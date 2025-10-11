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São 7 horas . "Jornal das sete" com o Carlos Pedro.

Marcelo Rebelo de Sousa.

Já vamos ao Alvalade para ficar a conhecer os 11 de Portugal e República da Irlanda para o encontro de mais logo. Mas Carlos, agora sim, tudo em ordem. Havia aqui um compasso de espera. Vamos ouvir exatamente o presidente da República.

Se prepara para fazer o último apelo ao voto nas eleições autárquicas enquanto chefe de Estado. Vamos em direto para o Palácio de Belém para ouvir Marcelo Rebelo de Sousa, à boleia da RTP1.

É dia de voto para eleger Câmaras Municipais, Assembleias Municipais, Assembleias de Freguesia. Ou seja, a cidadania, a democracia da maior proximidade a funcionar. Com muitos autarcas a chegarem ao limite de 12 anos de mandato, com um número nunca atingido de listas concorrentes, com eleições para a Assembleia da República, para o poder local e para Presidente da República em menos de um ano, como só aconteceu no início da democracia, em 1976, 1979, 1980. Com uma campanha pré-eleitoral e eleitoral movimentada, disputada, muito intensa, pacífica e civilizada. Com temas mais tratados, os locais, e não tanto os nacionais ou internacionais. Ou seja, tudo isto tornando mais relevante ainda o ir votar amanhã. Mas sobretudo, fica evidente, e esta é uma razão adicional para o voto de amanhã, que os próximos quatro anos serão decisivos para o uso dos dinheiros de Bruxelas. Desde logo, do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Já estão aplicados pouco mais de 9 mil milhões, mas no todo são 23 mil milhões. Ou seja, temos ainda para fazer chegar mais de 13 mil milhões aos beneficiários finais. E não falo noutros fundos europeus disponíveis até 2029. Os do Portugal 2030, mais 23 mil milhões. Boa parte destes elevadíssimos recursos passará pelo poder local, o que vai exigir imenso dos presidentes de câmara, dos vereadores, dos deputados municipais, dos presidentes de junta de freguesia, dos vogais de juntas de freguesia, dos membros das assembleias de freguesia. Numa palavra, votar amanhã não é só votar naquelas e naqueles que de facto melhor conhecemos. É, ao mesmo tempo, votar para que apliquem milhões que não voltam mais, dando mais desenvolvimento aos nossos municípios e freguesias. E se é verdade que nas eleições locais não votar é, em certa medida, renunciar a intervir na resolução de problemas concretos da nossa vida, unidade de saúde, escolas, habitação, transporte, segurança, caminhos, estradas, ambiente, neste ano de 2025, não votar é renunciar a uma oportunidade única de beneficiar de uma situação financeira que é irrepetível. Portugueses, autarca como eu fui durante 19 anos, no município mais poderoso, noutro bastante rico e num terceiro, o mais pobre de Portugal naquela altura, governante e presidente da República Portuguesa, eu garanto-vos uma coisa: sem poder local forte, tudo o mais é como que um edifício sem alicerces, é como que uma árvore sem raízes, é como que um poder com menos poder, ou mesmo sem poder nenhum de base essencial para a democracia. Por isso, vos dirijo este apelo insistente. Amanhã, votem por vós próprios, pelas vossas famílias, pelas vossas comunidades, pelo vosso futuro. No fundo, votem por Portugal, que sois todos vós.

As declarações do Presidente da República a terminar aqui a mensagem para as eleições de amanhã. Ele que antes tinha elencado dois motivos, um ou dois motivos adicionais para as pessoas votarem nas eleições de amanhã. O Presidente da República a dizer que os próximos quatro anos vão ser decisivos, sobretudo por causa da execução do PRR, algo que, para Marcelo, vai exigir muito dos autarcas para o desenvolvimento das localidades. "Votar amanhã é votar para que apliquem milhões", disse Marcelo Rebelo de Sousa. "Não votar é renunciar a uma oportunidade única." Marcelo Rebelo de Sousa, que acabou, como habitual, com o apelo ao voto, foi o último a nível autárquico enquanto presidente da República.

Agora, 7h06, e daqui a pouco há futebol. Estádio de Alvalade para o Portugal-República da Irlanda, terceira jornada da fase de apuramento para o próximo Campeonato Mundo de Futebol.

O primeiro de dois compromissos internacionais nesta pausa para seleções. Portugal, que pode garantir já na próxima terça-feira esse apuramento pro mundial do próximo ano. Para isso, tem de vencer hoje a República da Irlanda e na terça-feira a Hungria e esperar que a Arménia não vença nenhum dos dois jogos que terá nesse espaço de tempo. As duas partidas de Portugal jogam-se em Alvalade, onde está precisamente o Miguel Cordeiro. É para lá que vamos em direto. Boa noite, Miguel, vamos aos 11.

Muito boa noite, Carlos. Boa noite, Nuno. Boa noite a todos os que nos ouvem a partir da Rádio Observador. Iniciamos esta direto no momento exato em que as duas equipes sobem ao relvado para o trabalho de aquecimento. Já tinham os guarda-redes subido ao relvado para fazer esse trabalho, agora os restantes plantéis e com um forte aplauso para a seleção portuguesa e uma assobiadela para a República da Irlanda. Vamos conhecer os protagonistas para este encontro. Seleção de Portugal: Diogo Costa é o guarda-redes. A defesa joga com Nuno Mendes, à esquerda. Dalot é o jogador escolhido para jogar a defesa direito. Os centrais são Rúben Dias e Gonçalo Inácio. O meio-campo está entregue a Vitinha, Rúben Neves e Bruno Fernandes. No ataque jogam Pedro Neto, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo, que continua nessa caminhada pelo golo 1000, aproveitando também estes jogos de qualificação rumo ao Mundial de 2026. A equipe da Irlanda, treinada pelo irlandês Heimir Hallgrímsson, joga hoje com Keller na baliza. A defesa é uma defesa a cinco homens, parece que vai ser por muito mais, porque os médios são também muito defensivos. Mas vamos a essa defesa. O'Brien, Collins e O'Shea são os três centrais. Depois, a fazer o corredor esquerdo, Manning, o corredor direito, Coleman. Os homens do meio-campo, meio-campo defensivo, podemos dizer assim, Cullen e Molumby jogam no meio-campo mais adiantado, Eboisse e Obinni. O avançado é Ferguson, o menino de 21 anos que joga na Roma. Portugal vai jogar com a Irlanda, mais um jogo de qualificação para o Mundial de 2026, que se vai jogar nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Está a correr bem este apuramento. Daqui a pouco vamos prosseguir com a missão especial a partir do Estádio de Alvalade.

Muito obrigado, Miguel Cordeiro, no Estádio José Alvalade, que vai contar com lotação esgotada para este encontro. Miguel vai estar no relato deste Portugal-Irlanda, que tem epítio inicial marcado para quando faltarem 15 minutos pras 20h. O Nuno Santos, que está aqui ao meu lado, vai conduzir a emissão. A reportagem fica a cargo do Bruno Martins.

E ainda com Augusta Inácio, Luís Pinto Coelho e, claro, com o Pedro Henriques. Ainda no desporto, o Benfica venceu o derby de Lisboa no futsal. As Águias bateram o Sporting 4x2, foi no Pavilhão Fidelidade.

A jogar em casa, os encarnados foram mais fortes e vingaram-se da derrota para a Supertaça por 6x1. Jacaré, Lúcio Rocha por duas vezes e Kutche marcaram pro Benfica, Tainã e Tomás Passos fizeram os gols para o Sporting. Com este resultado, o Benfica cola-se aos Leões de Porto Salvo na liderança da Liga Placar, com 15 pontos em 15 possíveis. O Sporting é terceiro e tem 12 pontos.

Ainda pelo desporto, agora no voleibol, a história foi outra. O Sporting bateu o rival Benfica 3x1 e conquistou a Supertaça.

Pelo segundo ano consecutivo, os Leões levaram a melhor sobre os encarnados, desta vez na final que se jogou em Loulé. Com este triunfo, o Sporting confirma a tendência recente de domínio no voleibol português, conquistou quatro dos últimos cinco troféus.

Mudando de assunto, e vamos agora para o Médio Oriente. O Hamas não vai participar na assinatura oficial do acordo de paz com Israel, garantia deixada por um dirigente do grupo islâmico.

Foi Osama Badran que, em entrevista à AFP, garantiu que o Hamas se fará representar pelos mediadores do Qatar e do Egito. O dirigente do grupo islâmico abriu ainda o livro sobre as negociações para uma segunda fase do acordo de paz, diz que serão mais complexas e mais longas. Badran classificou ainda como absurda a ideia de expulsar membros do Hamas da faixa de Gaza. Antes disso, referiu também que estava fora de questão qualquer desmilitarização do Hamas. Na análise a esta decisão, o especialista em Relações Internacionais, Francisco Pereira Coutinho, diz que isto pode complicar a segunda fase de negociações. A Rádio Observador refere também que esta ausência pode indicar que o grupo islâmico tem apenas o objetivo de recuperar os prisioneiros detidos por Israel.

Isto significa, muito provavelmente, que não reconhecem qualquer tipo de valor a este acordo que não seja recuperarem os prisioneiros. Isso poderá ser um mau sinal para a segunda fase. É difícil ler o Hamas neste momento e perceber aquilo que eles querem fazer, porque verdadeiramente não tem uma estrutura hierarquizada neste momento, é um movimento que está muito disperso.

Francisco Pereira Coutinho, em declarações à Rádio Observador. Recordo que o cessar-fogo na faixa de Gaza está em vigor desde o meio-dia de ontem, hora a partir da qual começou a contar o período de 72 horas pra libertação dos 48 reféns que continuam retidos em Gaza. O Hamas, entretanto, já denunciou ataques a agricultores palestinianos por parte de colonos israelitas.

Ainda no plano internacional, Volodymyr Zelensky diz que teve uma conversa muito positiva com Donald Trump e pediu ao presidente norte-americano que aproveitou o momento do cessar-fogo em Gaza para negociar a paz com a Ucrânia.

Os dois líderes conversaram hoje por telefone. Zelensky saudou o acordo de cessar-fogo alcançado em Gaza. Foi também uma conversa que ocorreu no meio de uma crescente preocupação em Kiev sobre a escalada dos ataques aéreos russos. O presidente ucraniano assegura que a conversa correu bem. Diz também, e passo a citar: "Se uma guerra pode ser interrompida numa região, então certamente outras guerras também podem ser interrompidas, incluindo a guerra russa".

Agora 07h13. E Carlos, é para fechar com informação de âmbito local.

E a começar na Amadora, onde a PSP deteve um homem por posse de armas de fogo, droga e cerca de 600 munições. O suspeito terá feito vários disparos e tentado fugir às autoridades. De acordo com a polícia, o homem recusou-se a sair do veículo com o qual tentou fugir e por isso os agentes foram obrigados a retirá-lo à força da viatura. Vai ser presente, ainda hoje, a tribunal de turno da Amadora para primeiro interrogatório judicial. No Porto, a participação da Associação Médica Israelita na Assembleia Geral da Associação Médica Mundial gerou um protesto nas traseiras do hotel onde decorreu o evento. Juntou cerca de duas dezenas de pessoas, entre as quais profissionais de saúde. Os manifestantes pintaram as mãos de vermelho para simular sangue, vestiam batas médicas e usavam aparelhos de som para ler relatos de médicos palestinianos. Dizem-se contra a destruição completa do sistema de saúde em Gaza, na sequência dos ataques em Israel. No Barreiro, o atraso nas obras da Escola Básica 6 preocupa os encarregados de educação. A intervenção deveria ter terminado até o final das férias escolares, o que não aconteceu e por isso as obras tiveram de continuar em simultâneo com as aulas. Os pais estão preocupados devido à presença dos trabalhadores e das máquinas. Entretanto, a direção da escola assegura que as obras só vão começar a partir das 18h. Esta manhã, um acidente na A1, entre o Cartaxo e Santarém, provocou três feridos, um deles grave. O acidente aconteceu por volta das 10h e os feridos foram transportados para o hospital. No local estiveram quase 30 operacionais apoiados por oito viaturas. O trânsito esteve cortado, mas já foi restabelecido. Em Aveiro, termina hoje o Festival Prisma Art Light Tech, este ano com o tema "A Forma das Coisas". O evento reúne criadores de todo o mundo para combinar arte, ciência, tecnologia e património em vários pontos da cidade de Aveiro. Fechamos em Óbidos, onde prossegue a 10ª edição do Fólio, o festival literário internacional que reúne mais de 800 autores de todo o mundo. Este ano, dois laureados com o Prêmio Nobel da Literatura são escritores em destaque. O evento acontece até dia 19 deste mês, na Galeria Nova Ogiva.

Ponto final no jornal das 19h, edição de Carlos Pedro. De volta quando for tempo de intervalo entre Portugal e a República da Irlanda. Então até já.

Até já.

Até já.