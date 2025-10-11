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[música de introdução News Theme - C418] 8:35, Carlos Pedro. Com notícias e a começar com o Presidente da República, que fez esta tarde o habitual apelo ao voto para as eleições de amanhã. Marcelo diz que os milhões do PRR são uma razão adicional para os portugueses votarem.

Na Sala das Bicas do Palácio de Belém, o chefe de Estado dirigiu-se ao país para, pela última vez enquanto presidente, apelar ao voto nestas eleições autárquicas. Depois de descrever a campanha como intensa, movimentada, pacífica e civilizada, Marcelo deixou uma mensagem clara: diz que não votar amanhã é renunciar à oportunidade de beneficiar de uma situação financeira irrepetível. O presidente diz ainda que os próximos quatro anos são fundamentais.

Os próximos quatro anos serão decisivos para o uso dos dinheiros de Bruxelas. Desde logo, do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Boa parte destes elevadíssimos recursos passará pelo poder local. Votar amanhã não é só votar naquelas e naqueles que de fato melhor conhecemos. É, ao mesmo tempo, votar para que apliquem milhões que não voltam mais.

Marcelo Rebelo de Sousa recordou ainda o próprio percurso político para sublinhar a importância do poder local para o futuro da democracia.

Autarca como fui durante 19 anos, governante e presidente da República Portuguesa, eu garanto-vos uma coisa: sem poder local forte, tudo o mais é como um edifício sem alicerces, é como uma árvore sem raízes, é como um poder com menos poder ou mesmo sem poder nenhum de base essencial para a democracia.

Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República, aqui no último apelo ao voto nas eleições autárquicas enquanto chefe de Estado. Foi a terceira vez que Marcelo se dirigiu ao país neste contexto pré-autárquico, depois de 2017 e 2021.

Agora no plano internacional, o Hamas não vai participar na assinatura oficial do acordo de paz com Israel, garantia deixada por um dirigente do grupo islâmico.

Foi Osama Badran, que em entrevista à AFP, garantiu que o Hamas se fará representar pelos mediadores do Qatar e do Egito. O dirigente do grupo islâmico abriu ainda o livro sobre as negociações para uma segunda fase do acordo de paz. Diz que serão mais complexas e mais longas. Badran classificou ainda como absurda a ideia de expulsar membros do Hamas da Faixa de Gaza e, antes disso, referiu também que estava fora de questão qualquer desmilitarização do Hamas. Na análise a esta decisão, o especialista em Relações Internacionais, Francisco Pereira Coutinho, diz que isto pode complicar a segunda fase de negociações. A Rádio Observador refere também que esta ausência pode indicar que o grupo islâmico tem apenas o objetivo de recuperar os prisioneiros detidos por Israel.

Isto significa, muito provavelmente, que não reconhecem qualquer tipo de valor a este acordo que não seja recuperarem os prisioneiros. Portanto, isto poderá ser um mau sinal para a segunda fase. É difícil ler o Hamas neste momento e perceber aquilo que eles querem fazer, porque verdadeiramente não têm uma estrutura hierarquizada. Neste momento, é um movimento que está muito disperso.

Francisco Pereira Coutinho, em declarações à Rádio Observador. Recordo que o cessar-fogo na Faixa de Gaza está em vigor desde o meio-dia de ontem, hora a partir da qual começou a contar o período de 72 horas para a libertação dos 48 reféns que continuam retidos em Gaza. Entretanto, o Hamas já denunciou ataques a agricultores palestinianos por parte de colonos israelitas.

Ainda no plano internacional, agora com Volodymyr Zelensky, diz que teve uma conversa muito positiva com Donald Trump e pediu ao presidente norte-americano que aproveitasse o momento de cessar-fogo em Gaza para negociar a paz na Ucrânia.

Os dois líderes conversaram hoje por telefone. Zelensky saudou o acordo de cessar-fogo alcançado em Gaza. É também uma conversa que ocorre no meio de uma crescente preocupação em Kiev sobre a escalada dos ataques aéreos russos. O presidente ucraniano assegura que a conversa correu bem, diz também, e passo a citar: "Se uma guerra pode ser interrompida numa região, então certamente outras guerras também podem ser interrompidas, incluindo a guerra russa".

No desporto, tempo intervalo alvelado com empate entre Portugal e República da Irlanda, Carlos.

Zero para Portugal, zero para a Irlanda. O empate teima em ser desfeito, muito por causa da falta de eficácia dos jogadores portugueses. Neste primeiro tempo, destaque para o remate ao poste de Cristiano Ronaldo e o falhanço na sequência da jogada de Bernardo Silva. O extremo médio português tinha a baliza aberta. Jogo também que fica marcado por um momento de homenagem aos 21 minutos em memória de Diogo Jota, o antigo jogador da Seleção Nacional que morreu no início do mês de julho. Este Portugal-República da Irlanda é, de resto, o primeiro jogo da equipa das Quinas em casa desde o trágico acidente de aviação que vitimou Diogo Jota e o irmão André Silva. Nos outros resultados destes jogos europeus de qualificação para o próximo mundial, a Bulgária empata o intervalo com a Turquia a uma bola. A Espanha vence em casa a Geórgia por 1x0. Destaque também para a vitória da Itália em casa da Estónia por 2x0 e a Albânia que está a vencer a Sérvia por 1x0 fora de casa.

Ainda no desporto, é realmente um dia muito agitado nas modalidades. O Benfica venceu o derby no futsal, a Supertaça feminina de hóquei em patins e o Sporting leva para casa a Supertaça de voleibol.

A começar no voleibol, precisamente pelo segundo ano consecutivo, os Leões levaram a melhor sobre os Encarnados, desta vez na final em Loulé. Com este triunfo, o Sporting confirma a tendência recente de domínio na modalidade. Conquistou quatro dos últimos cinco troféus. No hóquei em patins feminino, o Benfica derrotou a Associação Desportiva Sanjoanense e conquistou a 12ª Supertaça da história da modalidade. Vitória por 3x1 com gols de Amy Blackman, Raquel Santos e Sara Rosas. Catarina Costa reduziu ainda para a Sanjoanense, mas não foi suficiente. Por fim, no futsal, o derby lisboeta sorriu desta vez para os Encarnados. Vitória caseira por 4x2 a vingar a derrota na Supertaça. Jacaré, Lúcio Rocha por duas vezes e Cuti marcaram para o Benfica. Tainá e Tomás Passos fizeram os gols para o Sporting. Com este resultado, o Benfica cola-se ao Leões de Porto Salvo na liderança da Liga Placard com 15 pontos em 15 possíveis. O Sporting é terceiro e tem 12 pontos.

E no judo, a portuguesa Bárbara Timo conquistou o ouro na Taça da Europa de Málaga.

A judoca portuguesa venceu todos os combates da categoria menos 70 quilos, o último dos quais contra a atleta alemã. Além da judoca do Benfica, também Miguel Gago, na categoria de menos 106 quilos, esteve em bom plano com cinco combates na competição. Perdeu apenas na final diante do espanhol Alejandro Moral Navarro. Ficou então com a medalha de prata.

E para fechar na cultura, morreu esta tarde na Califórnia a atriz norte-americana Diane Keaton, tinha 79 anos.

A notícia foi avançada pela revista "People", que assinala o pedido de privacidade feito pela família da atriz. Diane Keaton ganhou fama na década de 1970 com a participação na saga de Francis Ford Coppola, "O Padrinho". O trabalho no filme "Annie Hall" valeu-lhe o Oscar de Melhor Atriz em 1978. Foi também nomeada em outras três ocasiões. Em 2005, venceu o Globo de Ouro pela prestação no filme "Alguém Tem Que Ceder" com Jack Nicholson.

Ponto final no jornal. Tempo jornal editado pelo Carlos Pedro no tempo de intervalo deste zero a zero entre Portugal e a República da Irlanda. A informação estará de regresso, essencialmente muito mais à frente, depois de toda a análise pós-jogo.

Depois da vitória de Portugal.

É isso. É isso, pelo menos que nós queremos. Até já.

Até já, Nuno.

Até já.