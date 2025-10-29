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Vanessa.

Está a piorar o acesso às cirurgias no Serviço Nacional de Saúde. O número de utentes a aguardar por uma operação, já fora dos tempos recomendados, aumentou 20% e já são mais do que quando o primeiro governo da AD tomou posse em abril de 2024. Dados consultados pelo Observador e que constam, João Gama, no portal que monitoriza a execução do plano de emergência e transformação da saúde.

E que vai até o final de agosto deste ano, onde mais de 20 mil pessoas aguardavam por uma cirurgia para lá dos tempos máximos de espera. O número de utentes nesta situação é assim 20% superior ao registrado há seis meses, em fevereiro de 2025. Este aumento é, de resto, comum às áreas oncológica e não oncológica. Na área oncológica, de fevereiro a agosto de 2025, o número subiu 90% de 186 pessoas para 353 à espera de uma cirurgia fora dos tempos recomendados.

E João, o Observador, a direção executiva do SNS justifica esta evolução com fatores sazonais.

Fatores que se repetem todos os anos, Vanessa, nos períodos de verão, com a redução temporária das atividades cirúrgicas. Mas os números mostram que o aumento das listas de espera começou muito antes do verão, ainda no inverno de 2025. Os gestores hospitalares apontam, por isso, o dedo ao gabinete de Ana Paula Martins e dizem que estes dados provam que o plano de emergência falhou, uma vez que previa precisamente a recuperação das listas de espera.

João Gama, com o aumento dos tempos de espera por uma cirurgia no Serviço Nacional de Saúde.

É uma notícia assinada pelo jornalista Tiago Caeiro, que está em destaque a esta hora no site do Observador. Dados que conhecemos no dia em que é notícia uma alegada diretriz que pede aos hospitais públicos para um corte na despesa.

Um corte que pode traduzir-se no abrandamento do ritmo, precisamente de cirurgias e também de consultas. É neste contexto que o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares deixa um aviso: o próximo ano vai ser muito mais difícil na saúde. Xavier Barreto discorda da decisão da direção executiva do SNS para cortar na despesa, que foi noticiada pelo jornal Público e baseia-se na proposta do governo para o Orçamento do Estado para deixar um aviso sobre o ano que vem.

Já tinha a noção de que o próximo ano vai ser mais difícil do que este?

Certamente. Vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais exigente. Repare, o Estado está a pedir no Orçamento do Estado 2026, está a pedir às suas LEZ uma redução de 10% na compra de bens e serviços. Isto nunca aconteceu. E, portanto, estamos a falar de uma meta muito exigente.

Para o representante dos administradores hospitalares, o que está definido no Orçamento do Estado para a saúde é uma ilusão. Não se pode manter como está.

O orçamento vai ter que ser corrigido através de injeção extraordinária de capital. Não estou a ver uma outra forma, a não ser que o Estado tenha aqui uma qualquer medida que não está claramente plasmada no orçamento.

Xavier Barreto, no Explicador da tarde política, ouvimos o presidente da Associação dos Administradores Hospitalares.

André Ventura vem pedir um consenso entre Chega, PSD e PS para que não haja desinvestimento na saúde.

Desafiou o governo a dar a volta ao orçamento com a ajuda dos dois maiores partidos.

Eu acho que tem que haver abertura aqui dos três principais partidos para que haja um consenso orçamental que permita, nem que tenhamos que dar a volta a todo o orçamento outra vez, garantir que não vai haver desinvestimento na saúde. E garantir que não vamos ter desinvestimento em áreas como consultas, como cirurgias, como participação de medicamentos ou compra de seringas ou de outros equipamentos de saúde.

O líder do Chega defende que Ana Paula Martins tem de assumir o erro político, sem dizer se isso significa a demissão. Já o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, apela, depois da notícia do Público, a Luís Montenegro, para dizer a Ana Paula Martins que não está em condições para continuar.

Esta notícia do alegado desinvestimento na saúde também merece reação dos dois candidatos presidenciais, de dois dos candidatos, Catarina Martins e António José Seguro.

O antigo líder do PS diz que se for eleito presidente, vai dedicar o primeiro mandato a salvar o Serviço Nacional de Saúde. Para isso, não pode faltar dinheiro.

Defini que a prioridade da prioridade do meu primeiro ano de mandato vai ser o Serviço Nacional de Saúde. Nós temos que salvar o Serviço Nacional de Saúde e para isso é necessário o contributo de todos, de governos, de partidos, porque o acesso à saúde não pode ser diferenciado em função do dinheiro que as pessoas têm. Não pode haver uma saúde para ricos e uma saúde para pobres. E um bom Serviço Nacional de Saúde, um Serviço Nacional de Saúde de qualidade, garante que todos têm acesso ao Serviço Nacional de Saúde.

António José Seguro, que quando questionado sobre a posição do PS de que Luís Montenegro deve demitir a ministra da Saúde, não quis comentar. Catarina Martins, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, diz que os cortes nos gastos dos hospitais são uma imagem da forma de governar de PSD e CDS.

Isto para mim é o caos. O orçamento deste governo é o caos. E o governo pretende que se fale de tudo, menos daquilo que está a fazer com a vida das pessoas. E a saúde é um desses grandes exemplos. O que está a ser cortado no orçamento do Serviço Nacional de Saúde é o equivalente ao maior hospital português. É como se, de repente, o Hospital Santa Maria, que é um dos hospitais maiores deste país, saísse todo do Serviço Nacional de Saúde.

A candidata presidencial apoiada pelo Bloco de Esquerda acusa o Executivo de Luís Montenegro de criar, de forma sistemática, distrações graves e de criar problemas, em vez de soluções.

E o Parlamento foi, de novo, palco de momentos de tensão, com o PS a acusar a bancada do Chega de xenofobia.

Tudo começou quando Eva Cruzeiro, deputada socialista, questionava o ministro da Presidência na audição que ainda decorre a esta hora na Assembleia da República. Fez referência ao Chega, dizendo que se trata de um partido que promove o racismo.

Nós termos um partido de extrema-direita em Portugal que tem polarizado muito a nossa sociedade e que tem difundido muito a mensagem racista, xenófoba, o discurso de ódio e por aí adiante. Um partido que, inclusive, segundo aquilo que diz na nossa Constituição, nem sequer deveria existir na nossa democracia.

Há que terminar, senhora deputada.

Sim, nem sequer deveria existir na nossa democracia.

A deputada socialista Eva Cruzeiro. Este momento levou a vários protestos da bancada do Chega, com Pedro Pinto a queixar-se de falta de respeito pelos deputados do partido.

Eu não lhe posso admitir, senhora presidente, que a senhora tenha permitido, porque a senhora permitiu isto, que a senhora deputada Eva Cruzeiro tenha chamado racistas, fascistas, aos deputados do Chega. Nós estamos aqui com toda a legitimidade. Todo o Parlamento ouviu, todos os deputados que estão aqui presentes ouviram isso. Eu não posso admitir isso. Se alguém aqui faz um discurso de ódio, foi a senhora deputada Eva Cruzeiro. Nós não lhe podemos admitir isso.

E logo depois, o deputado do PS, Pedro Delgado Alves, fez notar que enquanto Pedro Pinto falava, o deputado Filipe Melo se dirigia à deputada socialista Eva Cruzeiro de forma imprópria.

Mas já agora, se queremos mesmo que fique registado, no mesmo segundo, no instante exato em que o senhor deputado se insurge por ser chamado racista à bancada do Chega, um senhor deputado manda a senhora deputada Eva Cruzeiro regressar à sua terra. E portanto, se não temos capacidade de ler um dicionário e de compreender o sentido das palavras, e se achamos que não se pode, efetivamente, descrever as condutas que ocorrem com expressões que cientificamente a elas correspondem, então, de facto, a liberdade de expressão é a doutrina que não serve pra nada.

"Volta para a tua terra", é o que os deputados do PS garantem ter ouvido por parte da bancada do Chega. Foi o momento de maior tensão na tarde em que António Leitão Amaro, Ministro da Presidência, está a ser ouvido na Assembleia da República. É o primeiro dia de apreciação, na especialidade, do Orçamento do Estado.

E há outras notícias a marcar a tarde desta quarta-feira, 29 de outubro.

O governo diz que está disponível para um novo acordo de valorização da função pública. Os sindicatos fizeram essa proposta no mesmo dia em que o Executivo anunciou um aumento de €0,10 no subsídio de refeição em 2027. Um aumento contestado pelos sindicatos. Agora, em comunicado, o Ministério das Finanças mostra abertura para celebrar um novo acordo para 2026, 2029. Sessão número 31 do julgamento do processo Operação Marquês. Testemunhou o gestor Jorge Ramalhete da Cruz e a prima de Santos Silva, Isabel Viegas. Confirmam os dois que descontaram cheques e entregaram numerário a Santos Silva. O Ministério Público diz que o dinheiro era para José Sócrates. O rei emérito de Espanha, Juan Carlos, vai lançar um livro de memórias com revelações. Vai contar pela primeira vez histórias do reinado.

Juan Carlos, que abdicou da coroa há 11 anos, está fora de Espanha há cinco anos, vive nos Emirados Árabes Unidos.

Sim, isolado numa ilha, fora dos holofotes da realeza espanhola, afastado da mulher, do filho, rei Felipe, e dos netos. O livro também é sobre isso, Ricardo, sobre a vida pós-monarquia.

E o livro tem um título sugestivo. Deixa lá ver como é que isto sai no meu castelhano. "Reconciliación". Péssimo. Juan Carlos ficou com a imagem manchada depois de várias polémicas.

E pode, com esta obra, querer, como o título indica, fazer uma tentativa de reconciliação. Entre essas polémicas, as suspeitas de envolvimento num caso de corrupção a visar o genro, também as notícias sobre a caça de elefantes em África e escândalos de infidelidade. Contada neste livro, é certo, é a relação com o ditador Franco.

E há outros episódios controversos do reinado mais longo da monarquia espanhola. Foram 39 anos no trono. Falta só saber quando é que o livro vai ser publicado, Vanessa.

Este livro de Juan Carlos vai ser publicado ainda este mês em França, no final do ano, em Espanha. Quanto a Portugal, ainda não há data para a publicação.

Temos de ler em castelhano. Às 19h30, a Vanessa Cruz regressa para atualizar as notícias na Rádio Observador.