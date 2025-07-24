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O fim de semana. "Jornal das 8" na Rádio Observador, tem edição do António José Soares. Marcelo Rebelo de Sousa enviou a Lei dos Estrangeiros para o Tribunal Constitucional e não poupa nas críticas ao governo e ao Chega.

Para o presidente da República, trata-se de um diploma feito à pressa, sem audições constitucionais, sejam elas obrigatórias ou não, e que podem promover a discriminação. O chefe de Estado lembra que há várias instituições jurídicas que têm de ser ouvidas nesta matéria e ataca conceitos da lei proposta pelo governo que violam o princípio constitucional da segurança jurídica.

E António, uma das maiores preocupações do presidente da República vai para o reagrupamento familiar.

É isso, João. O chefe de Estado diz que as alterações à lei não acautelam o interesse das crianças, que podem ser forçadas a lidar com separações prolongadas dos pais, num diploma que pode ainda potenciar rotas ilegais de imigração. Marcelo deixa claro que é o governo que considera imperioso e urgente regular esta matéria, sugerindo que não partilha dessa urgência. O presidente da República exige ainda segurança jurídica, que evite potenciais tratamentos diferenciados e discriminatórios. O chefe de Estado deu 15 dias ao Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre o requerimento hoje remetido.

E, entretanto, os partidos com assento parlamentar já começaram a reagir à tomada de posição do presidente da República.

E começamos pelo líder do Chega. André Ventura admite que Marcelo Rebelo de Sousa tenha dúvidas, no entanto, diz que se trata de uma má decisão.

Acho que é um erro que vai atrasar em muito este processo legislativo. Corremos o risco de isto se tornar semelhante a outros processos legislativos que nunca entraram em vigor ou que ficaram pelo meio por outros motivos de regulamentação, de envio para o Constitucional, etc. Nós não podemos parar nesta matéria, estamos a parar, e isto é uma paragem. Porém, se o presidente da República, de facto, tem dúvidas de natureza constitucional sobre os estrangeiros, elas têm que ser clarificadas.

Opinião diferente tem o PS. Pedro Delgado Alves concorda que é urgente um posicionamento do Tribunal Constitucional para um diploma que ultrapassou os limites.

Esperamos que, o pedido foi feito com urgência, também o Tribunal Constitucional ofereça uma decisão dentro do prazo que é esperado, para que este processo possa ser colocado nos eixos, de onde nunca devia ter saído, com o cumprimento das regras regimentais e constitucionais e no quadro de um processo para o qual o Partido Socialista, desde o início, denota que está disponível para colaborar.

Pelo LIVRE, o deputado Paulo Muacho saúda a posição do Presidente da República e critica o governo por fazer alianças com o Chega.

Este pedido de fiscalização dá também um alerta ao governo e a esta maioria que se formou na Assembleia da República entre a AD e o Chega, que tem sido uma maioria extremamente arrogante a lidar com os processos legislativos e com os processos democráticos na aprovação de legislação, nomeadamente em matéria de imigração, para a própria Lei da Nacionalidade.

Na mesma linha, Paula Santos, líder parlamentar do PCP, acusa o governo de ignorar as instituições que se deviam ter pronunciado antes da aprovação da lei.

A verdade é que as reservas são mais do que muitas. Não se quis ouvir as entidades, as associações, não se quis ouvir, inclusivamente, aquelas entidades que são de audição obrigatória. O próprio presidente da República também sinaliza esse mesmo aspeto e, portanto, consideramos que esta é a decisão que se impunha perante o conteúdo deste diploma.

As reações dos partidos à decisão do Presidente da República, que enviou o diploma da imigração para o Tribunal Constitucional.

A economista Susana Peralta considera que o PS não está em condições de fazer exigências sobre a independência do Banco de Portugal.

Na reação à nomeação de Álvaro Santos Pereira como novo governador da instituição, os partidos políticos pediram isenção ao antigo ministro da Economia do PSD. Um desses pedidos veio de José Luís Carneiro, secretário-geral do PS. Ora, tendo em conta que o antigo governador Mário Centeno foi eleito pelos socialistas depois de ter sido também ministro, Susana Peralta acredita que o PS não está em condições de exigir independência. A economista tem, no entanto, dúvidas sobre as capacidades do novo líder do Banco de Portugal.

Não parece que o PS esteja em condições de fazer exigências relativamente à independência do governador quando fez saltar Mário Centeno diretamente do governo para o Banco Central. Agora, de facto, Álvaro Santos Pereira não é uma pessoa conhecida pelo seu trabalho ou até pela sua intervenção pública no domínio da política monetária ou no domínio da supervisão bancária.

Susana Peralta, no programa Explicador, onde esteve também Óscar Afonso, diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, que considera Álvaro Santos Pereira uma boa escolha para liderar o Banco de Portugal.

Acho que é reconhecido por ser uma pessoa afável e institucionalmente cooperante, e portanto, esse contrato pessoal que parece ter, creio que também facilitará o diálogo com o governo, com o setor financeiro e com outros atores institucionais. Portanto, honestamente, considero que é uma muito boa escolha.

Óscar Afonso e Susana Peralta, ouvidos esta tarde no Explicador da Tarde Política.

E entretanto, António, avançamos com outras notícias. Falamos ainda das alterações que o governo quer fazer à lei laboral.

A proposta do executivo inclui a inclusão de uma área de cuidado a crianças e a pessoas doentes ou com deficiência nos serviços mínimos a acautelar durante as greves. O governo quer também alargar a duração dos contratos de trabalho. À saída da reunião de concertação social, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social diz que os encontros foram frutíferos. No que toca às alterações à lei da greve, Maria Palma Ramalho frisa que a ideia é ser mais exigente quanto à definição dos serviços mínimos, mas sem arriscar o direito dos trabalhadores. Mas o direito à saúde ou à circulação têm de ser garantidos, diz a governante.

A Associação Nacional de Restaurantes vê como uma provocação a sugestão da subida do IVA da restauração para 23%.

O aumento deste imposto é uma recomendação da unidade criada para avaliar os benefícios fiscais, que considera que a taxa de 13% em vigor beneficia quem ganha mais. Em entrevista à Rádio Observador, Daniel Serra, o presidente da PROVAR, a Associação Nacional de Restaurantes, disse estar espantado com a medida que considera ser catastrófica.

Subir o IVA nesse momento para 23% é uma medida de uma enorme irresponsabilidade. Seria catastrófico. E acho absolutamente inusitado, senão uma provocação, esta questão que estão neste momento a colocar. Estão a apontar para uma subida. Acho isso uma provocação ao setor. Quando o setor, neste momento, precisa precisamente do contrário. O setor está a viver uma tempestade perfeita e está a passar os piores momentos de sempre.

Daniel Serra, presidente da PROVAR, em reação à sugestão de subida da taxa de IVA da restauração para 23%.

Numa altura em que passam sete minutos das 08h, António, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

O Bloco de Esquerda, Livre e PAN vão avançar juntos na corrida à Câmara de Loures nas próximas eleições autárquicas. A coligação de esquerda elegeu a habitação como tema prioritário da campanha e diz que é urgente tomar medidas para mitigar a crise no setor. A Hungria recusa fornecer armas à Ucrânia para evitar que o país seja arrastado para a guerra. O anúncio foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro. Budapeste diz que fica de fora do apoio em matéria de defesa que a NATO quer prestar a Kiev. O governante citado pela agência TASS acrescenta ainda que, mesmo a nível financeiro, o país não quer contribuir para nada que possa resultar em aquisição de armas.

E fica por aqui o Jornal das 8, teve edição do António José Soares.