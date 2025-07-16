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Jornal das nove, com edição da jornalista Laura Figueiredo. Carlos Moedas considera que os lisboetas têm de escolher entre uma visão moderada ou radical.

Um apelo feito durante a apresentação da recandidatura à Câmara Municipal de Lisboa, num evento na Estufa Fria, onde o autarca deixou algumas promessas, como um plano de segurança conjunto com o Governo para a cidade de Lisboa. O PSD vai avançar em Lisboa coligado com o CDS e a Iniciativa Liberal, mas Carlos Moedas também pisca o olho aos socialistas. António José Soares.

Um dia depois de ter anunciado uma coligação entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal para a Câmara de Lisboa, Carlos Moedas apela agora ao voto dos socialistas moderados. No discurso de recandidatura, o autarca diz que em outubro os lisboetas vão ter que fazer uma escolha simples.

Entre a moderação, a moderação de quem sonha e quem faz, e o radicalismo. O radicalismo que já conseguiu minar uma grande parte do Partido Socialista, que prejudicou o país e que agora quer trazer esse modelo falido para Lisboa. Por isso, meus amigos, eu tenho uma mensagem, e uma mensagem muito importante. Tenho uma mensagem para aqueles socialistas moderados que sabem que em mim têm um porto seguro em Lisboa. Para eles também, aqui estamos, para aqueles que são moderados, para aqueles que estão conosco e que vêm de tantos outros partidos.

Moedas aproveitou ainda a presença de Luís Montenegro na Estufa Fria para anunciar um plano de segurança conjunto com o governo para Lisboa.

A responsabilidade da segurança é do governo, é verdade. Mas por isso, em conjunto, e o senhor primeiro-ministro deu-me todo o apoio, vamos ter um plano de ação de segurança para Lisboa. Vamos ter um plano de ação em que vamos ter mais polícia em Lisboa. O governo não nos vai falhar. Vamos conseguir. Em que vamos ter mais gente, em que vamos ter, pela primeira vez, guardas noturnos, em que vamos continuar a pôr câmaras de videoproteção e continuaremos a investir no policiamento comunitário.

O agora recandidato à Câmara Municipal de Lisboa deu os parabéns ao primeiro-ministro pelo trabalho que tem feito na imigração e promete não tolerar quem faz da imigração ilegal um negócio. Já na área da habitação, Carlos Moedas anuncia a criação de novos bairros lisboetas.

Do Vale de Santo António, 2400 novas casas, oito hectares de parque verde. O Vale de Chelas, que se vai traduzir em 2000 novas casas, 65 hectares de espaços verdes, os 10 hectares do Casal do Pinto, os seis hectares da Quinta do Ferro, que já estamos a construir.

Ainda nesta área, Carlos Moedas promete criar projetos de habitação dedicados aos mais jovens nos bairros históricos da capital.

O jornalista António José Soares com algumas das ideias do discurso de recandidatura de Carlos Moedas à Câmara Municipal de Lisboa. O acordo de coligação entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal na capital para as autárquicas vai ser formalizado na próxima semana. A Procuradoria-Geral da República confirma a abertura de um inquérito sobre o processo de demolição de casas precárias no bairro do Talude Militar, em Loures.

A abertura do inquérito surge depois de a autora da Lei de Bases da Habitação, Helena Roseta, ter dito que ia avançar com uma denúncia ao Ministério Público contra a Câmara de Loures por abuso de poder nas operações de demolição de casas precárias no bairro do Talude Militar. A autarquia socialista de Loures iniciou na segunda-feira uma operação de demolição de 64 habitações precárias, onde vivem mais de 160 pessoas. Uma operação que foi, entretanto, interrompida por uma providência cautelar interposta por uma advogada em representação de 14 moradores do bairro.

O ministro da Presidência reitera que o país precisa de imigração regulada com controle e equilíbrio.

Nas Caldas da Rainha, à margem da inauguração da sede de campanha do candidato da AD à Câmara local, e depois de aprovada a nova Lei de Estrangeiros, o ministro da Presidência fala numa alteração importante. António Leitão Amaro diz que o país precisava de respostas há algum tempo.

Hoje foi dado mais um passo muito importante num caminho que começou há um ano, de mudar a política de imigração, que agora é uma imigração regulada, com controle, mas sempre com humanismo e equilíbrio. Nós dizíamos já há um ano, e tentamos, o país precisava ter uma polícia de fronteiras. A polícia de fronteiras na PSP foi hoje criada. O país precisava também regular e controlar alguns fluxos migratórios. Precisava de orientar a sua imigração para uma imigração mais qualificada. E isto é necessário não apenas para controlarmos a imigração, mas para recebermos e acolhermos melhor quem chega.

O ministro da Presidência deixou ainda críticas aos partidos de esquerda.

Eu creio que é um sinal de que há uma boa parte da esquerda que ainda não percebeu o que aconteceu, ainda não percebeu o erro das suas políticas de portas escancaradas no passado. Ainda tem um caminho para se encontrar com uma política que respeite verdadeiramente a dignidade de quem chega, que não estava a ser bem tratada com a política anterior, que deixou as portas escancaradas, que destruiu o SEF. E há uma parte dessa esquerda que ainda precisa de perceber o que aconteceu no país e o que fez ao país com a sua política de imigração descontrolada.

Declarações de António Leitão Amaro, ministro da Presidência, nas Caldas da Rainha. As alterações ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional tinham já sido aprovadas na Comissão de Assuntos Constitucionais no dia 11, com votos contra da esquerda, que alegou atropelos à lei pela falta de pareceres obrigatórios.

O Livre vai pedir uma audiência ao Presidente da República sobre a nova Lei de Estrangeiros por considerar que está mal feita e não deve ser promulgada.

O anúncio feito pela líder parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes, na Assembleia da República. A deputada condena os atropelos democráticos criados pelo Executivo da AD e diz que o objetivo passa por fazer ver a Marcelo Rebelo de Sousa como é que o processo legislativo decorreu no Parlamento.

O habituem-se do deputado Hugo Soares é completamente inadmissível. Nós nunca nos vamos habituar aos atropelos democráticos e por isso vamos solicitar uma audiência ao senhor presidente da República para fazer ver ao senhor presidente da República como é que foi este processo legislativo dentro da Assembleia da República e, portanto, que esta lei está

Feita mal logo de partida e, portanto, que não deve ser promulgada. Deve, sim, voltar à Assembleia da República para que possa ser verdadeiramente discutida como uma lei desta importância deve ser.

Isabel Mendes Lopes sublinha que a lei tem de ser mais discutida junto dos outros grupos parlamentares. Horas antes deste anúncio, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, também fez saber que o partido vai pedir uma audiência com Marcelo Rebelo de Sousa para apelar ao veto das alterações aprovadas no Parlamento à Lei de Estrangeiros.

Laura, a esta hora há dois incêndios ativos que estão a mobilizar algumas dezenas de bombeiros.

Em Vila Real, cerca de 350 operacionais continuam a combater um incêndio de origem florestal na freguesia de Souto Maior. Estão agora apoiados por um meio aéreo. Já na Pampilhosa da Serra, em Coimbra, o incêndio que começou perto das 18h entrou há pouco em fase de conclusão. Ainda assim, no local estão ainda 160 bombeiros, apoiados por mais de 40 veículos e um meio aéreo.

É, de resto, uma notícia que vamos continuar a acompanhar a pari passo aqui na Rádio Observador. Nove horas, sete minutos. Laura Figueiredo, é tempo de olharmos para as notícias de âmbito local.

Em Santarém, a urgência de obstetrícia do Hospital do Conselho vai estar fechada durante quatro dias, uma indicação confirmada pelo portal do SNS. Os constrangimentos começam na sexta-feira, continuam no domingo, segunda e terça-feira. A Marina de Oeiras é certificada pelo Fórum Oceânus como estação náutica de referência nacional. A estação integra agora a rede de estações náuticas de Portugal como produto estruturante da oferta turística náutica local e ponto de encontro entre operadores, clubes, escolas e entidades públicas. Em Vila Nova de Gaia, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto disponibiliza um serviço gratuito para o Festival Marés Vivas. Trata-se de uma ligação entre a Trindade, no Porto, e a Madalena, em Gaia. O serviço está disponível a partir de sexta-feira e até domingo. Aveiro recebe a 10ª edição do Festival dos Canais entre 16 e 20 de julho. O evento conta com música, teatro, dança, novo circo, gastronomia, atividades para crianças e também a estreia de um espetáculo aéreo. A entrada é gratuita. No Seixal, o cais fluvial volta a receber um parque de diversões aquáticas. O Splash Seixal 2025 abriu hoje, vai funcionar até 24 de agosto. O município da Batalha recebe o projeto Estações Efémeras, que tem como objetivo promover o património natural, a identidade cultural local e a defesa do ambiente através de espetáculos. A iniciativa acontece na aldeia Pia do Urso entre 22 de julho e 3 de agosto. A entrada é gratuita.

Notícia de fecho no jornal das 21h da Rádio Observador, teve edição da jornalista Laura Figueiredo.