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Jornal das 8, a edição é da Vanessa Cruz e a começar, Vanessa, desde já muito boa noite. A Carris discorda em parte do relatório preliminar do acidente no elevador da Glória. O relatório revela que o cabo não estava certificado para o transporte de pessoas.

Boa noite, Nuno. Esta primeira versão do relatório aponta várias falhas à Carris. Já vamos ouvir a reação da transportadora. Começamos com o que revela o documento assinado pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários. Uma das conclusões é essa: o cabo não respeitava as especificações da empresa responsável pelo elevador, como explica a grande repórter de economia do Observador, Ana Suspiro.

O cabo que foi instalado não correspondia às certificações que tinham sido feitas pelo departamento de engenharia da empresa a vários níveis, inclusive que não estava certificado para ser utilizado em equipamentos de transporte de pessoas. E depois havia outras coisas mais técnicas, tem a ver com diâmetros e com as espessuras. Não consegue, contudo, nesta fase, o gabinete de investigação de acidentes estabelecer uma relação direta entre as duas coisas. Ou seja, não têm a certeza de que foi essa a causa do acidente.

A jornalista Ana Suspiro esteve na tarde política da Rádio Observador e acrescenta que o relatório preliminar do acidente aponta falhas acumuladas à Carris. Dá um exemplo.

Das propostas que foram recebidas, duas delas não cumpriam os requisitos, os cabos que eles se propunham fornecer não cumpriam os requisitos. E, no entanto, foi escolhida uma delas por uma razão que tinha a ver com a razão pela qual este procedimento foi lançado em 2022. A Carris precisava de fazer uma substituição da motorização no elevador de Santa Justa e, portanto, estava com pressa e aceitou a proposta que prometia entregar os cabos mais depressa. E por acaso era uma das duas cujas certificações não correspondiam àquilo que era necessário para estes equipamentos.

São algumas das conclusões preliminares do acidente de 3 de setembro no elevador da Glória, que provocou 16 vítimas mortais e cerca de duas dezenas de feridos.

Entretanto, a Carris diz que desconhece as falhas da empresa externa responsável pela manutenção, mas afastou também o diretor dessa área.

Sim, o diretor de manutenção do modo elétrico foi demitido. O relatório, voltamos a ele, aponta, por exemplo, que as inspeções previstas para o dia do acidente estão registadas como executadas, mas há evidências de que não foram feitas no horário indicado na folha de registo. Em comunicado, a Carris diz que o Conselho de Administração desconhecia toda a factualidade que é descrita no relatório preliminar, até porque esse incumprimento, garante a Carris, nunca foi reportado pela Direção de Manutenção do Modo Elétrico, nem pelo gestor do contrato. Numa nota enviada ao Observador, também cita a parte do relatório preliminar onde se pode ler que a informação ainda é incompleta. De resto, o relatório final pode ficar pronto só daqui a quase um ano, em setembro de 2026. Este relatório, versão inicial, recomenda que os ascensor em Lisboa se mantenham parados até ser feita uma reavaliação por uma entidade externa especializada.

Agora 8h04. O ex-presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, defende que a maior maldade do PS ao governo é a abstenção no Orçamento do Estado.

Porque dessa forma impede o governo de continuar a rapar o fundo do Tacho bem recheado que foi deixado pelos governos socialistas. É a expressão utilizada por Augusto Santos Silva nas jornadas parlamentares do PS, que estão a decorrer em Penafiel. Para o antigo ministro e presidente da Assembleia da República, o atual governo tem sido especialista em degradar os serviços públicos. Diz que o Executivo de Luís Montenegro está a olhar apenas para os interesses conjunturais de alguns funcionários públicos e a gastar o excedente com isso.

E foi uma tarde no Ministério da Administração Interna marcada por encontros com representantes de duas forças de segurança. Primeiro, a Associação de Sargentos da GNR, depois o Sindicato dos Profissionais da Polícia. Vanessa, a mesma queixa que o governo ignora os problemas da classe.

Ainda na semana passada, centenas de militares da GNR e polícias saíram à rua em protesto. Hoje foi a quarta reunião de negociações do Sindicato dos Profissionais da Polícia com a ministra Maria Lúcia Amaral. O presidente do SPP, Paulo Macedo, explica os principais temas onde há braço de ferro.

O Ministério da Administração Interna e o governo não estão a dar a importância necessária aos problemas que os polícias vivem e como não dão essa importância, temos assistido à falta de candidatos suficientes para preencher as vagas abertas para o curso de formação de agentes. Temos percebido que muitas situações têm ocorrido em prejuízo, obviamente, da segurança dos portugueses, em prejuízo dos profissionais de polícia e dos seus familiares.

Antes do SPP, foi a Associação Nacional de Sargentos da Guarda reunir-se com a ministra da Administração Interna, queixa-se de um estatuto de militares da guarda desajustado, muita rotatividade de postos e posição salarial inferior em comparação com outras forças de segurança.

É o Jornal das 8. Para fechar, Vanessa Cruz, outras notícias que vão para já marcando a atualidade.

O antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, José Manuel Anes, está internado depois de ter sido esfaqueado na própria casa. O criminalista foi levado para o Hospital de São José, em Lisboa, está livre de perigo. As autoridades estão à procura da filha, é a suspeita do ataque, pelo que apurou o Observador. O exército israelita começou hoje a colocar blocos de cimento em Gaza para delimitar a zona ocupada por Israel. As forças de Benjamin Netanyahu publicaram fotografias e vídeos dessa operação. Os blocos têm mais de três metros de altura e são colocados a 200 metros de distância uns dos outros. Nuno, conheces aquela expressão "quem sai aos seus não degenera"?

Claro que sim, e tu?

Também. Sabes que me refiro a esta expressão porque Cristiano Ronaldo é o capitão da nossa seleção e internacional português há vários anos, como sabemos, mas agora há outro Ronaldo a dar os primeiros passos no futebol.

Ah, deve ser o Ronaldinho.

Pois, o filho.

O filho, pequenito. O Cristianinho. É o Ronaldinho Cristianinho, exatamente.

E vamos falar dele por quê? Porque foi hoje convocado pela primeira vez para a seleção nacional sub-16. Vai participar na Taça das Confederações, que decorre entre 30 de outubro e 4 de novembro, na Turquia. Portugal defronta a Turquia, o País de Gales e a Inglaterra. Este jovem de 15 anos, Cristianinho, jogou ano passado pela seleção sub 15 no Torneio de Desenvolvimento na Croácia, bisou na final, foi decisivo para a conquista do troféu para Portugal.

É de aprender, sair ao pai, futuro garantido, pelo menos para Portugal e para ele e para o resto da seleção nacional desta nova geração. Vanessa Cruz, amanhã de volta, certo?

Até amanhã.

Então até amanhã. A seguir, convidado extra com João Paulo Sacadura.