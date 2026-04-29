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Da Vanessa Cruz. Começa agora o Jornal das 8. A Casa Civil da Presidência da República vai ser liderada por uma mulher. Vanessa, é a primeira vez.

É a primeira vez. Cláudia Ribeiro foi nomeada por António José Seguro esta tarde. A chefe da Casa Civil já estava em funções de forma interina, mas é a mesma escolhida pelo presidente. António José Seguro regista com particular satisfação que, pela primeira vez na história da Presidência da República, uma mulher fica à frente da Casa Civil. Sublinha que este passo reflete o compromisso com uma representação mais equilibrada nas mais altas responsabilidades públicas.

Cláudia Ribeiro, que conhece bem a Presidência da República.

Pois conhece, João. Já era, desde 2021, consultora para os assuntos políticos do anterior chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa. Cláudia Ribeiro deixa, no entanto, a outra função que tinha, de secretária do Conselho de Estado. Para esse lugar foi nomeada outra mulher, Cristina Correia.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, propõe um cessar-fogo na Ucrânia, trégua de um dia.

E um dia muito importante para Moscovo. O 9 de maio é celebrado anualmente como o Dia da Vitória da Rússia e dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O presidente russo falou hoje ao telefone com Donald Trump e, na conversa de hora e meia, sugeriu que pode ser declarado esse cessar-fogo temporário na Ucrânia, trégua de apenas um dia. Donald Trump confirma uma conversa muito boa com Putin, não disse se é para o cessar-fogo avançar ou não, nem sabemos qual é que é a posição de Kiev. Donald Trump, que admite não saber se a guerra no Irão vai terminar primeiro do que a guerra na Ucrânia.

Assunto que pode também acompanhar em observador.pt. Há um minuto. O governador do Banco de Portugal esclarece a compra de ações da Galp, da Jerónimo Martins e de outras empresas e admite que foi informado das regras.

Sendo que Álvaro Santos Pereira investiu na mesma, poucos meses depois de ter assumido as funções de governador, explica agora que pensava que só não podia comprar ações diretamente da banca. Mas estava errado. As mais-valias que recebeu dos investimentos na Galp e nas outras empresas cotadas vão ser doadas a uma instituição de solidariedade social. De todas as empresas em que investiu, pelas contas aproximadas feitas pelo Observador, a carteira de ações de Álvaro Santos Pereira, do governador do Banco de Portugal, teria hoje um valor global de cerca de €34 mil.

Este caso a envolver o atual governador Álvaro Santos Pereira é o tema em manchete a esta hora no site do Observador. Mais 12 meses, as empresas afetadas pelas tempestades vão poder pagar os créditos mais tarde.

O primeiro-ministro fez esse anúncio no debate quinzenal desta tarde no Parlamento, uma moratória nos créditos destas empresas por um ano. A medida vai ser aprovada amanhã em Conselho de Ministros. É elogiada pela Associação Empresarial do Conselho de Pombal. Horácio Mota, desta associação, explica que o fim da moratória em vigor de três meses estava já a criar stress aos empresários da região. Portanto, a extensão é aplaudida.

Um empurrar, eu penso que isso é uma medida excelente. Alivia, claro, que fica mais caro, porque há pagamentos de juros que vão decorrer. O empréstimo vai acabar, no fundo, um ano mais tarde. Mas o que estava a acontecer neste momento, ou o que aconteceu ontem, digamos assim, é que aqueles três meses que as empresas não pagaram, agora pagaram, apareceu a conta toda. Isto estava aqui a criar algum stress ou muito stress junto às empresas. Se empurrarmos, digamos assim, fazendo essa terminologia, o empréstimo mais para frente, não há este problema das prestações aumentarem de valor. Por isso é que eu considero que é uma medida excelente.

É o que adianta Horácio Mota, da Associação Empresarial do Conselho de Pombal, no explicador da tarde política. Vaticina, no entanto, que há empresas que não vão resistir, mesmo com esta moratória nos créditos, e culpa os bancos e as seguradoras por dificultarem o processo.

Oito horas, quatro minutos, jornal mais curto, até porque daqui a pouco vamos estar a acompanhar o Sporting-Tondela, com relato aqui em direto na Rádio Observador. Primeiro, Vanessa, há ainda outras notícias em destaque.

A Carris confirma, o funicular da Graça vai voltar a funcionar a partir de amanhã, todos os dias, entre as 9h e as 17h. Pode ser utilizado por portadores do Passe Navegante e com tarifa de bordo para os passageiros ocasionais. O elevador da Graça vai funcionar a partir de amanhã. Rui Pinto foi absolvido no segundo processo do caso Football Leaks. O Tribunal Criminal de Lisboa considera inválida a acusação do Ministério Público de perseguição própria de um Estado policial e diz que a dignidade do arguido não foi respeitada. O pirata informático estava acusado de 241 crimes no total, a grande maioria de acesso ilegítimo qualificado. No primeiro julgamento, em 2023, Rui Pinto tinha sido condenado a pena suspensa. Sporting-Tondela, daqui a pouco, como dizias, João, às 20h15. Luis Suárez, Maxi Cerullo e Gianluca Catammhi de volta ao 11 verde e branco. Trincão começa no banco. Os Leões recebem os beirões num jogo em atraso da jornada 26 do campeonato, sem margem de erro, se ainda quiserem correr atrás do segundo lugar. A emissão especial vai ser conduzida por ti e começa já a seguir.

É já, já a seguir. Vanessa Cruz, bom trabalho. Até amanhã. Bom descanso.

Até amanhã.