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Jornal das 9 com José Rafael Lopes e começamos com a sondagem da Católica para a RTP, que aponta António José Seguro como vencedor, de forma confortável, da segunda volta das presidenciais.

O candidato apoiado pelo PS surge com 70% das intenções de voto, André Ventura com os restantes 30%. Este possível resultado de António José Seguro representa mais do dobro dos cerca de 31% que conseguiu alcançar no último domingo. Já o líder do Chega sobe sete pontos percentuais. A sondagem indica ainda que grande parte dos votantes em Cotrim Figueiredo, Gouveia e Melo e Marques Mendes mostram estar inclinados para votar em António José Seguro. A segunda volta das presidenciais está marcada para dia 8 de fevereiro.

E vamos escutar os candidatos. André Ventura acusa António José Seguro de fugir ao escrutínio.

Em causa a recusa do candidato apoiado pelo PS em ir a dois dos três debates que André Ventura queria realizar durante a segunda volta. Numa ação de campanha no Montijo, o candidato apoiado pelo Chega critica António José Seguro, diz que tem medo de se comprometer com medidas para o país.

Eu quero debater os problemas do país na imigração, na habitação, na saúde, nos salários baixos. É isso que eu quero debater. O senhor António José Seguro está com medo de qualquer coisa que haja para debater. Eu quero debater o país e acho que ele viu na primeira volta que eu procurei debater o país, debater o que nos divide, o que nos distingue, ver onde é que nos aproximamos. Ou seja, eu quero discutir Portugal. Agora, se há um candidato que quer passar nisto, tipo Miss Portugal, que ninguém lhe pode dizer nada e que passa pelos pingos da chuva sem ter que se comprometer com nada, isso é um mau exemplo para a democracia. Mas, sobretudo, levanta-me a suspeita que está com medo de alguma coisa e que está com medo de ser sujeito ao escrutínio.

André Ventura, em passo apressado no Montijo, devido ao mau tempo que se fazia sentir ao final da tarde. Já sobre os apoios à direita a António José Seguro, André Ventura critica, sobretudo, a Iniciativa Liberal, a quem antecipa a morte política.

Andar a dizer que não se vai tomar o partido porque o espaço político não está representado, mas depois mete os peões políticos todos a dizer que se vai apoiar. Quer dizer, a Iniciativa Liberal diz assim: "Não, nós não vamos apoiar ninguém porque não votamos em socialistas", ou algo assim. Mas depois o mandatário diz que vai votar no Seguro. E agora a própria líder da Iniciativa Liberal diz que vai votar no António José Seguro. Quer dizer, só falta fazerem o funeral político à frente do país todo, porque eu não conheço nenhum caso na Europa em que um partido liberal de direita diz que vai apoiar um candidato socialista. Não conheço nenhum.

André Ventura, numa ação de campanha no Montijo.

António José Seguro diz que cada um faz a campanha que quer.

É a reação do candidato apoiado pelo PS quando questionado sobre a recusa para participar em mais debates.

Que nenhum candidato fez tantos debates. Portanto, é muito simples. Eu estou aqui para fazer a minha campanha. A minha campanha privilegia o contacto direto com cada portuguesa e com cada português. É isso que eu vou fazer. Cada um faz a campanha que entende. Muito obrigado.

António José Seguro, no final de uma visita ao Centro de Engenharia e Desenvolvimento em Matosinhos, nas declarações aos jornalistas, o candidato mostrou também agrado com o apoio de Luís Marques Mendes e pediu uma legitimidade reforçada nas urnas. António José Seguro não quis comentar os recentes apoios que tem recebido, mas admite que este, o de Marques Mendes, é diferente.

No caso concreto, o doutor Luís Marques Mendes, naturalmente que recebi com agrado. Foi um dos adversários na campanha eleitoral e fico feliz por ele ter expressado o seu apoio, o seu voto, a uma pessoa que está próxima dos seus valores.

António José Seguro, que sobre as mais recentes sondagens, admite estar satisfeito com a vantagem que parece ter em relação a André Ventura.

E o secretário-geral do PCP diz que os defensores do Serviço Nacional de Saúde estão perante uma armadilha.

Durante uma audição pública no Parlamento, Paulo Raimundo critica a postura dos dois candidatos presidenciais em relação ao setor. O líder comunista considera que António José Seguro e André Ventura não apresentam soluções para os problemas da saúde.

Nas eleições presidenciais, há dois candidatos. Um que defende um pacto, o que está à vista, e outro que vai enunciar, como tem feito, todos os maus do Serviço Nacional de Saúde, sem apresentar nenhuma solução, fazendo a maior berraria possível, porque aquilo que quer transmitir é uma situação de caos. Não para o melhorar, não para responder, mas para servir o interesse do negócio.

Paulo Raimundo avisa que quem quer proteger o SNS não se pode levar pela conversa do caos, alega que esse discurso serve para acabar de vez com o SNS.

Mudamos de tema. Até às 19h foram registadas quase 700 ocorrências por causa da passagem da depressão Ingrid.

Balanço feito há instantes pelo oficial de operações da Proteção Civil, José Costa. A Rádio Observador detalha as ocorrências registadas.

Entre as 0h e as 19h do dia de hoje, dia 23, temos o registo de 669 ocorrências relacionadas com este quadro de meteorologia mais adversa. As ocorrências estão relacionadas, sobretudo, com 247 quedas de árvore, 192 limpezas de via, 122 quedas de estruturas, 63 movimentos de massa e 43 inundações. Temos ainda o registo de dois salvamentos aquáticos. Foram empenhados 2312 operacionais e 932 meios terrestres.

Hoje, a zona mais afetada tem sido a região de Lisboa e Vale do Tejo, com mais de 220 ocorrências, seguida pela região Norte, com registo de 211. José Costa diz que as autoridades da Proteção Civil estão em prontidão especial face aos avisos emitidos e às previsões para esta noite e para o dia de amanhã. Deixa, por isso, várias recomendações à população.

Evitar atividades relacionadas com o mar, não se aproximar da orla costeira, não praticar desportos ou corridas perto da orla costeira e também não deixar lá os veículos estacionados. Depois, se tiver que viajar, faça só se for mesmo necessário. Evitar deslocações que possam ser adiadas.

José Costa, oficial de operações da Proteção Civil, que fez ainda este apelo para que seja adotada uma condução defensiva para quem está na estrada, de modo a evitar riscos desnecessários.

E o mau tempo provocou o corte de três estradas nacionais em Viseu.

A Estrada Nacional 2 e as Estradas Nacionais 229 e 321, nos concelhos de Castro Daire, Cinfães e Lamego, estão cortadas ao trânsito devido à queda de neve. A informação é dada pela GNR. O corte chegou perto do início da noite e vão permanecer estas estradas encerradas ao trânsito durante muitas horas devido à neve que cai com intensidade no distrito de Viseu. A GNR admite que não há meios para limpar tanta neve como a que tem caído.

José, o mau tempo está a provocar cortes também na energia elétrica. Há cerca de 3800 pessoas sem eletricidade.

Balanço feito pela E-Redes às 18h30. Por essa hora, o distrito de Aveiro era o mais afetado pelos constrangimentos na rede elétrica. De acordo com a empresa de distribuição de energia, durante a madrugada de hoje foram afetados cerca de 20 mil clientes, sobretudo nas regiões Norte e Centro. Para responder aos constrangimentos, a E-Redes informa que há equipas no terreno a acompanhar os trabalhos necessários junto das entidades de proteção e segurança. Face ao agravamento das previsões meteorológicas, a E-Redes também ativou, de forma preventiva, o plano de atuação em crise.

E na atualidade internacional, a reunião trilateral entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia terminou por hoje.

Começou esta manhã e tem estado a acontecer em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e por hoje está feito os contactos entre as delegações dos três países, embora ainda sem qualquer tipo de conclusão sobre o que esteve em discussão. Zelensky não esteve presente, mas mesmo assim garantiu estar em contacto constante com a equipa que está em Abu Dhabi a participar na reunião. Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, tinha afirmado que estas são negociações que podem prolongar-se para amanhã. Vai mesmo acontecer. Essa reunião trilateral é retomada este sábado.

José, vamos também atualizar as notícias de âmbito local.

A começar em Vila do Conde. A Câmara Municipal decidiu encerrar a Avenida Marquês de Sade da Bandeira e a Avenida Infante Dom Henrique ao trânsito automóvel e pedonal. Isto por causa do agravamento das condições meteorológicas causadas pela Depressão Ingrid. A medida começou ontem à noite e vai estar em vigor, pelo menos, até este sábado, às 9h. Também em Leiria há um encerramento, desta vez na praia de Pedrógão. O município vedou esta tarde os acessos ao areal depois das previsões de mau tempo para este fim de semana. Através das redes sociais, a autarquia apela à população que evite deslocações desnecessárias à praia e que siga as recomendações das autoridades. Ainda por causa das condições meteorológicas, foram canceladas entre Trafaria, Porto Brandão e Belém, a circulação. Mantém-se apenas a circulação de passageiros entre Porto Brandão e Belém. É o que avisa a Transtejo Soflusa. Ainda não existe uma previsão para a retoma das ligações. Em Santa Maria da Feira, um acidente com seis carros na A23 fez seis feridos, um deles em estado grave. Aconteceu esta tarde no sentido sul-norte. Um dos veículos envolvidos na colisão acabou por capotar. Para o local foram mobilizados vários meios de socorro. A circulação acabou mesmo por sofrer constrangimentos. Em Santarém, a Biblioteca Municipal vai receber o escritor angolano José Eduardo Agualusa. A iniciativa acontece no âmbito da primeira edição deste ano do programa Conversa com Escritores. O evento tem como objetivo promover o debate em torno da literatura e da cultura africana. E em Loures, o Carnaval vai ter a colaboração de mais de 2500 figurantes e 15 carros alegóricos. No total, vão estar representados 20 grupos carnavalescos que representam diferentes épocas da história. O arranque das festividades em Loures do Carnaval está marcado para dia 31 de janeiro.

Notícia de fecho do Jornal das Nove.