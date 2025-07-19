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São 8 horas. Edição das 8, Miguel Gato, está prevista para daqui a uma hora o anúncio dos resultados eleitorais da Convenção da Iniciativa Liberal. Mariana Leitão vai ser eleita como a próxima presidente do partido.

Encabeça a lista C, a Liberdade que nos Une, e é a única lista que vai a votos para a liderança do partido esta noite. Mariana Leitão vai suceder assim a Rui Rocha. Esse resultado vai ser confirmado às 9 da noite, de acordo com as previsões do partido. Voltamos em direto para Alcobaça, ao encontro do jornalista João Gama, que tem estado a acompanhar estes trabalhos. João, a esta hora continuam a ser discutidas as moções setoriais da Iniciativa Liberal.

No total, são 19, Miguel Gato, e como dizias, o facto de não haver mais nenhuma lista candidata à Comissão Executiva do partido significa que as vozes críticas à liderança, quer de Rui Rocha, quer à futura liderança de Mariana Leitão, estão a fazer-se ouvir, neste momento, nas moções setoriais. Eu faço apenas um compasso de espera, porque estava aqui a fazer contas para ver se estavam ou não atrasados os trabalhos desta 10ª convenção da Iniciativa Liberal em Alcobaça. Como dizias, daqui a uma hora, portanto pelas 9 da noite, são conhecidos os resultados desta votação de sentido único. Depois, haverá espaço para a exoneração dos titulares do órgão cessante. É o caso de Rui Rocha, que deixa de liderar a Comissão Executiva para sair completamente da lista da direção. Aliás, foi um dos pontos fortes do discurso do antigo presidente da Iniciativa Liberal esta manhã. A sessão de encerramento estará então marcada por volta das 21h, 21h30. Vai contar com o discurso, certamente, da presidente eleita da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão. A esta hora, como dizias, Miguel, são discutidas as moções setoriais. Começaram a ser apresentadas há duas horas, depois houve um espaço para outros membros da Iniciativa Liberal. Estão cerca de mil inscritos, não apenas presencialmente. As convenções da Iniciativa Liberal têm sempre muita gente a participar via Zoom, mas também a tecer opiniões sobre estas moções setoriais. Eu registei aqui umas últimas, uma moção, num total de 19 moções, uma moção deste sábado a censurar o voto a favor da Iniciativa Liberal à proposta do governo para rever a lei da nacionalidade. Houve uma moção setorial apresentada por Rodrigo Saraiva, vice-presidente da Assembleia da República, antigo líder do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, a pedir uma posição firme do partido e também da diplomacia portuguesa em locais do mundo como a Ucrânia, a Venezuela, o Irão e Moçambique. São vários temas que são tratados e uma crítica que tem sido recorrente por parte dos poucos desalinhados que se têm feito ouvir nesta convenção. Tem sido o propósito da aposta em coligações da Iniciativa Liberal nas próximas eleições autárquicas, com várias coligações, dezenas de coligações com o PSD e o CDS, tem sido criticado por alguns membros. Tirando isso, já tivemos aqui o anúncio de uma ponderação do antigo presidente João Cotrim Figueiredo. Neste momento, Miguel, as moções são votadas uma a uma, um total de 19, e depois ficaremos a conhecer os resultados da eleição que vai marcar este dia, pelo menos aqui em Alcobaça, a eleição de Mariana Leitão.

E vamos contar contigo, João Gama, e também com o jornalista João Costa Campos, que vão acompanhar este discurso de Mariana Leitão, que vai ser eleita a nova presidente da Iniciativa Liberal esta noite.

E nesta décima convenção da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo admitiu avançar na corrida à Presidência da República.

O anúncio foi feito em entrevista à Rádio Observador esta tarde. O eurodeputado admite que está a ponderar avançar com esta candidatura a Belém, muito pela falta de entusiasmo que os restantes candidatos provocam entre o eleitorado.

Estou a ponderar, isso posso dizer. Agora, por quê? Coisa que aqui há três ou quatro meses talvez não tivesse. Porque à medida que o tempo passa e os candidatos, os já assumidos e os potenciais, se perfilam, eu fico cada vez mais desconsolado e suspeito que não seja o único. Acho que aquilo que eu disse dali do púlpito é o essencial. Acho que não inspiram, de facto, as pessoas, não entusiasmam, não estou a ver a juventude aderir a nenhuma daquelas figuras.

João Cotrim Figueiredo revela que já comunicou essa disponibilidade de se candidatar a Belém a Mariana Leitão. Acredita também que tem o perfil indicado para concorrer à Presidência da República.

Não tenho uma decisão tomada. Mais uma vez, se eu tivesse, tinha dito aqui.

E tem algum timing, só para percebermos?

Porque é uma decisão pessoalmente arriscada, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista financeiro, até, como vocês sabem. Os candidatos são responsáveis pelas despesas das suas próprias campanhas e é algo que eu pretendo gerir com o maior das cautelas e prudências, evidentemente, mas também porque eu não gostaria que esta fosse, se vier a assumir essa candidatura, uma coisa demasiado partidária.

O antigo presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, comentou ainda a política de coligações da IL nas próximas eleições autárquicas de outubro. Revela que não concorda, por exemplo, com a coligação em Vila Nova de Gaia, com Luís Filipe Menezes a liderar a candidatura do PSD e que vai contar, obviamente, com essa coligação com a Iniciativa Liberal.

E vamos voltar à 10ª convenção da Iniciativa Liberal para transmitir em direto o discurso de Mariana Leitão, assim que for eleita a nova presidente da Iniciativa Liberal. Agora 8:05 e sobre a polêmica de Portugal ser contra a inclusão do tema da fome em Gaza, numa declaração da CPLP, o ministro dos Negócios Estrangeiros fala numa notícia totalmente descabida.

Em entrevista à Sic Notícias esta noite, Paulo Rangel diz que esta não se tratava de uma declaração da CPLP, mas sim de outro conselho que não se refere aos conflitos na Faixa de Gaza. Por isso, deixa críticas ao trabalho jornalístico em causa, que veio revelar esta polêmica e que revelou este tema. Vamos escutar então as declarações de Paulo Rangel.

Esta notícia é totalmente descabida, não tem qualquer sentido. Isto é de quem não conhece e não fez o trabalho jornalístico bem feito para ao menos conhecer os mecanismos da CPLP. Porque, em primeiro lugar, não estamos a falar da declaração da CPLP, é de uma declaração de um conselho de segurança alimentar e nutricional que não se refere, nem se deve referir aos conflitos. Portanto, é uma coisa marginal, é à margem da cimeira. Os conflitos são tratados na declaração final fundamental, na primeira declaração. Não é nas declarações setoriais de setores, porque se nós queremos condenar algo relativamente ao conflito israelo-palestiniano, é no setor dos conflitos que temos que o fazer.

De acordo com o jornal Público, a referência a que o governo se opôs tinha sido proposta pela sociedade civil, condenava todas as formas de violência que punham em causa o direito humano à alimentação, com referência direta à situação na Faixa de Gaza, em particular das crianças palestinianas. Paulo Rangel garante que Portugal esteve sempre disponível para tratar este tema do conflito na Faixa de Gaza, mas diz que, infelizmente, os dois Estados, Israel e Palestina, não demonstram disponibilidade para a resolução do problema. PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda questionaram este sábado o governo sobre esta polêmica. Os partidos à esquerda consideram a posição do governo injustificável.

Miguel José Luís Carneiro, o PS pede que de uma vez por todas o primeiro-ministro esclareça se houve ou não acordos entre governo e Chega.

Esse anúncio foi feito por André Ventura no debate do Estado da Nação, na quinta-feira, e foi negado por Luís Montenegro, que garantiu não haver qualquer acordo entre AD e o Chega. No entanto, essas declarações foram contraditórias com as do ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, que em entrevista à Rádio Observador admitiu ter havido esse acordo entre as duas forças políticas em matéria de imigração e de IRS. O secretário-geral do PS pede, por isso, esclarecimentos ao primeiro-ministro.

É evidente que já há muito tempo que não tínhamos o ministro a desmentir o primeiro-ministro, porque foi isso que aconteceu com a entrevista do ministro dos Assuntos Parlamentares, doutor Carlos Abreu Amorim, por quem tenho muita estima, mas que hoje disse a verdade. Ou seja, o que ele disse, julgo eu que é verdade, é que de facto havia um acordo com o Chega, que agora a todo o custo estão a procurar negar e, portanto, é preciso perguntar ao primeiro-ministro quem fala a verdade, se é o primeiro-ministro que disse no Parlamento que não havia acordo ou se é o ministro dos Assuntos Parlamentares que hoje disse que havia acordo. Isso só o mesmo primeiro-ministro é que pode responder.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, à margem da apresentação da candidatura do PS à Câmara Municipal de Baião. José Luís Carneiro diz que o PS vai continuar a ser uma oposição firme.

Agora para fechar a edição das oito, a empresa responsável por assegurar o transporte aéreo de emergência em Portugal culpa o governo e também o INEM pelos atrasos no concurso para a compra destes helicópteros.

E diz também a Gulf Med que se os prazos tivessem sido cumpridos, todos os meios estariam no terreno no dia 1 de julho. Em causa está um artigo publicado hoje no Observador pelo presidente da empresa, Simon Camilleri, diz que todo o processo decorreu de forma atropelada, revela atrasos de dois meses neste lançamento do concurso público internacional para a compra de helicópteros, que deveria ter sido lançado em setembro de 2024 e que apenas foi efetuado em novembro. A Gulf Med diz que os atrasos procedimentais são da responsabilidade do governo e também do INEM, e por isso considera que a empresa tem sido alvo de críticas infundadas. A falta de meios aéreos do INEM tem sido colmatada por equipamentos da Força Aérea Portuguesa. Em comunicado, o Instituto Médico revela que nos primeiros 15 dias de julho, estes meios aéreos de substituição efetuaram cinco das vinte e nove missões efetuadas por estes meios aéreos do INEM.

Edição das oito. Miguel, de volta às 8:30, a seguir na primeira parte do Pop Up. Até já.

Até já.