de acordo com os dados da Proteção Civil, são 400 os operacionais no terreno em Ponte da Barca, apoiados por cinco meios aéreos e mais de 120 viaturas.

A repórter do Observador, Maria Rego, tem estado desde manhã bem cedo a acompanhar a evolução do combate a este incêndio. Volta a juntar-se agora a esta edição. Boa tarde, Maria. Que detalhes podes avançar desde a última hora? Há uma hora dizias que o vento tinha amainado e que a situação estava ligeiramente mais calma. E agora?

Boa tarde. O cenário vai mudando, mas as condições continuam muito complicadas para conseguir combater este incêndio, que já lavra desde a noite de sábado. O calor muito intenso que se sente aqui não está a ajudar os profissionais, nem mesmo o vento, que vem de todas as direções. Se há pouco vos dizia que o vento estava mais calmo, neste momento as condições estão muito adversas. Parece que vão mudando de um momento para o outro e parecem também não ter qualquer margem de melhoria. O cinzento do fumo continua a pintar os céus daqui desta região e o cheiro continua também muito intenso. Onde encontro são visíveis alguns focos de incêndio mais pertencentes, neste momento, a freguesias vizinhas e a cada minuto passam mais e mais meios para realizar esse combate. Os moradores vão se mostrando apreensivos e frustrados pelas dimensões destes fogos e, acima de tudo, por não saberem quando vai terminar este incêndio. Ainda assim, a entreajuda tem reinado. A Junta de Freguesia de Entre Ambos os Rios tem servido de posto para todos os operacionais virem descansar, traçar o plano de combate, mas também fazerem as refeições. Refeições essas que estão a ser organizadas e feitas pelos próprios moradores desta região. São de facto muitos os operacionais que combatem a esta hora as chamas. Falavam de cerca de 400 operacionais, 130 veículos e ainda cinco meios aéreos. Mas é importante também dar aqui uma última nota de que o fumo deste incêndio em Ponte da Barca já chega a Braga, bem como a outros conselhos do Minho, o que levou a Proteção Civil a emitir recomendações com especial atenção às crianças. Em comunicado, a Proteção Civil do município de Braga salienta que o fumo que se faz sentir no concelho não tem origem em qualquer incêndio florestal ativo nesse território. Resulta, sim, de incidências florestais, devido também a este vento que vai transportando esta neblina de fumo. A Proteção Civil pede que se evitem alarmismos e recomenda especial atenção às crianças, especialmente em contextos como ATL e escolas.

Um retrato que ajuda a perceber a intensidade do vento que se faz sentir a esta hora e também das dificuldades que enfrentam os bombeiros para debelar este incêndio que começou no sábado à noite. Reportagem em direto da jornalista do Observador, Maria Rego.

E não é só em Ponte da Barca, Miguel. Há mais dois incêndios a preocupar as autoridades, um deles em Arouca, no distrito de Aveiro. No terreno, estão perto de 170 operacionais, três meios aéreos. Os passadiços do Paiva, em Arouca, foram encerrados.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca apela à calma da população, garante que as autoridades estão a fazer o possível para controlar o fogo na região. Com o aproximar da noite, está a fechar a janela para o uso de meios aéreos no terreno.

José Gonçalves, o comandante dos bombeiros, assume que vai ser uma noite complicada, mas assegura que tudo vai ser feito para que as casas fiquem protegidas.

Estejam tranquilos, porque temos aqui já bombeiros suficientes para guardar aqui as casas e os bens deles. Estamos a propor, aliás, estou aqui agora a pôr já os meios todos em zonas mesmo propícias para segurar as casas e os bens.

O comandante José Gonçalves, entrevistado pela CNN Portugal na Aleia de Canelas, concelho de Penafiel.

Outro incêndio, desta feita em Penamacor, distrito de Castelo Branco. O fogo deflagrou numa zona de mato perto das 17h. Aproxima-se da aldeia de João Pires e da aldeia do Bispo. Está a ser montado um perímetro para defender estas localidades.

É o alerta deixado pela Proteção Civil da Beira Baixa. Já foram pedidos mais carros de bombeiros para o terreno. A esta hora, 12 meios aéreos a sobrevoar Penamacor, quase 300 operacionais a combater as chamas.

Outro tema. André Ventura critica o acordo comercial alcançado por Estados Unidos e União Europeia.

O entendimento impõe tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos europeus. A Europa compromete-se ainda a comprar energia e material de defesa a empresas norte-americanas num valor superior a mil milhões de euros.

O líder do Chega sublinha que é preciso retaliar contra quem coloca em causa os interesses de Portugal.

Nós temos que ser firmes na defesa do que é os nossos postos de trabalho, a nossa indústria e a nossa economia. Isso significa retaliar a toda a gente que ameace impor-nos qualquer tipo de limitação, dizer que se nos fizerem, faremos em dobro ou em triplo.

A alternativa do Chega seria abrir uma guerra comercial ainda maior com os Estados Unidos.

Não é uma guerra comercial, é dizer que há momentos na vida em que usar a força é fazer a paz.

O presidente do Chega considera que o acordo celebrado traz mais benefícios aos Estados Unidos e acusa os líderes da União Europeia de fraqueza.

Já vamos voltar a ouvir mais à frente André Ventura, mas antes, e porque também critica o acordo comercial alcançado com os Estados Unidos, João Leão, antigo ministro das Finanças.

Diz que há um perdedor evidente: a União Europeia.

É um acordo que está longe de ser o ideal. Resta saber se é o acordo possível nesta fase. E a Europa, não tendo procurado outros aliados

Para fortalecê-lo nesta luta que a Europa tem para manter os mercados mais abertos e evitar o protecionismo, entrou nesta situação com alguma fragilidade e este acordo está longe de ser o ideal.

O convidado do Explicador da tarde política, o antigo ministro das Finanças do PS, falou ainda sobre a nomeação do novo governador do Banco de Portugal.

João Leão coloca as cores políticas de lado. Ele foi secretário de Estado de Mário Centeno, até aqui governador do Banco de Portugal, antes de ir para ministro. Ora João Leão diz que Álvaro Santos Pereira, o sucessor, tem o perfil adequado para assumir a função.

Tenho uma opinião muito positiva do Álvaro Santos Pereira. Ele é uma pessoa com grande capacidade de trabalho e de abertura. Ao mesmo tempo, tem um currículo muito positivo. Tem o perfil adequado para poder assumir o posto de governador do Banco de Portugal.

João Leão, antigo ministro das Finanças do governo de António Costa, foi o convidado de um dos Explicadores da tarde política.

Voltamos a André Ventura. O líder do Chega promete bloquear as alterações ao regime do luto gestacional promovidas pelo governo.

O Executivo de Luís Montenegro quer revogar a legislação atual, que garante aos trabalhadores o direito a três dias de falta justificada, remete para um outro regime já existente. A licença por interrupção da gravidez garante que as mães saem a ganhar, juntando todos os casos dentro do mesmo regime. Pode ir de 14 a 30 dias de licença.

O líder do Chega não compreende as explicações e visa que é melhor nem sequer levar a questão ao Parlamento.

Eu quero deixar o aviso, se me é permitido, enquanto líder do Chega, de dizer ao governo que é melhor não avançar, porque não vai passar no Parlamento, tanto quanto pude perceber do enquadramento parlamentar. Se o governo estaria a contar com o apoio do Chega para isso, não o terá. O Chega não permitirá esta violência sobre os pais que se quer fazer, ainda por cima, sem justificação nenhuma.

Uma violência para as famílias, crítica feita por André Ventura em declarações à margem da apresentação da candidatura do Chega à Câmara de Lisboa nas autárquicas de 12 de outubro, candidatura encabeçada por Bruno Mascarenhas.

A sessão de apresentação tem lugar no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. Pois claro, está a ser acompanhada pelo repórter António José Soares. António, boa tarde de novo. Que bandeiras ergue o candidato do Chega a estas eleições?

Boa tarde, Miguel, mais uma vez. Terminou há pouco de falar André Ventura, antes tinha falado Bruno Mascarenhas, e uma ideia que é repetida pelos dois é que é necessário devolver Lisboa aos lisboetas. Bruno Mascarenhas diz que a capital não é um campo de experiências multiculturais. "Lisboa é dos portugueses", diz Bruno Mascarenhas.

Nós queremos devolver Lisboa aos lisboetas. Queremos uma cidade onde as pessoas voltem a sorrir, onde os jovens possam ficar, onde os idosos e os seus netos se sintam seguros, onde a política seja limpa, onde a habitação seja acessível, onde o futuro não seja um luxo, mas um direito, e onde a cultura seja portuguesa.

No mesmo sentido de devolução de Lisboa ao lisboeta, foram as palavras de André Ventura.

Nós sempre recebemos bem o mundo inteiro. Penso que se pode dizer assim desta cidade. Sempre recebemos bem o mundo inteiro. Mas uma coisa é receber bem o mundo inteiro, uma coisa é receber bem todos os que vêm visitar-nos, os que vêm cá para sentir aquilo que nós sentimos nesta cidade, uma enorme vibração e um enorme orgulho. Isso é uma coisa. Outra é os que, usando isso, vêm para cá para pouco a pouco nos invadir, destruir a nossa cultura, destruir a nossa história e obrigar-nos a viver como eles querem. De Lisboa para o país, do país para o mundo e para a Europa, nós diremos que não aceitamos a invasão de quem quer que seja, deste país, desta capital e desta nação.

As palavras de André Ventura na apresentação de Bruno Mascarenhas como candidato do Chega à Câmara de Lisboa. O líder do partido disse ainda que a capital será um barómetro do país para o Chega perceber se ainda se mantém como segunda força política de Portugal, disse André Ventura, mantendo assim os resultados que saíram das legislativas. André Ventura quer perceber isto com a votação que vai ter em Lisboa, Miguel.

António José Soares, aqui em direto do Pavilhão Carlos Lopes, jornalista do Observador, que acompanhou esta apresentação do candidato do Chega à Câmara de Lisboa.

Ainda noto, no final desta edição, que a Câmara Municipal de Vila Viçosa, no distrito de Évora, decretou dois dias de luto municipal, hoje e amanhã, devido à morte do arquiteto Nuno Portas, que era natural deste concelho alentejano. O velório decorreu hoje ao fim da tarde, em Lisboa. As exéquias fúnebres estão marcadas para amanhã, seguidas de cortejo rumo a Vila Viçosa.