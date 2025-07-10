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Edição das 9, Laura Figueiredo. A começar com o ministro das Infraestruturas. Reforça que caso as propostas do privado não vão ao encontro das expectativas, a venda dos 49,9% da TAP pode ser revertida.

Em entrevista à RTP, Miguel Pinto Luz reitera que a transportadora aérea só poderá crescer com o envolvimento dos privados. Ainda assim, o ministro avisa que o negócio pode vir a ser revertido.

Claro que o governo vai tentar salvaguardar, ao mais ínfimo pormenor, todas as dimensões estratégicas, humanas, econômicas desta companhia, porque é uma companhia da qual todos temos orgulho, serve muito à economia nacional e nós queremos que continue a servir. Como? Com as garantias do hub, das rotas, da ligação à nossa diáspora, aos PALOPs. E essas dimensões, o governo não abdica. Por isso é que dissemos: nós não vendemos a TAP a qualquer preço. Mais, não temos qualquer dogma ideológico que nos prenda a uma privatização da TAP. Se for um mau negócio, se os privados não oferecerem garantias, o governo não vende a TAP.

O ministro das Infraestruturas reforça ainda que o Executivo vai ser criterioso na venda, pretendendo negociar apenas com companhias aéreas relevantes.

O governo só está disponível pra vender a TAP a um parceiro industrial, ou seja, do setor, com dimensão relevante, eu disse ali na peça. O que é dimensão relevante? Necessariamente maior do que a TAP, portanto, tenha garantias que possa escalar.

Mesmo que o negócio seja melhor no fundo.

Ainda que possa esse parceiro aparecer com um fundo. Isso já deixamos em aberto. Agora, estruturalmente, o negócio tem que ser estabelecido com parceiro da indústria. Para quê? Para haver sinergias, sinergias de rotas, de operação, de gestão da TAP. E é isso que nós procuramos.

À RTP, o ministro das Infraestruturas garante ainda que o governo quer salvaguardar todos os postos de trabalho durante as negociações de venda da TAP.

Entretanto, um ano é o prazo que o governo propõe para a conclusão das quatro etapas do processo de privatização dos 49,9% da TAP. A recuperação do capital investido é um dos principais objetivos.

No briefing do Conselho de Ministros esta tarde, Miguel Pinto Luz traçou os cinco objetivos deste negócio: recuperar montantes investidos pelo Estado, reforçar competências da aviação e rotas estratégicas, valorizar a TAP com investimento privado, manter a sede da empresa em Lisboa e ainda preservar o valor político da TAP. A privatização vai ser feita em quatro etapas, mas o governo deixa em aberto a possibilidade de reverter o negócio. Aberta está também a hipótese de haver uma maior alienação de capital da transportadora aérea, fica para uma segunda fase da privatização. Para já, espera-se a apresentação do caderno de encargos no prazo de 15 dias. Este é um decreto lei que não tem de passar pelo Parlamento, mas espera o parecer do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

E logo os partidos exigem agora mais explicações. O Chega já pediu um debate de urgência sobre a venda da TAP e considera que só assim é possível clarificar o plano do governo.

No explicador desta tarde, o deputado Carlos Barbosa reclama uma maior participação dos restantes partidos no processo de venda da TAP.

Porque achamos que não está ainda esclarecido a forma como está a ser feita e está a ser feita sem os partidos que estão na oposição e que também podem ter decisão neste processo, não estão a ser ouvidos, e que nós achamos que deve o próprio Parlamento ser ouvido sobre esta possível privatização.

Já o PS, pela deputada Marina Gonçalves, critica as declarações do primeiro-ministro e refere que o partido vai manter a posição.

E por isso, da parte do Partido Socialista, a nossa posição é muito clara. As nossas questões, obviamente, as duas dimensões que colocamos, que são diferentes também do ponto de vista de decisão política, são para nós importantes e são fundamentais nesta discussão e não temos nenhum motivo para mudar a nossa posição. Sobretudo, porque para nós a TAP é um ativo estratégico e não um poço sem fundo, como disse o prime ministro.

Do lado da Iniciativa Liberal, o deputado Jorge Miguel Teixeira acusa o governo de recuar no plano de reformas e defende que a TAP devia ser privatizada a 100%.

E nas decisões fundamentais, que são, de fato, determinantes na decisão de que tipo de Estado é que nós queremos, o governo recua, e recua tão atrás que chegou a ser menos ambicioso do que António Costa no final do seu mandato, que chegou a afirmar que estava disposto a que a TAP fosse privatizada 100%. A posição da Iniciativa Liberal a este respeito é muito clara e tem sido a mesma ao longo dos anos. A TAP é para ser privatizada a 100%.

Já pelo PSD, Alexandre Poço acredita que o início do processo de privatização da TAP é uma boa notícia para os portugueses. O social-democrata lembra que a transportadora aérea só pode crescer com investimento privado.

É uma boa notícia para os portugueses. Tem como objetivo essencial recuperar, até ao limite do possível que a negociação permita, os montantes que o Estado investiu ao longo dos últimos anos na TAP. Eu recordava aqui que o Estado está impedido de investir mais na TAP, em virtude do acordo de reestruturação da empresa com a Comissão Europeia. E nesse sentido, para que a TAP possa crescer, para que a TAP possa ser uma empresa de maior relevância no panorama aeroportuário, ela necessita de um parceiro privado.

PSD, Chega, PS e Iniciativa Liberal ouvidos esta tarde no Explicador da Rádio Observador. O Chega já avançou com o pedido de um debate de urgência para amanhã sobre a venda da transportadora aérea portuguesa.

Agora 9:05, também Luís Marques Mendes comentou o tema.

O candidato à Presidência da República preferia que fosse privatizada uma maior percentagem da TAP, no entanto, apoia a estratégia do executivo de Montenegro.

É uma decisão que já se estava à espera e que é uma decisão necessária e que é urgente

Claro que seria mais positivo, do meu ponto de vista, uma maioria do capital a ser privatizada. Mas atenção, esta é a solução possível e, portanto, não critico, pelo contrário. E por que é a solução possível? Porque esta decisão tem que ser tomada em consenso.

Marques Mendes pede ainda total transparência no processo.

Transparência é uma palavra-chave. Num processo de venda de capital da TAP, numa companhia com esta importância, numa operação que é sensível e delicada, todo o cuidado é pouco para garantir transparência, para que não haja uma suspeita.

Candidato do Blém, Luís Marques Mendes, durante uma visita ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Camarate, onde discutiu o estado atual dos bombeiros voluntários em Portugal com o presidente da Liga dos Bombeiros, António Nunes.

Edição das nove. Se as eleições autárquicas fossem hoje, Manuel Pizarro seria o novo presidente da Câmara Municipal do Porto.

Pelo menos é o que revela uma nova sondagem do Eskete para o Expresso e para a SIC, que dá vantagem ao candidato do Partido Socialista em relação a Pedro Duarte, que encabeça a coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Ainda assim, os dois partidos que lideram a tabela das sondagens quase duplicaram a intenção de votos. O PS passou de 8 para 36% e o PSD de 17,2 para 33% das intenções de voto. Em terceiro lugar, surge Miguel Corte Real, candidato do Chega, e que reúne 9% das intenções de voto. Os resultados à esquerda mostram que PCP e Bloco de Esquerda vão ter dificuldades em eleger deputados para a Assembleia Municipal, com 3% e 2% das intenções de voto, respetivamente. Mais longe ainda fica o Livre, com apenas 1%. Já no que diz respeito à abstenção, 12% dos inquiridos admitiram que no dia 12 de outubro não tencionam ir votar.

Agora são 9:08. E para fechar, Laura, tempo ainda de atualizar toda a informação de âmbito local.

No Porto, o Túnel de Ceuta vai estar fechado ao trânsito das dez da noite até às quatro da manhã desta sexta-feira para trabalhos de manutenção. Durante o condicionamento, a circulação é permitida no sentido nascente-poente na Rua de Ceuta. No Seixal, a Câmara Municipal vai apoiar a construção de creches. O executivo municipal aprovou, na reunião realizada esta quarta-feira, duas comparticipações no valor total de €400 mil para apoio ao início da construção de duas novas creches no Conselho, uma na Torre da Marinha e outra no Pinhal Conde da Cunha. Em Rio Maior, os bombeiros voluntários têm uma nova ambulância de socorro. O investimento de €75 mil contou com a ajuda da comunidade, que angariou mais de €40 mil. Aveiro aprovou hoje a abertura de um novo concurso para a reabilitação do Museu Santa Joana. De acordo com a nota deixada pela Câmara, o novo concurso tem valor base de mais de €5 milhões. Leiria vai abrir o primeiro hotel de cinco estrelas na cidade. O espaço vai nascer ao lado do percurso Polis e vai ser o primeiro da marca hotel a nascer nesta zona do país. Na Amadora, arranca a edição deste ano do Festival de Verão da Mina de Água. Os Calema são os primeiros a subir ao palco às dez da noite.

Ponto final na edição das nove, Laura Figueiredo. Volta quando for 9h30. A seguir vamos ao popup. Até já.

Até já.