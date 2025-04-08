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O governo responsabiliza o PS pelo aumento descontrolado de imigrantes e avisa que acabou o facilitismo na imigração em Portugal. É a garantia deixada por Leitão Amaro na conferência de imprensa, na sequência da divulgação do relatório da Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Este relatório revela que, em Portugal, o número de imigrantes quadruplicou em sete anos. Atualmente, são mais de 1,5 milhões. Ora o ministro da Presidência atira culpas ao governo socialista e garante que com a AD acabaram as portas escancaradas.

Nós herdamos. Resultou dos serviços públicos não responderem. Primeira resposta. Segunda parte da resposta: é verdade, as regras mudaram, a política de imigração mudou. Hoje as regras são mais apertadas e o controle é mais efetivo. Portanto, nós herdamos um grande estrangulamento na capacidade de resposta do Estado, que não está ultrapassada, mas termos conseguido multiplicar por sete o atendimento do Estado já foi um grande resultado. É verdade que herdamos esse estrangulamento e algumas dessas pessoas se podem manifestar por causa disso e nós compreendemos e estamos a fazer tudo para dar respostas mais rápidas, mas algumas dessas outras pessoas estão a reclamar porque queriam regras mais facilitistas. Este governo não é facilitista, acabou o facilitismo na imigração em Portugal.

Mesmo com o governo em gestão, o ministro da Presidência avança com algumas medidas, como a criação de uma polícia de fronteiras com a PSP e ainda a construção de dois centros de detenção temporária para imigrantes ilegais.

O que eu vos posso dizer é que a assinatura dos contratos acontecerá nos próximos dias, semanas, seguramente dentro do mês de abril, para a construção ser imediata. Nós temos um compromisso de ter estes centros de instalação temporária, que são centros de detenção, a funcionar no início de 2026 e a obra demora. Por que é que perguntava de uma forma muito inteligente, se me permite: "Então, mas não disse que não há um problema de imigração ilegal e agora está a dizer que são precisos centros de instalação temporária?" Nós hoje já precisamos deles.

O governo acredita ainda que a atual Lei da Nacionalidade tem efeito de chamada e que há abusos nos atestados de residência e, por isso, Leitão Amaro defende que o futuro governo deva alargar o prazo, que é agora de cinco anos.

E Laura, os Estados Unidos vão mesmo avançar com uma tarifa adicional de 50% contra a China, uma tarifa que entra em vigor já amanhã.

Às taxas iniciais de 20% e às adicionais de 34, soma-se uma nova tarifa de 50% e assim as importações de produtos chineses passam a estar sujeitas a tarifas de 104%. A informação é avançada pela porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt. A decisão surge como resposta ao fato de Pequim não ter suspendido, dentro do prazo estabelecido por Trump, as tarifas de retaliação sobre produtos norte-americanos. Este anúncio da tarifa adicional é conhecido já depois do encerramento das praças europeias, que fecharam hoje com sinais de recuperação. Por exemplo, a Bolsa de Lisboa subiu 2,8%. É mesmo o melhor desempenho desde abril do ano passado. Já a construtora Mota-Engil recuperou 8%, a EDP Renováveis valorizou perto de 5% e o BCP perto de 4%.

O especialista em mercados, Pedro Lino, acredita que os mercados deram hoje sinais de alívio.

E destaca que em Portugal não houve empresas a fechar com saldos negativos.

Hoje foi um dia bastante positivo. As bolsas europeias também registaram ganhos significativos, cerca de 2,4% o DAX, o Euro Stock 50, 2,5. Também a sessão da Ásia já tinha fechado ligeiramente positiva, mas os ganhos foram se consolidando ao longo do dia e o PSI também subiu quase 3%.

Pedro Lino, especialista em mercados, a analisar o fecho da Bolsa de Lisboa e os restantes mercados financeiros e também o regresso aos resultados positivos.

O governo está a preparar um plano robusto com medidas de apoio para as empresas.

Uma informação avançada pelo presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, que esteve hoje reunido com o ministro da Economia, Pedro Reis. Mário Jorge Machado diz que o governo está a avaliar a situação com muita atenção e a desempenhar um plano robusto e uma série de medidas para apoiar os setores da indústria. O Ministério da Economia continua a reunir-se com as associações empresariais de vários setores, entre hoje e esta quarta-feira, para avaliar o impacto das tarifas impostas por Donald Trump. Ainda hoje, no final da reunião, a Confederação Empresarial de Portugal adiantou que o governo está a preparar novos apoios à internacionalização das empresas.

E com os mercados a sentirem o impacto das tarifas norte-americanas, a iniciativa liberal volta a insistir na importância de baixar o IRC.

Uma posição defendida pelo deputado Mário Amorim Lopes no Explicador da Rádio Observador. O liberal critica a decisão da administração de Trump, que diz ser um regresso ao século XIX, que vai prejudicar todos, sem exceção. Ainda assim, Mário Amorim Lopes diz que as empresas podem ganhar maior competitividade com a descida do IRC.

E a redução do IRC, para nós, continua a ser fundamental, porque Portugal tem a segunda taxa mais elevada estatutária, mais elevada do IRC dos países OCD, apenas superado pelo Chile, e ainda por cima tem uma coisa que poucos países têm, que é um IRC progressivo, que é no fundo dizer às empresas que se as empresas forem mais rentáveis, tiverem uma faturação maior, vão pagar mais de IRC, ou seja, é um desincentivo a que elas cresçam.

Do lado socialista, o deputado Hugo Costa rejeita que a resposta às contrariedades provocadas pelas tarifas de Trump esteja na redução do imposto sobre as empresas. O PS prefere, antes disso, o regresso ao IVA Zero para um cabaz de alimentos essenciais.

O IRC não teria esse efeito no crescimento económico. Isto está longe de ser o imposto que permita o crescimento económico. No último passado, o PS deu também o seu assentimento à baixa de 1% do IRC. A medida do IVA tem um custo inferior ao da baixa do IRC

E é mais justa neste momento do que a baixa do IRC, até porque ela não terá efeito no crescimento económico.

Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, e Hugo Costa, do Partido Socialista, ouvidos esta tarde no Explicador da Rádio Observador.

O governo assegura que a campanha Todos pelo Acolhimento Familiar está a produzir resultados positivos. Nos primeiros quatro meses foram certificadas mais de 58 famílias e acolhidas mais de 34 crianças.

Desde o início da ação, em final de novembro do ano passado, mais de 650 famílias mostraram interesse em aderir, foram realizadas quase 400 sessões informativas e estão a ser avaliadas cerca de 120 candidaturas. São números avançados ao Observador pela Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão. Clara Marques Mendes explica como está a decorrer a campanha no terreno.

É o sensibilizar, o informar e desmistificar algumas situações que ainda ocorrem no âmbito do acolhimento familiar. E depois temos também personalidades que estamos a convidar e que têm aceite, de certa forma, apadrinhar esta situação e serem embaixadores desta medida famílias de acolhimento. E estamos nas redes sociais e também queremos chegar através da comunicação social para sensibilizar. Eu vou lhe dar um exemplo de algo que muitas vezes afastava as famílias de serem famílias de acolhimento. Diziam muitas vezes as famílias que tinham receio de acolher uma criança, criavam laços com a criança e depois a criança voltava à sua família biológica. E nós temos que desmistificar isto, porque o pressuposto de uma família de acolhimento é precisamente esse.

Clara Marques Mendes, secretária de Estado da Ação Social e Inclusão. O acolhimento familiar é uma medida temporária e transitória de acolhimento de crianças ou jovens e decorre durante um determinado período em que a família biológica está num processo de reestruturação para os poder receber novamente.

Laura, agora neste jornal olhamos para as notícias de âmbito local.

Começamos em Sintra, o Parque Nacional da Pena reabriu hoje, depois de ter estado encerrado por causa da Depressão Martinho. Apesar da reabertura, ainda algumas áreas que permanecem interditas. De acordo com a empresa Parques de Sintra, a passagem da Depressão Martinho derrubou mais de 300 árvores. Em Alcobaça, a primeira edição do Alcobaça Inspira, Arte, Literatura e Paixão, atraiu 11 mil espectadores, uma informação adiantada pela autarquia. O festival ocorreu de 24 de março a 6 de abril e foi dedicado ao tema dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões. Em Almada, o projeto Cardal Eco Living Lab venceu um concurso de ideias sobre ação climática. O projeto tem como objetivo criar soluções para adaptar a cidade às alterações climáticas e também melhorar o Parque Urbano do Fróes, na Caparica. A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira aprovou a abertura do concurso público para a requalificação urbana do Largo do Eleito Local, em Escapães, um investimento superior a 945 mil euros. Prevê-se a redefinição do jardim, a criação de zonas de estar e também de percursos pedonais. O Porto vai ter mais três ruas pedonais no centro histórico. Vão fazer parte da intervenção as ruas de Santa Teresa, a Rua da Fábrica, também a Rua Cândido dos Reis. As obras de requalificação estendem-se até ao final de maio. Laría vai receber no próximo dia 14 de abril uma iniciativa para debater o futuro económico do Conselho. O debate „Quem lidera hoje transforma o amanhã」 vai acontecer no Teatro José Lúcio da Silva pelas 14h. No evento vai participar o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e também Paulo Portas. A entrada é gratuita, mediante inscrição.

Mais notícias aqui na sua Rádio Observador e também no site observador.pt. Foram as notícias, este noticiário teve a edição da nossa Laura Figueiredo.