Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Muito boa noite, agora 20h30 com a edição do António José Soares. António, a começar exatamente com André Ventura de estar em contacto com o PSD para dar uma resposta célere, caso o Tribunal Constitucional chumbe a lei de estrangeiros.

São declarações do líder do Chega aos jornalistas à chegada à Quinta Monte Redondo, em Sintra, para participar numa sessão de apresentação de candidatos autárquicos. André Ventura considera ainda que o primeiro-ministro mostrou subserviência relativamente ao presidente de Angola, ao ter prometido que Portugal vai continuar a dar preferência ao acolhimento de imigrantes daquele país. O líder do Chega diz que o Estado português pode ter boas relações com os países da CPLP, mas não tem de agradar a todos nas decisões que toma.

Portugal tem que regular a imigração, quer o presidente de Angola goste, quer não goste, quer o presidente do Brasil goste, quer não goste, quer o presidente de Moçambique goste, quer não goste. Isto não implica que Portugal não tenha uma relação boa, privilegiada com a CPLP, mas significa que tem que olhar acima de tudo para os seus interesses. E por isso eu vi com muita preocupação não só as palavras do presidente de Angola, do João Lourenço, mas também a aparente atitude servil que o Governo português tem perante o presidente de Angola.

As declarações de André Ventura, aqui captadas pela CNN, surgem depois de Luís Montenegro ter recebido o presidente angolano no Palácio das Necessidades, em Lisboa, onde lembrou a importância dos imigrantes angolanos para o desenvolvimento da economia portuguesa.

E o antigo deputado do PS, Vitalino Canas, critica a nomeação de Álvaro Santos Pereira para governador do Banco de Portugal. Diz que é uma escolha política censurável.

Vitalino Canas desvaloriza as participações de Mário Centeno e Álvaro Santos Pereira em anteriores governos. Considera que é o currículo de ambos que conta para a avaliação. O histórico socialista lamenta a saída de Centeno, a quem reconhece competência e acusa Luís Montenegro de pôr em causa a independência do Banco de Portugal com uma nomeação política.

No fundo, houve aqui uma escolha essencialmente política. Isso é incompatível com o perfil constitucional e o perfil europeu do governador do Banco de Portugal. O governador do Banco de Portugal não deve ser escolhido tendo em conta o seu perfil político e a sua confiança. E, portanto, nós aqui manifestamente, e é isso que me parece que é motivo de censura, a substituição de alguém que tinha competência para exercer a função, que exercia com independência em relação ao governo e em relação ao qual o governo não lhe agradava essa independência.

Vitalino Canas, ouvido no Explicador da Rádio Observador, onde esteve também o antigo deputado do PSD, Duarte Pacheco, que desvalorizou o assunto. Já sobre as mudanças à lei laboral que o governo pretende realizar, Duarte Pacheco acredita que o governo não vai pôr em causa o direito à greve, mas alerta para abusos permitidos pela legislação.

Há abusos que são permitidos pela atual legislação e, portanto, é normal que o governo a queira rever. Ninguém quer pôr em causa o direito à greve, é um direito constitucional, e nós somos uma democracia, repito, um Estado de direito e, portanto, temos que respeitar a Constituição. Mas a uma liberdade há a outra. Quer dizer, quando o Metropolitano interrompe a sua atividade normal para plenários nas horas de ponta, o objetivo é claramente perturbar o serviço aos cidadãos.

Duarte Pacheco, antigo deputado do PSD, e Vitalino Canas, antigo parlamentar do PS, em debate aqui na Rádio Observador.

Entretanto, é falso que o governo pretenda eliminar a falta de luto gestacional.

O desmentido surge numa nota de esclarecimento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em reação às notícias hoje divulgadas. Segundo o gabinete de Maria do Rosário Palma Ramalho, todas as gestantes conservam e até aumentam os seus direitos na eventualidade de interrupção da gravidez. A trabalhadora terá sempre direito ao gozo da licença de 14 a 30 dias, ao invés dos atuais três dias, o que é um regime mais favorável à gestante, diz a mesma nota, que acrescenta ainda que o outro progenitor também terá direito de faltar ao trabalho até um limite de até 15 dias, ao contrário dos atuais 13, o que também é mais favorável comparativamente ao atual regime previsto.

Agora no desporto e no futebol, tempo de intervalo e o Sporting ganha ao Villarreal 1 x 0.

Golo de Yooman. Esta partida do Troféu Cinco Violinos marca o arranque da nova época para os Leões. O jogo está a decorrer no Estádio Nacional devido às obras em Alvalade. A partida está agora no intervalo e a emissão especial de desporto é retomada já a seguir a este jornal.

Agora 8h34. E para fechar, António, tempo ainda de atualizar toda a informação de âmbito local.

No centro do Porto, o troço compreendido entre a Rua do Paraíso e a Travessa de São Brás vai passar a ter circulação apenas no sentido norte-sul entre a próxima segunda-feira e dia 9 de agosto. Em causa está uma empreitada de remodelação das redes de abastecimento de água. A Carris Metropolitana vai reorganizar as paragens das linhas junto à estação de comboios da Fertagus, no Fogueteiro, a partir do dia 1 de agosto. A empresa explica que vão ser reorganizadas as paragens de 16 linhas. O objetivo é garantir uma maior eficiência e rapidez no transbordo. O Parque Papa Francisco, em Lisboa, recebeu hoje a cerimónia de abertura da maior reunião mundial de escuteiros. Na edição deste ano, o World Scout Moot reúne mais de 7 mil escuteiros de 100 países. A iniciativa decorre até dia 3 de agosto. O centro histórico de Santarém vai ser o palco do Festival de Estátuas Humanas entre os dias 8 e 10 de agosto. Vão estar em exibição 20 estátuas vivas, interpretadas por quatro artistas profissionais convidados e 16 amadores. A novidade da edição deste ano é um espaço mini estátuas, onde as crianças podem experimentar ser uma estátua viva. Em Espinho, a Rua dos Combatentes em Gatim e a Rua da Idanha vão ser requalificadas. As obras vão desde a fronteira com Grijó até à ponte por cima da A29. Está previsto que a empreitada comece no dia 4 de setembro. Terminamos no Castelo de Leiria, que recebe a partir de domingo o Festival Cria Jazz. A primeira banda a entrar em palco são os Murat Project. O grupo é composto por músicos italianos e espanhóis, que juntam sonoridades do Sul da Europa e do Médio Oriente.

Notícias com António José Soares de volta quando terminar exatamente este encontro a contar para o Troféu Cinco Violinos entre Sporting e também o Villarreal. Então até já.

Até já, Nuno.