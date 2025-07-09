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Da nacionalidade. Jornal das 9, com edição da Laura Figueiredo. E Laura, o Presidente da República recusa comentar o encerramento das urgências obstétricas na Península de Setúbal.

Prefere esperar pelas explicações da Ministra da Saúde. Marcelo Rebelo de Sousa marcou presença esta tarde na entrega dos Prémios Gulbenkian para a Humanidade em 2025, uma cerimónia acompanhada pela jornalista do Observador, Matilde Malva Sabino, agora em direto. Matilde, boa noite. O que disse o presidente da República no final da cerimónia sobre as mais recentes polémicas no setor da saúde?

O presidente da República remete os esclarecimentos sobre a saúde para o governo, mais concretamente para a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que falou esta noite ao país. Marcelo sublinha que não está disposto a comentar situações específicas e diz que a única preocupação que tem e aquela que interessa aos portugueses é saber quais é que são as políticas previstas para o Executivo de Montenegro para a saúde nos próximos quatro anos, nomeadamente para o Serviço Nacional de Saúde, tendo também em conta que já estava uma política em marcha e que foi interrompida pelas eleições que nós tivemos este ano. Marcelo não diz se apoia ou não a Ministra da Saúde, apenas faz alusão a um caso em que mostrou apoio a um ministro que ainda estava a começar a dar provas e diz que é aquilo que vai fazer também com Ana Paula Martins. Marcelo Rebelo de Sousa sublinha realmente que o importante é saber quais é que são as metas para a saúde para os próximos quatro anos. Foram declarações ditas esta tarde à margem da entrega da cerimónia do Prémio Gulbenkian para a Humanidade, uma cerimónia que também contou com a presença da antiga chanceler alemã Angela Merkel.

Matilde Malva Sabino, jornalista do Observador, em direto a partir da Gulbenkian com as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa.

E foi demitido o diretor clínico do Hospital de Santa Maria, Rui Tato Marinho, na sequência da auditoria ao caso das cirurgias extra, que deram a ganhar cerca de €700 mil em 22 dias de trabalho fora do turno, ao dermatologista Miguel Alpalhão.

A notícia é avançada pela CNN Portugal, confirmada ao Observador pelo próprio diretor clínico demitido. A exoneração foi pedida na semana passada por Carlos Martins, presidente do Conselho de Administração. Ana Isabel Gouveia Lopes, a atual diretora do Serviço de Pediatria do Hospital Santa Maria, foi convidada para o lugar, uma médica envolvida no caso das gêmeas luso-brasileiras. A Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, já deu luz verde à admissão de Rui Tato Marinho e à nomeação de Ana Isabel Gouveia Lopes.

E Laura, afinal, já não vão encerrar as três urgências de obstetrícia e ginecologia na Península de Setúbal.

Nem em simultâneo esta noite, nem no fim de semana. É o que confirmam as unidades hospitalares do Barreiro, Almada e Setúbal ao Observador. Se ao início do dia se previa no portal do SNS o encerramento destes serviços a partir das 20h, a situação mudou entretanto. Ao Observador, a ULS de Setúbal garante que a urgência vai assegurar o atendimento esta noite como serviço de referência acessível através do CODU e do INEM. No caso do Hospital Garcia de Orta, em Almada, ao Observador, esta ULS confirma o fecho no sábado, dia 12, às 08h30, mas refere que a urgência de ginecologia e obstetrícia vai reabrir na segunda-feira às 08h30 e mantém-se aberta até ao dia 17. Entrevistado aqui na Rádio Observador, Diogo Aires de Campos, diretor do departamento destas especialidades no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, considera que há dois caminhos para resolver os constrangimentos e o fecho de urgências: pagar melhor aos médicos ou concentrar urgências.

Não conseguimos ter todos estes postos de urgência abertos aqui à volta da região de Lisboa. Não é possível. E se encontrar outra solução em que se torna o SNS muito mais atrativo, se calhar conseguimos recuperar algumas pessoas da medicina privada para o SNS. Há dois caminhos: há esse e há de facto a concentração de urgências. Essa concentração vai ser necessária. Vai ser necessária na Península de Setúbal, provavelmente vai ser necessária aqui também a norte de Lisboa. Não estou a ver outra forma de conseguirmos colmatar os défices que temos nas escalas das urgências.

Depois de mais de três anos de crise nas urgências de obstetrícia e ginecologia, Aires de Campos considera que não houve uma evolução positiva neste setor. Acredita ainda que sem o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, que referencia as utentes, a situação seria ainda pior.

E a Força Aérea Portuguesa vai disponibilizar a partir de amanhã um meio aéreo adicional para emergência médica, que pode ser acionado 24 horas por dia.

O anúncio feito por Nuno Melo e significa isto que passa a haver quatro aeronaves disponíveis para socorro, duas delas em prontidão 24 horas por dia. Aos jornalistas esta tarde, o ministro lembra que sem estes meios adicionais, a resposta nem sempre está garantida.

Por que a Força Aérea está a salvar vidas utilizando helicópteros e utilizando aviões? Porque em algum momento, na nossa democracia, os ditos meios que o mercado disponibiliza não estavam lá. E, portanto, tínhamos duas alternativas: ou não havia emergência médica por esta via ou, através desta alternativa, assegurava-se que vidas eram salvas através da Força Aérea.

O Ministro da Defesa realça ainda que no que toca a heliportos hospitalares, nos quais alguns helicópteros não conseguem aterrar, o problema não é dos helicópteros, mas sim das infraestruturas, que diz Nuno Melo que a seu tempo terão que ser dimensionadas para ações de emergência que podem bem ser necessárias. O ministro lembra que se Portugal tiver uma catástrofe, os transportes têm que ser feitos em helicópteros pesados e não em helicópteros ligeiros.

E Luís Marques Mendes elogia o sinal de abertura e equilíbrio do governo ao aceitar adiar para setembro a votação final da Lei da Nacionalidade e até lá abrir um período de audições.

Depois de ontem ter chamado a atenção para possíveis inconstitucionalidades na Lei da Nacionalidade, hoje o candidato presidencial mostrou-se satisfeito com a decisão do Executivo. Diz Marques Mendes que assim há mais tempo para uma legislação com conta, peso e medida. Nova Unidade de Estrangeiros e Fronteiras da PSP e as mudanças à Lei de Estrangeiros também são adiadas.

E com seis minutos para lá das 21h, Laura, vamos às notícias de âmbito local.

A Câmara de Santarém investiu €300 mil na requalificação do Aeródromo Municipal. Com estas obras, o município diz que reforçou o papel estratégico no combate a incêndios florestais. O aeródromo está agora equipado com dois aviões bombardeiros médios e um helicóptero ligeiro. O vereador do PSD da Câmara de Matosinhos critica a presidente da autarquia, Luísa Salgueiro, por em oito anos nada ter feito para resolver a poluição nas praias do concelho. Já a autarca diz que tem desenvolvido um trabalho intenso na melhoria da qualidade da água balnear. Isto depois da Agência Portuguesa do Ambiente ter detetado bactérias perigosas para a saúde pública nas praias do concelho pela terceira vez este ano. O programa Habita Almada entregou 12 apartamentos em regime de arrendamento apoiado a famílias do concelho. As casas fazem parte de um edifício que estava devoluto desde 2013 e que foi agora reabilitado. As famílias foram selecionadas com base em necessidades específicas, como pessoas com mobilidade reduzida ou crianças com necessidades educativas especiais. Em Agualva-Cacém, em Sintra, vai ser inaugurada a Casa da Economia Circular na próxima quinta-feira. É uma iniciativa da Youth Coop, cooperativa para o desenvolvimento e cidadania. O espaço vai contar com oficinas criativas e projetos que promovam a redução de resíduos, a reutilização de materiais e a mobilidade sustentável. Em Porto de Mós, a partir de domingo, vão existir espetáculos nas serras do concelho. A iniciativa é promovida pela autarquia em parceria com o Festival Cister Música, que quer proporcionar experiências artísticas acessíveis a todos. Os concertos têm entrada livre e começam às 17h. Em São João da Madeira, o Museu do Calçado vai receber a exposição Terra Inesgotável até dia 19 de outubro. Esta apresentação tem como objetivo mostrar a riqueza do património têxtil artesanal em Portugal através do design do calçado.

E é assim que fechamos este jornal das 21h.