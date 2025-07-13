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Boas. Edição das 20h, com a Nadine Soares. A começar com a presidente da Câmara de Matosinhos, diz que é necessário mão pesada para evitar mais situações de descargas de resíduos nos rios, como é o caso da empresa Lactogal e também do rio Onda.

Em causa a poluição no rio Onda, em que a APA alertava que se deviam a descargas de resíduos por parte da empresa Lactogal. Em entrevista à Rádio Observador, Luísa Salgueiro explica que a autarquia já tinha pedido à Agência Portuguesa do Ambiente para apurar a autoria das descargas. De acordo com a presidente da Câmara, a APA já participou esta situação ao Ministério Público e abriu processos para punir a empresa. Luísa Salgueiro admite que o diretor da Lactogal já pediu desculpas à autarquia. Ainda assim, a presidente fala de uma ocorrência grave que não tem justificação.

Nada justifica que uma empresa lance para um curso d'água uma carga poluente como aquela, que matou a fauna e foi absolutamente notório o efeito, o impacto negativo que aquela descarga trouxe. Nada justifica isso. Se a empresa não consegue, tem que resolver. Não é a população que há de ser prejudicada por uma decisão dessas. Alguém decidiu lançar aquilo. E, portanto, a Câmara de Matosinhos repudia essas atitudes e exige, mais uma vez, que sejam tomadas todas as medidas para que não se repitam situações como esta, que destroem anos de trabalho.

A autarca explica ainda que a interdição de praias, devido à contaminação da água, causa danos à imagem de sustentabilidade do Conselho.

É necessária uma fiscalização rigorosa e com procedimentos legais exigentes. A Agência Portuguesa do Ambiente emitiu mais um comunicado por causa das descargas da Lactogal no rio Onda.

As descargas que falávamos que levaram a APA a desaconselhar, desde sexta-feira, banhos nas praias das Bergeres do Norte, em Matosinhos, e Labruge, em Vila do Conde. Os resultados preliminares da análise da APA indicaram então que a alteração significativa da qualidade da água do rio Onda está associada a descargas da empresa Lactogal. A empresa lamentou a situação e reforça que mantém o total compromisso em colaborar com as autoridades competentes para resolver rapidamente este problema. A Lactogal apontou para uma ocorrência causada por resíduos orgânicos. Hoje, Leonor Pitorro, a Agência Portuguesa do Ambiente, vem contrariar a empresa.

É uma guerra de comunicados. Hoje, a Agência Portuguesa do Ambiente quis contrariar a Lactogal quanto à classificação dos resíduos que foram descarregados no rio Onda. A Lactogal chegou a defender que são resíduos orgânicos e também que existe uma barreira técnica e regulamentar na gestão dos resíduos. No entanto, a APA tem outra versão. Diz a agência que os resíduos são perigosos e que não estão abrangidos pela lista verde. Falamos aqui de uma lista prevista no regulamento europeu que permitiria a circulação de resíduos entre países na União Europeia sem procedimento de notificação. A APA vai mais longe. No comunicado, refere que o próprio operador espanhol, que é destinatário dos resíduos, já reconheceu, no início deste mês, que esses resíduos se encontram abrangidos pela lista laranja e, por causa disso, até solicitou à APA as instruções formais para cumprir o procedimento de notificação. É dito também que esta informação tinha sido transmitida à Lactogal. Por tudo isto, a Agência Portuguesa do Ambiente quer uma fiscalização rigorosa. No comunicado, a agência diz que tem total disponibilidade para apoiar a tramitação do processo e, por fim, revela que está agendada uma reunião com a Lactogal no próximo dia 15 de julho, terça-feira, com o objetivo de obter o esclarecimento técnico e conseguir uma regularização formal da situação.

Problemas no rio Onda depois de descargas da Lactogal. A Agência Portuguesa do Ambiente quer uma fiscalização rigorosa.

Entretanto, foi dado como dominado o incêndio agrícola no Conselho de Alter do Chão, no distrito de Portalegre.

Dominado pelas 18h20, é o que revela a Proteção Civil. A fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo explica que o alerta foi dado pelas 16h30 no Monte dos Tapadões. No teatro de operações, estiveram mais de 100 operacionais, mais de 20 veículos e sete meios aéreos.

Entretanto, agora são 20h04. Mudando de tema, agora para o desporto, com o Sporting e também o Arsenal cada vez mais próximos de um acordo para a transferência de Viktor Gyökeres.

Na rede social X, Fabrizio Romano, jornalista especialista em transferências de mercado, diz que as negociações avançaram nas últimas horas. A imprensa desportiva escreve também que o empresário do avançado sueco terá abdicado da comissão de 10%, a que teria direito por contrato. Assim, o Sporting consegue vencer este braço de ferro e ficar com a quantia que queria, mesmo que o Arsenal só pague 63 milhões de euros, mais 10 milhões em objetivos para garantir o jogador. O avançado sueco está assim um pouco mais próximo de sair do Sporting para o Arsenal.

Ainda no desporto, no ténis, Jannik Sinner vence Carlos Alcaraz e conquista então o torneio de Wimbledon.

O tenista italiano, líder do ranking mundial, conquistou Wimbledon pela primeira vez após derrotar o espanhol Carlos Alcaraz. Apesar de ter perdido o primeiro set por 6-4, acabou por vencer os três restantes sets pelo mesmo parcial. Os dois tenistas voltaram a encontrar-se depois da final de Roland-Garros, que terminou com a vitória com uma reviravolta de Alcaraz. Agora, Sinner vence Wimbledon e junta este título aos dois opens da Austrália e dos Estados Unidos.

Ainda pelo futebol, uma tarde de homenagens a Diogo Jota e também a André Silva.

O Liverpool realizou hoje o primeiro jogo de pré-época, duelo com o Preston North End, que os Reds venceram por 3-1. O resultado pouco importou nesta tarde. Nas bancadas e no relvado, houve homenagens antes, durante e depois do jogo. Miguel Cordeiro, adeptos e equipas homenagearam o eterno número 20 do Liverpool e o irmão André Silva.

"Nunca caminharás sozinho", "You will never walk alone". O hino do Liverpool foi entoado desta forma, em plenos pulmões, na cidade de Preston. O Liverpool jogou fora de casa, mas mesmo assim o hino foi entoado em todo o estádio. O capitão do Preston foi o primeiro a subir ao relvado. Benjamin Whiteman deixou uma coroa de flores junto à bancada onde estavam os adeptos do Liverpool. Nessa bancada, miúdos e graúdos erguiam cartazes, cachecóis e tarjas em nome de Diogo Jota e André Silva. As equipas entraram no relvado com vários jogadores visivelmente emocionados, e os jogadores das duas equipas entraram no relvado também com fumos negros. Depois, no centro do relvado, o silêncio. Completo silêncio em todo o estádio. Um momento que terminou com um forte aplauso. O jogo iniciou-se e repetiram-se cânticos dedicados a Diogo Jota, com o momento alto a chegar ao minuto 20. É um rapaz de Portugal, o nome dele é Diogo. Os adeptos do Liverpool entoaram o famoso cântico Diogo Jota no minuto 20, o número da camisola que nunca mais vai voltar a ser utilizado no histórico clube inglês. Os adeptos do Preston juntaram-se e este cântico foi entoado por cerca de 10 minutos seguidos. No relvado, o Liverpool venceu. Foi assim o primeiro jogo da pré-época do campeão inglês depois da morte de Diogo Jota. Os jogadores evitaram festejar os gols, preferiram replicar os festejos popularizados pelo jogador português. Nas bancadas, gritou-se: "Diogo". Para sempre, o "lad from Portugal".

O jornalista Miguel Cordeiro, com as homenagens a Diogo Jota e o irmão André Silva, neste que foi o primeiro jogo dos Reds sem Diogo Jota.

Ainda no desporto, apenas para dar nota, arranca agora em um minuto Chelsea e também Paris Saint-Germain. Já aguentam a final do Mundial de Clubes. Agora na atualidade internacional, o número de mortos em Gaza este domingo já subiu para 30.

É o que escreve o jornal Haaretz. Pelo menos 30 pessoas e seis crianças morreram num ponto de distribuição de água na zona central da Faixa de Gaza. Israel confirma este ataque. Fala numa falha técnica no armamento utilizado. Em comunicado, as Forças de Defesa de Israel explicam que o objetivo do ataque era neutralizar um alvo do Hamas que se encontrava nesta zona, mas devido a uma falha na munição, esta acabou por atingir uma área a dezenas de metros do que era suposto.

Edição das 08h00 com a Nadine Soares. Informação de volta. Nadine, contigo às 08h30. A seguir, o "Isto Não Passa na Rádio". Até já!

Até já!