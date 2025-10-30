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É o Jornal das 8, Luiz Soares. E a começar com o Ministério da Saúde. Admite que o orçamento do Estado para o próximo ano é exigente, mas que isso não corresponde a menos assistência aos utentes.

É num comunicado emitido um dia depois do jornal público ter noticiado que a direção executiva do SNS deu instruções aos hospitais para cortarem na despesa no próximo ano, mesmo que isso implique abrandar o ritmo crescente de cirurgias, consultas e outros cuidados de saúde. Numa nota às redações sobre a proposta do orçamento do Estado para a área da saúde, o ministério sublinha que em causa está uma otimização dos recursos existentes. A tutela adianta que está previsto um aumento no número de consultas médicas e no número de cirurgias. No caso da lista de utentes inscritos para cirurgia, o ministério diz que tem a previsão de melhoria na percentagem de inscritos dentro dos tempos máximos de resposta garantidos.

E um comunicado emitido ao mesmo tempo que Marcelo Rebelo de Sousa fazia um diagnóstico do setor da saúde. O presidente da República sugere um acordo político sobre o papel do SNS.

Sugere que há decisões casuísticas na gestão do SNS. O chefe de Estado interveio no Instituto Universitário de Lisboa, no encerramento de uma conferência sobre os 50 anos do serviço médico na periferia, numa referência implícita ao plano de emergência apresentado por Ana Paula Martins no ano passado. O chefe de Estado refere que as últimas gestões do SNS estão a ficar marcadas por gestões casuísticas e por soluções de curto prazo.

Sem definir isto com alguma clareza, é muito difícil ter um quadro de atuação política. A atuação política passa a ser casuística. Há um buraco aqui, há um remendo a fazer acolá, há aqui uma emergência. Começa a haver cada vez mais planos de urgência ou de emergência, imediatamente no início dos vários executivos.

E por isso Marcelo Rebelo de Sousa apela a um acordo político sobre o papel do SNS para que haja um quadro de médio prazo.

Para quem quer que seja poder, em cada momento, leia-se governo, em cada momento é Portugal. Entende que lhe basta definir uma política para aquele governo e aquela maioria ou minoria mais ou menos glorificada, ou não. Ganhar-se-ia em fazer convergências mais amplas para tornar mais duradoura a decisão sobre questões fundamentais no domínio da saúde.

O presidente da República criticou ainda a indefinição de competências da direção executiva do SNS. Marcelo Rebelo de Sousa conclui que esta indefinição provoca alguma confusão sobre se as decisões são do governo ou da direção executiva do SNS.

Agora, Luiz, na corrida às presidenciais, Rui Moreira admite que não avançou porque poderia dividir o espaço político à direita e com isso beneficiar nomes como André Ventura ou até Henrique Gouveia Melo.

Na apresentação como mandatário de Luís Marques Mendes, Rui Moreira revela que o fato de ter ponderado uma candidatura não foi problema para aceitar este convite, num assunto que, para Marques Mendes, nem é questão. Miguel Viterbo Dias.

Rui Moreira apresentou-se como mandatário de Marques Mendes, mas o candidato, em definitivo, não fugiu ao passado recente.

Ele que tinha condições, se o quisesse, para ser muito mais até candidato presidencial.

Moreira chegou a ponderar uma candidatura presidencial, mas isso não foi problema na hora do convite.

A ideia de me candidatar à Presidência da República, diga-se, não gerou nenhuma acrimônia junto de Luís Marques Mendes.

E nesse processo de reflexão política, tirou também uma conclusão matemática.

Tornou-se evidente, quer para mim, quer para os que me apoiavam, que as nossas candidaturas eram redundantes. Por serem estribadas nos mesmos princípios, havia o risco de as duas candidaturas se canibalizarem e gerarem uma dispersão de votos. Sabemos bem quem beneficiaria com essa dispersão de votos.

Rui Moreira, que apoiando Marques Mendes, atirou sobretudo a Henrique Gouveia e Melo e André Ventura.

Um chefe de Estado que não caia na tentação de governamentalizar a presidência ou mesmo de reencarnar uma espécie de sidonismo fora de época.

Acrescentando que a presidência não é ponto de passagem.

De candidatos com uma visão messiânica da política e até de si próprios. De candidatos dispostos a usar a Presidência da República como trampolim para a governação do país.

Mas pelo meio, também um pedido de diferenciação face ao mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente da República tem de ser popular sem ser populista. Tem de ser afetivo sem perder a gravitas.

E quando ao lado de Gouveia Melo está o antecessor Rui Rio, Moreira faz questão de vincar.

Não aceitei este desafio para ajustar contas ou animado por qualquer revanchismo. Pessoalmente, nada me move contra os outros candidatos.

Rui Moreira na apresentação enquanto mandatário nacional da candidatura de Marques Mendes, num discurso que encaixaria num candidato à presidência.

Miguel Viterbo Dias, as ideias centrais da intervenção de Rui Moreira na apresentação como mandatário de Luís Marques Mendes, uma sessão em que marcaram presença também nomes como Leonor Beleza, Manuela Ferreira Leite ou Sebastião Bugalho.

Agora no desporto, eleições do Benfica. Humberto Coelho, candidato a vice-presidente da lista de Rui Costa, defende que a continuidade é o único caminho certo para o Benfica.

Em debate no programa Decisão Benfica, da Rádio Observador, Humberto Coelho destaca a capacidade de Rui Costa para gerir o clube e por isso mesmo considera que o futuro do Benfica passa pela continuidade.

O Benfica está cada vez mais conhecido, está mais integrado na Europa. Mas isso não se faz da noite pro dia. Exige trabalho, exige continuidade e exige convicção. Vejo um Benfica estável, bem gerido, com contas equilibradas, penso com uma aposta forte na formação.

Humberto Coelho, candidato à vice-presidência do Benfica, na lista de Rui Costa. Do outro lado do debate, esteve Nuno Gomes, também ele candidato à vice-presidência, mas da lista de João Noronha Lopes. O antigo jogador diz que a mudança é necessária no clube e que se for eleito, vai ser mais do que apenas um antigo jogador.

Eu não vou ser só um ex-jogador que passou 12 épocas no clube ou um ex-jogador que também envergou a braçadeira de capitão. Eu vou ser também um elemento que já trabalhou no clube, tem essa experiência de ter trabalhado no Benfica e, portanto, tenho essas duas vertentes que me vão ajudar agora naquilo que é responsabilidade de liderar uma equipe de pessoas, uma equipe que vai gerir o futebol.

Nuno Gomes e Humberto Coelho no Decisão Benfica de hoje, da Rádio Observador. Mais logo, daqui a pouco mais de uma hora, há debate na televisão. Vai colocar frente a frente Rui Costa e Noronha Lopes.

Agora 08h06. Luiz Soares e para fechar outras notícias que para já vão marcando a atualidade.

O tráfego aéreo no aeroporto de Vilnius, capital da Lituânia, foi temporariamente suspenso. A decisão foi tomada devido a um balão ou balões meteorológicos a voar na direção do aeroporto de Vilnius. É uma nova violação do espaço aéreo da NATO, depois na segunda-feira terem entrado balões semelhantes vindos da Bielorrússia. O príncipe André vai perder o título real, de acordo com o comunicado oficial do Palácio de Buckingham. A BBC explica que o príncipe André vai passar a viver na propriedade privada do rei Carlos III, será o próprio rei a financiar a título particular a estadia do irmão.

Edição das 08h com Luiz Soares. Informação, aí sim, já com a Laura Figueiredo, às 08h30. A seguir a primeira parte do Convidado Extra. Até amanhã.

Até amanhã.