ONU adianta à Rádio Observador que sabe a localização dos civis que saíram de Azovstal e não chegaram a Zaporíjia

Em declarações à Rádio Observador, o porta-voz do escritório humanitário da ONU adianta que por razões de segurança a localização não é divulgada, mas as Nações Unidas têm informações do processo.