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É o Jornal da Seta com Vasco Maldonado Correia. A começar com o agora sim confirmado, o PS apoia oficialmente a candidatura de António José Seguro à Presidência da República.

O nome do antigo secretário-geral foi levado à Comissão Nacional do Partido, em Penafiel, por José Luís Carneiro e Carlos César. A moção foi aprovada com zero votos contra e duas abstenções. Durante a tarde, o atual líder socialista já tinha elogiado António José Seguro, um candidato com provas dadas, Maria Rego.

Demorou quatro meses, mas chegou.

Esta proposta tem a nossa assinatura. Ela propõe o apoio ao António José Seguro como candidato a Presidente da República.

José Luís Carneiro fala de um candidato pronto e que conhece os cantos à casa.

Além de ter sido secretário-geral dos jovens socialistas, foi também secretário-geral do nosso partido. Tem provas dadas. Só a resposta do socialismo democrático, o mesmo é dizer, da autêntica social-democracia no nosso país, poderá responder às exigências fundamentais dos valores que aqui estamos a defender.

Em matéria de Orçamento do Estado, apesar da discórdia.

Esta está longe de ser uma proposta de Orçamento do Estado com a qual nós pudéssemos estar de acordo. É mesmo um mau Orçamento do Estado.

Houve um entendimento por um bem maior.

O Governo correspondeu a estas exigências que o PS colocou. Tendo correspondido, entendi propor ao grupo parlamentar e à Comissão Política a abstenção em relação ao Orçamento do Estado. Houve um entendimento unânime em relação à abstenção e fizemo-lo por razões de estabilidade política. Bem sabem, aqueles que fizeram campanha eleitoral, os portugueses pedem-nos um contributo neste momento da vida coletiva para a estabilidade política do país.

O porta-voz do partido deixa, ainda assim, o aviso.

O Governo não vai utilizar a desculpa do voto do Partido Socialista para não cumprir os compromissos que assumiu com os portugueses.

No que toca a eleições autárquicas, houve espaço para otimismos.

Sozinhos, ganhamos 126 câmaras e os nossos adversários, se tivessem ido sozinhos, os nossos principais competidores, teriam 76 câmaras. Nós ganhamos cinco capitais de distrito e hoje temos o mesmo número de capitais de distrito que tem a AD.

José Luís Carneiro, durante um discurso de pouco mais de meia hora na Comissão Nacional do Partido Socialista.

Repórter Maria Rego, em Penafiel, a acompanhar a Comissão Política do PS reunida esta tarde, que discutiu, como ouvimos, o nome de António José Seguro, como agora candidato apoiado oficialmente pelo partido na corrida a Belém, mas também a justificação para o voto de abstenção que o PS vai apresentar em relação à proposta de Orçamento do Estado do Governo e ainda um rescaldo das eleições autárquicas.

E sem ataques pessoais e com moderação, Luís Marques Mendes promete uma campanha pela positiva na corrida às presidenciais.

Em Santarém, o candidato apoiado pela AD, ou aliás, pelo PSD, garante ainda que não vai mudar quem é, nem mudar de estratégia conforme a situação política.

Eu estou nesta campanha igual àquilo que sempre fui. Não vou mudar, não me vou descaracterizar. Vou ser exatamente igual àquilo que era e àquilo que tenciono ser. Não vou guinar à direita ou guinar à esquerda, nem vou responder à maledicência com maledicência. Se disserem mal de mim, não registo, mas não vou reagir a dizer mal dos outros. O que conta é ajudar a resolver os problemas das pessoas e não a politiquice.

Sem politiquice, o candidato Luís Marques Mendes diz que o objetivo é elevar o debate, centrar a campanha nos problemas concretos dos portugueses, com destaque para a saúde e a habitação.

Entretanto, agora são 19h06. Dois candidatos presidenciais estiveram hoje num frente a frente em Coimbra e sobre os problemas da habitação. António Filipe defende um controle estatal nas rendas. João Cotrim de Figueiredo sugere a construção de 700 mil fogos.

Os candidatos presidenciais estiveram presentes num debate organizado pelo Conselho Nacional dos Estudantes de Direito em Coimbra. Em cima das mesas teve o tema da habitação, com António Filipe, candidato apoiado pelo PCP, a defender uma forte intervenção pública na regulação do mercado de arrendamento, que possa limitar a especulação do aumento das rendas das casas, que garanta também alguma estabilidade para o arrendamento. Já João Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, tem uma solução diferente. Defende que o problema da habitação está ligado a questões de procura e oferta e, por isso, diz que é necessário construir entre 550 mil a 700 mil novas casas. O candidato defende que os estrangeiros ou o alojamento local não estão a limitar o mercado, são apenas, diz Cotrim Figueiredo, uma gota de água.

Agora no plano internacional, Israel suspendeu a entrada de ajuda humanitária após o que considera ser uma violação de cessar-fogo.

O governo israelita já deu ordens às Forças de Defesa de Israel para suspender a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza até nova indicação. De acordo com o "Haaretz", o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu aceitou a recomendação do chefe do Estado-Maior das Forças Israelitas, que sugeriu a suspensão da ajuda. Apesar deste corte, o governo israelita assegura que o cessar-fogo em Gaza se mantém em vigor, apesar do bombardeamento que realizou contra alvos terroristas em Gaza, é o que diz Israel. A garantia foi dada pelo porta-voz do governo israelita depois do primeiro-ministro do país ter ordenado ações vigorosas contra estes alvos.

E na análise, o membro do Observatório de Segurança e Defesa da CE, João Anes, acredita que o cessar-fogo em Gaza está em condições para ser mantido durante meses.

O governo israelita anunciou que o acordo de cessar-fogo vai continuar em vigor, apesar de considerar que foram quebrados os termos por parte do Hamas Em declarações à Rádio Observador, João Anes diz que a única maneira do cessar-fogo cair por terra é se a comunidade internacional falhar com Israel.

Se nós tivermos um cessar-fogo que cai nas próximas semanas ou mesmo meses, porque do meu ponto de vista, tem condições para durar vários meses, neste momento, ao dia de hoje. Mas se vier a cair, é porque a comunidade internacional não entregou no devido tempo e com a devida assertividade, aquilo também com que se comprometeu com ambas as partes. E portanto, que não falhe agora o mundo a Israel e a Gaza, porque o Hamas esse já falhou ao mundo e à humanidade há muito tempo atrás.

João Anes, que diz ainda que a confirmação do governo israelita de manter o cessar-fogo mostra que o país está com uma maior tolerância em relação ao Hamas.

Entretanto, em França, a ministra da Cultura confirma o roubo das joias no Louvre e assegura que a investigação já está em curso.

Entrevista à televisão francesa Rachida Dati fala de um roubo muito rápido, feito por alguém que sabia o que estava a fazer. Nove peças foram roubadas, uma delas já foi recuperada, mas com danos. A ministra francesa assegura que a investigação está aberta. Destaca o valor das joias que foram roubadas.

Dirigimo-nos imediatamente ao local, alguns minutos depois de termos visto a informação deste assalto. Para ser clara, esta operação durou quase quatro minutos. Foi muito rápida. Temos de dizer que são profissionais. O crime organizado tem hoje como alvo as obras de arte e os museus, claro, tornaram-se alvo, porque a França, como sabem, é um país de património, um país com objetos históricos de grande valor. É claro que as joias têm um valor incalculável.

Explicações da ministra da Cultura francesa, Rachida Dati, e também o ministro da Administração Interna explica que as joias roubadas do Museu do Louvre, em Paris, têm um valor inestimável.

Ponto final no Jornal da Sete, edição de Vasco Maldonado Curral. Agora 7:10. A seguir a primeira parte em 40 minutos, com José Gameiro. Entretanto, a informação de volta às 19h30. Até já.

Até já.