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Vamos às notícias. Jornal das 8, com edição da jornalista Laura Figueiredo. André Ventura acusa o governo de eleitorismo rasca por deixar para setembro o pagamento do suplemento extraordinário das pensões.

Com eleições autárquicas em outubro, o líder do Chega considera que o governo está a dar migalhas aos pensionistas para ganhar votos. Apesar das críticas, André Ventura garante que o Chega não vai apresentar obstáculos à viabilização da medida.

O Chega não vai inviabilizar nenhum aumento de pensões em Portugal, nem nenhum suplemento. Não vamos inviabilizar. Agora, nós temos que dizer a verdade. Um: é muito estranho um governo que tem eleições em outubro atribuir um suplemento extraordinário em setembro. Francamente, dá um ar de eleitoralismo rasca. Honestamente, nem sequer é de bom eleitoralismo, é um eleitoralismo rasca. Há umas eleições em outubro, dá-se umas migalhas em setembro. Parece aqueles países à moda da América do Sul, em que se dá qualquer coisa para as pessoas votarem neles. Não é positivo, não é uma boa lógica de fazermos. Segundo: nós temos um problema sério com pensões em Portugal. Nós temos mais de um milhão de pensões abaixo de € 500. Isto é um problema sério, que não se resolve com aumentar €16 ou €12 por mês as pensões.

O Chega pediu hoje uma audiência urgente a Belém, com o intuito de sensibilizar o Presidente da República para a importância de alterar a lei dos estrangeiros. André Ventura quer impedir que Marcelo Rebelo de Sousa seja um obstáculo ao controle da imigração em Portugal.

Nós queremos é sensibilizar o Presidente da República para que esta não foi a nossa lei, não seria a nossa lei, se calhar, também não seria a do PSD, foi a negociação possível no Parlamento, que tem esta configuração de maioria. Era importante que o Presidente da República não fosse um obstáculo ao controle de imigração e à segurança do país.

André Ventura na Charneca da Caparica, em Almada, à margem da apresentação dos candidatos do Chega à Câmara Municipal de Setúbal. O Expresso avança que é provável que Marcelo Rebelo de Sousa envie as alterações à lei dos estrangeiros para o Tribunal Constitucional. O chefe de Estado vai receber uma comitiva do Chega no Palácio de Belém na próxima terça-feira, dia 22.

E Laura, afinal, houve acordo de princípio entre o governo e o Chega para alterar as leis da nacionalidade.

Uma confirmação que chega pelo ministro dos Assuntos Parlamentares no Explicador da Rádio Observador. Apesar de confirmar o entendimento com o Chega, Carlos Abreu Amorim explica que o Executivo dialogou com todas as forças políticas.

Houve um acordo de princípio sobre o chamado pacote da imigração, mas falamos com todos os partidos, designadamente com o Partido Socialista, que é aquele que tem feito, se me permite, uma série mais sonora de lamentos e queixumes sobre o facto de ter sido posto de lado. Houve uma reação de princípio do Partido Socialista que foi desfavorável. O Partido Socialista não se decidiu.

O primeiro a falar sobre um princípio de acordo para alterar as leis da nacionalidade foi André Ventura. Ontem, Luís Montenegro garantiu no debate do Estado da Nação não saber ao que o líder do Chega se estava a referir. Seja como for, Carlos Abreu Amorim rejeita que a AD esteja a ceder à agenda do partido de Ventura, mas avisa que já não se pode ignorar o Chega.

Temos que dialogar com o Chega. Não o fazer, isso sim, é que seria, eventualmente, não respeitar as regras do jogo democrático. Agora, uma coisa é existirem conversações, outra coisa é existirem concessões e nós não vamos fazer concessões no que respeita ao Estado de Direito.

E a AD não está a fazer concessões ao Chega no que toca à imigração?

Não.

Carlos Abreu Amorim, em entrevista ao Explicador da Rádio Observador, recusa que haja qualquer tipo de aliança no horizonte com André Ventura.

Alexandra Leitão, cabeça de lista da Coligação de Esquerda, candidata à Câmara Municipal de Lisboa, admite que a lista para a Assembleia Municipal pode vir a integrar elementos do movimento Cidadãos por Lisboa, criado em 2007 por Elina Roseta.

A antiga ministra explica que o movimento não integra a coligação pelo facto de não ser um partido, mas o acordo escrito, que junta PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN, abre a porta a independentes e este movimento em particular.

Essa possibilidade está lá. Ainda não estão fechadas as conversações. Não estou a antecipar nada. Estou apenas a dizer que essa nota está lá, como podem verificar, e que as conversações ainda não estão terminadas.

Alexandra Leitão elege como prioridades a questão da higiene urbana, segurança e habitação. Teme que as barracas possam regressar em grande número à capital se não for disponibilizada mais habitação pública. E sem querer comentar diretamente o caso do bairro do Taludo Militar, em Loures, diz que há um princípio que tem de estar sempre presente, neste caso, o humanismo.

Significa que aplicaria a lei se tivesse uma situação dessas, e a lei que determina é que se deve repor a legalidade, ou seja, se as casas são ilegais, deve haver despejos depois de as pessoas terem outras soluções, e era o que eu faria, de acordo com a lei, nem mais nem menos.

Alexandra Leitão, convidada do Explicador da tarde política no dia em que foi assinado o acordo de coligação que junta PS, Livre, Bloco e PAN na corrida à Câmara de Lisboa.

Mudamos de tema, Laura. O INEM vai penalizar a empresa Gulfmed pelo incumprimento dos contratos dos helicópteros.

As multas podem atingir os €5 milhões. O instituto considera que a Gulfmed não cumpriu o contrato inicial, que previa a operação de quatro helicópteros 24 horas por dia desde o início deste mês. O editor de sociedade do Observador, Pedro Rainho, explica que na raiz do problema está o atraso no lançamento do concurso.

O problema começa precisamente aí, quando sabemos que houve vários alertas para o lançamento deste concurso, porque num plano ideal ou normal, chamemos-lhe assim, este concurso para a contratação dos quatro helicópteros deveria ter sido lançado entre agosto e setembro. Limite máximo, final de setembro. Ora, o concurso acabou por ser lançado só em novembro.

O Tribunal de Contas só se pronunciou sobre este contrato na data limite, a 30 de junho. A Gulfmed alega que já tinha enviado ao INEM um documento a avisar que seria impossível começar a operar no início deste mês.

Oito horas, seis minutos, Laura Figueiredo, que outras notícias importam destacar a esta hora?

A greve nacional dos procuradores teve uma adesão média de 60% no primeiro dia, 9 de julho. De acordo com os dados da Procuradoria-Geral da República, foi o dia que teve uma adesão mais elevada. Já no segundo dia foi de 57%. As greves regionais registaram uma adesão abaixo dos 50% nos três dias. O incêndio em Sabrosa, no distrito de Vila Real, entrou em fase de resolução por volta das 18h. Um incêndio que teve início já na tarde de quarta-feira e que foi dado como dominado ontem de manhã. Hoje sofreu uma reativação pelas 15h, numa zona de declive, impulsionado pelo vento. De acordo com a Proteção Civil, no local permanecem ainda assim quase 140 bombeiros e mais de 30 veículos. E nunca é demais lembrar, Maria, que a partir da meia-noite e meia a Rádio Observador passa a ser ouvida em 92.8 FM na Grande Lisboa.

É verdade, é um novo centro emissor em Loures que vai permitir melhorar a qualidade e o alcance do sinal da nossa rádio.

E o que é preciso fazer? Quem nos costuma ouvir em 93.7 vai ter que ajustar o rádio para 92.8, se tiver um rádio manual. No carro, em princípio, é tudo automático.

Exatamente. E a mudança vai acontecer hoje, depois da meia-noite e meia, a Rádio Observador passa a ser ouvida em 92.8 na Grande Lisboa. Contamos consigo desse lado. A jornalista Laura Figueiredo e as notícias que marcam a atualidade. É assim que fechamos o Jornal das Oito.