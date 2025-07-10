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É o Jornal das 8. Edição das 8. Laura Figueiredo, é o prazo um ano. É o prazo que o governo propõe para a conclusão das quatro etapas do processo de privatização de 49,9% da TAP. A recuperação do capital investido é um dos principais objetivos.

É a previsão feita pelo Ministro das Infraestruturas no briefing do Conselho de Ministros esta tarde. Miguel Pinto Luz explica a calendarização.

Nós acreditamos que é possível, dentro de um ano, estarmos a fazer o fecho da operação. Repito, 60 dias agora, depois 90 para a segunda fase, mais 90 e depois a fase de negociação. Nós acreditamos que dentro de um ano, ou seja, a ação legislativa termina em julho do próximo ano, e acreditamos que até lá podemos fechar se tivermos esse compromisso nacional de o fazer.

Pinto Luz acrescenta que este é um processo para ser acompanhado de perto pela Comissão Especial de Acompanhamento, liderada por Daniel Traça, e deixa ainda uma garantia. Apesar da privatização, o governo vai intervir em decisões estratégicas, nomeadamente as que estão relacionadas com a construção do novo aeroporto de Lisboa.

A proposta que temos é de apresentação de um parassocial, com um acordo entre o investidor privado e o Estado português, que alinhe a oportunidade do privado poder gerir cotidianamente a companhia, mas que o Estado tenha a prerrogativa em certas decisões estratégicas, a saber, rotas estratégicas, definição de hubs, localização de sede. Nessas decisões estratégicas, o Estado ter uma palavra a dizer na gestão e na decisão.

O governo quer atrair um parceiro estratégico de relevância que seja maior do que a TAP e que permita, dentro do possível, recuperar o capital investido pelo Estado. Outra das prioridades é também manter a sede da TAP em Portugal. Para já, espera-se a apresentação do caderno de encargos no prazo de 15 dias. Este é um decreto lei que não tem de passar pelo Parlamento, mas espera o parecer do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

E Laura, os partidos exigem mais explicações. O Chega já pediu um debate de urgência sobre a venda da TAP. Considera que só assim é possível clarificar o plano do governo.

O explicador desta tarde, o deputado Carlos Barbosa, reclama uma maior participação dos restantes partidos no processo de venda da TAP.

Porque achamos que não está ainda esclarecida a forma como está a ser feita e está a ser feita sem os partidos que estão na oposição, e que também podem ter decisão neste processo, não estão a ser ouvidos. E nós achamos que o próprio Parlamento deve ser ouvido sobre esta possível privatização.

Já o PS, pela deputada Marina Gonçalves, critica as declarações de Luís Montenegro e refere que o partido vai manter a posição.

Por isso, da parte do Partido Socialista, a nossa posição é muito clara. As nossas questões, obviamente, as duas dimensões que colocamos, que são diferentes também do ponto de vista de decisão política, são para nós importantes e são fundamentais nesta discussão e não temos nenhum motivo para mudar a nossa posição, sobretudo porque para nós a TAP é um ativo estratégico e não um poço sem fundo, como disse o primeiro-ministro.

Do lado da Iniciativa Liberal, o deputado Jorge Miguel Teixeira acusa o governo de recuar no plano de reformas. O liberal defende que a TAP devia ser privatizada a 100%.

Nas decisões fundamentais, que são de fato determinantes na decisão de que tipo de Estado é que nós queremos, o governo recua. E recua tão atrás que chegou a ser menos ambicioso do que António Costa no final do seu mandato, que chegou a afirmar que estava disposto a que a TAP fosse privatizada 100%. A posição da Iniciativa Liberal a este respeito é muito clara e tem sido a mesma ao longo dos anos. A TAP é para ser privatizada a 100%.

Já pelo PSD, Alexandre Poço acredita que o início do processo de privatização da TAP é uma boa notícia para os portugueses. O social-democrata lembra que a transportadora aérea só pode crescer com investimento privado.

É uma boa notícia para os portugueses. Tem como objetivo essencial recuperar, até ao limite do possível que a negociação permita, os montantes que o Estado investiu ao longo dos últimos anos na TAP. Eu recordava aqui que o Estado está impedido de investir mais na TAP, em virtude do acordo de reestruturação da empresa com a Comissão Europeia. E nesse sentido, para que a TAP possa crescer, para que a TAP possa ser uma empresa de maior relevância no panorama aeroportuário, ela necessita de um parceiro privado.

PSD, Chega, PS e IL ouvidos esta tarde no Explicador da Rádio Observador. O Chega já avançou com pedido de um debate de urgência sobre a venda da transportadora aérea portuguesa.

Agora 8:05, o diretor do jornal Eco, António Costa, confessa que a decisão da venda de 49,9% da TAP é o primeiro passo para a privatização total da empresa.

Uma opinião deixada no programa "Il Vencedor è". O jornalista António Costa avisa que há um plano de privatizar toda a TAP e que isso está entre a estratégia do governo para este processo.

O Estado português, quando vender, vai ter em atenção duas coisas. Obviamente, maximizar a receita já, garantir os tais pressupostos, nomeadamente o hub, a marca TAP, etc. Por um lado, mas sobretudo tendo em conta que está a vender cerca de 45%, mais 5% aos trabalhadores, qual será a estratégia da companhia que compra agora numa segunda fase de venda? Porque não nos enganemos, isto é apenas, apenas entre aspas, a primeira fase de uma venda que acabará por resultar numa segunda venda do resto do capital do Estado.

António Costa aponta também aos 3 mil milhões de euros investidos pelo Estado na empresa durante a pandemia. Para o diretor do jornal Eco, será muito difícil devolver essa quantia, até porque nesta altura ainda há dúvidas sobre o valor real da TAP.

E também Luís Marques Mendes comentou o tema.

O candidato à Presidência da República preferia que fosse privatizada uma maior porcentagem da TAP. No entanto, o apoio à estratégia do executivo de Luís Montenegro.

É uma decisão que já se estava à espera, que é uma decisão necessária e que é urgente. Claro que seria mais positivo, do meu ponto de vista, uma maioria do capital a ser privatizada. Mas atenção, esta é a solução possível e, portanto, não critico, pelo contrário. E por que é a solução possível? Porque esta decisão tem que ser tomada em consenso.

Marques Mendes pede ainda total transparência no processo.

Transparência é uma palavra-chave num processo de venda de capital da TAP, numa companhia com esta importância, numa operação que é sensível e delicada, todo o cuidado é pouco para garantir transparência, para que não haja uma suspeita.

O candidato a Belém, Luís Marques Mendes, durante uma visita ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Camarate, onde discutiu o estado atual dos bombeiros em Portugal com o presidente da Liga dos Bombeiros, António Nunes.

Entretanto, Laura, hoje arrancou o festival Nos Alive. Lotação esgotada no Passeio Marítimo de Algés e hoje Olívia Rodrigo é a cabeça de cartaz.

No recinto está o António Moura dos Santos, jornalista da seção de cultura do Observador, agora em direto nesta edição. Boa noite, António. Estão muito difíceis os acessos para quem quer chegar ao Nos Alive.

Sim, nós estamos aqui no recinto do Nos Alive, no Passeio Marítimo de Algés. Neste momento está a tocar um dos nomes fortes do festival neste dia, Benson Boone. Posso dizer que os acessos estão extremamente complicados para cá chegar. A equipe do Observador demorou cerca de hora e meia a fazer o caminho pela Cril até chegar aqui ao recinto. Suponho que quem venha de comboio tenha uma missão mais facilitada, mas mesmo o acesso pedonal para entrar no espórte está completamente lotado de gente. Para que tenha uma noção, a lotação máxima do festival são 56 mil pessoas e vai atingir essa capacidade neste dia. Um dos grandes destaques diria que é o palco Heineken neste ano, que teve um upgrade. Está maior. Nós tivemos a oportunidade de passar por lá à entrada no recinto. O palco, de fato, está maior. A tenda do palco também está mais alta, e isso era uma queixa antiga de quem vinha ao festival. Agora é possível quem não está dentro da tenda conseguir ver o concerto. De resto, este dia em particular vemos muitas caras novas aqui. É um dia geracional, vê-se pais e vê-se filhos, mas acima de tudo vê-se muita malta mais nova porque o nome forte do dia é a Olívia Rodrigo e, portanto, é um nome que quase por si só vende o dia e atraiu esta gente toda. Da nossa parte, por já é tudo.

António Moura dos Santos em direto do Nos Alive, hoje com Olívia Rodrigo a fechar o palco principal. Amanhã há mais concertos. No sábado, os Muse e também os Nine Inch Nails. Observador vai estar a acompanhar tudo.

Vou ver Nine Inch Nails, essa é uma grande banda. Já vi, curiosamente, a última vez que vieram a Portugal. Ora, agora são 20h10. E Laura, outras notícias que vão marcando para já a atualidade.

Dois bombeiros ficaram feridos no combate de um incêndio em Vila Nova de Gaia. Um fogo que está em chamas desde as 15h, uma empresa de sucata inserida numa zona de mato. No local estão quase 100 bombeiros apoiados por 36 viaturas. É o que revela a Proteção Civil de Gaia à Rádio Observador. Atualidade internacional, o presidente ucraniano diz ter recebido sinais políticos de que a ajuda militar norte-americana vai ser retomada na Conferência para a Recuperação Econômica da Ucrânia, que decorreu hoje em Roma. Zelensky afirma ter tido conversas construtivas com Donald Trump e avança que a Ucrânia está a negociar com os Estados Unidos a compra de sistemas de proteção de mísseis Patriot. O presidente ucraniano deu ainda detalhes sobre as negociações com a Alemanha, afirma que o país vai comprar dois sistemas de defesa para a Ucrânia. Na mesma conferência, a primeira-ministra italiana anunciou um apoio de €10 mil milhões para a recuperação econômica ucraniana. Giorgia Meloni explica que este apoio é um compromisso de vários países, organizações internacionais e instituições financeiras.

Ponto final na edição das 20h. A seguir, a primeira parte de convidado extra de João Paulo Secador. A Laura Figueiredo de volta quando forem 20h30. Até já.

Até já.