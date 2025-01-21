Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Muito boa noite. Agora é tempo de intervalo entre Benfica e Barcelona. Benfica a ganhar o intervalo por três bolas a uma. Notícias com António José Soares e a começar com André Ventura, que diz estar estupefacto com suspeitas de roubo que envolvem Miguel Arruda.

O deputado do Chega está a ser investigado por furto qualificado. Terá alegadamente roubado malas nos aeroportos de Lisboa e de Ponta Delgada. Foi hoje alvo de buscas pela PSP, num processo que está a ser conduzido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. O líder do partido, André Ventura, diz que ninguém está acima da lei, sendo ou não deputado, e por isso anuncia que vai reunir com Miguel Arruda amanhã, quando regressar a Portugal.

É do interesse do grupo parlamentar, do próprio deputado, do país, dos eleitores, que tudo seja esclarecido e que a imunidade seja levantada. Mas eu acho que é preciso mais, porque o Chega não é um partido igual aos outros e porque tem sido, nesta área, um partido particularmente exigente. Eu sempre disse que os políticos têm os mesmos direitos que os outros, isto é, têm direito à defesa, têm direito à presunção de inocência, mas têm mais deveres de explicação do que os outros. Eu regresso amanhã a Lisboa e agendei já com a direção nacional e com o deputado uma reunião de emergência para saber efetivamente o que estava em causa. E é preciso dar a cara em público sobre o que se passa, quais os motivos para isso, qual a explicação.

Declarações de André Ventura à RTP, desde Washington, onde esteve a acompanhar a tomada de posse de Donald Trump. Questionado sobre o lugar de Miguel Arruda no partido, o líder do Chega afirma que, se a explicação não for suficiente, o deputado deixa de ter condições para continuar no cargo.

Ainda na política, o governo aberto a fazer ajustes à Lei dos Solos para conseguir o apoio do PS, de forma a garantir a aprovação do diploma.

Quem o admite é o ministro Manuel Castro Almeida, ouvido esta tarde na Comissão Parlamentar de Poder Local e Coesão Territorial. O governante volta a rejeitar a ideia que a alteração à Lei dos Solos favoreça a especulação imobiliária e desafia o Partido Socialista a apresentar medidas para ajustar o decreto lei.

Senhora deputada, não é por aqui que nos vamos desentender, com toda a certeza. Se o Partido Socialista tiver uma boa formulação para esta preocupação, que é totalmente comum, nós estamos totalmente recetivos a isso.

A alteração na Lei dos Solos prevê a reconversão de solos rústicos em urbanos para fins habitacionais e vai a votação no Parlamento no final desta semana. O ministro da Coesão Territorial, Castro Almeida, vai ser o convidado do programa "Sob Escuta", que passa nesta quarta-feira na Rádio Observador, a seguir ao jornal das 9:00.

Mudando agora também de tema, as bombas automáticas de insulina para tratamento de diabetes vão estar disponíveis a partir já do dia 31.

As pessoas com diabetes de tipo 1 só podem adquirir os dispositivos com a prescrição de especialistas em medicina interna, endocrinologia e pediatria. A presidente da Associação Nacional das Farmácias já garantiu que estes estabelecimentos estão preparados.

Agora são 20h57 e Portugal está preparado para eventuais deportações de cidadãos portugueses nos Estados Unidos, face às medidas que Donald Trump quer implementar para diminuir a imigração ilegal.

Uma garantia deixada pelo ministro português dos Negócios Estrangeiros esta tarde, durante uma audição parlamentar sobre assuntos europeus. Paulo Rangel assegura que o governo está pronto para tomar as diligências necessárias. Também o embaixador António Martins da Cruz desdramatiza uma eventual expulsão de cidadãos portugueses de território norte-americano. Ainda assim, considera que o governo regional dos Açores fez bem em avançar com um plano de contingência.

Eu acho que fizeram bem, porque como nós sabemos, isso sucedeu no final dos anos 90. Eu penso o discurso do presidente Trump e as decisões que são tomadas visam mais latino-americanos, mexicanos e latino-americanos que entram através do México. Eu penso que não abrangem outras comunidades e necessariamente a comunidade portuguesa.

O embaixador Martins da Cruz, ouvido no "Direto ao Assunto" da Rádio Observador.

Agora também com o plano internacional. Quatro pessoas ficaram feridas na sequência de um esfaqueamento em Tel Aviv, capital de Israel.

De acordo com o The Times of Israel, o atacante acabou por morrer no local depois de ter sido alvejado por uma pessoa que passava na rua. As autoridades avançam que o autor do ataque era de origem marroquina e residia nos Estados Unidos.

No desporto, a esta hora o Benfica a vencer o Barcelona 3x1. É um jogo a contar para a sétima jornada da Champions League.

Do lado das Águias, um hat-trick de Pavlídis. Já o gol do Barcelona resultou de um pênalti marcado por Lewandowski. A partida, que está a decorrer no Estádio da Luz, está a esta altura no intervalo. A emissão especial é retomada logo a seguir a este jornal.

Em cima das 21:00, ainda para fechar, notícias de âmbito local, António.

Foi inaugurada hoje uma exposição que homenageia quem trabalha quando Lisboa ainda dorme. Chama-se "Quando a Cidade Ainda Dorme", inclui vídeos e fotografias que retratam os trabalhadores da madrugada na capital. A exposição pode ser vista no espaço Click LX, da Santa Casa da Misericórdia. É uma iniciativa do gabinete de intervenção local da Gebalis, na Alta de Lisboa. Em Santarém, foi desmantelado hoje um laboratório de cannabis a funcionar na antiga Panificadora Regional de Alcanhões. Terá sido descoberto pela operadora de energia elétrica E-Redes, depois de ter sido registado um consumo excessivo de energia e que chegou mesmo a cortar o fornecimento de eletricidade em certas partes da vila de Alcanhões. Vai realizar-se um rastreio gratuito do cancro da mama no Montijo entre 29 de janeiro e 28 de fevereiro. A iniciativa resulta de uma parceria entre o Serviço Nacional de Saúde e a Liga Portuguesa contra o Cancro. O rastreio vai ser realizado numa unidade móvel localizada na Praça da República. É dirigido às mulheres do município do Montijo com idade compreendida entre os 50 e os 69 anos. A Câmara do Pombal vai criar espaços para a população sênior em todas as freguesias do concelho. Vão ser dinamizadas várias oficinas para estimular tanto as competências mentais como as físicas. Estão previstas várias medidas, entre elas a criação de um cartão sênior e também um plano de saúde da pessoa idosa. No Porto, há uma nova iniciativa que vai oferecer 55 frigoríficos a famílias carenciadas. A campanha solidária Frigorífico Mais Social tem como objetivo apoiar famílias em situação de vulnerabilidade e promover a responsabilidade ambiental. As candidaturas estão abertas até dia 20 de fevereiro. Terminamos no município de São João da Madeira, que foi distinguido com o galardão Autarquia Voluntária, um prêmio que reconhece as boas práticas e as iniciativas em prol do voluntariado nas autarquias portuguesas. A cerimônia de entrega dos prêmios acontece no dia 30 de janeiro, no Teatro Thalia, em Lisboa.

Ponto final nas notícias, ainda no intervalo entre Benfica e Barcelona. A informação S, António, estará de regresso exatamente quando terminar o jogo.

Até já, Nuno.

Então até já. Foi a edição de António José Soares na noite de futebol, uma noite de emissão também especial europeia.

Rádio Observador 98.7