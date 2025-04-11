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Para o Porto. Jornal das 8 na Rádio Observador e começamos com Luís Montenegro, que apresentou o programa da AD, atualizado para os próximos quatro anos, com críticas e recados a Pedro Nuno Santos.

Foi o que marcou a apresentação do programa eleitoral da coligação PSD/CDS, esta tarde, no Centro de Congressos de Lisboa. O líder da AD afasta o regresso do déficit e quer facilitar o trabalho das empresas, mas já antevê algumas das críticas durante a campanha, procura antecipar e sair em contra-ataque. Miguel Viterbo Dias.

Numa apresentação com mais de uma hora, Luís Montenegro pegou no diagnóstico que tem feito.

Portugal está bem, Portugal recomenda-se. A Europa tem que superar desafios e está posta à prova. O mundo mudou e está instável.

E, por isso, lançou a escada para atirar a Pedro Nuno Santos.

O tempo é para a moderação autêntica, para a autenticidade. O tempo não é daqueles que se mascaram para a campanha eleitoral.

Montenegro a apontar a estratégia do PS de piscar o olho ao centro, com o líder da AD a garantir que não muda em nada.

Este meu sorriso acompanha-me desde que eu nasci e eu não vou deixar de ser quem sou.

Luís Montenegro, que insiste nas contas certas e em agitar o passado do PS com José Sócrates.

Não será conosco que Portugal vai tornar a ter déficit. Não será conosco que tornaremos a ter em Portugal restrições por causa da irresponsabilidade dos governantes.

O programa da AD prevê excedente durante todos os anos até ao fim da legislatura e puxa dos galões para dizer que a melhoria das carreiras não pôs em causa as contas do país.

Nós não estivemos em campanha eleitoral quando negociamos 19 acordos de valorização das carreiras na administração pública.

Mas a antever alguns dos problemas que pode ter na campanha, Luís Montenegro contra-ataca e deixa uma pergunta a Pedro Nuno Santos sobre a descida do IRS.

Diga com seriedade e rigor: o IRS baixou ou não? Diga só, sim ou não.

A AD aposta numa descida de 2 mil milhões em quatro anos. Já na saúde, faz mea-culpa, garante um SNS mais robusto, mas em vez de promessas, deixa um pedido.

Mas nós também temos de confiar que as coisas estão melhores.

Luís Montenegro na apresentação do programa da AD, a insistir nas contas certas e no crescimento econômico, sempre inspirado em Cavaco Silva, até no tom que quer para a campanha.

Miguel Viterbo Dias com os destaques da intervenção de Luís Montenegro na apresentação do programa eleitoral da Aliança Democrática, em que o líder do CDS, Nuno Melo, marcou presença, mas sem usar da palavra.

E Laura, entre as medidas apresentadas pela AD, está a subida do salário mínimo e a proibição de telemóveis nas escolas.

Em mais de 270 páginas, a AD apresentou o programa para as eleições legislativas de 18 de maio. Um salário mínimo de 1100 € e o alívio fiscal do IRS são algumas das propostas. Temas como a habitação e a segurança também não ficaram esquecidos, Nadine Soares.

O programa eleitoral da AD propõe um salário mínimo nacional de 1100 € em 2029 e a descida do IRC até aos 15% para as pequenas e médias empresas. Descida também do IRS, com alívio fiscal de 2 mil milhões de euros. E quanto ao complemento solidário para idosos, a AD quer que atinja os 870 € até o final da legislatura. Promessas ainda para a função pública, a coligação quer rever as carreiras até 2027. Nas escolas, Montenegro quer proibir a utilização de telemóveis até ao sexto ano, já no próximo ano letivo. Na pasta da Justiça e Segurança, a AD propõe julgamentos rápidos para crimes graves e violentos, desde logo com atenção em flagrante delito. No tema da imigração, a criação de polícia de fronteiras para assegurar o controle e afastar estrangeiros em situação ilegal, regular os fluxos de entrada, rever requisitos para obtenção de nacionalidade e reforçar as medidas de integração. A fechar na habitação, a coligação PSD/CDS compromete-se com o IVA à taxa mínima de 6% nas obras e serviços de construção e reabilitação. Quer aumentar a construção de casas e reduzir a tributação para aumentar a oferta. São medidas com as quais Montenegro espera ver resolvido o problema da habitação, algumas das propostas que fazem parte do programa da AD para as legislativas de 18 de maio.

A jornalista Nadine Soares, com resumo das medidas apresentadas pela Aliança Democrática, o programa eleitoral da coligação liderada por Luís Montenegro para as eleições de 18 de maio.

E Laura, um truque de ilusionismo. A expressão é usada pelo socialista António Mendonça Mendes para reagir ao programa eleitoral da AD revelado esta tarde.

O antigo secretário de Estado pôs também em causa a garantia de Luís Montenegro de que o país não vai voltar aos défices.

Este é um truque que pretende ficcionar o crescimento do PIB para justificar a entrada de promessas eleitorais. E é com esse truque de ilusionismo que Luís Montenegro desmentiu hoje, na apresentação do programa eleitoral da AD, o seu ministro das Finanças, que já hoje assumiu na reunião do Eurogrupo, em Varsóvia. Portugal entra em déficit no próximo ano, tal como, aliás, o PS já tinha antecipado.

O Bloco de Esquerda também já reagiu. Mariana Mortágua centrou-se na meta traçada pela AD de aumentar o salário mínimo nacional para os 1100 € até 2029. A coordenadora do Bloco de Esquerda desvaloriza, lembra que a renda de um T2 em Lisboa continua a custar 1200 €.

Luís Montenegro apresenta no seu programa um salário mínimo nacional, que, aliás, é muito parecido ao do Partido Socialista, que aponta para o final da legislatura 1100 € de salário mínimo nacional. O T2 em Lisboa continua a custar 1200. E esta é a razão da instabilidade. Tudo o resto são cálculos de políticos que são incapazes de falar da vida das pessoas.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, esta tarde numa conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa.

E André Ventura acredita que a campanha social-democrata vai ser marcada pelo caso Spin Liviva e acusa Luís Montenegro de ser o responsável por isso acontecer.

O líder do Chega falou esta tarde aos jornalistas para garantir que se a campanha da ADER ficar marcada pela falta de ética e indecência, a culpa é do presidente do PSD.

Se esta campanha for marcada pela lama, pela falta de ética e pela indecência, como dizia, aliás, o antigo primeiro-ministro do PSD, é só porque o Primeiro-Ministro quis, porque o Primeiro-Ministro teve todas as oportunidades de o fazer. Esta lógica de tentar fugir pra frente, ver se não pega, ver se não passa e as coisas vão saindo e vão se avolumando, isto não vai morrer, porque é impossível um primeiro-ministro, nestas circunstâncias, conseguir fazer uma campanha sem passar por isto.

André Ventura diz que há suspeitas políticas em torno do ainda primeiro-ministro e apela que Luís Montenegro dê esclarecimentos sobre o contorno do caso Spin Liviva, sobre o programa eleitoral do Chega. Adianta que vai ser apresentado depois de uma visita aos Açores, que começa amanhã.

E o padrão de falta de ética também é a crítica apontada pelo PS ao atual governo, no dia em que surgiu uma nova polêmica em torno da Spin Liviva.

Em causa está uma notícia avançada hoje pelo jornal Expresso, que dá conta de que foram doados cerca de €27 mil ao PSD por parte de membros da gasolineira Joaquim Barros Rodrigues e Filhos. O filho do dono é candidato do PSD à Câmara de Braga. As doações terão começado em 2021, numa altura em que Luís Montenegro apresentou a candidatura à liderança social-democrata. Esta tarde, em conferência de imprensa, o porta-voz da candidatura socialista, Marcos Perestrello, critica o que diz ser a promiscuidade entre PSD, governo e Estado.

O que esta notícia do Expresso hoje revela é a promiscuidade profunda entre o que é do partido, o que é do Primeiro-Ministro e o que é do Estado. É um padrão de falta de ética e de falta de seriedade que se reflete na afetação dos recursos do Estado ao serviço da campanha do PSD.

O porta-voz da candidatura do PS às legislativas volta a apelar aos esclarecimentos do atual Primeiro-Ministro.

Agora vamos conhecer outros temas que marcam a atualidade.

Donald Trump está disponível para negociar com a China a redução ou mitigação das tarifas impostas, que já atingiram 145%. É o que adianta a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, diz, e passo a citar, que o presidente norte-americano já deixou claro que quando os Estados Unidos levam um soco, dão outro de volta com ainda mais força. A Casa Branca diz que os Estados Unidos não podem estar dependentes de países como a China se quiserem atingir a riqueza. Reforça Karoline Leavitt que o objetivo das tarifas é impulsionar a indústria norte-americana. A Ucrânia vai voltar a renovar a lei marcial por um período de 90 dias. Fica afastada a hipótese de eleições no país num futuro próximo. De acordo com a Reuters, a proposta vai a votos no Parlamento ucraniano no início de maio. E foi o Jornal 18.