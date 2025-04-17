Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Muito boa noite, agora são 20h, a edição é da Laura Figueiredo. E a começar com o PS, compara os casos em torno de Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro para dizer que a reação do secretário-geral socialista primou pela transparência, contrariamente ao do primeiro-ministro.

Marina Gonçalves esteve esta tarde em Viana do Castelo para a apresentação da lista de candidatos pelo círculo eleitoral e deixou recados à AD. A acompanhar esta sessão esteve a repórter do Observador, Maria Rego. Maria, boa noite. A deputada socialista elogiou a forma como Pedro Nuno Santos tem gerido o processo, que é alvo pelo Ministério Público de averiguação preventiva.

Boa noite, Laura. De facto, espaço para vários elogios à forma como Pedro Nuno Santos lidou ontem com a notícia da averiguação preventiva aberta pelo Ministério Público. Marina Gonçalves sublinha que é uma transparência necessária para fazer com que os portugueses confiem de novo na política e que este tipo de reação era o que devia ter acontecido também do lado do primeiro-ministro.

Aquilo que nós ontem tivemos a oportunidade de ver na resposta do secretário-geral e que hoje se concretizou também com aquilo que tinha dito, que é colocar toda a informação que existe no site publicamente, é o contrário daquilo que foi feito por Luís Montenegro e, já agora, é aquilo que nós pedíamos a Luís Montenegro para fazer, que é transparência. Estes casos devem servir para nós como exemplo de como falar para os portugueses. Se as dúvidas se levantam, nós temos que responder, nós temos com transparência que o fazer.

Escutamos aqui as declarações da candidata socialista à Câmara Municipal de Viana do Castelo, que elogia então a transparência de Pedro Nuno Santos, que diz ter faltado a Luís Montenegro.

E Maria, Marina Gonçalves deixou ainda críticas a Aguiar Branco nestas declarações.

Exatamente. Neste mesmo círculo eleitoral está também o atual presidente da Assembleia da República e que, por exercer esta mesma função, anunciou na passada segunda-feira que alguns compromissos deste trabalho poderiam fazer com que não estivesse presente em momentos de debate distrital. Marina Gonçalves vê com maus olhos esta decisão, diz que não entende como Aguiar Branco pode ser candidato ao Alto Minho e fala numa campanha coxa.

O presidente da Assembleia da República pode, nos encontros do PSD, criticar fortemente, e às vezes com algum excesso, o próprio secretário-geral do Partido Socialista, pode apresentar-se aos jornalistas e criticar o que quiser, mas não pode debater com os outros candidatos. Na minha perspetiva, é-me difícil perceber que possa ser candidato pelo Alto Minho. Já vamos para uma campanha de forma coxa, porque não conseguimos fazer o debate de ideias como devemos fazer para esclarecer os portugueses. Já agora, esclarecer os alto-minhotos.

As palavras de Marina Gonçalves, que explica que esta vai ser uma campanha limitada no debate de ideias nesta corrida às autárquicas pelo círculo eleitoral de Viana do Castelo.

A jornalista Maria Rego, que esteve a acompanhar a apresentação da lista de candidatos pelo círculo eleitoral de Viana do Castelo pelo PS.

André Ventura considera que os casos que envolvem Pedro Nuno Santos e também Luís Montenegro são diferentes. No entanto, diz que as duas situações devem receber o mesmo tratamento.

O presidente do Chega convocou os jornalistas esta tarde à sede do partido, onde falou sobre a averiguação preventiva do Ministério Público ao secretário-geral do PS. André Ventura sublinha que Portugal enfrenta um desafio de ética relacionado com os candidatos a primeiro-ministro e critica os partidos que têm feito apelos para que não haja aproveitamento político do caso que envolve a compra de imóveis por parte do secretário-geral do PS. O presidente do Chega pede igual tratamento para todos os responsáveis políticos.

As exigências que foram feitas a Luís Montenegro, as exigências que foram feitas aos líderes dos partidos, não podem ser diferentes para Pedro Nuno Santos, nem para o líder do Partido Socialista, nem para nenhum outro líder. As suspeitas, mais ou menos veladas, de que alguns fundos públicos ou comunitários pudessem estar na origem dos apoios à aquisição de casas são graves e devem exigir esclarecimento o mais urgente possível.

À boleia destes casos, André Ventura apresenta uma proposta do Chega com o objetivo de garantir transparência política.

O que o Chega sugere é que sejam reforçadas estas obrigações declarativas, repito, num programa denominado Mais Transparência, e que a sua ocultação gere uma pena de prisão até três anos em Portugal, garantindo assim que esta obrigação é levada a sério e que não estamos numa campanha eleitoral em que vamos ter que estar a discutir quem comprou que casas, a que preço, de onde veio o dinheiro, como adquiriu esse dinheiro ou quem lhe permitiu ou ajudou a ter esse dinheiro.

André Ventura garante que o Chega não vai esquecer a polémica que envolve Pedro Nuno Santos durante a campanha eleitoral. Nesta conferência de imprensa, o líder do Chega fez ainda saber que o partido vai apresentar o programa eleitoral na próxima segunda-feira e traça três eixos principais: a imigração, a corrupção e o acesso à saúde.

Agora são 20h05. E Laura, o PS discorda da proposta do Bloco de Esquerda, que quer impor tetos às rendas.

O deputado socialista Hugo Costa avisa que a medida pode ser contraproducente, uma posição defendida esta tarde no programa Explicador da Rádio Observador. O socialista alerta para a possibilidade de haver uma diminuição no número de casas disponíveis no mercado de arrendamento.

Coloca dificuldades também no próprio mercado e também pode tirar casas do próprio mercado. Tem que se encontrar soluções para que sejam equilibrados sempre entre inquilinos e senhorios. E o problema dessas medidas que o Bloco propõe, é uma medida que pode ser muito bonita do ponto de vista dos sonhos e da utopia, coloca dificuldades práticas no acesso, até porque pode retirar casas do mercado.

Uma posição partilhada também pelo deputado do PSD, Gonçalo Lage. O social-democrata justificou os atrasos na resposta às pessoas que se candidatam ao programa Porta 65 com elevada afluência de candidaturas. Ainda assim, Gonçalo Lage indica que os problemas estão praticamente resolvidos.

Esta questão já está resolvida, a maior parte dela, e repare, houve quase o dobro do número de candidaturas. Portanto Efetivamente, as instituições, nomeadamente o IHRU e as entidades que processam este tipo de candidaturas, não estavam nem estão ainda preparadas para conseguir acudir a tanta informação.

Hugo Costa, do PS, e Gonçalo Lage, do PSD, foram convidados esta tarde no programa Explicador da Rádio Observador.

Agora na cultura, morreu o cantor Nuno Guerreiro, antigo vocalista do grupo Ala dos Namorados.

Nuno Guerreiro tinha 52 anos, estava internado no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, desde ontem, com uma infeção grave. A informação foi revelada pelo Cineteatro de Loulé, no âmbito de um aviso de cancelamento do espetáculo em que Nuno Guerreiro participava, que deveria decorrer esta noite. A jornalista Beatriz Félix recorda o percurso do cantor.

Nasceu em 1972, em Loulé, no Algarve. Começou a cantar muito cedo. Tinha como inspiração Amália Rodrigues. Aos 16 anos, rumou a Lisboa, onde frequentou a Escola de Dança do Conservatório, e foi no Teatro São Luís que pisou o palco pela primeira vez como bailarino, mas também onde cantou com o grupo Diva, de Natália Casanova. Foi nesse mesmo palco que acabou por ser descoberto por Carlos Paredes, que mais tarde viria a convidá-lo para dois concertos em Lisboa e no Porto. Mais tarde, surgiu o projeto Ala dos Namorados, criado em 1992, a convite de João Gil e Manuel Paulo. "Solta Sobeiros" foi uma das canções que o atirou para a ribalta. Canção escrita por Catarina Furtado, com a participação de Sara Tavares. Nuno Guerreiro morreu hoje, aos 52 anos. Beatriz Félix, a recordar o percurso de Nuno Guerreiro, antigo vocalista do grupo Ala dos Namorados, morreu hoje aos 52 anos.

E Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a morte de Nuno Guerreiro.

No site oficial da Presidência da República, o chefe de Estado apresenta os sentidos pêsames à família do cantor e relembra que Nuno Guerreiro ia participar na celebração do dia 10 de junho em Lagos. Marcelo Rebelo de Sousa acrescenta que o cantor marcou a música portuguesa nas últimas duas décadas, nomeadamente como vocalista da Ala dos Namorados. Diz o chefe de Estado que Nuno Guerreiro nunca deixou de intervir no plano autárquico e nacional.

Agora são 20h09. E para fechar, Laura, que outras notícias é que vão marcando para já a atualidade?

A ERC defende o modelo dos debates televisivos. A Entidade Reguladora da Comunicação concluiu que a programação dos debates não fere o princípio da representatividade. Na sequência de uma queixa do Chega contra a SIC e a TVI, a propósito dos critérios utilizados na definição de debates televisivos entre os partidos com assento parlamentar, a ERC deu razão aos canais de televisão. O regulador destaca que o modelo dos debates resultou de uma programação e calendarização previamente acordadas entre operadores de televisão, que foi apresentada às diversas candidaturas. Quatro pessoas morreram no Monte Faito, perto da cidade italiana de Nápoles, na sequência da queda de um teleférico. A informação foi avançada pela imprensa italiana. O teleférico levava cinco pessoas a bordo quando o cabo da estrutura se soltou. Entre as vítimas mortais estão três passageiros e também o maquinista. O quinto passageiro que foi resgatado apresenta ferimentos graves. Na Flórida, um tiroteio numa universidade fez vários feridos. O atirador ainda não foi detido. De acordo com a imprensa local, a polícia está no campus universitário em conjunto com uma equipa do FBI. O tiroteio terá acontecido perto da residência de estudantes. A universidade lançou um alerta para que os alunos procurem abrigo. As aulas foram canceladas. Há pelo menos quatro pessoas hospitalizadas.

Jornal das 8, com a Laura Figueiredo. A informação de regresso daqui a pouco, às 20h30. A seguir temos a primeira parte de convidado do Extra. Laura, então até já.

Até já, Nuno.

Até já.