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Boa tarde, boa viagem, bom regresso a casa. Hoje com alguma chuva, estrada molhada e futebol. O Benfica joga daqui a pouco com o Newcastle. Pode complicar ainda mais o trânsito a esta hora. Estamos quase no Jornal das sete. Vanessa Cruz, quais são os destaques?

Entrevista a Alexandra Leitão, aqui na Tarde Política, vereadora do PS na Câmara de Lisboa. Defende que a administração da Carris tem de ser afastada, depois de conhecido o relatório preliminar do acidente no Elevador da Glória. Alexandra Leitão ainda está a refletir quanto às presidenciais. O PS já apoia formalmente António José Seguro, mas a socialista, antiga ministra, ainda não decidiu quem vai apoiar. Nesta edição também, Ricardo Conceição, vamos ao 11 escolhido por José Mourinho para esse jogo do Benfica em Newcastle.

Isso porque o jogo na Liga dos Campeões, frente ao Newcastle, em St. James' Park, começa às 20h, falta uma hora. Antes, aqui pela Rádio Observador, vamos ter o Decisão Benfica, o nosso podcast dedicado às eleições no Benfica. Eleições que são já neste sábado e até que ponto este jogo em Newcastle poderá ter influência no resultado eleitoral, é um dos pontos em destaque. Ainda a esta hora, destaque para o "40 Minutos", que passa mais logo, depois do futebol, depois das 23h, a reposição da conversa "Em 40 Minutos". O convidado desta semana é o psiquiatra José Gameiro, que com Raquel Marinho, tem o podcast quinzenal aqui na Rádio Observador, "A Invenção do Amor". José Gameiro, que publicou recentemente um romance e teve também um grande sucesso num livro que publicou recentemente também sobre a infidelidade. E esse é um dos temas da conversa. De resto, o título do episódio, que já está disponível em podcast do "Em 40 Minutos" é: "As mulheres traem melhor porque apagam as mensagens, os homens são mais básicos". Quanto ao estado do tempo e temperaturas, amanhã vamos ter mais do mesmo. Temperaturas máximas entre os 20 e os 25 °C, um pouco por todo o país, nas principais cidades. E esta chuvinha que vai caindo, esta chuvinha de outono. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a Rádio Observador. Vanessa Cruz, começamos por Alexandra Leitão, que defende que o Conselho de Administração da Carris tem de ser afastado.

Posição defendida no rescaldo do relatório preliminar sobre o acidente com o Elevador da Glória, que revelou falhas na manutenção e na supervisão. Em entrevista à Rádio Observador esta tarde, a recém-eleita vereadora do PS diz que os utentes da Carris perderam a confiança nos responsáveis da empresa.

Está quebrada, de forma irreversível, uma relação de confiança entre os próprios lisboetas e quem utiliza estes transportes e o Conselho de Administração e o presidente do Conselho de Administração da Carris. E, portanto, julgo que não há condições para o mesmo permanecer no cargo.

A vereadora eleita pela Coligação Viver Lisboa aponta ainda um aspecto do relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários. Considera esse aspecto muito grave.

É a própria Carris que dá os elementos e que dá as informações a este gabinete. E neste relatório, o gabinete queixa-se de não ter tido acesso a várias informações. Isto é muito grave.

Alexandra Leitão não pede a demissão do presidente da Câmara de Lisboa, apenas o afastamento da administração da Carris e diz que se Carlos Moedas não fizer nada agora é porque não se preocupa. Nesta entrevista na Tarde Política, a vereadora socialista diz também que se houver responsabilidades da gestão anterior do tempo de Fernando Medina, também terão de ser apuradas.

As eleições presidenciais e o apoio já formalizado do PS a António José Seguro, também foram tema desta conversa.

Alexandra Leitão considera natural esse apoio do Partido Socialista, mas sublinha que ela própria ainda não tomou uma decisão pessoal.

Eu própria, neste momento, também as eleições foram há pouco tempo, encontro-me na minha reflexão relativamente àquele panorama que temos de candidatos presidenciais.

Portanto, ainda não tomou uma opção, é isso?

Estou na minha reflexão, francamente, mas repito, acho muito natural o apoio que o Partido Socialista deu ao seu ex-secretário-geral.

Alexandra Leitão, vereadora eleita pelo PS para a Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas de há uma semana, ainda está a refletir.

E esta entrevista no Explicador está disponível em podcast. André Ventura espera que a viabilização do Orçamento do Estado, já anunciada pelo PS, não afete as negociações do PSD com o Chega.

Foi questionado na Assembleia da República sobre o poder de negociação do Chega, tendo em conta que os socialistas sozinhos com PSD e CDS já fazem passar o orçamento. André Ventura diz que viabilizações anteriores com os socialistas tiveram maus resultados. Deu o exemplo do último orçamento. O governo acabou por cair uns meses depois, mas foi por causa não do orçamento, e sim da moção de confiança que Luís Montenegro apresentou e que acabou chumbada. Hoje, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, avisou em entrevista à Rádio Observador que a viabilização do orçamento não é uma garantia de estabilidade para quatro anos.

E daqui a uma hora, o Benfica joga em Newcastle. É a terceira jornada da Liga dos Campeões.

As águias ainda não pontuaram em mais um regresso em Inglaterra, depois da derrota frente ao Chelsea. O Diogo Varela vai estar no relato deste jogo. Diogo, boa tarde, quais é que são as escolhas de José Mourinho?

Olá, Vanessa. Mourinho com Trubin na baliza. Tomás Araújo vai estar no corredor direito da defesa. Dedic vai para o lado canhoto. Otamendi e António Silva são a dupla de centrais, meio-campo ainda com Enzo Barrenechea, Richard Rios e também Fredrik Aursnes. E depois Sudakov vai estar na esquerda do ataque, com Lucas Tanaka pela direita e o ponta de lança a ser Pavlóidis do outro lado. O Newcastle com Pope, Trippier, Tiao Botman, Burn. Depois Bruno Guimarães, Ramsey, Miley, ainda Jacob Murphy, Anthony Gordon e um gigante alemão de 1,98 m, Nick Voltemad. O árbitro é da Polónia, é Szymon Marciniak.

Eu não ia com ele aos figos.

O Diogo Varela e o Manuel Conceição Carvalho vão estar no relato desta partida Newcastle-Benfica, jogo às 20h.

E a emissão especial conduzida pelo Nuno Santos vai começar depois das 19h30, aqui na Rádio Observador.