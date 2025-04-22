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Muito boa noite, agora são 21h37. De volta com o Notícias, noite que é marcada também pela segunda mão da meia final entre o Rio Ave e o Sporting, e com a Laura Figueiredo. A começar exatamente na atualidade internacional, Vladimir Putin terá admitido pela primeira vez a possibilidade de parar a invasão da Ucrânia.

Em negociações com os Estados Unidos, o presidente russo terá cedido à hipótese de terminar o conflito. No entanto, a guerra seria parada nas linhas da frente atuais, com o Kremlin a manter para si as zonas da Ucrânia que atualmente ocupa. De acordo com o Financial Times, Putin terá sugerido esta paragem da invasão no encontro em São Petersburgo com o enviado norte-americano Steve Witkoff, para tentar desbloquear as negociações sobre um acordo de paz com Washington. Atualmente, a Rússia ocupa parcialmente as quatro regiões da Ucrânia que antes exigia anexar na totalidade: Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Agora, nesta nova proposta, só as áreas que ainda ocupa é que lhe seriam cedidas. Em troca, acrescentam as fontes consultadas pelo jornal britânico, os Estados Unidos terão de fazer concessões a nível geopolítico mais amplas à Rússia, tais como o reconhecimento da Crimeia como parte da Rússia, algo que os norte-americanos se preparam para apresentar aos aliados, e ainda a proibição da Ucrânia de entrar na NATO.

Por cá, Luís Montenegro recusa comentar as declarações do líder do PS, que admitiu deixar cair uma comissão parlamentar do inquérito à Spin Viva.

Esta manhã, Pedro Nuno Santos disse esperar que não seja necessário haver uma comissão parlamentar de inquérito à Spin Viva e acrescentou ter a expectativa de que até ao final da campanha eleitoral seja esclarecido o que ainda há para esclarecer. Em declarações aos jornalistas no Funchal, o presidente do PSD evitou comentar a posição do secretário-geral do Partido Socialista.

Eu não ouvi, mas eu estou concentrado desde o início desta pré-campanha, deste processo eleitoral, em continuar a dar às portuguesas e aos portugueses respostas aos seus reais problemas, que sentem todos os dias e que querem ver ultrapassados. E, portanto, é nisso que me vou continuar a concentrar. E agora vou falar exatamente desses problemas ou de alguns deles. Está bem?

Declarações de Luís Montenegro, no Funchal, antes de discursar na apresentação dos candidatos da coligação PSD/CDS pelo Círculo da Madeira, às eleições legislativas de 18 de maio.

E o Tribunal Constitucional declarou hoje inconstitucionais seis normas que regulam a eutanásia.

São normas relacionadas com três questões. Os juízes do Palácio Ratton consideraram que não respeita a Constituição a obrigatoriedade imposta aos médicos que se recusam a fazer a eutanásia, de terem de explicar o motivo da recusa. A outra questão prende-se com o facto de não ser exigido ao médico especialista que acompanha o doente a realização de um exame. Por fim, os juízes conselheiros entendem que há normas conflituantes. Se de um lado há partes da lei que abrem caminho a que o doente possa escolher entre a eutanásia e o suicídio assistido, por outro, a mesma legislação também define que a lei só consente a eutanásia se o doente estiver fisicamente impossibilitado de autoadministrar os fármacos letais. De acordo com o Constitucional, as restantes normas, fora do âmbito destes pedidos, são consideradas de acordo com a lei. O Tribunal Constitucional reitera que a lei fundamental não impõe nem proíbe categoricamente a legalização da morte medicamente assistida e confia ao legislador uma margem de ponderação entre os valores da liberdade individual e da vida humana.

E o Chega saúda a decisão do Tribunal Constitucional de inviabilizar a entrada em vigor da denominada Lei da Eutanásia.

A reação chegou através de um comunicado, onde o partido recorda que apontou as inconsistências e falhas do diploma. Na mesma nota, o Chega diz que vai garantir que o novo Parlamento, que sair das eleições de 18 de maio, vai promover o desenvolvimento de cuidados continuados em Portugal para evitar que qualquer pessoa queira recorrer à morte medicamente assistida. O partido de André Ventura acrescenta ainda que vai continuar a lutar pela vida e pela sua dignidade em todas as fases, promovendo um sistema integrado de cuidados paliativos na saúde em Portugal.

A notícia desta inconstitucionalidade declarada pelo tribunal a seis normas que regulam a eutanásia ficou a ser conhecida em pleno debate para as legislativas. Rui Tavares e Inês Sousa Real foram confrontados com a decisão do tribunal.

O líder do LIVRE respeita a decisão, mas considera que cada pessoa tem o direito de escolher o que fazer com a própria vida.

Respeitar o Estado de Direito é respeitar o Estado de Direito em todas as suas dimensões.

Dar mais passos para essa concretização.

Para nós, a questão de uma vida digna e da possibilidade da escolha de uma pessoa acerca da forma de terminar a sua vida é absolutamente essencial. Vamos ler com muita atenção o que nos diz o Tribunal Constitucional e, evidentemente, na próxima legislatura vamos continuar a trabalhar sobre estas questões.

Do lado do PAN, Inês de Sousa Real considera que a aprovação da eutanásia já peca por tardia.

O país já tem levado muito tempo a ter a regulamentação da morte medicamente assistida e não nos podemos esquecer que são pessoas que estão em profundo sofrimento, em doença irreversível. E há aqui também uma desigualdade económica perante aquilo que é a possibilidade de cidadãos que vão ao estrangeiro para pôr fim à sua vida e poder decidir como querem morrer. E estamos aqui a entrar no caminho da liberdade individual. Teremos que ler com atenção a decisão do Tribunal Constitucional, mas lamentamos profundamente.

Neste debate foram ainda discutidos outros temas, como a saúde. O líder do LIVRE defende que o SNS sofre com uma concorrência desleal do setor privado.

Nós acreditamos que o Serviço Nacional de Saúde, quando tem os recursos, está entre os melhores do mundo e vimos isso durante a pandemia, vimos isso nas campanhas de vacinação. Agora, o que é preciso é que o SNS não esteja numa situação que já é de concorrência e não de complementaridade, como manda a Lei de Bases de Saúde, e que o SNS está nessa concorrência, hoje em dia desleal, a lutar com uma venda nos olhos e o braço amarrado atrás das costas. Ou seja, quando se diz: "É preciso pagar mais a médicos, enfermeiros, técnicos de saúde", mas não se sabe quais é que são as folhas salariais do privado, isto pode ser utilizado por concorrentes desleais para, basicamente, drenar recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde e a seguir deprimir os salários, as remunerações desses mesmos profissionais de saúde.

Nesta matéria, o PAN defende a captação de mais médicos de família e ainda a baixa médica comparticipada 100% para doentes oncológicos. Sobre habitação e neste uso real, quer acabar com o regime de residentes não habituais, desde que a medida contribui para a especulação imobiliária. A porta-voz do PAN defende ainda uma maior aposta na reabilitação de casas.

Acabemos, por exemplo, com o regime dos residentes não habituais, que todos os anos retira aos cofres do Estado mais de mil milhões de euros, que não são cobrados a quem não reside de forma permanente no nosso país, mas que sim, vem contribuir para a especulação e para a inflação do imóvel imobiliário. E por isso mesmo, aquilo que nós pretendemos é acabando com estes mil milhões de euros, garantir não só o financiamento das cooperativas de habitação, baixar o IVA para que precisamente possamos reabilitar, porque nós não podemos ter a expectativa de que a curto prazo vamos conseguir, com a construção, resolver o grave problema da habitação. Precisamos de reabilitar. Temos mais de 10 mil fogos do Estado devolutos. Mas, além da construção, nós temos mais 10 mil fogos do Estado que estão fechados e que não estão ao uso da população.

Sobre o tema da violência doméstica, o Livre defende subsídio de desemprego para as vítimas. Também a líder do PAN diz que o país deve assumir um compromisso para que a violência doméstica, assim como o abuso sexual infantil, sejam erradicados.

E Carlos Moedas elogia o papel do Papa Francisco na promoção da diversidade religiosa e confirma que pretende alterar o nome do Parque Tejo.

Em entrevista à CNN Portugal, o presidente da Câmara de Lisboa recorda alguns momentos em que esteve reunido com o chefe da Igreja Católica durante as Jornadas Mundiais da Juventude, em 2023. Moedas recorda a preocupação do Papa Francisco com a multiculturalidade da capital.

Ele primeiro perguntava-me pelos outros. E eu, ao princípio, pensei: o que ele se refere? Ele referia-se à multiculturalidade de Lisboa, às outras religiões. Onde é que estavam os judeus? Onde é que estavam os muçulmanos? Como é que ele os podia encontrar? E eu achei aquilo tão belo no mundo em que vivemos, que o chefe máximo da Igreja começava por perguntar pelos outros.

Carlos Moedas confirma que pretende dar o nome Papa Francisco ao Parque Tejo. O autarca lisboeta afirma que a intenção já era antiga. A proposta de alteração do nome vai ser votada amanhã, em reunião de Câmara Municipal.

Agora ficamos a 15 minutos das 10. Vamos então ao futebol e ao intervalo. O Sporting já ganha ao Rio Ave, 1 x 0. O jogo é em Paços Ferreira.

O gol dos leões foi marcado por Gonçalo Inácio, na sequência de um canto. Com este resultado, o Sporting alarga a vantagem da eliminatória para três gols e está com presença praticamente garantida na final da Taça. A segunda parte começa dentro de momentos com o relato e análise aqui na Rádio Observador.

E agora para fechar, Laura, tempo também para notícias de âmbito local.

Começamos na Maia, o trânsito na Via Engenheiro Belmiro Mendes de Azevedo vai estar interrompido a partir de hoje até 29 de abril, em causa uma intervenção na rede de saneamento. O sistema de bilhética Andante vai ficar disponível na Linha do Vouga, entre Espinho Vouga e Pinheiro de Bemposta, em Oliveira de Azeméis, a partir do dia 1 de maio. De acordo com o comunicado divulgado no site do Andante, a integração da Linha do Vouga no sistema vai permitir viagens mais simples e econômicas. Oeiras recebe amanhã uma conferência sobre a mobilidade inteligente. A iniciativa vai decorrer no Auditório Municipal Ruy do Carvalho, em Carnaxide. Vão fazer parte dos painéis de conversa vários líderes políticos e empresariais. A sessão de abertura está marcada para às 10h. Almada vai receber um espetáculo de marionetas. O espetáculo Polipo acontece nos dias 3 e 4 de maio, no Teatro Municipal Joaquim Benite. As sessões decorrem aos sábados, às 16h, e aos domingos, às 11h. Os bilhetes já estão disponíveis. Na Bajouca, em Leiria, a Associação Bajuquense para o Desenvolvimento vai promover uma ação de limpeza no Parque Natural do Pisão. A iniciativa está marcada para a próxima sexta-feira, a partir das 08:30h. Está aberta à população. Fechamos em Alcobaça, que vai receber a iniciativa Caminhar em Liberdade no próximo dia 25 de abril. O percurso vai ter uma extensão de 7 km. A concentração está agendada para às 10h. O início e o final da partida vão ter lugar frente ao Mosteiro de Alcobaça, na Praça 25 de Abril.

Laura Figueiredo volta quando terminar este encontro a contar para a segunda mão da meia final entre Rio Ave e também o Sporting. Então até já.

Até já.

A seguir temos a análise do Augusto Inácio e também do João Castro em relação a esta primeira parte, onde para João o Sporting parte em vantagem por 1 x 0.