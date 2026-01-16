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Muito boa noite. Vamos atualizar as notícias no intervalo do Sporting-Casa Pia. E começamos com a mais recente sondagem para as presidenciais. À semelhança dos últimos dias, é António José Seguro quem lidera. De acordo com o estudo diário da Pitagórica para a CNN, TVI, JN e TSF, o candidato apoiado pelo Partido Socialista sobe para os 25,1% nas intenções de voto. Atrás de Seguro, mantém-se André Ventura, com 23%. O pódio volta a fechar com João Cotrim Figueiredo, que continua em empate técnico com Seguro e Ventura, mas com 22,3% das intenções, sendo quem mais sobe nesta última sondagem. Como tem sido registo desta segunda semana de campanha, Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes continuam em queda e, de acordo com este estudo, não têm hipótese de transitar a uma hipotética segunda fase. Não passam dos 12% das intenções de voto. No último comício da campanha, Luís Marques Mendes promete ser diferente dos outros presidentes da República. Em Lisboa, o candidato apoiado pela AD juntou vários apoiantes de renome para o último apelo ao voto e para vincar as diferenças quanto aos outros candidatos. A acompanhar esta ação esteve o Miguel Viterbo Dias, para além dos outros candidatos. Boa noite, Miguel. Marques Mendes também se distanciou dos outros titulares do cargo.

Sim, diz que não é uma crítica, mas claro que o nome de Marcelo Rebelo de Sousa ressoa na cabeça dos que ouviram essa intervenção de Luís Marques Mendes, que promete ser diferente não só de todos os outros candidatos, que acusa de estarem a fazer uma prova de vida, mas também dos antecessores que ocuparam o Palácio de Belém.

Serei um presidente diferente dos meus antecessores, porque as circunstâncias são radicalmente diferentes. Não é nenhuma crítica, é o exercício da diferença. E serei também diferente da generalidade dos meus adversários nesta eleição, porque a maior parte deles está aqui para fazer prova de vida e não tanto para servir Portugal.

O apelo final ao voto de Luís Marques Mendes, que volta a frisar também as grandes mensagens desta última semana de campanha, da estabilidade que é essencial para o governo, seja ele qual for, garante o candidato apoiado pela AD, que contou com o apoio de Carlos Moedas, também de Raquel Lourenço, a mais jovem presidente de câmara do PSD, e ainda de Leonor Beleza, que voltou à campanha para um toque arrebate aos militantes e apoiantes do PSD.

Perdoem-me que falo assim, que tenho muita dificuldade, com toda a liberdade que nós todos temos, tenho muita dificuldade em que haja militantes do PSD que não partilhem conosco esta necessidade de garantir condições ao governo de governabilidade.

O puxão de orelhas de Leonor Beleza neste comício final de Luís Marques Mendes. O candidato tem ainda uma festa da juventude no mercado de Algés, mas no que toca a intervenções de fundo, foi mesmo esta a encerrar a primeira volta da corrida presidencial.

E que tem estado a ser acompanhada por ti, essa campanha eleitoral, Miguel Viterbo Dias, que tem estado, como dizia, a acompanhar a caravana de Luís Marques Mendes. António José Seguro deixou hoje um apelo ao voto para que possa defender numa segunda volta as metas que estabeleceu para a presidência: saúde e o Estado social. Numa arruada nas Caldas da Rainha, terra onde vive, o candidato decidiu apontar baterias contra André Ventura, promete lutar contra os extremismos e a favor das conquistas da democracia.

E agora, como já está outra vez a chover, meus amigos, até domingo, às 19h, é preciso votar e levar as pessoas a votarem, para que a democracia, o Estado social e, sobretudo, a saúde pública possam estar na segunda volta e vencermos o radicalismo e os extremismos que existem na sociedade portuguesa. É este o momento.

Durante a arruada, o socialista foi questionado sobre o possível envio de tropas portuguesas para a Gronelândia, um cenário admitido por Gouveia e Melo, mas com o qual António José Seguro não se compromete. Precisamente Gouveia e Melo acredita ser o candidato mais preparado para gerir momentos de crise. Considera que há uma alta probabilidade de tropas portuguesas irem parar à Gronelândia.

Eu acho que é uma possibilidade elevada, porque a Gronelândia é um território europeu e é um território da NATO. Dentro do que é a defesa coletiva, acho que devemos enviar e reforçar a defesa coletiva, mesmo quando são interesses divergentes dentro da própria NATO. Isso obrigará, certamente, os Estados Unidos a repensarem o seu posicionamento relativamente à Gronelândia. Eu não estou a ver os Estados Unidos a quererem um conflito interno dentro da NATO, porque isso seria a própria destruição do poder americano em termos do poder mundial.

Gouveia e Melo afirma querer ser um antídoto contra extremismos e um ponto de convergência. Na atualidade internacional, Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana e vencedora do Nobel da Paz, considera o partido de Edmundo González que está pronto para assumir o governo da Venezuela. Corina Machado confirma uma transição pacífica de poder. Em declarações em Washington, a opositora venezuelana afirma que há um sentido de responsabilidade para com o povo do país.

Edmundo González Urrutia e eu temos estado em comunicação permanente todos estes dias e sentimos que temos não só o mandato do povo venezuelano, mas também uma grande tarefa pela frente para nos prepararmos com todas as nossas equipas em todo o mundo e na Venezuela para assumirmos o nosso governo quando chegar o momento.

Acredita Corina Machado, que a Venezuela está muito perto da liberdade, apesar de ainda ser chefiada pela vice-presidente de Nicolás Maduro. São agora 09:16. Tempo ainda para atualizarmos as notícias de âmbito local e começamos em Ovar, distrito de Aveiro, onde a empresa japonesa Yazaki Saltano vai despedir 160 trabalhadores. É uma empresa de produção de eletrônica para automóveis. Este despedimento soma-se à saída de mais de 300 funcionários no passado verão. De acordo com a administração da empresa, os despedimentos são necessários para que a firma continue a funcionar em Portugal. A Câmara do Seixal decidiu avançar com o adiantamento financeiro de €500 mil para garantir o funcionamento das escolas face à falta de financiamento do Estado. A proposta foi aprovada com votos favoráveis do Partido Socialista e da CDU, enquanto o Chega e a AD optaram pela abstenção. A empresa municipal Águas de Santarém tem previsto um investimento a rondar os €6 milhões para o ano de 2026, este ano, um dos orçamentos mais altos dos últimos anos. O presidente do Conselho de Administração da empresa refere que os objetivos passam pela modernização, expansão das infraestruturas, educação ambiental e também pela formação contínua dos funcionários. Na Invicta, está reaberta a Torre dos Clérigos. O monumento icônico do Porto esteve encerrado na sequência de um curto-circuito esta tarde. À luz, a instituição afirma que não há qualquer dano pessoal ou material a registrar, mas informa que foi garantida a segurança dos visitantes. Foi realizada uma evacuação preventiva do edifício. A Câmara Municipal de Oeiras aprovou ontem a atribuição de um topônimo em homenagem ao escultor Francisco Simões, que morreu hoje. De acordo com uma nota do município, um arruamento situado no Oeiras Golfe, em Barcarena, vai passar a designar-se Avenida Francisco Simões. A autarquia sublinha ainda o legado cultural e pedagógico deixado por Francisco Simões, que se destacou como escultor, pintor, gravador e ilustrador. Fechamos no município de Pombal. Foi distinguido com o prêmio Geoconservação 2025, pela candidatura do Jurássico à comunidade. O presidente do município sublinha que o prêmio reconhece o trabalho desenvolvido ao nível dos achados paleontológicos no Conselho. Anunciou ainda que no primeiro semestre deste ano está prevista uma exposição para dar a conhecer as mais-valias técnicas e científicas destas investigações. Mesmo a fechar, falamos ainda do Sporting Casa Pia, que decorre no Estádio de Alvalade. Ao intervalo, os leões ganham por duas bolas a zero. Já a seguir, voltamos à emissão especial de desporto conduzida pelo Nelson Ferreira.