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Agora 9:23, ainda tempo de intervalo na partida entre Sporting e Moreiraense. Edição deste intervalo é com a Laura Figueiredo. E a começar também pelo desporto, o Porto venceu o Famalicão 2 a 1 e consegue assim a segunda vitória consecutiva.

O avançado Rodrigo Mora marcou os dois gols dos Dragões aos 20 minutos e depois aos 57. Pelo Famalicão, o gol foi feito por Pedro Bond, quase no final do jogo. O jogador Gonçalo Borges, do Futebol Clube do Porto, foi expulso. No final da partida, o treinador dos azuis e brancos, Martín Anselmi, elogia a prestação dos jogadores, diz que foram valentes.

"Creo que demuestra un poco el carácter y la competitividad que tienen estos jugadores. No se conforman y yo veo un grupo de valientes, porque no es solo reaccionar tras pérdida, no es solo presionar, no es solo correr. También hay que animarse a jugar y ellos cada día se animan a jugar más. Y producto de esa valentía, terminamos controlando el juego como lo controlamos más allá del golazo que aconteció, que es de otro partido. Creo que hoy supimos defendernos por momentos bien con la pelota y creo que por ahí es el camino, es correr y es jugar cuando nos toca jugar".

Já o treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, diz não estar satisfeito com o resultado. Ainda assim, admira a coragem da equipa.

Não vou embora satisfeito só porque fomos corajosos até o fim, só porque nos batemos e competimos até o fim. Não, temos que tirar coisas destes jogos, temos que não só ter a coragem que mostramos depois para jogar, mas temos que sair daqui com pontos e o caminho é por aí.

O técnico do Famalicão, Hugo Oliveira, a analisar a derrota da equipa frente ao Futebol Clube do Porto. Os Dragões ficam agora em terceiro lugar, à condição, com 62 pontos, mais dois do que o Sporting de Braga.

E Laura, na política, o PSD acusa o Partido Socialista de ter comprometido a segurança nacional com a gestão da imigração.

Em causa está a notícia hoje divulgada, que dá conta de que 120 mil imigrantes entraram em Portugal sem a verificação do registo criminal entre 2023 e 2024. O governo da AD revogou em fevereiro deste ano o regime criado pelo executivo de António Costa. Ora Carlos Coelho, vice-presidente do PSD, considera que o PS pôs em causa a segurança nacional.

Foi o Partido Socialista que é responsável pela total irresponsabilidade na gestão da imigração. Não é irrazoável dizer que o PS pôs em causa a segurança nacional e pôs em causa o humanismo com que devemos receber quem entra legitimamente em Portugal.

Carlos Coelho, em conferência de imprensa esta tarde na sede do partido, o vice-presidente do PSD deixou ainda um desafio ao PS e ao CHEGA. Os dois partidos devem esclarecer na campanha se vão aprovar a nova polícia de fronteiras proposta pela AD. Carlos Coelho acusou ainda o Partido Socialista de mudar o registo do discurso, numa resposta à acusação feita esta tarde por Mariana Vieira da Silva, dirigente socialista que apontou responsabilidades ao governo pelo agravamento da instabilidade nas urgências.

O PS mudou o seu registo do discurso relativamente ao governo, porque como está bem recordado, nestas últimas semanas, o PS fartou-se de dizer que havia governa mais nesta campanha e hoje vem dizer que há governa menos.

Carlos Coelho, o vice-presidente do PSD, em declarações aos jornalistas esta tarde.

Antes, o PS acusou, como dizíamos, o governo de ter agravado a instabilidade nas urgências hospitalares.

Em conferência de imprensa esta tarde, Mariana Vieira da Silva lembrou que a AD avançou com um plano de emergência de curto prazo e contas feitas, há mais serviços fechados este ano na Páscoa do que o ano passado. As críticas recaem em particular sobre a ministra Ana Paula Martins e sobre Luís Montenegro.

Tal como tem acontecido em todos os momentos de alguma dificuldade, o governo desapareceu e ninguém vê, nem o primeiro-ministro, nem a ministra da Saúde, a dar a resposta que os portugueses precisam e que os portugueses merecem quanto a esta situação. E esse silêncio em momentos de crise, que tem sido a marca deste governo, é também algo que o Partido Socialista não pode deixar de assinalar.

Mariana Vieira da Silva, esta tarde, na sede do PS, em Lisboa, onde acusou o governo de optar pelo silêncio quando lhe convém.

E Laura, os constrangimentos nas urgências vão aumentando ao longo dos próximos dias.

Esta sexta-feira estão fechados os serviços de obstetrícia e ginecologia dos hospitais Garcia de Orta, em Almada e Amadora-Sintra. Amanhã, sábado, são mais: Almada, Barreiro, Castelo Branco, Vila Franca de Xira, Aveiro, Leiria e também Loures. Domingo de Páscoa é o pior: 10 serviços de urgência encerrados, sete de obstetrícia e ginecologia, três de pediatria. Para além das que já citamos, também as dos hospitais de Setúbal, Santarém, Leiria e Torres Vedras. Ontem, o diretor-executivo do SNS, Álvaro Almeida, desvalorizou o encerramento das urgências, garantindo que ninguém vai deixar de ser atendido no fim de semana de Páscoa.

Agora são 9:28 e Laura, a sede do Chega foi vandalizada esta noite com grafites sobre fascismo.

"Fascismo, mercadoria em voga da classe média agonizante", é o que se lê numa das mensagens grafitadas. Numa nota enviada aos jornalistas, o partido dá conta de que a sede em Lisboa voltou a ser vandalizada e realça que não é a primeira vez que acontece. O Chega fala numa intimidação na calada da noite e num ato cobarde e antidemocrático.

Agora na atualidade internacional, Donald Trump sugere uma saída das negociações se não houver um progresso muito em breve na Ucrânia.

O presidente norte-americano esclarece que não estabeleceu um prazo concreto para que haja desenvolvimentos nas negociações entre Kiev e Moscovo, mas admite mesmo abandonar o processo caso não haja avanços. Uma posição que surge depois de declarações divergentes da administração da Casa Branca. O chefe da diplomacia de Washington, Marco Rubio, tinha já deixado um aviso semelhante ao de Trump, mas, em contraste, o vice-presidente J.D. Vance mostrou-se otimista e indicou avanços nas últimas horas no diálogo com a Ucrânia e a Rússia.

Entretanto, os Estados Unidos, também na atualidade internacional, querem cobrar taxas a navios construídos na China que cheguem aos portos norte-americanos.

A partir de 14 de outubro, as embarcações de construção chinesa ou de pavilhão chinês vão ter de pagar $50, o equivalente a cerca de €44 por tonelada de mercadoria e numa taxa que deverá aumentar $30 anualmente. O objetivo será reanimar a indústria de construção naval. A agência federal responsável pelo comércio internacional dos Estados Unidos diz que a China alcançou amplamente os objetivos de domínio e que prejudicou gravemente as empresas, os trabalhadores e a economia dos Estados Unidos. Em resposta citada pela CNN Internacional, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China demonstrou estar extremamente insatisfeito e disse também que se opõe firmemente à medida. Pequim defende que as taxas vão apenas aumentar os preços para os consumidores norte-americanos e que não vão conseguir concretizar o objetivo de revitalizar a indústria de construção naval.

E agora, para fechar, falta ainda atualizar a informação de âmbito local.

Começamos em Leiria. Um homem de 51 anos foi detido por suspeita de crime agravado de violência doméstica. A detenção resulta de uma investigação iniciada em abril, com uma denúncia feita pela vítima. O suspeito já foi presente a primeiro interrogatório judicial. O jovem de 25 anos que estava desaparecido em Ovar já foi encontrado. A notícia foi avançada pela mãe através de uma publicação nas redes sociais, depois de vários apelos à partilha de informações. Leandro Pinto, natural de Ovar, estava desaparecido desde ontem na sequência de um alegado quadro de depressão causado pelo fim de um relacionamento de quatro anos. Em Algés, no Conselho de Oeiras, vai arrancar a construção da passagem superior pedonal do Dafundo. A passagem vai permitir a ligação pedonal entre o Passeio Marítimo de Algés e Alameda Hermano Patrone. É uma obra com custo de dois milhões e meio de euros, que terá a duração de um ano. Vai causar algumas perturbações no trânsito. E no Seixal, entre os dias 21 e 23 de abril, o trânsito vai estar condicionado devido a trabalhos de repavimentação. As perturbações vão acontecer na Avenida da República, na Rintela, entre o entroncamento com a Avenida 6 de Novembro de 1836 e o entroncamento com a Rua Pedro Álvares Cabral, apenas no sentido Torre da Marinha-Seixal. O município apela à compreensão dos residentes pelos transtornos causados. Em Vila do Conde, amanhã vão ser assinalados os 20 anos da Queima do Judas. A Companhia de Circo Nuvem Voadora preparou um espetáculo que mostra a história desta tradição ao longo de 20 anos de existência e com cerca de 200 pessoas em palco. A apresentação está marcada para 19 de abril, às 22h30, na antiga Seca do Bacalhau, em Vila do Conde. O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, vai receber o Festival Olhares do Mediterrâneo. É uma iniciativa de reconhecimento internacional que dá a conhecer o cinema mediterrâneo de autoria feminina. O festival acontece a 22 e 23 de abril. Os filmes são exibidos às 10:00 e também às 14h30. A entrada é livre.

Laura Figueiredo, é informação de regresso quando terminar o jogo entre Sporting e também Moreirense. A seguir vamos à análise a esta primeira parte.

Rádio Observador, 98.7.

A Páscoa está cheia de tradições. O almoço, as amêndoas, o folar, mas na nossa família não há nada mais tradicional do que a lotaria.

É mais de 1 milhão como manda a tradição. Ofereça a Lotaria da Páscoa com um primeiro prêmio de 1 milhão e 200 mil euros. Dia 21 de abril, anda à roda. Lotaria Clássica, é a nossa sorte.

Já está disponível um novo episódio de Vozes Circulares, o podcast que mergulha nos temas mais importantes e interessantes sobre economia circular, com o apoio da Associação Smart Waste Portugal. Para ouvir no site do Observador e nas plataformas de podcast.