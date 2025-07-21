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Jornal das 8, na Rádio Observador, a edição é da Laura Figueiredo. Luís Marques Mendes defende uma auditoria independente ao processo de compra da nova sede do Banco de Portugal.

Em causa, uma notícia avançada pelo Observador. Mário Centeno foi alertado por assessores técnicos e jurídicos para vários riscos associados ao contrato promessa para a construção de dois novos edifícios. Apesar dos avisos, avançou com a assinatura a dois meses do final do mandato como governador do Banco de Portugal. O CDS já avançou com pedido de audiência urgente no Parlamento. Marques Mendes concorda, mas defende que se vá mais longe.

A bem da imagem do Banco de Portugal, a bem da credibilidade do governador, era uma auditoria interna e independente que esclarecesse tudo. É uma sugestão construtiva que deixo.

E face às declarações do primeiro-ministro, que sublinhou que Mário Centeno tem todas as condições e requisitos para ser reconduzido como governador do Banco de Portugal, Luís Marques Mendes não comenta, remete a decisão para o Executivo.

Quem é que vai ser o novo governador? Sobre isso não me vou pronunciar. É uma decisão do governo e portanto, espero a decisão. Não faço ideia qual seja, acho que ninguém sabe.

O candidato à Presidência da República, Luís Marques Mendes, considera que as notícias que vieram hoje a público sobre Mário Centeno não são boas nem bonitas.

Quem também passa a palavra para o governo sobre este tema é outro dos candidatos presidenciais, Henrique Gouveia e Melo.

Que deixa vários elogios ao perfil de Mário Centeno.

Com todas as decisões que sejam por pessoas competentes a assumir funções importantes no Estado português. Portanto, parece-me que a pessoa em si, o tal presidente, é competente e sendo competente, tem todas as condições para continuar, apesar de ser uma decisão, naturalmente, que pertence à esfera governativa.

Já voltamos a Gouveia e Melo, porque o CDS quer que Mário Centeno seja ouvido com urgência na Assembleia da República. Quem se opõe de forma veemente à recondução de Mário Centeno à frente do Banco de Portugal é André Ventura, que já deixou esse pedido ao primeiro-ministro.

Eu espero que o primeiro-ministro tenha o bom senso, a que eu apelo aqui também, de que nós tivemos oito anos de tachos do Partido Socialista, oito anos, em que as pessoas saíam do governo, iam para um tacho numa entidade reguladora, no Banco de Portugal, numa entidade qualquer. Eu quero acreditar que esse tempo chegou ao fim. Ao renomearmos pessoas como Mário Centeno, nós estamos a dizer que esse tempo continua.

O presidente do CHEGA não confirmou, no entanto, se vai acompanhar o pedido de audição urgente a Mário Centeno, apresentado pelo CDS.

E Laura, voltamos a Gouveia e Melo, que deixa críticas ao protocandidato à presidência, João Cotrim Figueiredo.

O ex-presidente da Iniciativa Liberal disse este fim de semana ao Observador que estava a ponderar entrar na corrida a Belém. O almirante diz que todos são bem-vindos, mas devem estar disponíveis a 100%, o que, para Gouveia e Melo, não é o caso.

Todas as pessoas devem ter a oportunidade, se acharem que estão em condições, de concorrer à presidência e participarem na democracia. A única coisa que estranhei é o anúncio de um candidato part-time, mas isso é uma preocupação dele próprio. É um candidato que quer estar em Bruxelas e quer, simultaneamente, ser candidato à Presidência da República.

Gouveia e Melo em declarações aos jornalistas em Lisboa.

Mariana Leitão critica o primeiro-ministro por Luís Montenegro considerar que a direita do caos e do ódio é uma direita responsável.

Em causa, a entrevista que Luís Montenegro deu esta manhã à Antena 1, em que considerou que o Chega está a mostrar maior responsabilidade. Ora, a recém-eleita presidente da Iniciativa Liberal manifesta-se preocupada com a leitura que o chefe do governo faz do partido de André Ventura.

Eu acho sempre muito complicado nós chamarmos de responsáveis à direita do caos, à direita do ódio, à direita que não tem soluções, que não apresenta uma única solução. Portanto, vejo essas palavras com alguma apreensão. Não é uma questão da normalização, é uma questão daquilo que este partido defende, da forma que defende conforme lhe é conveniente, conforme o soundbite, nunca com propostas concretas que permitam resolver os problemas do país.

Na visita ao Hospital Amadora-Sintra, esta tarde, a líder da Iniciativa Liberal criticou ainda a falta de estratégia do governo para resolver os problemas no SNS, em particular no acesso às urgências. Mariana Leitão diz que o Executivo prometeu muito, mas fez pouco ou nada.

O senhor primeiro-ministro, ainda em 2024, pôs como grande prioridade da saúde vários planos de emergência e a verdade é que nós não vemos efetivamente nada a melhorar. E isso é uma grande preocupação. Continuamos com várias notícias a aparecerem, a pôr já em causa urgências a funcionar durante o mês de agosto. Vemos isso com grande preocupação. Tivemos um inverno onde também houve vários problemas e, portanto, não vemos é um plano.

Para a líder da Iniciativa Liberal, falta vontade política ou coragem do primeiro-ministro para fazer as mudanças necessárias no setor da saúde. Mariana Leitão pede ainda maior autonomia das unidades locais para que tenham maior flexibilidade na contratação de profissionais.

E Laura, já aterraram em Lisboa os três humoristas impedidos de entrar em Moçambique, um grupo do qual fazia parte Gilmário Vemba e Hugo Sousa.

Os comediantes tinham um espetáculo marcado em Maputo, mas as autoridades consideraram que o visto turístico não era suficiente. Tiveram, por isso, de regressar a Portugal. À chegada a Lisboa, Gilmário Vemba falou aos jornalistas, mas deixa por confirmar se existiram razões políticas para o bloqueio de entrada no país. Umas declarações que foram acompanhadas pelo repórter João Lourenço, agora em direto. Boa noite, João. Os humoristas clarificaram a situação que aconteceu no aeroporto de Maputo?

Boa noite, Laura. Os humoristas chegaram aqui ao aeroporto com ainda mais dúvidas. Gilmário Vemba, Murilho Couto e também Hugo Sousa embarcaram em Moçambique às 22h20, tiveram essa viagem até aqui, até o aeroporto de Delgado e à chegada, aos jornalistas, não conseguiram dissipar essas dúvidas sobre qualquer tipo de pressão política, concretamente sobre Gilmário Vemba. O humorista angolano confirmou que esteve em conversações com Venâncio Mondlane e que recebeu o total apoio por parte do antigo candidato presidencial de Moçambique. No entanto, os autores deste espetáculo de humor referem que só voltam a Moçambique caso haja medidas e condições de segurança.

Só haver garantias que nada disto aconteça outra vez. Nós andamos um bocadinho por esse mundo e obviamente que nós nos preparamos para todos os países que nós fomos para garantir que nada de errado acontece. Estamos a andar três pessoas, é uma logística muito grande e não aconteceu em nenhum país, tanto aqui na Europa, nem em Angola, nem em São Tomé, nem em Cabo Verde.

As palavras de Gilmário Vemba. Os humoristas descreveram o ambiente que viveram durante o aeroporto. Recordar que tanto Gilmário Vemba, Hugo Sousa e Murinho Couto tiveram que passar a noite, dormir no aeroporto. Eles descreveram próprio no chão e apenas tiveram acesso à comida por parte da produtora deste espetáculo. Gilmário Vemba deixa também críticas à política de mobilidade da CPLP.

Para mim aquilo até foi vergonhoso para a própria CPLP, sendo nós membros da CPLP, a fazer um projeto com essas coisas. Eu acho que não tínhamos ali nada de ilegalidade que não pudesse ser de alguma forma contornada.

As declarações de Gilmário Vemba, também Hugo Sousa e Murilo Couto confirmaram essas próximas datas do espetáculo de humor no Brasil. Este espetáculo que já passou pela Europa, por Portugal e também pelo continente africano, ficaram retidos ontem em Maputo, em Moçambique, e alegam-se então essas razões políticas por parte de Daniel Chapo contra as políticas e a candidatura de Venâncio Mondlane.

O repórter João Lourenço, em direto a partir do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Numa altura em que passam oito minutos das oito, a seguir convidado extra, mas antes, Laura, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

A Câmara Municipal de Loures vai contestar a decisão do Tribunal Administrativo de Lisboa, que ordenou a suspensão das demolições das barracas no bairro do Taludo Militar. A informação é avançada pela autarquia liderada por Ricardo Leão à Agência Lusa. Na base da decisão do tribunal, esteve uma providência cautelar apresentada pela associação que representa os moradores, que viram as habitações demolidas, uma alternativa de alojamento. Atualidade internacional, Volodymyr Zelensky anunciou uma nova ronda de negociações de paz com vista ao fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O encontro está agendado para esta quarta-feira, 23 de julho. De acordo com a imprensa internacional, a reunião vai acontecer em Istambul, na Turquia.