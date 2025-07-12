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Bom dia. Edição das 9 com a Nadine Soares, a começar com Marques Mendes. Mostra-se a favor da privatização da TAP, no entanto, pede transparência.

O candidato presidencial defende que este processo tem de decorrer com total transparência para que não exista qualquer suspeita. Luís Marques Mendes considera que a decisão de privatizar a TAP é a mais correta.

Eu não tenho nenhuma objeção, pelo contrário, acho que é uma decisão correta e é uma decisão até muito consensual. A única coisa que me permito apenas recomendar é que este processo decorra com muita transparência, com total transparência, de forma que não haja, no final, nenhuma suspeita. Agora, a decisão está certa, a decisão está tomada no momento adequado, é na boa direção, tem consenso, agora é preciso que tudo corra com total transparência.

Declarações de Marques Mendes à margem de uma visita a Mafra. Questionado sobre as mais recentes polémicas no setor da saúde, o candidato presidencial defende que é necessário soluções e não mais demissões.

E Marcelo Rebelo de Sousa descarta o veto presidencial à privatização da TAP se o negócio for na linha daquilo que foi anunciado pelo governo.

O presidente da República considera que a proposta apresentada pelo Executivo de Luís Montenegro de privatizar a companhia aérea em 49,9% não apresenta as mesmas dificuldades que levaram à rejeição, em 2023, da operação proposta pelo governo socialista. Por isso, Marcelo Rebelo de Sousa afasta a possibilidade de vetar o diploma.

O facto de eu ter vetado o diploma socialista, que poderia haver o risco de um veto neste diploma. Ora, precisamente o diploma, daquilo que o senhor primeiro-ministro me explicou, elevou ao Conselho de Ministros, ultrapassa essas dificuldades, que era haver uma fase, já depois conhecidas as propostas todas, na base da transparência, em que poderia haver contactos, que eram contactos que levassem a um resultado que não tinha nada a ver com as fases anteriores do processo. Isso não acontece. Se for exatamente na linha daquilo que eu acabei de explicar, não há nenhuma razão para, sendo importante para o país, não deixar passar.

Declarações do presidente da República em São Tomé e Príncipe, nas comemorações dos 50 anos de independência do país.

Edição das 9. Ainda nesta visita, Marcelo Rebelo de Sousa abordou o tema das tarifas de Donald Trump e revela estar surpreendido com o timing do anúncio.

Uma vez que as negociações com a União Europeia estão a decorrer. O presidente da República destaca também que Portugal está totalmente alinhado com a posição da Comissão Europeia.

A posição de Portugal é exatamente a posição da Comissão Europeia. Não escondo que não é bom para o comércio internacional e para a economia internacional haver este tipo de anúncios nas condições em que foi feito. Não é bom. Segundo lugar, que de alguma maneira foi surpreendente, uma vez que estava em curso um processo negocial que estava a correr bem da União Europeia com os Estados Unidos.

Palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, de visita a São Tomé e Príncipe. Neste encontro esteve também Paulo Rangel, que reforça esta mesma posição. O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que Portugal está a aguardar e sem excluir nenhuma opção.

Para medir o seu alcance, convém termos uma posição final, qual será o novo quadro de relacionamento entre os Estados Unidos e a União Europeia. Evidentemente que o impacto até vai ser assimétrico, provavelmente, para alguns países terá mais impacto que para outros, dependendo dos setores que são mais ou menos afetados. Como diz a presidente da Comissão Europeia, vamos continuar as negociações e nenhuma opção está excluída. Isto é, não está excluído que se estivermos perante uma situação de escalada, como esta, por exemplo, está anunciada, que tenha que haver uma reação no sentido de reforçar os direitos aduaneiros recíprocos, portanto, uma reação de reciprocidade.

Declarações de Paulo Rangel nas comemorações dos 50 anos de independência de São Tomé e Príncipe.

E com Marques Mendes, aconselha o governo e também as empresas. Mariana Mortágua, ainda continuando aqui na política, defende uma posição forte da União Europeia perante as tarifas norte-americanas apresentadas exatamente, Nadine, por Donald Trump.

A coordenadora do Bloco de Esquerda afirma que a União Europeia tem poder para travar os gigantes norte-americanos no espaço europeu. Mariana Mortágua relembra que Donald Trump tem ameaçado a Europa com várias tarifas e que os Estados Unidos reagem com submissão às políticas norte-americanas.

Há muito tempo que Trump vem ameaçando esta política tarifária, que na verdade vai afetar muito a indústria europeia e vai afetar muito a indústria portuguesa. E aquilo que temos assistido, em vez de uma posição firme por parte da União Europeia e até do governo português, é uma tentativa de subserviência como forma de aplacar os instintos competitivos de Donald Trump.

Declarações de Mariana Mortágua de visita a Viseu. A coordenadora do Bloco de Esquerda critica ainda a aposta na economia militarizada como uma forma de fazer frente à política industrial de Donald Trump.

Isto numa altura em que von der Leyen já veio reforçar que a Europa continua disponível para negociar as tarifas de 30% impostas por Donald Trump.

Em comunicado, a presidente da Comissão Europeia confirma que está disponível para negociar um acordo com Washington antes de entrarem em vigor as tarifas anunciadas por Donald Trump. Ainda assim, von der Leyen garante que vai adotar todas as medidas para salvaguardar os interesses europeus, incluindo contramedidas proporcionais, se for necessário, isto é, tarifas de 30% à importação de produtos americanos. É a reação europeia depois de Donald Trump ter divulgado, nas redes sociais, a carta enviada à União Europeia, em que anuncia estas tarifas de 30% à importação de produtos europeus. Entram em vigor já em agosto.

Agora 09h06 com José Luís Carneiro, que acusa o Governo de instrumentalizar as leis da nacionalidade e de estrangeiros para desviar atenções dos problemas do país.

O secretário-geral do Partido Socialista acusa o Governo de evitar falar de assuntos importantes para a vida dos portugueses, como os problemas no Serviço Nacional de Saúde e habitação. Fala, por isso, de uma manobra de distração.

Aquilo que eu estou a ver é que a forma como estão a misturar tudo, nacionalidade, migrações, segurança, é uma forma de distrair as atenções das pessoas em relação àquilo que é o essencial. A saúde é uma das prioridades, a habitação é outra das prioridades, o crescimento da economia é outra das prioridades. Há aqui matérias tão vitais para a vida das pessoas que estão a passar à margem da agenda política, de prioridade política do país. Do meu ponto de vista, muitas destas manobras, infelizmente, colocam em causa o saudável funcionamento das instituições, mas esperamos que o Governo repondere até ao debate do Estado da Nação.

Declarações de José Luís Carneiro à margem da apresentação da candidatura do PS à Câmara da Figueira da Foz, encabeçada por João Paulo Rodrigues.

Vamos agora para o desporto. Vitor Gyökeres já está sob a alçada disciplinar do Sporting após ter falhado a apresentação.

É o que confirma à Agência Lusa o presidente do clube, Frederico Varandas. O avançado sueco reivindica a saída do emblema leonino. Varandas reitera a confiança de que esta situação pode ser resolvida com um fecho de mercado, uma multa pesada e um pedido de desculpa. Deixa uma garantia: "Ninguém está acima dos interesses do clube, seja ele quem for." Palavras de Frederico Varandas. O Sporting ainda não chegou a um consenso de valores sobre a possível venda do jogador. Gyökeres falhou a apresentação junto à equipa principal do Sporting em Lagos, onde vai realizar o estágio de pré-temporada e, por isso, está sob alçada disciplinar.

9h18 e agora também para fechar, Nadine, há que atualizar toda a informação de âmbito local.

O Hospital de Sintra abriu hoje o serviço de urgência básica. O novo hospital vai permitir aliviar a pressão do Hospital Amadora-Sintra. Na próxima segunda-feira, entram em funcionamento os internamentos e o bloco operatório. Em Vila do Conde, a empresa Lactugal está a ser associada à má qualidade da água do rio Onda. Os resultados da análise da Agência Portuguesa do Ambiente apontam para uma descarga de águas residuais da empresa. A má qualidade da água já tinha levado a agência a desaconselhar banhos nas praias de Angeiras Norte, em Matosinhos, e Labruge, em Vila do Conde. No Seixal, a Praia da Velha, Praia dos Barcos e Praia do Seixal já não estão interditas. A Agência Portuguesa do Ambiente e a Direção Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo dizem que já não existem substâncias nocivas para a saúde pública na água. Nas praias do concelho de Leiria, a empresa Valorges lançou a campanha Ecopraias Mais Vidro. O objetivo é aumentar as quantidades de embalagens de vidro recolhidas e encaminhadas para reciclagem durante a época balnear. A iniciativa decorre até agosto. Esta noite, o centro histórico de Santarém recebe a apresentação Namp. É um espetáculo de rua multidisciplinar e multimídia que faz parte da programação Festa das Artes de Circo. O público vai poder assistir a acrobacias aéreas, teatro e dança. Santa Maria da Feira recebe de 30 de julho a 10 de agosto a Viagem Medieval. A edição deste ano foca-se na criação do Condado da Feira de Dom Afonso V e pretende ser uma homenagem ao município. O preço dos bilhetes começa nos €5.

Nadine Soares, de volta quando forem 09h30. Até já.

Até já.

A seguir, o "Porque Sim, Não É Resposta".