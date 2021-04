Covid-19. Ministro das Finanças garante que apoios vão ser duas vezes mais do que o previsto no Orçamento do Estado

Neste jornal, destaque para as declarações do Ministro das Finanças. Ainda os primeiros eventos-piloto, com um espetáculo em Braga, e o caso Selminho, em que o MP pede julgamento para Rui Moreira.