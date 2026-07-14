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Em Faro. Jornal das 8, com a edição do Miguel Viterbo Dias. Miguel, a Câmara de Odemira vai fiscalizar as obras feitas pelo ministro da Administração Interna.

Tendo em conta as suspeitas levantadas sobre operações urbanísticas irregulares, a Câmara Municipal de Odemira vai investigar as obras feitas pelo ministro Luís Neves. Fonte oficial da autarquia diz ao Observador que o município vai tratar o caso de acordo com os trâmites legais. A mesma fonte adianta também que não existe qualquer processo de licenciamento em curso sobre as obras feitas pelo ministro da Administração Interna no monte que detém São Teotónio, em Odemira. Isto depois de o ministro ter dito que o processo de licenciamento estava a ser tratado.

O Ministério da Educação prolongou o prazo para a classificação dos exames nacionais.

Prolongou por 24 horas, mas garante que as notas vão ser afixadas na mesma, na sexta-feira, 17 de julho. Os professores tinham até o final do dia para terminar a classificação dos exames nacionais, mas o prazo foi prolongado até quarta-feira. Em comunicado, o Ministério da Educação diz ainda que já foram classificados 98% dos exames, ao que o Observador apurou alguns professores que só receberam hoje itens para classificar, foram informados pelas escolas que teriam até ao meio-dia de amanhã para entregar as classificações finais.

A vice-presidente da bancada do PS, Marina Gonçalves, diz que Fernando Alexandre deve avaliar se tem condições para continuar como Ministro da Educação.

A antiga ministra e atual deputada do PS não pede diretamente a demissão de Fernando Alexandre, mas diz que o ministro deve avaliar se tem condições para continuar no cargo, depois do falhanço no processo de classificação dos exames. Em entrevista ao Observador, Marina Gonçalves diz que Fernando Alexandre deve procurar saber se consegue melhorar a gestão da pasta.

Eu não estou a dizer que se deve demitir ou não se deve demitir. Acho que não me cabe a mim sequer aqui dizê-lo. Agora, que essa avaliação deve ser feita por quem falhou redondamente naquele que é um papel central para a vida dos alunos, que foi o Ministro da Educação, pois bem, eu acho que ele deve fazer essa avaliação. Mas eu, como acho que nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos e devemos ser nós a fazer essa avaliação, aquilo que eu espero, e é o conselho que dou, é que o próprio ministro faça a avaliação se tem condições para se manter e, tendo, como é que gere um bocadinho melhor do que fez até agora.

Marina Gonçalves, em entrevista ao sofá do Parlamento, em que vinca ainda as condições para a legislatura durar até ao fim e aponta o dedo, como principal culpado pela instabilidade, o governo.

A legislatura tem quatro anos e, portanto, há sempre possibilidade e condições para chegar até ao fim da legislatura. Que o governo está a fazer tudo para causar uma instabilidade brutal no país e é o único que parece querer eleições, isso eu não tenho dúvidas. Tem sido sucessivamente alvo de críticas justas em várias áreas da governação, pela forma desastrosa como gere muitos dossiês.

Marina Gonçalves, em entrevista ao Observador, em que sobre o futuro do PS, diz que todos os responsáveis políticos estão a prazo nos cargos.

O secretário-geral do PCP diz que Fernando Alexandre não pode fugir ao debate na Assembleia da República.

Paulo Raimundo diz que era só o que faltava o governo não se fazer representar pelo ministro da Educação no debate sobre os exames nacionais. Paulo Raimundo deu como certa a admissão desta discussão de urgência, requerida pelo PCP para sexta-feira. O líder comunista frisou que cabe à conferência de líderes, amanhã, deliberar sobre o debate e reiterou que seria uma desfaçatez que o governo se fizesse representar por outro governante que não Fernando Alexandre.

A conferência de líderes tem que organizar o debate, mas não tem muito para decidir, porque é um debate potestativo e portanto, é obrigatório que se faça. É um debate onde é convocado o governo. Nós não estamos em condições de obrigar o ministro da Educação a ir a esse debate. Estamos apenas em condições de exigir que o governo lá esteja. É isso que vai acontecer. O que eu espero é que o governo não tenha a desfaçatez de indicar outros membros do governo que não o ministro da Educação. Era só o que me faltava.

O líder comunista aos jornalistas, depois de uma reunião com a Federação Nacional dos Professores, sobre a garantia dada por Fernando Alexandre de que os prazos para a correção dos exames vão ser cumpridos. Paulo Raimundo diz que o ministro não tem credibilidade para falar em cumprimento de datas.

O PS e o Chega devem inviabilizar a proposta da Iniciativa Liberal para adiar o debate do Estado da Nação.

O adiamento foi já rejeitado pelo presidente da Assembleia da República, mas a EL ainda pode recorrer para o plenário. No entanto, o PS e o Chega mostram pouca vontade de mudar a data do debate do Estado da Nação, marcado para esta quinta-feira. André Ventura diz que a proposta dos liberais é ridícula e passa a ideia de que não se quer trabalhar. Já entre os socialistas, este pedido é visto como sendo pouco ortodoxo. Ao Observador, Mário Amorim Lopes, líder parlamentar dos liberais, tinha já adiantado que só ia recorrer da decisão caso a maioria dos partidos alinhasse na proposta.

Governo, patrões e sindicatos voltam amanhã à concertação social, com o ministro a dizer que agora a palavra está do lado dos parceiros sociais.

É a primeira reunião depois do chumbo da reforma laboral. A ministra do Trabalho diz que agora é tempo de devolver a palavra aos parceiros sociais sobre a reforma da Lei do Trabalho, reforma que Maria do Rosário Palma Ramalho considera ser inevitável, quer seja neste ou num outro governo e através de concertação social ou por outra via. Questionada esta tarde pelos jornalistas, à margem da apresentação de um relatório no Ministério do Trabalho sobre negociação coletiva, a ministra recusou-se a revelar o que vai acontecer amanhã na concertação social, mas sinalizou a disponibilidade do governo para ouvir todos os parceiros sociais.

No Campeonato do Mundo de Futebol, arranca esta hora a primeira meia-final.

Entre França e Espanha, é o primeiro embate das meias-finais com o pontapé de saída a ser dado por esta hora. Connosco em estúdio está o Diogo Varela. Diogo, como é que estão a ser estes minutos iniciais da partida?

Começaram bons, Miguel, com mais posse de bola para os franceses, embora a Espanha também tenha tentado um primeiro ataque e hoje, aparentemente, com cinco minutos e meio, Lamine Yamal parece ligeiramente inspirado. Ele, de facto, ainda não apareceu neste Campeonato do Mundo, mas o selecionador Luis de la Fuente mostrou-se muito otimista em relação à estrela maior espanhola e disse que Lamine Yamal ainda vai aparecer neste Campeonato do Mundo. França tem todas as flechas no frente de ataque. Barcola, Olise, Dembélé e o próprio Kylian Mbappé, sempre muito rápidos a atacar a baliza de Unai Simón, para já com 0 x 0. Grande ambiente em Dallas. Um encontro que é arbitrado pelo árbitro salvadorenho Iván Barton, ele que é de El Salvador, essa pequena nação na América Central. É o duelo entre a atual vice-campeã do mundo, perdeu na última edição frente à Argentina, a França, contra a atual campeã da Europa, a Espanha. Duas seleções que também já triunfaram, já foram campeões do mundo, Miguel. A Espanha em 2010, uma única vez em toda a história. A França conta com duas conquistas: em 98, organizou em França esse Campeonato do Mundo e mais recentemente, em 2018, o Campeonato do Mundo na Rússia. Ora, para já, sete minutos, mantém-se o nulo.

O Diogo Varela com as primeiras informações do jogo entre França e Espanha. A segunda meia-final decorre amanhã à mesma hora, às 20h, entre a Inglaterra e a atual campeã em título, a Argentina.

E Miguel, o Sporting estreou-se a vencer no primeiro jogo amigável da época.

Os leões bateram o Celtic Glasgow por 4 x 1, num encontro com vários erros defensivos. O Sporting foi a primeira equipa a marcar, por Geny Catamo, ainda na primeira parte. Na etapa complementar, o Celtic empatou depois de um erro de Eduardo Quaresma, mas poucos minutos depois, novo erro, desta vez do lado escocês, deu novamente a vantagem ao Sporting. Daniel Bragança colocou os leões a vencer por 2 x 1. Ricardo Mangas e novamente Bragança estabeleceram o resultado final em 4 x 1.

Desporto a fechar o Jornal das 18.