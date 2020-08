Covid-19. Surto em Vila Verde contagia 50 pessoas. Autarquia diz que situação está "alegadamente controlada"

Nesta edição, os surtos em Vila Verde, no Minho, e na equipa do Louletano, no Algarve. Ainda o sorteio da Primeira Liga de futebol e dois grandes incêndios que mobilizam perto de 300 bombeiros.