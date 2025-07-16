Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Rádio Observador. Jornal das oito da noite, com edição da jornalista Laura Figueiredo. Carlos Moedas promete um plano de segurança em conjunto com o governo para a cidade de Lisboa.

O anúncio foi feito esta tarde na apresentação da recandidatura à Câmara Municipal da capital, uma cerimónia que decorreu na Estufa Fria, onde está o jornalista António José Soares, agora em direto. Boa noite, António. O PSD vai avançar em Lisboa coligado com o CDS e a Iniciativa Liberal, mas Carlos Moedas também piscou o olho aos socialistas.

Boa noite, Laura. Assim é. Perante uma casa cheia, aqui na Estufa Fria, o agora recandidato à Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, faz esse piscar de olhos ao Partido Socialista, um dia depois de ter sido anunciado que o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal vão avançar juntos na Câmara de Capital, nas eleições autárquicas de outubro. Carlos Moedas diz que nessa data os lisboetas vão ter uma escolha pela sua frente, que é uma escolha simples, mas que vai ter enormes consequências.

Entre a moderação, a moderação de quem sonha e quem faz, e o radicalismo. O radicalismo que já conseguiu minar uma grande parte do Partido Socialista, que prejudicou o país e que agora quer trazer esse modelo falido para Lisboa. Por isso, meus amigos, eu tenho uma mensagem e uma mensagem muito importante. Tenho uma mensagem para aqueles socialistas moderados que sabem que em mim têm um porto seguro em Lisboa. Para eles também, aqui estamos, para aqueles que são moderados, para aqueles que estão conosco e que vêm de tantos outros partidos.

O apelo ao voto de Carlos Moedas aos socialistas moderados, e aproveitando a presença do primeiro-ministro aqui nesta cerimónia, Carlos Moedas anuncia um plano conjunto de segurança com o governo para a capital.

A responsabilidade da segurança é do governo, é verdade, mas por isso em conjunto. E o senhor primeiro-ministro deu-me todo o apoio. Vamos ter um plano de ação de segurança para Lisboa. Vamos ter um plano de ação em que vamos ter mais polícia em Lisboa. O governo não nos vai falhar. Vamos conseguir! Em que vamos ter mais gente, em que vamos ter pela primeira vez guardas noturnos, em que vamos continuar a pôr câmeras de videoproteção e continuaremos a investir no policiamento comunitário.

Carlos Moedas deu ainda os parabéns a Luís Montenegro pelo trabalho que está a ser feito na imigração e promete não tolerar em Lisboa quem faz dos imigrantes um negócio. Outro ponto que esteve em destaque no discurso do agora candidato à Câmara da Capital foi a questão da habitação. Carlos Moedas anuncia que serão criados novos bairros lisboetas entre o público, privado e o setor social. Ainda com referência a esta temática da habitação, Carlos Moedas promete apostar em zonas históricas da cidade, em bairros históricos, na parte da habitação, de forma a atrair os jovens a regressarem a estas zonas da cidade, Laura.

O jornalista António Soares, em direto da Estufa Fria, esteve a acompanhar o lançamento oficial da recandidatura de Carlos Moedas à presidência da autarquia de Lisboa. A Procuradoria-Geral da República confirma a abertura de um inquérito sobre o processo de demolição de casas precárias no bairro de Talude Militar, em Loures.

A abertura do inquérito surge depois de a autora da Lei de Bases da Habitação, Helena Roseta, ter dito que ia avançar com uma denúncia ao Ministério Público contra a Câmara de Loures por abuso de poder nas operações de demolição de casas precárias no bairro do Talude Militar. A autarquia socialista de Loures iniciou na segunda-feira uma operação de demolição de 64 habitações precárias, onde vivem mais de 160 pessoas. Uma operação que foi interrompida por uma providência cautelar interposta por uma advogada em representação de 14 moradores do bairro.

E o antigo ministro do PS, José António Vieira da Silva, considera que Luís Montenegro está a cometer um grande erro ao admitir entendimentos com André Ventura.

E dá o exemplo da aprovação da nova Lei de Estrangeiros, viabilizada pela AD e pelo Chega. Ouvido no explicador da Rádio Observador, o antigo ministro do Trabalho e da Segurança Social avisa que o primeiro-ministro está a entrar num jogo perigoso.

O presidente do Conselho de Escolas diz que as datas para a segunda fase dos exames nacionais vão ficar inalteradas, apesar do atraso na divulgação das notas.

A segunda fase começa já esta sexta-feira e António Castelo Branco diz que os alunos têm tempo para se inscreverem na segunda fase. Ouvido no explicador desta tarde, assegura que todas as notas são conhecidas ainda hoje e que os prazos se vão manter, até porque qualquer outra hipótese iria piorar a situação dos alunos.

Se for a fixar tudo hoje, temos 24 horas de antecedência. Portanto, é cumprido o prazo, e mais, se houver algum aluno desses que me referiu que se inscreva amanhã, durante o prazo de inscrição, é facilmente integrado depois numa das pautas. Não vai implicar em tudo o resto, a não ser que nós tivéssemos aquele azar de ter à conta as salas fechadas, mas isso também podemos garantir que há uma extra de reserva e garantimos sempre.

António Castelo Branco, ouvido no explicador desta tarde na Rádio Observador, sublinha ainda que não sabe o porquê dos atrasos na divulgação das notas dos exames. Diz também que há mecanismos em marcha para tentar apurar o que se passou.

O Livre vai pedir uma audiência ao Presidente da República sobre a nova Lei de Estrangeiros por considerar que está mal feita e não deve ser promulgada.

O anúncio feito pela líder parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, depois da reunião da conferência de líderes. A deputada condena os atropelos democráticos criados pelo Executivo da AD e diz que o objetivo passa por fazer ver a Marcelo Rebelo de Sousa como é que o processo legislativo decorreu no Parlamento.

O habituem-se do deputado Hugo Soares é completamente inadmissível. Nós nunca nos vamos habituar aos atropelos democráticos e, por isso, vamos solicitar uma audiência ao senhor presidente da República para fazer ver ao senhor presidente da República como é que foi este processo legislativo dentro da Assembleia da República e, portanto, que esta lei está Feita mal logo de partida e, portanto, que não deve ser promulgada. Deve, sim, voltar à Assembleia da República para que possa ser verdadeiramente discutida como uma lei desta importância deve ser.

Isabel Mendes Lopes sublinha que a lei tem de ser mais discutida junto dos outros grupos parlamentares e das pessoas mais afetadas pelas propostas de alteração do governo. Horas antes deste anúncio, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, fez também saber que o partido vai pedir uma audiência com o Presidente da República para apelar ao veto das alterações aprovadas no Parlamento à Lei de Estrangeiros.

E Laura, a esta hora, há dois incêndios ativos em Portugal.

Um em Vila Real, no Douro, e outro na região de Coimbra, em Pampilhosa da Serra. No incêndio de Vila Real, no Douro, quase 250 operacionais combatem a esta hora o fogo, que teve origem florestal na freguesia de Souto Maior. De acordo com os dados da Proteção Civil, os operacionais estão agora apoiados por mais de 80 meios terrestres e também sete meios aéreos. Já em Coimbra, na Pampilhosa da Serra, o alerta foi dado depois das 18h40. De acordo com Maria Soares, operadora de emergência do Comando Sub-regional de Coimbra, a Rádio Observador diz que 42 meios terrestres estão no local, seis meios aéreos e também 18 veículos foram mobilizados. Não há populações em risco nem habitações.

E é, de resto, uma notícia que vamos continuar a acompanhar aqui na Rádio Observador. É a notícia de fecho deste jornal das 8, que teve edição da jornalista Laura Figueiredo.