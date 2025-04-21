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São 20h e começamos então agora o jornal das 20 com a Laura Figueiredo. Laura, para esta hora está marcada uma declaração do Presidente da República a propósito da morte do Papa Francisco. A causa da morte foi conhecida na última hora.

Confirmada pelo Vaticano, Francisco teve um AVC e um consequente ataque cardíaco, de acordo com uma nota divulgada pelo Vaticano, o AVC levou a um coma e a uma falha cardíaca irreversível. Nesta nota, a Santa Sé faz ainda o historial clínico do Papa. Francisco sofria de insuficiência respiratória aguda, teve uma pneumonia bilateral. O Papa era também hipertenso e tinha diabetes tipo dois, explica a nota. A imprensa italiana já tinha avançado durante a manhã que Francisco morreu na sequência de um AVC. O Papa Francisco morreu às 19h35 desta segunda-feira na residência na Casa de Santa Maria, no Vaticano.

Laura, o testamento deixado pelo Papa revela que Francisco quer ser sepultado na terra e sem particular decoração.

O Vaticano revelou o testamento do Papa Francisco, onde ficaram escritas as intenções do líder da Igreja Católica em relação à forma como deve ser sepultado. O texto é datado de 29 de junho de 2022. O Papa quer ser sepultado na Basílica Papal de Santa Maria Maior, explica que a sua vida e o ministério sacerdotal e episcopal foi sempre confiado à mãe de Nosso Senhor, Maria Santíssima. No testamento, Francisco escreveu ainda que deseja que a última viagem terrena se conclua no antigo santuário mariano, onde se recolhia para oração ao início e ao fim de qualquer viagem apostólica. Francisco quer ser sepultado na terra de forma simples, sem particular decoração e com uma única inscrição: Francisco. As despesas da preparação da sepultura serão cobertas pelo montante do benfeitor escolhido pelo Papa, que deixou também instruções ao comissário extraordinário do Cabido Libriano, uma instituição de Santa Maria Maior.

A primeira congregação de cardeais acontece já amanhã para decidir as cerimônias fúnebres do Papa Francisco.

O Vaticano começou já a confirmar as primeiras datas para organizar a sucessão do Papa Francisco. Está já marcada a primeira congregação de cardeais para terça-feira. Esta noite terá lugar o rito de confirmação da morte de Francisco e a colocação do corpo na urna. A vigília será realizada na capela da Casa de Santa Marta e não no Palácio Apostólico, como decretado em vida pelo próprio Papa. Francisco escolheu viver na Casa de Santa Marta desde que foi eleito em 2013 e recusou residir no Palácio Apostólico.

Laura, entretanto, por cá em Portugal, em Fátima, dezenas de fiéis reúnem-se a esta hora no santuário.

Esperam um sucessor à altura de Francisco a liderar a Igreja Católica. A esta hora, no santuário, está a jornalista Nadine Soares. Boa noite, Nadine. Os católicos que aí se reúnem mostram-se preocupados com a escolha do próximo Papa.

Sim, do próximo Papa, os fiéis esperam um líder que continue a lutar pela paz e justiça social e que continue preocupado com os jovens. Jovens esses que admitem que o santuário esta tarde está mais cinzento desde o tempo que tem chovido. Este estado de espírito de quem reza aqui pelo Papa Francisco, ou seja, fazem aqui uma referência ao tempo que choveu aqui esta tarde durante Fátima, dizem que iguala o estado de espírito de quem passou por este santuário. É o caso de Andreia Sousa, de 28 anos, de Braga, que admite que o ambiente está diferente.

Sim, nota-se que o santuário está mais silencioso e as pessoas parecem, apesar da visita, um bocadinho mais tristes.

E os mais velhos também ficaram marcados pelo legado de Francisco, sentiram que tinham de vir até aqui, como se fosse uma despedida possível ao Papa Francisco.

Tive vontade de vir, mas especificamente nem sei por quê.

Depois de saber esta notícia?

Algo me puxou, foi isso.

Simão, também sentiu essa ligação?

Sim, eu vinha no caminho, vinha em viagem e decidi passar por aqui. Lembrei-me do Papa, porque era uma figura carismática.

Que estava a melhorar, não é?

Pronto. Nós até vínhamos a dizer que as melhoras dele, estávamos a fazer conta que não fosse assim tão trágico.

Alexandra Pires e Simão Almeida, que vieram de Tomar até Fátima para visitar o santuário neste registo. Aqui em conversa com a Rádio Observador, falam numa perda trágica. A esta hora que começa o sol a desaparecer aos poucos. Duas dezenas de fiéis continuam numa missa de celebração que deve terminar em breve aqui na Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima. Os touceiros de velas começam a ficar vazios e o recinto menos pontuado de visitantes. Esta visita ao santuário que ficou marcada pelas mensagens destes fiéis, que sabem que perderam hoje um bom homem e um mentor, o Papa Francisco.

A reportagem da jornalista Nadine Soares, em direto a partir do Santuário de Fátima, o Papa Francisco morreu aos 88 anos.

O cardeal Américo Aguiar considera que o Papa Francisco deu um novo pulmão à Igreja Católica.

E pede ao sucessor que não abandone o mote de todos.

Este irmão da América Latina, argentino, filho e neto de migrantes, jesuíta, com uma experiência de vida diversificada, tudo isto podia parecer um problema e um obstáculo. Pelo contrário, foi uma oportunidade da Igreja traduzir o Evangelho de outra maneira, com outro coração, com outro pulmão, com outra capacidade mais arejada, mais fresca, daquilo que estamos habituados aos irmãos da América Latina.

Américo Aguiar esteve em entrevista aqui no Explicador. É um dos cardeais portugueses que irá votar no sucessor de Francisco, mas sobre isso guarda segredo absoluto.

Preocupação. É desta forma que as vítimas de abusos sexuais no contexto da Igreja Católica reagem à morte do Papa Francisco.

O grupo Vita, que tem acompanhado as vítimas, revela que nas últimas horas recebeu contactos que demonstram apreensão face ao futuro posicionamento da Igreja sem o Papa. Ainda assim, em entrevista ao Observador, Ruta Gulhas, coordenadora do grupo, diz que há motivos para estar otimista.

Desde manhã que tenho recebido aqui alguns contactos de algumas vítimas que estão naturalmente inquietas e preocupadas Porque é um grande ponto de interrogação que neste momento temos à nossa frente. Mas aquilo que eu sinto muito genuinamente é que estes primeiros passos são de facto muito sólidos. E houve aqui algum tempo para amadurecer estes passos e para criar aqui, de facto, um caminho e um trajeto que neste momento vejo muito dificilmente a ser revertido.

O grupo Vita considera que o Papa Francisco teve um legado único. Ruta Gulhas, escutada pela Rádio Observador, entende que a abertura do Vaticano ao tema dos abusos sexuais na Igreja é um trajeto irreversível construído pelo Papa Francisco.

A reitora da Universidade Católica Portuguesa rejeita que o Papa tenha sido um progressista. Em entrevista à Rádio Observador, Isabel Capelo e Gil diz que Francisco se limitou a voltar às bases do cristianismo.

Fala num tradicionalista que voltou a ler o Evangelho.

E muitas vezes que o Papa era progressista. Eu não acho que o Papa fosse progressista. O Papa regressou às origens daquilo que é a missão do catolicismo e do cristianismo, com uma leitura muito pragmática do Evangelho, que é um texto absolutamente pragmático. Na verdade, nós deparamos com histórias da vida real das pessoas. Não é macro teologia, é vida real das pessoas. E a partir daquela vida real é que Jesus Cristo nos mostra o caminho. E o Papa voltou a isso. Portanto, quando se diz que o Papa é progressista, não. O Papa é um tradicionalista que lê de novo o Evangelho.

Na última visita a Portugal, o Papa Francisco passou pela Universidade Católica, em Lisboa, para uma conversa com os jovens. Isabel Capelo e Gil destaca a mensagem de esperança que o líder da Igreja quis passar aos mais novos.

Incentivou-os, no fundo, a acreditar nas suas capacidades, a não terem medo, a serem livres daquilo que desejavam, daquilo que queriam, que a mudança era possível, que a transformação do mundo era possível, que essa capacidade de imaginar as coisas de forma diferente, que os jovens trazem, era muito necessária para refazer o mundo cheio de contradições. E depois disse esta frase, que acho que nos ficou da visita do Papa ao campus e da sua presença frutífera no campus, foi: "Não tenham medo, não sejam administradores de medo, mas empreendedores de sonhos".

Isabel Capelo Gil, a reitora da Universidade Católica Portuguesa, em entrevista à Rádio Observador, uma conversa com o jornalista Miguel Cordeiro, que pode ouvir na íntegra em antena a partir das 20h30.

O presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa, Mohamed Iqbal, considera que a abertura que o Papa demonstrou ter perante outras religiões aproximou a comunidade islâmica à comunidade cristã em Portugal.

Em entrevista à Rádio Observador, o presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa recorda o Papa Francisco como alguém que sempre nos habituou a ser uma pessoa que abraçava. Mohamed Iqbal diz mesmo que a comunidade islâmica teve uma aproximação maior à comunidade cristã pela atitude que o líder da Igreja Católica sempre teve perante outras religiões.

Toda a abertura específica que o Papa demonstrou ao longo dos seus 13 anos, abraçando sempre as outras religiões, houve um diálogo muito próximo com a religião islâmica. Teve um impacto, sem a sombra de dúvidas. Nós aproximamo-nos muito mais. Embora nós tínhamos uma relação sempre muito boa com a comunidade católica em Portugal, cristã em Portugal, houve uma aproximação maior com esse tipo de atitude que o Papa sempre teve, Sua Santidade sempre teve para com as outras religiões e também, em particular, com a religião islâmica.

Mohamed Iqbal, presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa, a destacar o impacto que os esforços de diálogo do Papa Francisco tiveram nas relações que a comunidade islâmica tem com Portugal. Acrescenta ainda que é extremamente importante que o sucessor do cargo do líder da Igreja Católica mantenha a linha de diálogo entre religiões.

Mudamos agora de tema neste jornal, Laura. Em Leiria, a localização do novo hospital do Oeste pode ainda não estar fechada.

Pelo menos com a coligação PSD/CDS, o assunto ainda está a ser revisto, depois de ter sido decidido construir o novo hospital no Bombarral. O dinheiro já está previsto no orçamento do Estado, mas o concurso não foi lançado e o PSD admite rever o dossiê. No debate promovido pelo Observador entre os cabeças de lista de Leiria, a ministra da Juventude e candidata da AD, Margarida Balseiro Lopes, abre a porta à revisão deste tema.

Houve um processo que foi deixado pelo governo anterior, que de resto todos sabemos que o resultado final nem sequer é um resultado que beneficie o distrito de Leiria, mas esse é um processo que está a ser reavaliado para que a decisão possa ser tomada em breve.

Margarida Balseiro Lopes no debate promovido pelo Observador, em que Eurico Brilhante Dias, o cabeça de lista do PS, diz que a obra deve avançar. Marcelo Rebelo de Sousa fala a esta hora no Palácio de Belém. O governo já propôs que fossem decretados três dias de luto nacional. Vamos em direto até ao Palácio de Belém, onde está o jornalista António José Soares. Boa noite, António. Marcelo já começou a falar?

Já começou. Vamos ouvir Marcelo Rebelo de Sousa.

A reconhecer a nossa independência em 1179, há quase oito séculos e meio. Francisco descobriu Portugal e Fátima, que não conhecia, tarde na sua vida, em 2017, canonizando Francisco e Jacinta Marto. E aí iniciando uma intensa ligação que envolveu a canonização de Bartolomeu dos Mártires e culminou na Jornada Mundial da Juventude há menos de dois anos, momento inesquecível da presença portuguesa no mundo. Desses e de outros encontros, em 2016, 2019, 2021, guardarei, guardaremos A humildade do pároco nunca rendido às vestes do bispo, do cardeal, do papa. Simples, aberto, generoso, compreensivo, solidário e também pletórico de vida e de alegria partilhada. Mas Francisco foi muito mais do que o simbólico sucessor de quem nos legitimou como pátria independente ou o amigo tardio, mas intenso da nossa nação. Foi talvez a mais corajosa voz de entre os líderes espirituais dos últimos 12 anos na defesa da dignidade humana, da paz, da justiça, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, do diálogo entre culturas e civilizações, da preferência pelos deserdados das periferias, pelos mais pobres, frágeis, sofredores, sacrificados, excluídos e explorados, rejeitados e esquecidos neste tempo de antigos e novos senhores, interesses e egoísmos que combatem os valores pelos quais sempre se pautou. Em nome de todos os portugueses, crentes e não crentes, concordantes ou discordantes, agradeço a Francisco o carinho que devotou a Portugal, mas sobretudo a sua presença ao lado dos que morrem vítimas das diárias negações dos direitos humanos, dos abusos e das prepotências de toda a natureza, das migrações e refúgios forçados, da primazia da guerra e do injusto esmagamento de pessoas, povos e legítimos sonhos de futuro. Lembrar Francisco é prosseguir a nossa caminhada com ele, como ele conosco esteve até ao último dia, ontem em Roma, sempre sem medo. A sua luta não é de um credo, de uma igreja, de uma nação eleita, de uma raça, de uma casta, de uma ideologia, de um ser humano predestinado. A sua luta é de todos e de cada qual. Hoje, amanhã e sempre.

As palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, aqui no Palácio de Belém. A recordar a passagem do Papa por Portugal em 2017, na altura do centenário das aparições e o culminar na última deslocação nas Jornadas Mundiais da Juventude. Marcelo Rebelo de Sousa recordou os vários encontros que teve com o Papa, guarda uma memória de um pároco simples, generoso, solidário. Recorda também a história da relação de Portugal com o Vaticano e recorda que há muitos séculos atrás, Portugal foi reconhecido como país independente pelo Vaticano. Nesta declaração ao país, Marcelo Rebelo de Sousa recorda também a importância da voz do Papa Francisco na comunidade internacional como uma voz corajosa, esta expressão que Marcelo Rebelo de Sousa usou nestes 12 anos, na defesa da paz, da justiça, do diálogo, na defesa dos mais pobres e dos excluídos. E por isso, Marcelo Rebelo de Sousa diz que em nome de todos os portugueses, Laura, agradece o carinho que Francisco sempre mostrou por Portugal.

O jornalista António José Soares a acompanhar a declaração de Marcelo Rebelo de Sousa a propósito da morte do Papa Francisco. E junta-se agora à emissão Filipe da Villela, jornalista, especialista em assuntos religiosos. Boa noite, Filipe, obrigada por ter aceitado o nosso convite. O Presidente da República fez um retrato justo do pontificado de Francisco?

Penso que sim. Acho que isso não está em causa. E sobretudo, esta referência ao carinho do Papa Francisco por Portugal é de sublinhar. E eu acho que nós, em Portugal, podemos se calhar não dar o valor suficiente a esta questão. O Papa Francisco veio do Novo Mundo, veio da América. Ele desde cedo deixou muito claro que o centro do pontificado dele não seria a Europa, não seria o Velho Mundo, dando quase a entender que o futuro da Igreja, e estatisticamente é assim mesmo, demograficamente é assim mesmo, não está na Europa. E, portanto, quase que a Europa já teve o seu tempo como centro do mundo cristão e focando exatamente as periferias, etc. Agora, Portugal foi uma curiosa exceção a essa regra. O Papa Francisco veio duas vezes a Portugal, uma vez em 2017 para o centenário das aparições de Fátima e depois também para a Jornada Mundial da Juventude. O Papa nunca foi à Espanha, por exemplo. As duas vezes que ele foi à França, foi uma vez para visitar as instituições da União Europeia em Estrasburgo, portanto não foi a Paris, e na vez seguinte, agora mais recentemente, foi a Marselha e à Córsega também. Portanto, três visitas, mas visitas às periferias de França também, e de forma alguma ao centro. Nunca foi à Áustria, por exemplo. Há uma série de países do antigo catolicismo europeu onde o Papa não foi. Outro detalhe Muito significativo é que houve uma série de dioceses que estavam habituados a ter um cardeal à sua frente, portanto o arcebispo ou o bispo nomeado para essa diocese era sempre tornado cardeal no consistório a seguir, e o Papa quebrou muitas dessas tradições. Recordo que Veneza, por exemplo, que também é das poucas dioceses na Europa, na Igreja Latina, que também tem um patriarca, o seu patriarca não é cardeal já há muitos anos, nunca foi feito cardeal pelo Papa Francisco. E em Portugal, embora o atual patriarca de Lisboa também não seja ainda cardeal, a verdade é que nós temos neste momento quatro cardeais eleitores. Seis no total, quatro eleitores. Portugal nunca teve tantos eleitores e portanto isto numa altura em que precisamente temos um papa cujo enfoque é fora da Europa. E portanto, a relação do Papa com Portugal não é só de palavra, não é só de gestos e de coisas bonitas que ele tenha dito. Há sinais claros de que ele, de facto, valoriza a Igreja portuguesa e que contou com a Igreja portuguesa durante este seu pontificado.

O Presidente da República dizia também que o caminho de Francisco é para prosseguir. Acredita que a linha progressista vai ser um fator importante para a escolha do novo sucessor?

Eu acho que nem o Papa gostaria que se pusessem as coisas nestes termos. O Papa é muitas vezes definido como progressista. O Papa tinha uma série de vertentes da sua personalidade, porque ninguém é uma só coisa. O Papa tinha uma série de vertentes que estavam muito mais em linha com o conservadorismo do que com o progressismo, se quisermos ver a Igreja dessa perspectiva, que eu percebo que é uma perspectiva prática também para a análise. É verdade que em muitas das grandes questões, sobretudo no estilo, ele estava mais alinhado com uma ala mais progressista, mas nem em muitas das outras coisas que ele defendia. Vou dar um exemplo. Quando o Papa diz: "Quem sou eu para julgar?" e tem gestos concretos para mostrar que a Igreja está aberta também a toda a gente, incluindo aos homossexuais, para pegar num tema que é sempre muito fraturante na Igreja e difícil de lidar na Igreja. É o mesmo Papa que depois vem dizer que em relação à doutrina da Igreja sobre a homossexualidade, ele diz: "Eu sou um filho da Igreja, aquilo em que eu acredito é aquilo que está no catecismo". E, portanto, nesse sentido mais conservador. É possível equilibrar estas duas coisas. Há sempre na Igreja uma tendência mais agarrada à tradição e à doutrina e outra que procura libertar-se um pouco mais disso, mais a puxar para o alto, assim como são esses dois polos em tensão. E a Igreja precisa disso. E a chave é conseguir equilibrar as duas coisas, é conseguir ser aberto aos outros e acolhedor aos outros, como se pensa que é próprio dos progressistas, mas não tem que ser, e ao mesmo tempo ser um defensor da doutrina de sempre e das tradições da Igreja e dos verdadeiros ensinamentos da Igreja, como costumamos associar também aos conservadores, mas não tem de ser uma característica só dos conservadores. E depois, claro, dentro da Igreja, há os que só querem puxar e romper e criar ruturas com o passado e há os que só querem manter-se agarrados ao presente ou mesmo regressar ao passado, e esses são os extremos dos dois lados. O Papa Francisco penso que conseguiu, com a sua personalidade na Igreja, traçar um caminho médio e manter o melhor da tradição, que como ele dizia, a tradição não é uma coisa morta, é uma coisa viva e tem que se ir renovando, e também conseguir ser acolhedor e mostrar que a Igreja tem lugar a todos. Mas eu evitaria simplesmente colocar-lhe uma rótula de progressista.

O Presidente da República disse também que o Papa Francisco foi talvez o líder espiritual mais corajoso nos últimos 12 anos na defesa da paz. É importante que a Igreja Católica se mantenha ativa na crítica dos conflitos mundiais?

É importantíssimo, nem que continue a bradar no deserto, por assim dizer. É que não há vitórias no currículo do Papa Francisco, há poucas, nem tem de haver. Tem de haver é um apelo incansável pela paz, e isso já é em si uma vitória. Houve, se calhar, um caso de maior sucesso, que foi com o Sudão do Sul. Um dos gestos mais bonitos que o Papa teve no seu pontificado foi receber os líderes divinos do Sudão do Sul, que recordo ser um dos países mais novos do mundo e é um país que se tornou independente do Sudão precisamente porque era de maioria cristã e os cristãos sentiam-se marginalizados e cidadãos de segunda no Sudão. E portanto, havia este sentimento por parte do Papa e das igrejas, de ter de fazer algo para tentar apelar à paz no Sudão. E o Papa recebeu em retiro, não em audiência, os líderes do Sudão, de diferentes igrejas cristãs e em conflito uns com os outros, e no fim, quando se despedia deles, colocou-se de joelhos e beijou-lhes os pés. Como que dizendo: "São estes os pés que têm de caminhar e fazer a paz no vosso país". E isso foi um gesto que abalou muito os próprios líderes. Vê-se nas imagens que na altura se tornaram virais. Eles estão surpreendidos e até um pouco chocados com esse gesto, muito sensibilizados. E conseguiu-se com isso comprar mais algum tempo de paz. Mas agora, neste momento, o próprio Sudão do Sul volta a estar numa situação de conflito ou de conflito iminente. De resto, o Papa apelou inúmeras vezes à paz na Ucrânia. Foi se calhar um conflito onde ele foi muito mal entendido por muitos, muitas vezes apresentado por certas correntes como sendo pró-russo, o que é de todo verdade e basta ver o que o Papa de facto disse sobre este conflito para perceber que isso não é assim. Mas as pessoas, se calhar, que esperavam que ele apelasse não à paz, mas a uma vitória da Ucrânia, enganavam-se. O que ele queria mesmo era a paz

Queria uma cessação nos conflitos, o fim da morte de inocentes e da terrível matança de soldados de ambos os lados que está a acontecer. E depois que se negociasse uma paz justa. Infelizmente, não foi escutado e não foi atendido nesse seu desejo. E depois temos o conflito na Terra Santa, e a sua intervenção nesse conflito e os seus apelos à paz valeram-lhe até muitas repreensões por parte das autoridades israelitas, porque sentiram que ele estava a colocar-se demasiado ao lado do povo palestiniano. E mesmo assim ele não hesitou em dizer uma vez e outra que aquilo que estava a ser feito em Gaza não tinha qualquer justificação. E isso foi muito corajoso, de facto, porque custou-lhe. Foi uma intervenção que lhe custou caro em termos diplomáticos com Israel. Portanto, é importantíssimo que a Igreja mantenha esta sua atitude numa altura em que, mais até do que quando Francisco assumiu o pontificado, o mundo está com o espectro da guerra a pairar e com o futuro muito incerto.

Obrigada, Filipe de Avilez, por se ter juntado à emissão. Jornalista especialista em assuntos religiosos, que nos esteve a ajudar a analisar o discurso do Presidente da República a propósito da morte do Papa Francisco.

Em todo o mundo multiplicam-se as homenagens ao Papa Francisco. Da Europa à América do Sul, já foram definidas ações solenes para assinalar a morte do Papa.

O governo português decretou três dias de luto nacional, mas há países que foram mais longe, como nos conta a jornalista Diana Rosa.

Começamos pela Argentina, terra natal de Francisco, que, tal como o Brasil, decretou sete dias de luto nacional. Javier Milei, presidente argentino, já tem viagem marcada para o Vaticano nesta quarta-feira para assistir às cerimônias fúnebres. Mais acima, nos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente que foi criticado sem pruridos pelo Papa, em particular em matéria de políticas de imigração, ordenou a colocação da bandeira nacional a meia haste em todos os edifícios públicos norte-americanos. Se vai ao funeral do Papa, isso Trump ainda não sabe. Na Europa, na Áustria, foram hasteadas bandeiras negras nas igrejas e realizada uma missa pela memória de Francisco. Já no Reino Unido, as residências da família real vão ter as bandeiras também a meia haste, à semelhança do Parlamento Europeu. Em Paris, a Torre Eiffel fica às escuras e na Catedral de Notre Dame vão ouvir-se 88 badaladas, uma por cada ano de vida do Papa Francisco, que morreu hoje precisamente aos 88 anos.

A jornalista Diana Rosa com as homenagens oficiais um pouco por todo o mundo ao Papa Francisco. Mudemos de tema. O PAN junta-se às críticas ao Ministério Público. Inês de Sousa Real diz que as averiguações preventivas a Pedro Nuno Santos e a Luís Montenegro estão a contaminar a pré-campanha eleitoral. É um dos destaques do Sob Escuta, a porta-voz do PAN aqui na Rádio Observador. Inês de Sousa Real lembra que o princípio da separação de poderes tanto vale para a política como para a Justiça.

Parece-nos que contaminar as campanhas eleitorais com casos ou circunstâncias que de alguma forma possam até já ter sido esclarecidas no passado, não nos parece muito saudável. Aliás, nós nos últimos anos temos visto os ciclos eleitorais estarem condicionados, inclusivamente, pela atuação do Ministério Público. E, portanto, não nos parece também que este princípio da separação de poderes deva valer só para um lado, ou seja, só para o lado da política face à Justiça, mas também da Justiça face aos ciclos políticos.

Inês de Sousa Real, numa entrevista conduzida pelos jornalistas Rita Tavares, Rui Pedro Antunes e Miguel Pinheiro, questionada sobre cenários de governabilidade, admite que seria difícil apoiar o governo de Luís Montenegro, mas quer, acima de tudo, ser uma força política consequente.

Aquilo que o PAN se recusa a fazer é ser uma força política inútil, porque nós não estamos na Assembleia da República apenas para apresentar iniciativas. Estamos na Assembleia da República para as concretizar. E por isso mesmo é que com todas as divergências ideológicas, nós nunca nos demitimos de participar em qualquer reunião que houvesse com o governo.

As sondagens têm colocado o PAN novamente como a força política menos votada do Hemiciclo. A porta-voz do partido não teme sair da Assembleia da República, mas caso aconteça, diz que o balanço será feito depois das eleições autárquicas.

Não concedo esse cenário no pós 18 de maio, e já nem falando que vamos ter também em seguida eleições autárquicas. O PAN também tem o seu foco e os olhos postos nas autárquicas e, portanto, vamos ter estes dois ciclos eleitorais e o balanço será feito posteriormente aos ciclos eleitorais, mas partimos com a confiança e até com o apelo das pessoas de olharem para a qualidade.

Sabe que o PAN fica pelo menos até às autárquicas, mesmo que perca a representação parlamentar.

E permita-me só concluir. É importante que as pessoas olhem também para a qualidade daquilo que os deputados produzem na Assembleia da República.

Os destaques da entrevista de Inês de Sousa Real. É a primeira aos líderes partidários aqui na Rádio Observador, a caminho das legislativas de 18 de maio. Está também disponível em podcast.

Laura, que outras notícias merecem destaque neste jornal?

A Ucrânia bombardeou uma base de lançamento de drones do exército russo na região de Kursk. Segundo os militares, este ataque provocou 20 mortos. De acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas, o ataque foi uma resposta tangível às ações do inimigo contra o exército ucraniano. Aumentou para quatro o número de mortos nas estradas portuguesas durante os dias em que decorre a Operação Páscoa 2025 da GNR. Além das vítimas mortais, a GNR já registou 44 feridos graves e mais de 600 feridos ligeiros. Desde o passado dia 11, foram fiscalizados mais de 70 mil condutores, quase 700 conduziam com excesso de álcool. Desses, mais de 400 foram detidos, assim como mais de 200 pessoas que foram apanhadas a conduzir sem carta.

E fica por aqui este jornal na sua Rádio Observador. Continuação de boa viagem.

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Está a ouvir a Rádio Observador, continuação de boa viagem, bom jantar, se é esse o caso. São 20h31. Já a seguir vai ouvir o Explicador, onde o nosso Miguel Cordeiro conversou com Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa.

21 de abril de 2025, último dia do Papa Francisco. Morreu hoje, tinha 88 anos. Liderava a Igreja Católica há 12, desde março de 2013. Durante essa liderança, o Papa Francisco passou duas vezes em Portugal, uma em 2017, outra em 2023, a propósito da Jornada Mundial da Juventude, essa segunda visita. Foi também nessa segunda visita que esteve na Universidade Católica Portuguesa. Eu tenho, neste momento, a oportunidade de falar com Isabel Capeloa Gil, a reitora da Universidade Católica. Muito boa tarde. Obrigado por estar conosco na Rádio Observador. Que memória fica, e já ouvimos essa visita, mas que memória fica do Papa Francisco?

Fica a alegria, em primeiro lugar, a empatia e uma confiança enorme na capacidade dos jovens para mudarem o mundo. Isso era muito evidente nas intervenções do Papa. No dia em que esteve na Universidade Católica, foi o primeiro momento com os jovens, porque no dia anterior tinha tido os encontros com as autoridades oficiais, e portanto, o primeiro mar de juventude foi na Católica. E estavam estudantes de todo o mundo. Estavam estudantes da Católica, de outras universidades portuguesas, encontrei jovens do Camboja, das Fiji, enfim, de todo lado do mundo, muitos americanos, canadenses, espanhóis, da América Latina, imensos. Portanto, era o mundo concentrado naquele espaço. Recordo-me que os jovens, para terem lugar, para entrarem, passaram a noite. Às 3h, para depois de manhã conseguirem ver o Papa. E havia uma enorme energia no ar. O Papa, quando chegou, foi um momento eletrificante. Depois a forma como ele se dirigiu aos estudantes, dizendo-lhes que compreendia perfeitamente que eles eram caminhantes, eram peregrinos. Procuravam, de certeza estavam mais cheios de incertezas e de perguntas do que propriamente de respostas, e que isso era bom. E que essa busca devia continuar, deviam manter essa energia, que por definição é o que acontece numa universidade, que é um espaço onde se busca uma versão da verdade, uma melhor versão da verdade, nas várias áreas científicas, está-se sempre em processos de disrupção relativamente àquilo que era o conhecimento antigo para se passar para um conhecimento novo, que isso era muito bom. E utilizou a expressão os peregrinos. Portanto, os jovens são os peregrinos do conhecimento, mas são também peregrinos da esperança. E incentivou-os a acreditar nas suas capacidades, a não terem medo, a serem livres naquilo que desejavam, naquilo que queriam, que a mudança era possível, que a transformação do mundo era possível, que essa capacidade de imaginar as coisas de forma diferente, que os jovens trazem, era muito necessária para refazer o mundo cheio de contradições. E depois disse esta frase, que acho que nos ficou da visita do Papa ao campus e da sua presença frutíssima no campus, foi: "Não tenham medo, não sejam administradores de medo, mas empreendedores de sonhos".

De fato, uma visita importante, já tinha tido a Universidade Católica também. A visita de João Paulo II, tem até a Biblioteca João Paulo II da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. Foi um dos momentos mais marcantes da universidade, esta visita do Papa Francisco.

A Católica teve a visita de três papas. Teve o Papa João Paulo II em Lisboa, na altura em que existia apenas um edifício no campus da Paula de cima, e portanto há o edifício da biblioteca que foi fundado, digamos, teve a primeira pedra lançada pelo Papa João Paulo II. Depois, ainda antes de ser papa, o Papa Benedito esteve numa jornada de teologia na universidade, isso no campus do Porto, e agora o Papa Francisco. Foram dois eventos, tanto a presença do Papa João Paulo II quanto do Papa Francisco, foram dois movimentos de massas de jovens, mas muito distintos. O primeiro, muito mais virado para os jovens portugueses e, sobretudo Os jovens da universidade. A universidade era muito jovem naquela altura. E este foi um movimento global. Portanto, foi uma presença global. É claro que o tempo da universidade em 2023 é muito diferente dos anos 80. As universidades portuguesas são universidades absolutamente internacionalizadas. Temos essa enorme capacidade de atrair talento. Tudo isso ficou muito presente, essa energia, diversas culturas que se juntaram ali. Depois, foi também muito tocante ver o discurso dos estudantes ao papa. Foram quatro estudantes que falaram ao papa, pequenos testemunhos. Estudantes de áreas tão distintas como serviço social, falando do trabalho que faziam com as comunidades marginalizadas, de economia e gestão, de psicologia e depois uma estudante iraniana refugiada, que não é católica, e que veio para Portugal ao abrigo de um fundo que nós oferecemos ao papa em 2017, que é o Fundo Papa Francisco, para apoiar estudantes refugiados, imigrantes. E ela falou disso. Estuda medicina dentária e dizia que a Católica deu uma esperança de poder ter um futuro. Uma estudante que saiu do seu país, foi para a Ucrânia, encontra uma situação de guerra e depois vem para Portugal e termina aqui os seus estudos. Portanto, foi muito tocante aquilo que eles tinham que dizer ao papa. E ela disse ao papa, essa estudante iraniana, recordo-me de ela ter dito: "Eu sou crente", mas não é cristã.

Sim.

Mas acreditava no mesmo Deus. E que sentia aquele momento, e que ofereceu ao papa um testemunho, como um momento muito comovente e muito transformador para ela. Foi um momento extraordinário para nós.

A morte do Papa Francisco acaba por acontecer neste período da Páscoa, logo um dia a seguir à Páscoa. É um período em que a Universidade Católica não tem aulas, portanto, nesta altura, os corredores não estão com tantos alunos como habitual, apesar de estar a funcionar a universidade. Perceber consigo, há alguma coisa preparada na Universidade Católica Portuguesa para os próximos dias por causa da morte do Papa Francisco?

Estamos preparados, já fizemos um comunicado falando da importância do papa, da importância do papa na vida da universidade. Aliás, o papa dedicava uma importância enorme às universidades no seu pontificado. Ele tem vários discursos dedicados a universidades, da importância do conhecimento, mas de um conhecimento que seja transversal. Ele falava muitas vezes contra a hiperespecialização e ao conhecimento desenvolvido em silos, e que era necessário que os estudantes conseguissem ter uma visão lata da realidade, porque o que era importante era poder entender os quadros diferentes e distintos da realidade a partir de perspectivas diferenciadas. E foi sempre um homem de encontros, de diálogo, mesmo com aqueles que acreditavam em coisas radicalmente diferentes dele. Portanto, nós estamos a preparar, ainda não temos para esta semana nenhum evento absolutamente preparado. Vamos participar hoje na missa, na Sé Patriarcal, em Lisboa, mas certamente que desenvolveremos depois iniciativas. Temos, claro, a bandeira a meia haste, porque a Universidade Católica, a nomeação do reitor vem do Vaticano. No fundo, nós reportamos ao Papa Francisco.

Perceber, nós neste dia, e temos falado com pessoas dos diferentes setores, muitos têm falado da capacidade de reformar do Papa Francisco e da forma como tentou adaptar a Igreja Católica aos dias que vivemos hoje e moldar, de certa forma, a posição da Igreja na sociedade e reformar em diferentes setores. Eu gostaria de olhar aqui para o setor da educação, perceber o que é que mudou efetivamente com o Papa Francisco, o setor da educação e também este posicionamento na sociedade, que sei que a Universidade Católica é também algo que acaba por ensinar aos seus alunos a forma como a sociedade se relaciona com a Igreja.

Vou falar aqui dois níveis. Um, primeiro, uma das grandes mensagens do papa. Aliás, ele lançou um projeto de educação que era o Pacto Global para a Educação e que será um dos projetos âncora que serão, não apresentados, mas que vão ter já muitos dos seus resultados apresentados durante o Jubileu da Educação, que será em outubro. Infelizmente, já sem a presença do Papa Francisco. Mas era algo que para ele era muitíssimo importante: a questão do acesso à educação, primeiro, das crianças.

Sim.

Ele entendia que uma sociedade não pode defender a dignidade das pessoas sem garantir um acesso universal à educação. E depois falava muito da responsabilidade, em particular das instituições ligadas à Igreja Católica, quer fossem escolas, jardins de infância ou universidades, cada um com a sua responsabilidade diferente, para fazer avançar aquilo que eu via que era a missão da Igreja, que é contribuir para um mundo onde a dignidade das pessoas não seja posta em causa. Um mundo fé onde as pessoas aprendam, possam desenvolver as suas maiores capacidades, contribuindo para a coesão social, para mais equidade, para combater aquilo que são verdadeiramente os flagelos do nosso tempo. E dentro desses flagelos, havia uma prioridade estruturante para o papa. Ele foi, aliás, um grande ativista contra as mudanças climáticas. A encíclica "Laudato si" é um documento notável de ecologia. E essa transformação Não passa só por políticas, que é o nível dos governos.

Dos decisores, sim, que tomam decisões concretas.

Exatamente. Mas passa pela educação dos mais jovens, porque, a longo prazo, serão as gerações futuras que vão exigir aos governos.

E que vão também ser as gerações futuras que vão decidir.

Exatamente, que vão tomar essa decisão e que vão exigir, em primeiro lugar, que os decisores atuem, e depois, quando chegarem aos lugares de decisão, que vão tomar essas medidas. E, portanto, era absolutamente central para um projeto de mudança societal, a educação dos mais jovens, uma educação que seja equitativa e responsável. Mas depois, outra coisa que também era muito importante, aliás, ele falava da questão da ecologia integral. O que isso significa? É pensar o planeta em articulação com o desenvolvimento societal, cultural, humano e intelectual das pessoas. E formar para uma ecologia integral significa não criar idiotas especializados, que é uma expressão que o papa não utilizava, utilizo eu, mas ele fala muito na ideia dos silos. E isso é particularmente evidente no modelo universitário, porque nós estamos a formar para o exercício de determinadas competências e especializações.

A especializar numa área concreta.

Numa área concreta, mas essa especialização não pode ser feita de tal maneira que impeça, por exemplo, o engenheiro de entender um quadro de pensamento de um psicólogo. Não vai ser psicólogo, mas perceber as razões e conseguir dialogar entre áreas. Por isso, a transversalidade, a interdisciplinaridade, era uma das questões centrais para o papa em matéria de educação e que ele introduziu, por exemplo, numa das grandes reformas que fez, que foi a reforma das instituições eclesiásticas, dizendo que para a formação de um padre é necessária a interdisciplinaridade, ou seja, para além da teologia, há um conjunto de saberes que têm que ser conhecidos. Ele sendo jesuíta, a Companhia de Jesus defende e desenvolve muito este modelo de transversalidade. Nós temos grandes físicos que são ao mesmo tempo teólogos. Nós na Católica temos muitos físicos que são teólogos. Mas isto era um princípio que o papa considerava que era absolutamente essencial para se criar uma visão holística e um entendimento holístico das coisas. Portanto, a ideia da ecologia integral. Por exemplo, o estudo da literatura para um padre é fundamental. Ele escreveu no ano passado uma carta sobre a literatura, que é dos documentos mais extraordinários, porque é preciso imaginar o mundo e isso passa pela leitura da ficção e do texto literário. Ele faz uma espécie de uma recuperação, um pleitoie pela ficção como formação para uma humanidade melhor.

Eu vou pegar aqui numa pergunta que já tive a oportunidade de fazer também esta tarde a Pedro Gil, que é responsável pela parte da comunicação do Patriarcado de Lisboa, que é o posicionamento do Papa Francisco em relação a algumas matérias. Colocando desta forma, permitam-me utilizar a expressão, algumas vezes o papa pisava o risco, ia para lá da linha vermelha daquilo que é definido pela Igreja Católica, abordava alguns temas mais tabu, podemos dizer assim, quanto à comunidade LGBT, até quanto ao lugar da mulher na sociedade e também na Igreja. Este exercício que o Papa Francisco fazia depois complicava o trabalho de instituições que também dependem daquilo que é a mensagem da Igreja Católica, como, por exemplo, a Universidade Católica?

Nunca. Aliás, o papa, em primeiro lugar, não pisava o risco. Acho que o papa, pura e simplesmente, explorava aquilo que é a realidade do evangelho. Falando da comunidade LGBT, o papa sempre pugnou por uma não ostracização. Uma prática de inclusão significa que todas as pessoas têm direito a ser reconhecidas com a sua integralidade. Se olharmos para o evangelho, aquilo que Jesus Cristo fazia no seu tempo, integrando as mulheres adúlteras, as prostitutas, os cobradores de impostos, que eram os párias da sociedade, os samaritanos, que eram os estrangeiros. Portanto, ele estava continuamente a explorar aqueles e a integrar dentro desta sua visão de uma sociedade em que todos os seres humanos têm a mesma dignidade, aquelas categorias que eram consideradas os párias da sociedade do seu tempo. O Papa Francisco, nesse sentido, faz um retorno à doutrina original. Quando fala das mulheres, ele está a dizer uma coisa que muitos diziam: "Esta questão da igualdade já é uma coisa conseguida". Não é, como se vê nos discursos atuais. A questão do sacerdócio das mulheres é uma questão, não é a questão. O Papa tem que ser também, e foi, um diplomata. Ele constituiu duas comissões para estudar a questão do diaconato feminino, nas raízes. A primeira comissão foi inconclusiva e, portanto, havia uma segunda que estava a estudar, no fundo, nas origens da Igreja, o papel das mulheres enquanto diaconisas. E esse caminho vai ser feito. Se vai chegar ao sacerdócio ou não, creio que isso não será absolutamente relevante. Aquilo que interessava ao papa era dar um lugar à mulher dentro do ritual. Se faz com consagração, como sacerdote ou como diaconisa. Mas esse interesse O interesse do papa era de permitir olhar as pessoas na sua dignidade própria. Na Igreja Católica, as mulheres têm um papel importantíssimo nas paróquias. Não é só a questão do sacerdócio. Na organização das fábricas de igreja, nas catequeses, na dinamização da atividade social das paróquias. Esse papel tem que ser reconhecido. Dentro da Igreja enquanto estrutura, a figura das irmãs, das consagradas, é notável. Os conventos femininos tiveram papel extraordinário ao longo da história europeia. Figuras como a Hildegard von Bingen, que foi uma das grandes cientistas da Idade Média. Quando olhamos hoje em dia para as congregações de freiras nos Estados Unidos, que tiveram a origem de uma quantidade imensa de universidades católicas, mais pequenas, mas tiveram essa origem. O seu papel na educação, no apoio aos mais frágeis, na saúde. E apesar desse papel, as mulheres não tinham reflexo no governo da instituição. E é isso que o papa faz quando começa a nomear mulheres leigas para o Dicastério da Família, a governadora do Estado do Vaticano, a irmã Raffaella Petrini, que era um cargo tradicionalmente-

Masculino, sim. Atribuído a homens

...de um cardeal, para outros dicastérios. É um sinal. E esses sinais eu acho que são sinais muito importantes. São importantes no sentido de afirmar uma nova participação e verdadeiramente mostrar como ele considera que é necessário reconhecer a dignidade destes contributos.

Para terminar, como é que acha que vai ficar a memória do Papa Francisco? Como é que vai ser lembrado? Sabemos que ainda é muito cedo, estamos no dia da morte do Papa Francisco, e é um exercício talvez difícil, mas é por esse aspecto reformista, de ser muitas vezes o primeiro a tomar algumas medidas ou a tomar algumas posições, é por isso que vai ser lembrado?

Vai ser lembrado por isso e muitas vezes que o papa era progressista. Eu não acho que o papa fosse progressista. O papa regressou às origens daquilo que é a missão do catolicismo e do cristianismo, com uma leitura muito pragmática do evangelho, que é um texto absolutamente pragmático. Na verdade, nós deparamos com histórias da vida real das pessoas. Não é macroteologia, é vida real das pessoas. E a partir daquela vida real é que Jesus Cristo nos mostra o caminho. E o papa voltou a isso. Quando se dizem: "O papa é progressista". Não, o papa é um tradicionalista que lê de novo o evangelho. E depois, ao mesmo tempo que fez isso, fez uma reforma da Cúria. É certo.

Sim.

Fazer uma reforma da instituição. Creio que essa reforma vai continuar por muitos anos, porque não se transforma uma igreja ou uma instituição de 2 mil anos em 10 anos. É um caminho que vai continuar a ser feito. Ele vai ser reconhecido, certamente, por esse lastro, pela forma como chamou a atenção para dois assuntos que são fundamentais no nosso tempo, um deles a questão climática. É um verdadeiro tratado de ecologia e é uma pena que fora dos circuitos católicos ou próximos do catolicismo, o texto não seja lido como deve ser, porque é um texto notável. E a questão da migração.

Foi um dos primeiros desafios.

Foi um dos primeiros desafios. O discurso de Lampedusa, que ele faz em 2013, é o primeiro grande discurso político que chama a atenção da União Europeia para o que está a acontecer no Mediterrâneo. Vai ser conhecido, certamente, por isso, mas também como o Papa do Sorriso. A alegria que ele colocava nas coisas, o humor absolutamente extraordinário. Eu estive com o Papa Francisco sete vezes. Ele tinha sempre uma palavra chist. Recordava-se das coisas. Uma memória avassaladora. Recordava-se de detalhes das coisas. E era um homem que gostava da vida. Isso fica conosco.

No caso mais pessoal, particular, qual é que vai ser a principal memória que vai guardar do Papa Francisco desses encontros?

Olhe, vou recordar. Ele tinha sempre muitas recomendações. E valorizava muito a questão da liderança feminina. Ele sabe que eu sou uma grande defensora do papel das mulheres nas instituições, dos homens também, mas das mulheres, ainda mais. E ele dizia muito isso e fazia muitas recomendações e depois dizia, terminava sempre assim: " Usted es brava". Dizia várias vezes. Esta memória. " ", que era um incentivo para que se continuasse a fazer bem, como a missão de serviço, mas era alguém que apoiava, que nos incentivava a fazer as coisas de maneira diferente, desde que estivéssemos confiantes da certeza do caminho. E a alegria, que ele tinha um sorriso absolutamente extraordinário, que fica comigo.

Isabel Capelo Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa. Muito obrigado por ter estado conosco na Rádio Observador.

Obrigada. Este explicador também está disponível no site do Observador em observador