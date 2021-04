Sérgio Conceição é suspenso por 21 dias e falha 'clássico' com o Benfica

Neste jornal, a decisão do Conselho de Disciplina da FPF após a expulsão do treinador do FC Porto no jogo com o Moreirense. Prejuízos da Associação Mutualista Montepio podem chegar a 20 ME.