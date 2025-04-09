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Vira a Rádio Observador. Começa agora o Jornal das 8, com a edição da Laura Figueiredo. Laura, o Livre sugere o fim da NATO e a criação de uma comunidade europeia de defesa no seu lugar. Rui Tavares acredita que os tempos pedem uma Europa unida, mas descarta que isso signifique maior investimento em armas, principalmente dos Estados Unidos.

É o que defende o porta-voz do partido, Rui Tavares, que esteve esta tarde em debate na SIC Notícias, frente a frente com Paulo Raimundo. O Livre defende que os princípios da NATO fazem hoje pouco sentido, sobretudo pela nova posição norte-americana.

Neste momento, quem é que ainda acredita na NATO? Quando Donald Trump diz o que diz acerca de não aplicar o artigo quinto, de não vir em socorro dos aliados da NATO e de não sabermos se esse artigo quinto, que é basicamente a coluna vertebral da NATO, tem efetividade ou não, eu creio que a escolha é muito clara. É construir uma comunidade europeia da defesa que possa defender a Europa e substituir-se à NATO, se for necessário.

Sobre a defesa, o PCP reitera que o investimento que aí vem não é na segurança europeia, mas sim numa economia de guerra. Já sobre a resposta às tarifas de Donald Trump, Paulo Raimundo sublinha a importância de tornar o mercado português mais competitivo e para isso, defende o secretário-geral comunista, é preciso aumentar salários.

Falou do problema das tarifas e das tarifas do Trump e da guerra comercial. Mais uma guerra, ou alimentamos ou desanuviamos. E qual é os desafios que temos para responder? É aumentar a nossa produção, é diversificar as nossas relações comerciais e é aumentar o nosso mercado interno, que não resolve tudo. Não resolve tudo, mas é uma parte importante, porque é o que alimenta mais de 80% das empresas. E a única forma de alimentar o nosso mercado interno é a questão central de sempre, que temos posto sempre, que é o aumento dos salários.

Paulo Raimundo e Rui Tavares em debate esta tarde na SIC Notícias.

E Laura, PCP e Livre aproximam-se no tema da habitação.

Rui Tavares quer reduzir a compra de casas de luxo através da taxação. O Livre quer que essas verbas financiem programas de renda acessíveis. Do lado do PCP, a proposta passa por dar garantia de prolongar os contratos de arrendamento o mais possível, para dar estabilidade por mais tempo. O comunista defende ainda que a banca seja chamada para resolver o problema.

E na análise ao debate entre Rui Tavares e Paulo Raimundo, o editor-adjunto de Política do Observador dá a vitória a Paulo Raimundo.

Miguel Santos Carrapatozo considera que foi um bom debate, com divergências pouco comuns num frente a frente entre partidos de esquerda.

Foi um bom debate, estranhamente com margem ou com espaço para divergências. Nós estamos habituados, sempre que há um debate à esquerda, em que os interlocutores se respeitem muito, o que é de salutar, mas que depois também evitem trocar argumentos sobre aquilo que os distingue. Desta vez houve espaço para isso, o que foi positivo. Ainda assim, acho que Paulo Raimundo ganhou.

Miguel Santos Carrapatozo, editor-adjunto de Política do Observador, que sublinha ainda que apesar de com algumas contradições, Paulo Raimundo esteve melhor na discussão de assuntos decisivos para os portugueses.

Na atualidade internacional, Donald Trump aumenta para 125% as tarifas para a China e anuncia uma pausa de 90 dias para outros países.

A decisão é explicada pelo presidente norte-americano nas redes sociais. De acordo com Donald Trump, mais de 75 países entraram em contacto com membros da administração norte-americana para negociar uma solução das tarifas. Até esta decisão entrar em vigor, vai ser aplicada apenas uma taxa de 10%. Minutos antes, o próprio presidente norte-americano anunciou o aumento para 125% das tarifas sobre produtos chineses. Donald Trump diz que esta decisão foi tomada devido à falta de respeito que a China tem demonstrado para com os mercados internacionais.

Apesar da aparente suspensão anunciada por Donald Trump, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal, Armindo Monteiro, considera que é importante que Portugal avance com medidas que protejam as empresas portuguesas das tarifas aduaneiras norte-americanas.

Medidas que vão ser anunciadas amanhã na reunião do Conselho de Ministros, que vai debater as medidas para as empresas. Ouvido esta tarde no Explicador, aqui na Rádio Observador, o líder da CIP quer que o governo prepare um conjunto de medidas para salvaguardar as associações empresariais.

Deve avançar por duas razões. Primeiro, porque efetivamente esta política errática, não sabemos o que esperar. Amanhã já pode ser uma coisa completamente diferente e, portanto, temos que nos preparar para o pior e esperar que aconteça o pior. Mas aquilo que parece é haver aqui uma posição de força da administração Trump para uma posição negocial. Se a Europa mostrar tibieza nos argumentos, naturalmente que vai ser mais difícil essa negociação.

Armindo Monteiro, presidente da Confederação Empresarial de Portugal, acrescenta ainda que mesmo que o presidente norte-americano recue, a confiança dos parceiros pode estar em risco.

Olhamos agora para o desporto neste jornal. Laura, Benfica e Tirsense entram em campo daqui a pouco.

Um jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. A partida tem início marcado para as 20h45. Vamos agora em direto até ao Estádio Cidade de Barcelos, onde está o Ricardo Loureiro. Ricardo, boa noite. Há surpresas nas escolhas de Bruno Lage para este jogo?

Muito boa noite. Contas feitas, são nove as alterações de Bruno Lage face ao jogo do último domingo, na casa do Futebol Clube do Porto. Mantém-se na equipa Florentino Luís e António Silva. O resto é para trocar e para dar descanso para as próximas batalhas do campeonato, mas também da Taça de Portugal. Benfica com Samuel Soares, o guarda-redes, depois uma linha de quatro, com Vital para a esquerda, Leandro Santos para a direita, dupla de centrais com António Silva e Bajrami. Meio-campo para Leandro Barreiro, Florentino Luís e João Rego. A frente de ataque para Zeqiri, Sjeldrup e o homem mais adiantado é Belotti. É esta a equipa de Bruno Lage para esta primeira mão desta fase da prova, a antecâmara da final da Taça de Portugal. É a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Do lado da equipa de Santo Tirso, ainda não é conhecido o 11 inicial, mas a equipa orientada por Emanuel Soares não deverá mudar muito daquilo que tem sido habitual no campeonato. Na baliza deverá ser o guarda-redes Tiago Gonçalves. Depois, José Pereira, João Martins, Gonçalo Cardoso, Júnior Franco e Jorge Silva, Bruno Carvalho, André Fontes, Daniel Rodrigues, Bernardo Mesquita e Júlio Alves. Deverá ser esta a equipa tirsense neste embate que é histórico para a equipa de Santo Tirso. Torna-se hoje a primeira equipa do quarto escalão do futebol nacional a chegar até esta fase da prova. O árbitro é David Silva, da Associação de Futebol do Porto. O jogo vai arrancar às 20h45. É o início da derradeira eliminatória antes da por todos ambicionada final da Taça de Portugal. É um tirsense-Benfica, na cidade de Barcelos, casa emprestada à equipa de Santo Tirso, deverá estar cheia à hora do jogo. Voltaremos ao Minho.

Ricardo Loureiro, em direto do Estádio Cidade de Barcelos. O jogo tem início marcado para as 20h45.

Pode acompanhar a emissão especial em direto aqui na Rádio Observador. Começa já a seguir ao jornal. Dezenas de pessoas, Laura, prestam esta hora uma última homenagem a Aurélio Pereira.

O velório do antigo responsável pelo recrutamento dos jogadores do Sporting está a decorrer na Igreja de São João Batista, em Lisboa. O presidente do clube, Frederico Varandas, recorda Aurélio Pereira como um marco na história do futebol português.

O Sporting há mais ou menos quatro décadas, mais de 40 anos, foi o clube pioneiro no trabalhar o jovem jogador, no desenvolver o jovem jogador. Foi um clube pioneiro na formação e Aurélio foi o seu cérebro. A partir daí, não só no Sporting, mas todo o futebol português desenvolve-se de outra maneira a partir do Aurélio, a partir desse projeto do Sporting e dois Bolas de Ouro, um deles o melhor da história, uma Bola de Prata e gerações, dezenas e dezenas, inúmeros internacionais portugueses falam pelo trabalho que o Aurélio deixa.

Também Marcelo Rebelo de Sousa marcou presença. O presidente da República diz que Aurélio Pereira foi um pai desportivo para muitos jovens.

Foi um pai desportivo, mas não foi para um, foi para dezenas e dezenas de jogadores. E mudou a vida deles naquele momento em que ela teria sido completamente diversa se ele não tivesse aparecido. Ele apareceu, fez isso e depois desapareceu. Tinha essa coisa, não se punha bicos dos pés.

Algumas memórias sobre Aurélio Pereira, que morreu ontem aos 77 anos. O velório decorre hoje na Igreja São João Batista, em Lisboa. O funeral de Aurélio Pereira acontece amanhã.

São 20h10, está a acontecer o Jornal das 8 aqui na Rádio Observador. Laura, tempo ainda para atualizar a informação de âmbito local.

Em Almada, já está em funcionamento o novo centro de saúde privado da CUF, a nova unidade que disponibiliza aos utentes serviços de medicina geral, psicologia e nutrição. Oeiras volta a receber o Festival Soam as Guitarras entre 10 de abril e 24 de maio. O evento inclui vários concertos no Auditório Municipal Rui de Carvalho, em Carnaxide, e também no Pátio Enxugo, na Fábrica da Pólvora de Barcarena. A edição deste ano vai contar com a participação da artista Carlina das Lanches e também de André Sardet. Caldas da Rainha vai receber a quinta edição da iniciativa Caldas Sempre Limpa. Em comunicado, a associação ambiental que organiza o evento explica que o objetivo é sensibilizar a população para a importância da limpeza urbana. A iniciativa decorre a 12 de abril, a partir das 15h. Em Aveiro, vai decorrer a primeira edição do Experimenta Ria, o evento que se estende de amanhã até 13 de abril, vai permitir que os participantes façam várias atividades ligadas à ria de Aveiro. O município de Vila Nova de Famalicão voltou a ser um dos municípios do país com melhores índices de transparência na informação que é disponibilizada aos munícipes, uma informação divulgada pela autarquia. Os dados são do ranking Transparência da Plataforma Dinra. Em Leiria, o tenor italiano André Bocelli vai cantar com cinco coros de Leiria e Coimbra no espetáculo que acontece a 31 de maio, no Estádio Municipal Doutor Magalhães Pessoa, anúncio divulgado hoje pela organização. O espetáculo tem início às 21h30 e os bilhetes já estão disponíveis.

Olha, isto é um bom espetáculo e de certeza que isto vai esgotar num instantinho. André Bocelli vai esgotar. Laura, muito obrigada. Já sabe que pode consultar as notícias no site do Observador, em observador.pt. Este jornal teve a edição da Laura Figueiredo.