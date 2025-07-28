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Na Rádio Observador. Agora sim, são 8 horas, atualizamos as notícias com a Laura Figueiredo. Laura, numa altura em que prossegue o combate às chamas em Ponte da Barca, o fogo deflagrou no sábado passado e já chegou perto de habitações.

Nesta altura são cerca de 400 os operacionais no terreno em Ponte da Barca, estão a ser apoiados por quatro meios aéreos e 130 viaturas. Perto das 19h, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Viana do Castelo, Marco Rodrigues, explicava que o incêndio estava já a chegar à aldeia da Cidadelhe. O vento está a provocar várias reativações.

Estamos a ter reativações na calha do incêndio, junto à população de Cidadelhe. Estamos a projetar meios para lá, na expectativa também de resolver. O vento está a dificultar muito, está a fazer muita reativação. A orografia também não é de combate fácil, mas os trabalhos estão a decorrer com muito empenho de todas as forças.

O ponto de situação feito aqui pelo comandante Marco Rodrigues. Apesar da proximidade das chamas a várias habitações, assegura que ainda não foi necessário proceder a qualquer evacuação.

Laura, não ficamos por aqui no que toca aos incêndios. Há mais dois a preocupar as autoridades, um deles em Arouca, no distrito de Aveiro.

No terreno estão mais de 160 operacionais e também um meio aéreo. Os passadiços do Paiva foram já encerrados. O comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca pede calma à população, garante que as autoridades estão a fazer o possível para controlar o fogo na região ao longo das próximas horas e com o aproximar da noite está também a fechar a janela para uso de meios aéreos no terreno. José Gonçalves assume que vai ser uma noite complicada, ainda assim assegura que tudo vai ser feito para que as casas fiquem protegidas.

Estejam tranquilas, temos aqui já bombeiros suficientes para salvaguardar as casas e os bens deles. Estamos a propor já, estou aqui agora a pôr já os meios todos em zonas mesmo propícias para segurar as casas e os bens.

O comandante José Gonçalves, entrevistado pela CNN na aldeia de Canelas, no concelho de Penafiel.

Falamos ainda de outro incêndio, este em Penamacor, no distrito de Castelo Branco.

O fogo deflagrou numa zona de mato perto das 17h, está agora a aproximar-se da aldeia de João Pires e também da aldeia do Bispo. Está a ser montado um perímetro para defender estas localidades. É o alerta deixado pela Proteção Civil da Beira Baixa. Já foram pedidos também mais carros de bombeiros para o terreno. A esta hora estão 10 meios aéreos a sobrevoar Penamacor. Há quase 300 operacionais no combate às chamas.

Por agora mudamos de tema. André Ventura critica o acordo comercial alcançado entre os Estados Unidos e a União Europeia.

O entendimento impõe tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos europeus. A Europa compromete-se ainda a comprar energia e material de defesa a empresas norte-americanas num valor superior a mil milhões. O líder do Chega sublinha que é preciso retaliar contra quem coloca em causa os interesses de Portugal.

Nós temos que ser firmes na defesa do que é os nossos postos de trabalho, a nossa indústria e a nossa economia. Isso significa retaliar a toda a gente que ameace impor-nos qualquer tipo de limitação, dizer que se nos fizerem faremos em dobro ou em triplo.

A alternativa do Chega seria abrir uma guerra comercial ainda maior com os Estados Unidos.

Não é uma guerra comercial, é dizer que há momentos na vida em que usar a força é fazer a paz.

O presidente do Chega considera que o acordo celebrado traz mais benefícios aos Estados Unidos. André Ventura acusa os líderes da União Europeia de fraqueza.

Já Luís Marques Mendes aconselha o governo a reunir com os parceiros sociais para encontrar apoios na sequência do acordo feito entre os Estados Unidos e a União Europeia.

O candidato presidencial considera que o acordo não é bom, mas é o possível. E aqui chegados, diz Marques Mendes, que o necessário é resolver o futuro.

Eu acho que é chegado o momento de o governo se sentar à mesa com os parceiros sociais, em especial as empresas, e em conjunto encontrarem formas de apoiar as empresas portuguesas para que elas diversifiquem os destinos das suas exportações, ou seja, encontrem outros países em alternativa para poderem vender os seus produtos, porque vai ser mais difícil vender para os Estados Unidos, então é preciso encontrar, na Europa e fora da Europa, outros países para exportar. Isto tem que ser feito num esforço conjugado entre as empresas, os vários parceiros sociais e também com o apoio e o incentivo do governo.

Luís Marques Mendes, à margem de uma ação de campanha em Lisboa esta tarde. Questionado sobre se o governo deveria ter atuado mais cedo sobre esta questão das tarifas, o candidato a Belém considera que se for feito agora, ainda vem muito a tempo.

Outro candidato presidencial que deixa alertas sobre o acordo comercial alcançado entre os Estados Unidos e a União Europeia é António Filipe, que diz que Bruxelas acata as ordens de Donald Trump.

O acordo que vem prejudicar profundamente a economia europeia é o que considera António Filipe.

E agora o que estamos a assistir com esta negociação entre os Estados Unidos é mais uma vez a cedência em toda a linha da União Europeia àquilo que são as imposições vindas dos Estados Unidos, vindas da administração Trump. E portanto, temos vindo a assistir a uma situação em que a nível da União Europeia se critica o que Trump diz e se acata o que Trump manda fazer. E aqui estamos perante um pseudoacordo que não é mais do que uma cedência às imposições norte-americanas e que certamente terá consequências negativas para os povos europeus.

O candidato do PCP à presidência salienta que este acordo é uma rendição da União Europeia.

Nestas declarações, António Filipe falou ainda de outro tema. Considera que o Presidente da República deve influenciar os governos na resposta à crise da habitação

Apesar de admitir que o chefe de Estado não tem poder executivo, o candidato do PCP à presidência defende que, perante a grave crise no acesso à habitação, Marcelo Rebelo de Sousa deve exercer influência na resolução de problemas.

O presidente da República não se pode substituir aos governos. Não é o presidente da República que legisla, não é o presidente da República que adota medidas, mas o presidente da República tem uma magistratura de influência que pode e deve ser usada junto dos governos, para além dos poderes que tem em matéria de processo legislativo, na medida em que tem direito de veto político, de iniciativas, sendo certo que, nesta matéria, uma maioria parlamentar pode ultrapassar o veto presidencial. Perante um problema tão grave como o do acesso à habitação, eu creio que é dever do Presidente da República, perante políticas que não resolvem esse problema, alertar para esse facto.

António Filipe lembra que se não houve vontade política, o problema na habitação não se resolve. Acrescenta que o mercado não vai só por si dar resposta e defende, por isso, mais políticas públicas.

Destaque agora para as autárquicas que acontecem em outubro. Transformar Lisboa na primeira metrópole inteligente da Europa é uma das promessas do candidato do Chega à Câmara Municipal de Lisboa.

A apresentação da candidatura de Bruno Mascarenhas aconteceu esta tarde no Pavilhão Carlos Lopes. O candidato do Chega diz que quer aplicar a inteligência artificial à gestão urbana de Lisboa.

Prometemos uma revolução tecnológica. Vamos transformar Lisboa na primeira metrópole inteligente da Europa, com inteligência artificial aplicada à gestão urbana. Processos de licenciamento com prazos máximos de seis meses e prazo médio de três meses. Rastreabilidade e transparência em todas as decisões administrativas. Gestão de tráfego em tempo real com sensores e algoritmos. Não queremos ciclovias ideológicas desenhadas sem nexus ou em conversas com unicórnios.

Bruno Mascarenhas defende ainda que Lisboa é dos portugueses e não campo de experiências multiculturais. No mesmo sentido, foram as palavras de André Ventura, que diz que é preciso devolver Lisboa aos lisboetas.

Numa altura em que passam oito minutos das oito, Laura Figueiredo, há outras notícias em destaque.

Na atualidade internacional, o antigo presidente da Rússia, Medvedev, responde às ameaças de Donald Trump, que pretende diminuir o prazo em que pode vir a aplicar sanções à Rússia. Numa publicação na rede social X, Medvedev avisa que lançar ultimatos a Moscovo é um passo rumo à guerra e alerta que a Rússia não é Israel ou o Irão. O vice-presidente do Conselho de Segurança Russo pede ainda ao presidente dos Estados Unidos que não siga o mesmo caminho que o antigo presidente Joe Biden. E no desporto é oficial, Luiz Suárez é o jogador que segue Viktor Gyökeres no Sporting. O clube paga €22 milhões ao Almería pelo avançado colombiano de 27 anos e 27 milhões é até onde o negócio pode chegar, mediante bónus por objetivos. Contrato até 2030. A cláusula de rescisão de Luiz Suárez é de €80 milhões.

E é assim que fechamos o jornal das oito. Esteve a edição da Laura Figueiredo.