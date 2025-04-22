Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Jornal das 8, edição de Laura Figueiredo. A começar com o Tribunal Constitucional declarou hoje inconstitucionais seis normas que regulam a eutanásia.

São normas relacionadas com três questões. Os juízes do Palácio Ratton consideraram que não respeita a Constituição a obrigatoriedade imposta aos médicos que se recusem a fazer a eutanásia, de terem de explicar o motivo da recusa. Outra questão prende-se com o facto de não ser exigido ao médico especialista que acompanhe o doente a realização de um exame. E por fim, os juízes conselheiros entendem que há normas conflituantes. Se por um lado há partes da lei que abrem caminho a que o doente possa escolher entre a eutanásia e o suicídio assistido, por outro, a mesma legislação também define que a lei só consente a eutanásia se o doente estiver fisicamente impossibilitado de autoadministrar os fármacos letais. De acordo com o Constitucional, as restantes normas, fora do âmbito destes pedidos, são consideradas de acordo com a lei.

Esta notícia ficou a ser conhecida em pleno debate para as eleições legislativas. Rui Tavares e também Inês Sousa Real foram confrontados com a decisão do tribunal.

O líder do LIVRE respeita a decisão, mas considera que cada pessoa tem o direito de escolher o que fazer com a própria vida.

Respeitar o Estado de direito é respeitar o Estado de direito em todas as suas dimensões. Para nós, a questão de uma vida digna e da possibilidade da escolha de uma pessoa acerca da forma de terminar a sua vida é absolutamente essencial. Vamos ler com muita atenção o que nos diz o Tribunal Constitucional e evidentemente na próxima legislatura vamos continuar a trabalhar sobre este assunto.

Do lado do PAN, Inês de Sousa Real considera que a aprovação da eutanásia já peca por tardia.

O país já tem levado muito tempo a ter a regulamentação da morte medicamente assistida e não nos podemos esquecer que são pessoas que estão em profundo sofrimento, em doença irreversível. E há aqui também uma desigualdade económica perante aquilo que é a possibilidade de cidadãos que vão ao estrangeiro para pôr fim à sua vida e poder decidir como querem morrer. Estamos aqui a entrar no caminho da liberdade individual. Teremos que ler com atenção a decisão do Tribunal Constitucional, mas lamentamos profundamente.

Ainda neste debate foram discutidos outros temas, como a saúde. O líder do LIVRE defende que o SNS sofre com uma concorrência desleal do setor privado.

Nós acreditamos que o Serviço Nacional de Saúde, quando tem os recursos, está entre os melhores do mundo. E vimos isso durante a pandemia, vimos isso nas campanhas de vacinação. Agora, o que é preciso é que o SNS não esteja numa situação que já é de concorrência e não de complementaridade, como manda a Lei de Bases de Saúde, e que o SNS está nessa concorrência, hoje em dia desleal, a lutar com uma venda nos olhos e o braço amarrado atrás das costas. Ou seja, quando se diz: é preciso pagar mais a médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, mas não se sabe quais é que são as folhas salariais do privado, isto pode ser utilizado por concorrentes desleais para, basicamente, drenar recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde e a seguir deprimir os salários, as remunerações desses mesmos profissionais de saúde.

Nesta matéria, o PAN defende a captação de mais médicos de família e ainda a baixa médica comparticipada a 100% para doentes oncológicos. Sobre habitação, Inês de Sousa Real quer acabar com o regime de residentes não habituais. Diz que a medida contribui para a especulação imobiliária. A porta-voz do PAN defende ainda uma maior aposta na reabilitação de casas.

Acabemos, por exemplo, com o regime dos residentes não habituais, que todos os anos retira aos cofres do Estado mais de mil milhões de euros, que não são cobrados a quem não reside de forma permanente no nosso país, mas que sim, vem contribuir para a especulação e para a inflação do imobiliário. E por isso mesmo, aquilo que nós pretendemos é, acabando com estes mil milhões de euros, garantir não só o financiamento das cooperativas de habitação, baixar o IVA para que precisamente possamos reabilitar, porque nós não podemos ter a expectativa de que a curto prazo vamos conseguir, com a construção, resolver o grave problema da habitação. Precisamos de reabilitar. Temos mais de 10 mil fogos do Estado devolutos. Mas para além da construção, nós temos mais de 10 mil fogos do Estado que estão fechados e que não estão ao uso da população.

Sobre o tema da violência doméstica, o LIVRE defende subsídio de desemprego para as vítimas. Também a líder do PAN diz que o país deve assumir um compromisso para que a violência doméstica, assim como o abuso sexual e infantil, sejam erradicados.

Carlos Moedas enseja o papel do Papa Francisco na promoção da diversidade religiosa.

Em entrevista à CNN Portugal, o presidente da Câmara de Lisboa recorda alguns momentos em que esteve reunido com o chefe da Igreja Católica durante as Jornadas Mundiais da Juventude, em 2023. Carlos Moedas lembra a importância que Francisco quis dar às pessoas com outras orientações religiosas.

Ele primeiro perguntava-me pelos outros. E eu, ao princípio, pensei: o que ele se refere? Ele referia-se à multiculturalidade de Lisboa, às outras religiões. Onde é que estavam os judeus? Onde é que estavam os muçulmanos? Como é que ele os podia encontrar? E eu achei aquilo tão belo no mundo em que vivemos, que o chefe máximo da Igreja começava por perguntar pelos outros.

Carlos Moedas confirma que pretende dar o nome Papa Francisco ao Parque Tejo. O autarca lisboeta afirma que a intenção já era antiga.

Vou amanhã, em reunião de Câmara Municipal, pedir aos meus colegas do Executivo para que possamos dar o nome Papa Francisco a todos aqueles 30 hectares do lado de Lisboa, que se juntam a mais 70 do lado de Loures, que também são Papa Francisco, e que tenhamos ali 100 hectares de verde, que são 100 hectares que representam esses dias de união e de esperança, porque ele era realmente o Papa da esperança e da moderação.

Carlos Moedas, em entrevista à CNN Portugal. A proposta de alteração do nome do Parque Tejo para Parque Papa Francisco vai ser votada amanhã em reunião de Câmara.

Agora são 08:07 e voltando a debates, desta vez entre cabeças de lista pelos diferentes distritos. São debates promovidos pela Rádio Observador. Hoje estiveram frente a frente os candidatos por Faro. O PS acusa o governo de ter copiado as ideias do PS para o Algarve.

A ex-secretária de Estado e deputada do PS, Jamila Madeira, acusa a coligação PSD/CDS de estar a copiar propostas.

A história não parou. Durante 2024, houve um Orçamento Estado, que foi aprovado pelo Partido Socialista, com a maioria do Partido Socialista, que pôs o governo a fazer brilharetes sem qualquer noção de que o que estava a fazer era quase um plágio e, portanto, sem nunca referir quem eram os autores de toda essa obra e de todos esses resultados, que foram sendo escamoteados.

Em resposta à Jamila Madeira, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, que é cabeça de lista da AD, diz que só encontrou planos que estavam por executar.

Um governo, quando executa, não está a plagiar. Nós olhamos, escutamos e absorvemos as ideias de onde elas vêm para resolver os problemas das pessoas e executamos. Os projetos da água do Algarve eram só planos. Os de habitação eram estratégias, planos e estratégias não significa que estavam concurso aberto.

Maria da Graça Carvalho, no debate entre os cabeças de lista por Faro. Já Pedro Pinto, líder parlamentar e candidato do Chega, acusa os dois maiores partidos de terem esquecido a região.

E houve uma grande vitória que o Chega conseguiu. O Chega conseguiu meter o Algarve no debate público português. Conseguiu, inclusive, que o Partido Socialista, numa proposta demagógica e hipócrita para quem esteve oito anos no governo, fizesse uma proposta para acabar com as portagens no Algarve, que era uma proposta nossa, que foi feita desde 2019, e o Partido Socialista, quando esteve no governo, nada fez. Mas quando passou para a oposição, apresentou essa proposta.

Pedro Pinto com Jamila Madeira e Maria da Graça Carvalho, no debate promovido pelo Observador entre os cabeças de lista de Faro.

É um debate que já está disponível através de podcast e agora também para fechar de esporte. Fica definido esta noite o primeiro finalista da Taça de Portugal, Sporting e Rio Ave, a lutar por um lugar que será, em princípio, não no Jamor, mas há quem diga que seja no Algarve.

Os leões defendem a vantagem de dois gols, trazida da primeira mão das meias-finais em Alvalade. O encontro tem início às 20h45, vai realizar-se em Paços de Ferreira e não no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, que ainda não está operacional depois dos estragos causados pela passagem da Depressão Martinho. Vamos agora em direto até ao Estádio Capital do Móvel, onde está o Vítor Tomé. Boa noite, Vítor. Já há 11 para esta partida?

Olá, Laura. Em direto de Paços de Ferreira, não para comprar mobiliário, mas sim para transmitir a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, Rio Ave-Sporting. Casa emprestada até o final da temporada para os riovistas, que viram uma tempestade danificar gravemente o seu estádio e chegam a este encontro com o Sporting em maus lençóis, já que vêm com uma desvantagem de dois gols sofridos em Alvalade. Mas sem demoras, vamos então ao 11 da equipa do Rio Ave e também da equipa do Sporting. A começar com a equipa riovista com Mista na baliza, depois lado direito para João Tomé, lado esquerdo para Nélson, dupla de centrais para Panzo e também para Andreas. Meio-campo, Thicknas, João Graça e João Novais. Frente de ataque, Aguilera, André Luís e também Clayton. Já o Sporting tem Pote no início, no 11. Rui Silva estará na baliza, depois St. Juste, Diomandé e Inácio, meio-campo para Zeno Debast e Ulman, Fresneda à direita, Mateus Reis à esquerda, frente de ataque, Trincão, Pote e o homem da máscara, Viktor Gyökeres. A arbitragem é de Hélder Carvalho. Taça de Portugal, meias-finais, segunda mão, em direto da Capital do Móvel, Rio Ave-Sporting. Aconteça o que acontecer, na Rádio Observador.

Vítor Tomé, em direto do Estádio Capital do Móvel, em Passos de Ferreira. Na final da Taça de Portugal, o vencedor encontra o Benfica ou o Tirsense, que jogam amanhã no Estádio da Luz, sendo que os encarnados já estão praticamente apurados. Venceram a primeira mão por cinco bolas a zero.

Agora são 20h12. Para fechar, vamos então para o tempo de atualizar toda a informação de âmbito local.

Começamos na Maia, o trânsito na Via Engenheiro Belmiro Mendes de Azevedo vai estar interrompido a partir de hoje e até 29 de abril, em causa uma intervenção na rede de saneamento. O sistema de bilhete Andante vai ficar disponível na Linha do Vouga, entre Espinho/Vouga e Pinhão da Bemposta, em Oliveira de Azeméis, a partir do dia 1 de maio. De acordo com o comunicado divulgado no site do Andante, a integração da Linha do Vouga no sistema vai permitir viagens mais simples e econômicas. Oeiras receba amanhã uma conferência sobre a mobilidade inteligente. A iniciativa acontece no Auditório Municipal Rui de Carvalho, em Carnaxide. Vão fazer parte dos painéis de conversa vários líderes políticos e empresariais. A sessão de abertura está marcada para às 10h. Almada vai receber um espetáculo de marionetas. O espetáculo Polipo acontece nos dias 3 e 4 de maio, no Teatro Municipal Joaquim Benitez. As sessões acontecem aos sábados, às 16h, e aos domingos, às 11h. Os bilhetes já estão disponíveis. Na Bajouca, em Leiria, a Associação Bajouquense para o Desenvolvimento vai promover uma ação de limpeza no Parque Natural do Pisão. A iniciativa está marcada para a próxima sexta-feira, a partir das 08h30, e é aberta à população. Fechamos em Alcobaça, que vai receber a iniciativa Caminhar em Liberdade no próximo dia 25 de abril. O percurso vai ter uma extensão de 7 km. A concentração está agendada para às 10h. O início e o final da partida vão ter lugar frente ao Mosteiro de Alcobaça, na Praça 25 de Abril.

Ponto final da edição das oito com a Laura Figueiredo. A seguir vamos arrancar então para Vila do Conde. Neste caso, não é Vila do Conde, é mesmo em Paços de Ferreira, onde o Rio Ave vai receber então o Sporting para um encontro a contar para a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. A informação, Laura, de regresso daqui a pouco, no intervalo do jogo.

Até já.

Então até já.