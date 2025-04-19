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Agora 8h01. Jornal das 8, edição de Laura Figueiredo. Ia começar no desporto daqui a pouco, daqui a praticamente 28 minutos, é o arranque da partida no Dom Afonso Henriques entre Vitória Sport Clube e Benfica, a contar para a jornada 30 da Primeira Liga.

Neste momento, o Benfica está pressionado depois da vitória de ontem do Sporting por 3x1 frente ao Moreirense. Quanto ao Vitória, atravessa um bom momento, ocupa o quinto lugar com 48 pontos e luta também por um lugar na Europa. Para já, vamos em direto até ao Estádio Dom Afonso Henriques, onde está o Ricardo Loureiro. Boa noite, Ricardo. Já há onzes para esta partida?

Olá, Laura. Contagem regressiva para o arranque de um dos jogos mais aguardados da jornada e já agora deste final de campeonato. O Benfica traz para Guimarães o mesmo 11 que empatou com o Arouca a dois gols no último fim de semana e são também os mesmos 11 que derrotaram o Futebol Clube do Porto por quatro bolas a uma. Benfica com Trubin na baliza, depois Tomás Araújo para a direita, à esquerda Álvaro Carreras, dupla de centrais com Otamendi e António Silva, mais no meio Kokçu, Florentino Luís e Fredrik Aursnes, na frente de ataque Di María, Arthur Goglu e Pávlidis, é o homem mais adiantado. O Vitória traz três alterações da última jornada, um triunfo na cidade de Barcelos por uma bola a zero, com o gol a ser apontado já na reta final do desafio e apontado por Gustavo Silva. Saem da equipa Toni Borevković, por acumulação de cartões amarelos, sai o médio Samu Silva e também o avançado Wanda Félix. Entram Villanueva, Tiago Silva e Gustavo Silva. É o Vitória com Bruno Varela, João Miguel Mendes, Miguel Maga, Mikel Villanueva, Filipe Relvas, meio-campo para Andal, João Mendes e Tiago Silva, a frente de ataque para Telmo Arcanjo, Gustavo Silva e na frente de ataque, o homem mais adiantado, Nelson Oliveira. O árbitro é Gustavo Correia. O jogo vai arrancar às 20h30 num sábado de muita chuva no Minho. Foi assim de manhã, foi assim de tarde e promete continuar a ser noite dentro pela cidade de Guimarães. Mesmo assim, a expectativa é de plateia repleta. Voltaremos à cidade de Guimarães.

Ricardo Loureiro, no Estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães, com os onzes da partida. Benfica e Vitória começa às 20h30. A emissão especial arranca às 20h10 aqui na Rádio Observador.

Agora na atualidade internacional, a Ucrânia alerta que a Rússia não está a respeitar o cessar-fogo anunciado hoje por Vladimir Putin e avisa que vai ser um espelho de Moscovo.

Uma trégua de Páscoa que, de acordo com o Kremlin, começava hoje às 16h e seria para estar em vigor até amanhã às 22h, horas de Lisboa. No entanto, um chefe militar da Ucrânia garante que a Rússia não está a respeitar o cessar-fogo anunciado. Na rede social X, Andriy Kovalenko afirma que os russos continuam a disparar em todas as frentes, tal como anteriormente, e diz que Putin nunca teve a intenção de cumprir o cessar-fogo. Já esta tarde, Volodymyr Zelensky tinha dito que a trégua anunciada pela Rússia é blefe. O presidente da Ucrânia acusa Vladimir Putin de brincar com vidas humanas, garante mesmo que a Ucrânia vai agir como um espelho das atitudes da Rússia. Ouvido na Rádio Observador, o major-general João Vieira Borges já duvidava que a trégua fosse mesmo respeitada.

Putin já alertou sobre possíveis violações. Isto é muito interessante, porque quando foi o cessar-fogo parcial, até lá, todos os ataques que eram feitos por parte da Ucrânia a infraestruturas energéticas eram desmentidos pela Rússia. Nós víamos as imagens e eles desmentiam. A partir do momento em que foi acordo de cessar-fogo para infraestruturas energéticas, todos os dias a Rússia mostrava ataques a instalações energéticas, o que é estranhíssimo.

Ora, o major-general João Vieira Borges considera que Putin anunciou o cessar-fogo devido ao mais recente aviso dos Estados Unidos.

Pode ter a ver com a pressão que fez Marco Rubio e, sobretudo, Trump, ao dizerem que os Estados Unidos já estavam prontos a abandonar os esforços para alcançar a paz na Ucrânia. Perceberam que havia uma incompatibilidade total, perceberam que havia infração das duas partes relativamente ao cessar-fogo parcial. Julgo que Putin demonstra uma manifestação de boa vontade, mas também é a resposta à pressão de Trump, ou seja, ele tem a noção perfeita de que é uma oportunidade que não pode ser perdida.

O major-general João Vieira Borges, ouvido na Rádio Observador, onde disse esperar que a decisão da trégua tenha sido articulada com o mediador, os Estados Unidos.

E depois do encontro de hoje, Estados Unidos e Irão retomam as negociações no próximo sábado com vista a um acordo nuclear.

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros confirma que houve progressos nas negociações de hoje. Foram quatro horas com melhor entendimento e sintonia sobre alguns princípios e objetivos para alcançar um acordo nuclear. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, país que serviu de mediador, está confiante na possibilidade de um acordo justo, duradouro e vinculativo. A ideia é que o Irão fique livre de armas nucleares e sanções, com a garantia de que pode continuar a desenvolver energia nuclear para outros fins. Depois desta segunda ronda de negociações, há novo encontro daqui a uma semana na capital de Omã, antecedido de conversas técnicas dois dias antes.

Agora, na atualidade nacional, o PS ataca o Ministério Público, diz que é legítimo concluir que optou por interferir no processo político.

Uma acusação de Marcos Perestrello no programa Facto Político, na Sic Notícias. Porta-voz do PS às eleições legislativas, sublinha que é estranho o timing da averiguação preventiva a Pedro Nuno Santos.

Eu não acredito em coincidências desta natureza. Eu penso que é legítimo olhar para a atuação do Ministério Público em relação a estes dois casos e considerar que houve aqui dois pesos e duas medidas. Isso, do meu ponto de vista, é grave. Eu julgo que é legítimo concluir, em função da atuação do Ministério Público neste caso Que o Ministério Público optou por interferir no processo político.

Marcos Perestrello acrescenta ainda que, caso o PS vença as eleições de 18 de maio, acredita que o PSD vai ter a atitude responsável de viabilizar um executivo socialista.

Quanto ao diretor executivo do SNS, responsabiliza a própria grávida da Moita pelo tempo que aguardou para ser atendida. A mulher esteve quase três horas à espera de uma ambulância ou numa ambulância para ser encaminhada para o hospital.

Com uma gestação de 34 semanas, esteve esse tempo na ambulância no distrito de Setúbal, antes de ser encaminhada para a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. O caso foi noticiado pela TVI. Ora Álvaro Santos Almeida atira culpas não para o sistema de saúde, mas para a própria mulher.

Eu sei o que se passou, e sei o que se passou foi que o problema foi resolvido, como deveria ser. Terá havido um pormenor que não está aqui tão bem, mas isso terá sido da responsabilidade da própria pessoa.

Diretor do SNS, num registo da Agência Lusa, sem especificar que pormenor da conduta da grávida foi esse.

Em visita ao Hospital Amadora-Sintra, Álvaro Santos Almeida disse ainda que há menos problemas nas urgências na Páscoa.

Algo que é contrariado pelo antigo CEO do SNS, Fernando Araújo, em declarações à Rádio Observador.

É uma situação de elevado risco, uma situação grave. E por quê? Porque, primeiro, o número de blocos de parto encerrados nesta Páscoa é o dobro do que aconteceu no ano passado. E eu sublinho, para não haver dúvidas, é o dobro do que aconteceu no ano passado. Estamos a falar de cerca de 25 blocos de parto fechados, a capacidade assistencial instalada, 25% fechados na mesma altura.

A península de Setúbal, de onde é a grávida da Moita, que já citamos neste jornal, é um dos casos mais graves, com três blocos de parto fechados, diz Fernando Araújo, antigo diretor do SNS, que é agora cabeça de lista do PS pelo Círculo do Porto nas legislativas do próximo mês.

Agora 08h09 minutos. António Costa recorda o ex-ministro do PS e antigo colega de governo, João Cravinho, como um homem de grande criatividade política.

O presidente do Conselho Europeu marcou presença hoje na cerimônia fúnebre de João Cravinho, em Lisboa, onde relembrou o amigo e companheiro.

Obviamente, é um momento de grande tristeza, a perda de um amigo, de um camarada e alguém de quem eu tinha uma profunda admiração. O engenheiro João Cravinho foi um dos homens mais brilhantes na construção de um dos melhores serviços que a administração pública portuguesa já uma vez teve na área do planeamento, na área de economia. E depois foi um homem de uma criatividade política muito grande em todas as funções, como deputado, como eurodeputado, como ministro, e é uma enorme perda. Foi alguém que tinha uma visão muito clara do ponto de vista do que é a estratégia do país.

António Costa, em declarações aos jornalistas, num registo captado pela RTP3, à chegada da cerimônia fúnebre de João Cravinho, que morreu esta quarta-feira aos 88 anos devido a uma doença prolongada.

E agora, para fechar. Vamos então atualizar toda a informação de âmbito local.

Em Sintra, a PSP fechou um antigo centro comercial em Queluz por faltas graves de segurança durante uma ação de fiscalização. As autoridades verificaram que, devido à falta de condições para o número de pessoas, foi necessário evacuar e encerrar o estabelecimento. Em Leiria, a Rua de São Miguel vai estar cortada ao trânsito nos dois sentidos a partir da segunda-feira, em causa obras de requalificação nesta rua e também na Rua Emídio Agostinho Marques. O corte está previsto durar cerca de três meses, mas com acessos para peões e para habitações garantidos. Em Arouca, o município está a recolher contributos para fazer o regulamento de utilização do sistema partilhado de bicicletas elétricas. A implementação acontece até setembro deste ano. Tem o objetivo de facilitar as deslocações diárias da população e contribuir para a redução da pegada ecológica. Nas Caldas da Rainha, o acesso a alguns lugares de estacionamento da Rua Belchior de Matos vai estar interdito desde a segunda até a quarta-feira. Vai estar disponível uma via temporária, a Rua Fernando Ponte e Sousa, com circulação feita por parte do passeio e também por outra parte da zona de estacionamento, em causa à realização de uma obra de requalificação no âmbito Arruamentos da Cidade. O Parque Central da Maia vai receber, a 26 de abril, mais uma edição do Flea Market, um mercado inspirado no conceito do mercado de Barcelona, que conta com todo tipo de objetos em segunda mão, desde roupa, livros, discos, até móveis, selos ou moedas. Acontece entre 13h e 18h, com entrada gratuita. No Seixal, para festejar o 25 de abril, o Conselho vai realizar um concerto comemorativo. Sérgio Godinho, A Garota Não e Ivandro são os artistas escolhidos para o aniversário dos 51 anos da Revolução dos Cravos. Acontece dia 24 para 25 de abril, no Parque da Quinta dos Franceses, pelas 21h30, com entrada gratuita, com direito a espetáculo de fogo de artifício.

Final da edição das 20h com Laura Figueiredo e a informação de regresso no intervalo do jogo entre o Vitória e o Benfica. Então até já.

Até já, Nuno.

A seguir, pontapé de saída para o arranque da emissão especial do desporto.