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São agora 08h00. Edição das 08h00 com a Nadine Soares e a começar com Marcelo Rebelo de Sousa descarta o veto presidencial à privatização da TAP, se o negócio for na linha daquilo que foi anunciado pelo governo.

O presidente da República considera que a proposta apresentada pelo Executivo de Luís Montenegro de privatizar a companhia aérea em 49,9% não apresenta as mesmas dificuldades que levaram à rejeição, em 2023, da operação proposta pelo governo socialista. Por isso, Marcelo Rebelo de Sousa afasta essa possibilidade de vetar o diploma.

O facto de eu ter vetado o diploma socialista, que poderia haver o risco de um veto neste diploma. Ora, precisamente o diploma, daquilo que o senhor Primeiro-Ministro me explicou, ele levou ao Conselho de Ministros, ultrapassa essas dificuldades, que era haver uma fase, já depois conhecidas as propostas todas, na base da transparência, em que podia haver contactos, que eram contactos que levassem a um resultado que não tinha nada a ver com as fases anteriores do processo. Isso não acontece. Se for exatamente na linha daquilo que eu acabei de explicar, não há nenhuma razão para, sendo importante para o país, não deixar passar.

Declarações do Presidente da República em São Tomé e Príncipe, nas comemorações dos 50 anos de independência do país.

Ainda nesta visita, Marcelo Rebelo de Sousa abordou o tema das tarifas de Donald Trump e revelou estar surpreendido com o timing do anúncio.

Uma vez que as negociações com a União Europeia estão a decorrer. O Presidente da República destaca que Portugal está totalmente alinhado com a Comissão Europeia sobre este tema.

A posição de Portugal é exatamente a posição da Comissão Europeia. Não escondo que não é bom para o comércio internacional e para a economia internacional haver este tipo de anúncios nas condições em que foi feito. Não é bom. Segundo lugar, que de alguma maneira foi surpreendente, uma vez que estava em curso um processo negocial que estava a correr bem da União Europeia com os Estados Unidos.

Palavras de Marcelo Rebelo de Sousa nesta visita a São Tomé e Príncipe.

Edição das 08h00. Portugal está a aguardar e sem excluir nenhuma opção e sempre alinhado com a União Europeia. É o que diz o Ministro dos Negócios Estrangeiros em relação às tarifas anunciadas por Donald Trump.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que o governo esteve em contacto com a presidente da Comissão Europeia antes do anúncio feito pela Casa Branca, 30% de tarifas sobre os produtos europeus e, por isso, Paulo Rangel garante também que a posição de Portugal é a mesma da União Europeia, e deixa a ressalva de que as negociações ainda estão em curso.

O comunicado que fez a presidente da Comissão Europeia reflete, na íntegra, as linhas de posicionamento que o governo português transmitiu às entidades europeias que têm que negociar e, em particular, à presidente da Comissão Europeia. Ou seja, consideramos que é um sinalamento negativo. No entanto, as negociações estão em curso. A União Europeia é defensora do comércio livre, é defensora de uma relação muito aberta e franca ou franqueada em termos comerciais com os Estados Unidos. Portanto, vamos continuar o processo negocial que até aqui foi feito.

Paulo Rangel fala ainda dos possíveis impactos das tarifas na economia. Não exclui a possibilidade de uma reação recíproca por parte da Europa. No entanto, avisa que ainda é cedo para prever os efeitos.

Para medir o seu alcance, convém termos uma posição final, qual será o novo quadro de relacionamento entre os Estados Unidos e a União Europeia. Evidentemente que o impacto até vai ser assimétrico, provavelmente para alguns países terá mais impacto que para outros, dependendo dos setores que são mais ou menos afetados. Como diz a presidente da Comissão Europeia, vamos continuar as negociações e nenhuma opção está excluída. Isto é, não está excluído que, se estivermos perante uma situação de escalada como esta, por exemplo, está anunciada, que tenha que haver uma reação no sentido de reforçar os direitos aduaneiros recíprocos, portanto, uma reação de reciprocidade.

Palavras de Paulo Rangel, neste registo captado pela RTP em São Tomé e Príncipe, nas celebrações dos 50 anos de independência do país.

Entretanto, Ursula von der Leyen reforça que a Europa está disponível para negociar as tarifas de 30% impostas por Donald Trump.

Em comunicado, a presidente da Comissão Europeia confirma que está disponível para negociar um acordo com Washington antes de entrar em vigor as tarifas anunciadas por Donald Trump. Ainda assim, von der Leyen garante que vai adotar todas as medidas para salvaguardar os interesses europeus, incluindo contramedidas proporcionais, se for necessário, isto é, tarifas de 30% à importação de produtos americanos. É uma reação europeia depois de Donald Trump ter divulgado nas redes sociais a carta enviada à União Europeia, em que anuncia estas tarifas de 30% à importação de produtos europeus. Entram em vigor já em agosto.

E agora na política nacional, Nadine, com José Luís Carneiro acusa o governo de instrumentalizar as leis da nacionalidade e também de estrangeiros para desviar atenções dos problemas do país.

O secretário-geral do Partido Socialista acusa o governo de evitar falar de assuntos importantes para a vida dos portugueses, como os problemas no SNS e a habitação. José Luís Carneiro acredita que o tema da imigração e nacionalidade, trazido para a agenda política pelo governo, não passa de uma manobra que ameaça o funcionamento das instituições.

Aquilo que eu estou a ver é que a forma como estão a misturar tudo, nacionalidade, migrações, segurança, é uma forma de distrair as atenções das pessoas em relação àquilo que é o essencial. A saúde é uma das prioridades, a habitação é outra das prioridades, o crescimento da economia é outra das prioridades. Há aqui matérias tão vitais para a vida das pessoas que estão a passar à margem da agenda política, de prioridade política do país. E, do meu ponto de vista, muitas dessas manobras, infelizmente, colocam em causa o saudável funcionamento das instituições, mas esperamos que o governo repondere até ao debate do Estado da Nação

Declarações de José Luís Carneiro à margem da apresentação de candidatura do PS à Câmara da Figueira da Foz, encabeçada por João Paulo Rodrigues. O secretário-geral do Partido Socialista admite que as leis da nacionalidade e estrangeiros merecem ser revistas, mas pede que seja um processo ponderado.

Vamos agora também para desporto com Viktor Gyökeres, Nadine, já sob a alçada disciplinar do Sporting, que falhou a apresentação.

É o que confirma à Luz, o presidente do clube, Frederico Varandas, o avançado sueco reivindica a saída do emblema leonino. Varandas reitera a confiança de que esta situação se pode resolver com o fecho de mercado, uma multa pesada e um pedido de desculpas. Deixa uma garantia: "Ninguém está acima dos interesses do clube, seja ele quem for". Palavras de Frederico Varandas. Viktor Gyökeres, o melhor marcador da Primeira Liga nas últimas duas temporadas, tem estado no centro de um braço de ferro com o Sporting, tendo em vista uma transferência para o Arsenal. O Sporting ainda não chegou a um consenso de valor sobre a possível venda deste jogador. Gyökeres falhou a apresentação junto da equipa principal do Sporting, que viajou para Lagos, onde vai realizar o estágio de pré-temporada até ao próximo dia 22 de julho e, por isso, está sob a alçada disciplinar do Sporting.

Ainda no desporto, agora com o Benfica, que entretanto já oficializou a venda de Kokçu ao Beşiktaş.

Em comunicado enviado à CVM este sábado, o Benfica oficializa a saída de Kokçu para o clube turco. Trata-se de um empréstimo durante esta época, com opção de compra obrigatória de €25 milhões e ainda variáveis por objetivos de mais €5 milhões. O jogador chegou hoje à Turquia com milhares de adeptos à espera do médio de 25 anos no aeroporto. Horas antes, o Beşiktaş já tinha partilhado uma fotografia de Kokçu, já vestido com a camisola do clube turco.

E agora para fechar, também ténis, a campeã Wimbledon.

A polaca Iga Świątek venceu o torneio de Wimbledon. É a primeira vez que uma atleta vence por 6-0 e 6-0 em dois sets na final do torneio britânico. Iga Świątek não deu qualquer hipótese à norte-americana Amanda Anisimova. A polaca venceu todos os jogos em todo o torneio. A atleta polaca apenas perdeu um set durante duas semanas de Wimbledon. É o sexto título do Grande Slam de Świątek.

Ponto final na edição das 20h com a Nadine Soares. De volta quando forem 20h30. A seguir, primeira parte de popup. Até já.

Até já.