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São 9 horas. Edição de fim de semana, jornal agora às 9, com a edição de Miguel Viterbo Dias. E a começar no futebol, o Sporting venceu o Rio Ave e volta a ficar mais distante do Benfica. Vitória dos leões por 3 x 0 frente ao Rio Ave. O Sporting colocou-se em vantagem logo aos três minutos com um autogolo, fechou a primeira parte a ganhar 2 x 0, depois de um pênalti convertido por Ullman. Viktor Gyökeres, que só jogou 10 minutos, fechou o marcador aos 3 x 0, já na reta final do encontro. No final do jogo, Rui Borges falou de uma equipa que conseguiu transformar um jogo difícil em fácil.

Acima de tudo, a equipa estava com querer ganhar, ponto final. Sabia que não foi um jogo fácil. Nós é que o tornámos mais simples, não fácil. Jogámos contra uma equipa que não perdia em casa há 20 jogos, é muito tempo. Di também daquilo da qualidade do adversário em sua casa. Por isso, nós fomos sérios, demonstrámos uma alma enorme, uma crença e uma ambição enorme, dentro da nossa qualidade de jogo, dentro daquilo que também perspetivámos para o jogo. A equipa foi incrível de início ao fim. O Rio Ave tem um remate para cima da baliza na segunda parte, de resto não tem mais nada durante o jogo. Controlámos sempre o jogo com muita qualidade.

Rui Borges, na flash entrevista da Sport TV, em que elogiou ainda a estreia do guarda-redes Rui Silva, que não foi chamado apropriadamente a grandes intervenções. Já o técnico do Rio Ave, Petit, reconhece uma equipa abaixo do exigido para conseguir pontuar.

Foi um jogo difícil para nós, contra uma belíssima equipa. Com a entrada em jogo e sofrermos logo aos três minutos, torna-se ainda mais difícil, mas acho que devíamos ter feito mais por aquilo que foi o jogo, pouco intensos, pouco agressivos, muita perda de bola da nossa parte, muito longe os setores uns dos outros, pouca agressividade, porque quando os setores estão longe uns dos outros, não consegues ganhar duelos.

Treinador do Rio Ave, que segue em 11º lugar, num jogo em que o Sporting reforça o primeiro lugar com 44 pontos, deixando o Benfica a três de distância.

Agora, no plano internacional, Médio Oriente, a lista de reféns a libertar deve ser entregue já nas próximas horas.

O Al Arabiya avança que o Hamas vai entregar dentro de horas a lista de reféns a libertar no início do cessar-fogo, às 6:30 da manhã. As fontes avançaram que o Hamas informou os mediadores de que entregaria a lista de nomes quando os reféns fossem transferidos para um local seguro. Estes dados surgem depois de Netanyahu ter ameaçado esta tarde não avançar com o acordo se Israel não recebesse a lista de nomes ainda hoje. São 33 os reféns a serem libertados na primeira fase e de acordo com o Times of Israel, os termos deste cessar-fogo definiam que o Hamas deveria apresentar a lista com uma antecedência de 24 horas. Já ao final da tarde, a entrevista à SIC o embaixador de Israel em Portugal, Oren Rozenblatt, diz que não se pode confiar no Hamas, mas acredita que o acordo vai avançar.

Normalmente, no Médio Oriente, no fim, acho que amanhã nós vamos ter este acordo. Isso é situação do bazar de Médio Oriente, mas acho que no fim nós vamos ter a devolver dos três reféns amanhã.

Oren Rozenblatt, embaixador israelita em Lisboa, que ontem disse que não existia fome nem sede em Gaza e que até há gordos, estou a citar, hoje na SIC não se retratou e colocou as culpas na propaganda do Hamas.

Estas imagens que vocês têm são imagens que os palestinianos mandaram para você. Isto é, por exemplo, a imagem da semana passada no mercado aberto em Faixa de Gaza. Nós podemos ver-

Está a mostrar imagens de um suco

...pessoas que assam carne. E quando têm fome, não têm possibilidade para ter mercado aberto com comida. Parte de propaganda do Hamas.

Oren Rozenblatt, em entrevista à SIC, a poucas horas do início do cessar-fogo, se entrar em vigor, Israel vai libertar 737 prisioneiros nos primeiros 42 dias, na primeira de três fases deste cessar-fogo.

Entretanto, por cá, na saúde, o PSD assume que existia mais estabilidade com o diretor-executivo do SNS em funções.

O líder parlamentar Hugo Soares admite que podia existir mais estabilidade sem a demissão de Gandra de Almeida, mas sai em defesa das políticas do governo para a saúde. Gandra de Almeida demitiu-se depois de uma reportagem da SIC, que dava conta da acumulação de funções de forma indevida por parte do diretor-executivo do SNS. Hoje, em reação, o líder da bancada reconhece que esta saída criou uma fissura que o governo vai tentar remendar o mais rápido possível.

Se não tivesse havido este episódio e se o senhor diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde não se tivesse demitido, a estabilidade seria outra. Mas o governo, certamente, nos próximos dias, terá uma nova escolha e o Serviço Nacional de Saúde terá um novo diretor-executivo, porque as políticas é que importam no fim do dia, não é quem executa, é as políticas. Aquilo que é o programa do Serviço Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde, ele está a ser cumprido, está a ser bem cumprido, com muitos problemas ainda por resolver. Não fragiliza a ministra da Saúde por uma razão, porque a ministra da Saúde tem feito um extraordinário trabalho à frente do Ministério da Saúde.

Hugo Soares defende que o plano do governo para a saúde está a dar resultado e diz também que respeita a decisão de António Gandra de Almeida.

Agora são 9:05, ainda na política. O Chega questiona se o primeiro-ministro e também a ministra da Saúde saberiam ou não deste caso.

André Ventura desafia Luís Montenegro e Ana Paula Martins a dizerem que não sabiam da acumulação de funções de Gandra de Almeida. O líder do Chega pede ainda que a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde faça o escrutínio a outros cargos da administração pública.

É muito duvidoso que o governo, a senhora ministra da Saúde e os responsáveis políticos não soubessem que esta acumulação tinha existido neste período de tempo. A ideia passada pelo senhor primeiro-ministro de que há pessoas que pagam para trabalhar, recebendo 6 mil € ou propondo outros para ganhar 15 mil € ou permitindo que outros, como o diretor-executivo da Saúde, estivesse a acumular rendimentos que chegam à ordem dos 200 mil €, quando, repito, as pensões em Portugal são miseráveis e os salários são miseráveis. É um insulto a quem paga estes serviços.

André Ventura, num registo da Agência Lusa, o líder do Chega que vai assistir na segunda-feira à tomada de posse de Donald Trump, aos jornalistas. Ventura diz que a tomada de posse do presidente norte-americano marca uma nova forma de encarar o mundo.

É por ele fazer com a maior dignidade e também com a maior humildade de poder representar, em primeira mão, aqueles que são os eleitores do Chega e os seus apoiantes, mas também toda uma nova direita europeia, que foi convidada a estar presente e que está, no fundo, a ser o estímulo das mudanças que a transformação dos Estados Unidos vai implicar também. É por entender que o mundo está a mudar e que é importante que as relações entre Portugal e os Estados Unidos estejam salvaguardadas e que a mudança política que Donald Trump representa seja também salvaguardada na Europa, que decidi estar presente nesta tomada de posse, juntando-me a uma delegação do grupo Patriot, do grupo europeu a que pertenço.

André Ventura aos jornalistas numa conferência de imprensa esta tarde na sede nacional do Chega.

Entretanto, ainda a polêmica do SNS, o secretário-geral do PCP considera que Gander de Almeida nunca devia ter aceitado o cargo.

Críticas de Paulo Raimundo durante uma manifestação em Lisboa contra a guerra no Médio Oriente, em que considera que o ex-diretor executivo se precipitou ao aceitar a proposta.

O diretor-geral do SNS, à partida, sabendo a pessoa que tinha aquelas incompatibilidades, nunca devia ter aceito o convite que lhe foi feito. É a primeira questão. Mas o problema do Serviço Nacional de Saúde não tem nada a ver com isso. O problema do Serviço Nacional de Saúde tem a ver com hoje, neste dia, com urgências fechadas, com urgências pediátricas fechadas, com pessoas a recorrer a médicos que não têm consultas, atrasos. Esse é que é o grande problema do Serviço Nacional de Saúde, que é preciso resolver. Relativamente ao caso em concreto, é como lhe disse. O que nós precisamos é de gente comprometida com o serviço público, com o Serviço Nacional de Saúde e não gente que alimente o negócio que está por trás da doença.

Paulo Raimundo. Também a Iniciativa Liberal diz que o diretor executivo do SNS não manifestava qualquer capacidade de gestão e que há muito devia ter sido substituído. Já Pedro Nuno Santos responsabiliza Luís Montenegro e a ministra da Saúde pelo que classifica de um desnorte do executivo no setor.

E agora voltando ao futebol, Miguel, Vítor Bruno reconhece que o Porto necessita de ser mais consistente na segunda volta.

O técnico dos Dragões quer uma reação da equipa depois da derrota na Madeira frente ao Nacional, o Futebol Clube do Porto defronta amanhã o Gil Vicente e Vítor Bruno recusa que exista uma espiral negativa.

Não podemos agora também pensar que tudo está mal e olhar de uma forma fatalista para tudo aquilo que tem acontecido aqui. Não! Há coisas que foram bem feitas, que estão a ser bem feitas, que estão a ser construídas. Precisamos de ter mais consistência naquilo que é o nosso jogo. Sobretudo isso, ser mais consistentes e ser muito proativos naquilo que é o nosso olhar para o jogo. Atacá-lo logo de uma fase inicial, percebendo que aquele primeiro minuto, o segundo minuto, o terceiro, o quinto, o décimo, o 15º são decisivos para aquilo que é o resultado final, sob pena de não ficarmos depois sujeitos àquilo que possa acontecer.

Vítor Bruno, que falhou a hipótese de ultrapassar o Sporting na semana passada. O Futebol Clube do Porto perdeu frente ao penúltimo classificado. Amanhã volta a entrar em campo frente ao Gil Vicente, no Estádio Cidade de Barcelos, às 20h30.

É um jogo para ouvir aqui, em direto na Rádio Observador. Agora são 9:09. E para fechar, Miguel, atualizando também a informação de âmbito local.

Na Amadora, um incêndio na Rua Dias Coelho, durante este sábado, obrigou à evacuação de três edifícios e ao corte total da rua para combater o incêndio. Não se registaram feridos, a PSP atuou à conta da ocorrência e os factos foram comunicados ao Ministério Público por existir indícios de crime. No Seixal, há relatos de vários sanitários públicos vandalizados. As instalações que ficam junto à ponte do Seixal foram parcialmente destruídas durante a última madrugada. A autarquia já emitiu um comunicado a informar que vai ser efetuada queixa nas autoridades competentes para tentar descobrir os autores deste ato, que a Câmara Municipal considera lamentável. Na Nazaré, um homem de 64 anos sofreu esta tarde uma paragem cardiorrespiratória, tendo sido prontamente socorrido pelos bombeiros voluntários e pela equipa do INEM. Foram necessárias manobras de reabilitação, tendo o homem sido transportado com sinais vitais para a unidade hospitalar. A Câmara Municipal de São João da Madeira instalou uma comunidade energética para poupar mais de €700 mil a cerca de 40 famílias. É uma parceria entre o Parque da Ciência e Tecnologia de São João da Madeira e a empresa de tecnologia climática Cleanwatts. Vão ser utilizados mais de 500 painéis fotovoltaicos nos edifícios deste parque tecnológico e a energia captada vai ser posteriormente distribuída por várias famílias escolhidas por este programa da autarquia de São João da Madeira. Na Maia, os parquímetros recentemente instalados em Maninhos desapareceram ontem sem qualquer explicação oficial. A autarquia, através da Empresa Metropolitana de Estacionamento, tinha instalado os equipamentos para combater o estacionamento irregular e garantir melhor fluidez na circulação na Avenida Altino Coelho e na Rua Fernando de Almeida. No entanto, acabaram por ser removidos estes equipamentos sem qualquer esclarecimento oficial por parte da Câmara Municipal da Maia.

É o final do Jornal das 9. A seguir temos o Sem Falta do Pedro Henriques. Miguel Viterbo Dias, regresse 9:30.

Até já.

Então até já.