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Atualizar as notícias. Jornal das 8, na Rádio Observador, com edição da Vanessa Cruz. Vanessa, Pedro Nuno Santos vai suspender o mandato de deputado antes da votação do Orçamento do Estado para o próximo ano.

O documento com que o governo quer gerir as contas públicas em 2026 foi apresentado hoje mesmo, esta tarde, e o atual líder do PS, José Luís Carneiro, já admitiu viabilizar. Agora, esta notícia que o ex-secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, atual deputado, suspende funções a partir de 24 de outubro. Alega razões pessoais e profissionais, é o que diz à Agência Lusa. José Luís Carneiro já admitiu que foi avisado de antemão da decisão pelo próprio deputado, há algum tempo, que iria suspender o mandato. Aguarda agora explicações sobre o timing. Pedro Nuno Santos suspende o mandato a 24 de outubro. O debate e a votação do Orçamento, na generalidade, estão agendados para 27 e 28.

E como dizias, o PS admite viabilizar o Orçamento. Vanessa, que motivos invoca José Luís Carneiro?

Aponta algumas reivindicações dos socialistas que, diz, foram acatadas.

O governo correspondeu às exigências colocadas pelo Partido Socialista, nomeadamente em relação às questões laborais, que eram para nós uma matéria vital. Também correspondeu em relação ao Serviço Nacional de Saúde, em relação à Segurança Social Pública e ainda ao tratamento fora do Orçamento das questões de natureza fiscal. Respeitarei e honrarei a palavra que dei aos portugueses de contribuir para a estabilidade política no nosso país.

Já o Chega deixa um aviso à AD sobre uma matéria em particular: o imposto sobre os combustíveis.

Posso estar enganado, e o que acontece é que o governo está a prever um consumo extraordinário de combustível no próximo ano. Ou então, não. Há aqui uma manobra encapotada de aumentar os impostos sobre os combustíveis. Vou deixar isto claro: o Chega não tolerará, na Assembleia da República, nenhum aumento sobre os combustíveis.

Não há nenhuma medida plasmada no Orçamento. O governo diz apenas que está à procura de uma solução para acabar com o desconto fiscal sobre a gasolina e o gasóleo, que dura há três anos. A Comissão Europeia tem pressionado Portugal para pôr fim a esta medida, porque vai contra as regras europeias.

E Vanessa, o que se confirma é a pré-anunciada subida de €40 no complemento solidário para idosos. E quanto aos impostos?

Que é o que os contribuintes querem saber. O IRS desce 0,3 pontos entre o segundo e o quinto escalão. A atualização é refletida nas tabelas de retenção na fonte, logo a partir de janeiro do próximo ano e na totalidade. É uma garantia deixada esta tarde pelo ministro das Finanças. Quanto ao IRC, o imposto sobre o lucro das empresas, desce um ponto percentual no próximo ano para 19%.

E o presidente da República relativiza os avisos do governo quanto à margem orçamental.

Na conferência de apresentação da proposta do governo, o ministro das Finanças avisou que, para o país conseguir ter um excedente de 0,1% no próximo ano, a margem é de apenas 230 milhões de euros para negociar com os outros partidos. Joaquim Miranda Sarmento quer, no fundo, dizer que a manta é curta e não estica. Marcelo Rebelo de Sousa diz que é uma questão de gerir expectativas e aponta dois aspetos que considera positivos nesta proposta do Orçamento, de forma a conseguir passar na Assembleia da República.

Este Orçamento deve ser o Orçamento mais simples, mas também menos polêmico. O excedente é curto, mas há sempre uma tática por trás disso: ir para o debate orçamental apertando os cordões à bolsa. Se se vai ao contrário, com uma perspectiva de muita folga, isso pode querer dizer, depois, exigências que reduzem substancialmente o excedente orçamental.

O chefe de Estado à margem da reunião do grupo de Arraiolos na Estónia, num registo da RTP.

Sem medidas para a saúde, o Sindicato Independente dos Médicos diz que a proposta do Orçamento do Estado para 2026 não reforça o SNS.

Setor onde o governo tem tido mais problemas. O documento apresentado hoje prevê apenas uma despesa efetiva a aumentar 1,5%. Ultrapassa, assim, a barreira dos 17 bilhões de euros de investimento. À Rádio Observador, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Nuno Rodrigues, considera que vários problemas ficam por responder.

O Orçamento para a saúde não sai reforçado e, portanto, dizer abertamente isto. Além do Orçamento, que naturalmente deve consolidar uma estratégia que não nos permita voltar aos anos da Troika, mas que, de facto, o sistema seja reformulado para que haja mais previsibilidade, mais estabilidade, equipes completas nas urgências, ausência de encerramentos das urgências.

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, entrevistado pela jornalista Francisca Rae, pede coragem à ministra da Saúde para reorganizar o SNS.

Vanessa, penúltimo dia de campanha para as autárquicas quase a acabar. No Porto, o candidato do Chega, Miguel Corte-Real, atira: a obra do Metrobus é uma farsa e responde ao apelo ao voto útil deixado ontem por Pedro Duarte.

O candidato do PSD, CDS, Iniciativa Liberal, tinha feito ontem esse apelo aos eleitores portuenses para votarem nele próprio, Pedro Duarte, ou no socialista Manuel Pizarro. O adversário do Chega diz que isso seria um voto no sistema.

O que é engraçado é ver Pedro Duarte apelar a que se vote no Manuel Pizarro. Foi isso que ele disse, não foi? Pedro Duarte apelou a que se votasse nele ou no Manuel Pizarro. Portanto, é a prova que está a apelar a que se vote no bloco central, a que se vote no Metrobus que não existe, a que se vote no sistema. E, portanto, é o sistema a defender-se.

Miguel Corte-Real, candidato do Chega à Câmara do Porto, levou um burro para o percurso do Metrobus. Diz que é uma brincadeira que ilustra uma obra parada.

Em Lisboa, Fernando Medina entrou hoje na campanha de Alexandra Leitão O antigo autarca acusa Carlos Moedas de estar preocupado com gravar TikToks do que deixar sobra na cidade de Lisboa.

E apela ao voto útil na coligação Viver Lisboa, liderada pela socialista Alexandra Leitão, no bairro social da Boa Vista. A ação de campanha foi feita, João Gama, à medida de Fernando Medina.

Está tudo bem? Tudo. A família boa? Quem é que é bom? Quem é que decide?

É ao lado de Fernando Medina, mas a velocidades diferentes, que Alexandra Leitão entra no bairro social da Boa Vista. Vem mostrar obra do Partido Socialista.

Senhora, tem aqui as datas. Foi tudo ainda lançado aqui pelo Fernando Medina. Abril, a primeira foi em abril de 2017. Até ontem acabo. Fui procurar na creche, no clube, na escola, tudo.

É Ricardo Marques, presidente da Junta de Benfica, a liderar a caravana socialista que visita as grandes obras deste bairro social, a Escola Básica Gonçalo Ribeiro e Telos, um investimento de 10 milhões de euros e o complexo paroquial de São José. O objetivo é mostrar obra que começou no mandato de Fernando Medina.

Portanto, Fernando, não leves a mal, mas merece uma salva de palmas. A César o que é de César. Vamos, Ricardo.

Mas que foi inaugurado pelo sucessor, Carlos Moedas.

Ele leva os louros, mas nós é que fizemos. Aqui não há trocos pra ninguém. Não, é só notas. Depende da que ele está.

No final da visita, críticas ao suspeito do costume, Fernando Medina promete uma Câmara Municipal de Lisboa diferente com Alexandra Leitão.

Talvez muito menos TikTok e bastante mais obras em escolas. Acho que é uma boa garantia que se pode dar sobre o que será o futuro da gestão da Câmara Municipal de Lisboa.

Mas, ainda assim, avisa:

Se há experiência que eu tenho da minha passagem autárquica, é que todos os votos contam. E contam os que estão e contam aqueles que não estão.

O apelo ao voto útil de Fernando Medina. Acima de tudo, diz-se triste com a cidade que encontra agora, depois de quatro anos de Carlos Moedas.

Reportagem do jornalista João Gama. Quanto à campanha do incumbente Carlos Moedas, conta a esta hora com o presidente do PSD e primeiro-ministro Luís Montenegro, que deve falar de viva voz sobre a notícia que marca este dia na política nacional, a entrega do orçamento do Estado.

Vanessa, antes de fecharmos este jornal das 18, vamos ainda ao Médio Oriente.

Donald Trump não se compromete com uma solução de dois Estados, Israel e Palestina. Diz que aceita qualquer decisão que seja negociada entre Israel, o Hamas e o novo comitê de paz para acabar com a guerra em Gaza. Revela ainda, o presidente norte-americano, que os reféns nas mãos do Hamas vão ser entregues na segunda ou na terça-feira da próxima semana, em Jerusalém, e ele próprio, Donald Trump, vai lá estar para assistir. Antes disso, viaja para o Egito para assinar o acordo oficial de cessar-fogo, que hoje contou com a aprovação dos dois lados da barricada.

Vanessa Cruz com o Jornal das 18.