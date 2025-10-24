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Avançamos para o jornal das 19h, com a jornalista Vanessa Cruz. Vanessa.

A Ministra da Saúde anuncia uma via verde para contratar médicos tarefeiros. A regulamentação aprovada hoje em Conselho de Ministros tem como objetivo disciplinar os valores pagos aos médicos em prestação de serviços e prevê um regime de incompatibilidades. A ministra Ana Paula Martins diz que esses médicos podem voltar ao trabalho, à tarefa no SNS, mas, para isso, têm de se voltar a vincular.

O que nós pretendemos é que seja, de facto, nas situações onde há necessidade, efetivamente, onde os nossos recursos humanos não conseguem responder. E para isso, também criamos neste regime a possibilidade de médicos que, estando nas condições de incompatibilidade, possam reconsiderar e voltar a ver a possibilidade de trabalharem no Serviço Nacional de Saúde.

Outra novidade deste Conselho de Ministros é que a primeira urgência regional vai começar a funcionar em Setúbal no início do próximo ano.

E vai ser dedicada à especialidade de ginecologia e obstetrícia.

A que tem tido mais problemas na península de Setúbal. A Ministra da Saúde tenta descansar os médicos a propósito das deslocações que vão ter de fazer entre hospitais.

Estas urgências centralizadas têm um regime jurídico, e é deixar isto muito claro: os médicos, enfermeiros, os técnicos auxiliares de saúde continuam a trabalhar nas suas ULSs. Nada muda. Portanto, o seu vínculo laboral é à sua Unidade Local de Saúde, é ao seu hospital. Mas, no âmbito daquilo que a lei já prevê, os próprios acordos coletivos de trabalho, há deslocações em serviço. Já hoje há. E é também uma maneira de libertar os profissionais de tantas urgências semanais, uma vez que ao fazermos estas urgências centralizadas, teremos, naturalmente, escalas diferentes.

A garantia da ministra não convence o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos. Nuno Rodrigues discorda da deslocação forçada de profissionais do SNS para as urgências regionais.

O governo, na proposta que nos apresentou, não refere limites máximos de deslocação. Nós consideramos que uma deslocação que não seja de âmbito voluntário não está enquadrada no nosso acordo coletivo de trabalho. E persiste este diferendo e não se chegou a uma conclusão final. Ainda assim, temos a esperança de que haja bom senso no governo.

O Sindicato Independente dos Médicos espera que o governo recue. Nuno Rodrigues foi entrevistado pela jornalista Maria Maia. Reconhece, no entanto, a importância da primeira urgência regional na área de ginecologia e obstetrícia, que considera uma área carenciada em Portugal.

Mas Vanessa Cruz, há outras novidades que saem deste Conselho de Ministros também na área da saúde.

Há. A ministra explicou que o novo sistema de lista de espera no SNS, o Sistema Nacional de Acesso à Consulta e Cirurgia, vai substituir o SIGIC. Os utentes vão poder escolher o hospital onde vão ser tratados. Houve aqui uma referência direta ao caso do dermatologista do Hospital de Santa Maria, médico que ganhou €400 mil em 10 sábados de cirurgias adicionais no ano passado. Ana Paula Martins refere que este novo sistema vai conseguir identificar situações anómalas. A Ministra da Saúde anunciou também uma nova unidade de combate à fraude no SNS. Vai ser coordenada pela PJ.

E a Ministra do Trabalho e da Segurança Social garante que as pensões mais baixas vão recuperar poder de compra já no próximo ano.

Maria do Rosário Palma Ramalho assegura, numa audição na Assembleia da República, que as pensões mais baixas vão ter um aumento em meio ponto percentual superior ao da inflação e que as pensões mais altas, essas sim, vão perder. Há um aviso ao PS e ao Chega, no âmbito das negociações do Orçamento do Estado. A ministra afasta aumentos extraordinários de pensões, mantém apenas a intenção de atribuir bônus e caso haja excedente.

Proceder a uma atualização das pensões de acordo com a fórmula legal e apenas se houver excedente orçamental, que só se vai verificar se há ou não ao longo da execução orçamental, eventualmente fazer um novo suplemento extraordinário, aqui abrangendo apenas as pensões mais baixas.

A Ministra da Segurança Social, numa audição no Parlamento sobre as alterações à Lei da Greve, garante que não quer tirar direitos, mas sim acrescentar. Acrescentar o direito a serviços essenciais, como as creches, e obrigar serviços mínimos nos transportes públicos.

Vamos agora falar de presidenciais. André Ventura acusa Gouveia e Melo de andar aos ziguezagues na campanha eleitoral.

E cola o almirante ao PS e ao Bloco de Esquerda no que toca à imigração. André Ventura esteve esta tarde no Entroncamento, em Santarém. Acusou Henrique Gouveia e Melo de representar um perigo para a democracia por defender tudo e o seu contrário. É o que diz o líder do Chega.

Quem começa uma candidatura presidencial a dizer que quer ser o candidato fora do sistema e acaba a dizer o mesmo que diz o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, quem faz ziguezagues, avanços e recuos não sou eu. É o almirante Gouveia e Melo, que começou a campanha a dizer que ia ser o representante da nação, dos portugueses, e agora diz que Mário Soares é o seu exemplo de presidente e que o imigrante ao fim de 10 anos é tão português como nós. Isto é o mesmo que diz o Bloco de Esquerda e é o mesmo que diz o PS.

André Ventura a responder a Gouveia e Melo, que admitiu numa entrevista ao Expresso que o Chega poderia constituir um risco para os valores democráticos do país.

E Francisco Rodrigues dos Santos, o antigo líder do CDS, apoiante de Henrique Gouveia e Melo, defende que o almirante representa um novo estilo de democracia.

Afastado dos interesses partidários.

Devemos também saber ler e interpretar os ares dos tempos. E o que nós auscultamos é que a saturação com o abuso inconsequente e irresponsável com que os titulares da pasta da Presidência da República têm

Prosseguido as suas atribuições, tem sido um entrave à estabilidade política do país.

Francisco Rodrigues dos Santos esteve com Paula Cosme Pinto e Adalberto Campos Fernandes na edição de hoje de A Caminho de Belém, aqui na Rádio Observador.

Numa altura em que várias vozes pedem uma convergência à esquerda em torno de António José Seguro, Adalberto Campos Fernandes defende que o candidato apoiado pelo PS não se acha dono dos votos dos portugueses.

Uma convergência à esquerda pedida por Ana Gomes, Eurico Brilhante Dias, Vasco Lourenço, à custa das candidaturas de António Filipe e Catarina Martins. O antigo ministro da Saúde, apoiante de Seguro, defende que estas eleições não devem ser vistas como uma corrida entre esquerda e direita.

Não somos donos dos votos das pessoas e não rejeitamos votos, como alguns candidatos que chegaram e disseram que havia votos que não queriam. O António José Seguro quer os votos dos portugueses que acreditam nos valores que ele defende, que são os valores da democracia, da liberdade, do progresso e dos direitos humanos. E, portanto, não é um vendedor, não é um candidato de oportunidade.

Na resposta, Paula Cosme Pinto, apoiante de Catarina Martins, confirma que houve diálogo à esquerda, mas que António José Seguro não foi capaz de liderar uma candidatura agregadora.

Temos mais candidatos e significa que a esquerda não se sente segura com a opção de Seguro. Catarina Martins, por outro lado, surge aqui como uma pessoa que tem um passado com uma capacidade muito grande e com provas dadas na unificação da esquerda.

Paula Cosme Pinto atira farpas ao LIVRE, defende que o partido deve ponderar se apoia ou não o deputado Jorge Pinto nas presidenciais.

A Caminho de Belém é o novo programa da tarde política. Já está disponível em podcast. É às quintas e sextas, aqui na hora das 17h, na Rádio Observador. Presidenciais são também o tema da jogada da semana do Fora do Baralho, além de outras cartas que vão ser lançadas sobre a atualidade política. O Fora do Baralho começa depois deste jornal das 19h. Mas há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira, Vanessa.

O ministro da Presidência acusa os socialistas de repetirem o mesmo erro na política de imigração. O PS anunciou hoje o voto contra a Lei da Nacionalidade, responsabilizou o PSD pelo fato de as negociações não terem chegado a bom porto. O Chega deixa em aberto o sentido de voto. Hoje, na votação na especialidade, o PSD conseguiu ver aprovadas a maioria das propostas de alteração. A Lei da Nacionalidade tem votação final agendada para a próxima terça-feira. O primeiro-ministro britânico acusa Vladimir Putin de ser o único a não querer acabar com a guerra na Ucrânia. Foi numa conferência de imprensa, no final do encontro da Coligação de Vontades, que juntou também Volodymyr Zelensky com outros líderes europeus em Londres. Keir Starmer reitera a importância das sanções norte-americanas e europeias a Moscovo, pede que se mantenha a pressão para acabar com a guerra. Nessa conferência de imprensa, esteve também o presidente da Ucrânia, agradeceu ao Reino Unido a entrega de mísseis de longo alcance e pede aos Estados Unidos que façam o mesmo. Volodymyr Zelensky insiste na necessidade de a Ucrânia ter os mísseis Tomahawk para atingir o setor petrolífero russo e dessa forma pressionar Vladimir Putin.

Quantos menos ataques Vladimir Putin puder realizar na fronteira, mais rápido concordará com uma diplomacia significativa. É por isso que estamos a trabalhar para garantir mísseis Tomahawk, mísseis Storm Shadow e outras capacidades noturnas.

Volodymyr Zelensky afirma que para haver paz é preciso pôr pressão no agressor e sanções mais rigorosas também. Os Estados Unidos vão enviar um porta-aviões para a América Latina depois do escalar de tensões com a Venezuela. O Pentágono anuncia o envio do USS Ford, que se encontra no mar Mediterrâneo, depois do secretário da Defesa americano ter revelado que foi feito um décimo ataque a uma embarcação venezuelana. Pete Hegseth anuncia que morreram seis pessoas e culpa uma gangue venezuelana.

E às 19h30 atualizamos as notícias com o João Gama.