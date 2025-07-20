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São 9 horas. Edição das 9 com Miguel Gato. Em destaque, Miguel Albuquerque, ao lado de Luís Montenegro, anuncia um projeto de revisão constitucional para a Madeira.

O presidente regional da Região da Madeira entende que os madeirenses estão fartos de ser renegados pela República, mas diz que confia em Luís Montenegro para alterar a situação. São declarações de Miguel Albuquerque durante este domingo, na habitual festa do PSD no arquipélago da Madeira, na Herdade de Chão da Lagoa.

Vou liderar um grupo de trabalho para apresentar um projeto de revisão constitucional para finalmente a Madeira ter direito a um futuro de liberdade e desenvolvimento. A Constituição, as decisões do Tribunal Constitucional e um conjunto de palerrices da lei da República só servem para bloquear o nosso desenvolvimento. Agora é tempo do nosso primeiro-ministro, o nosso presidente, uma terra social-democrata, ser tratada como deve. Somos portugueses de primeira, a República tem que assumir as suas responsabilidades para com a nossa região.

Miguel Albuquerque, num som captado pela RTP, pede que a República passe das ações para os atos. Da parte do primeiro-ministro, foi dirigida a Miguel Albuquerque a promessa de trabalho numa nova lei de finanças regionais e também o fim da construção do Hospital Universitário do Funchal.

E o primeiro-ministro aproveitou o discurso esta tarde na Madeira para criticar quem procura perturbar o trabalho do governo.

Foi a expressão utilizada por Luís Montenegro, o líder do governo da AD, diz que o Executivo quer resolver os problemas das pessoas sem ligar ao ruído vindo da oposição.

Nós sabemos as dificuldades que as pessoas sentem, mas nós estamos no governo para resolver problemas. Nós não estamos no governo para nos distrairmos com aquilo que os outros andam a dizer, com aquilo que os outros andam permanentemente a tentar descobrir como perturbações, como fantasmas nas vidas de todos nós. Nós não temos fantasmas no nosso governo. Nós temos pessoas, nós temos problemas que queremos resolver.

Luís Montenegro, que rejeita eleitoralismos da AD em vésperas de eleições autárquicas marcadas para outubro. O primeiro-ministro considera que a oposição devia elogiar, sim, medidas como o suplemento solidário para idosos, que foi anunciado pelo governo no debate do Estado da Nação. Já sobre o tema da imigração, Luís Montenegro acusa a oposição de não ter noção da realidade.

Para termos uma economia pujante, precisamos de ter bons recursos humanos. Precisamos de reter aqui os nossos jovens mais talentosos e precisamos também de atrair e integrar bem os nossos imigrantes. E quando os outros olham para nós e veem que uma política de regulação e dignificação da imigração, para eles, significa ódio, eles não sabem a realidade que têm pela frente. E aqueles que não sabem a realidade que têm pela frente, mostram que não estão ao nível de ter responsabilidades de governo em Portugal.

É a resposta do primeiro-ministro às críticas, por exemplo, de José Luís Carneiro, que hoje assina um artigo no jornal Público a acusar o Executivo da AD de se colar à agenda do Chega, em vez de se focar nos problemas da saúde e também da habitação. Críticas semelhantes vindas do Livre, do Bloco de Esquerda e do PAN, também feitas neste domingo, mas na apresentação da candidatura conjunta destes três partidos à autarquia de Cascais, acusam o governo de aplicar uma política de divisão.

O PCP vai propor uma audiência ao presidente da República para discutir a situação do país.

Que, segundo o secretário-geral do partido, está preso por arames. Paulo Raimundo quer respostas do governo, por exemplo, a começar na habitação.

A gente está perante uma situação, um drama, que é o drama da habitação, é um drama. Se formos pela lei, há muita gente a incumprir a lei. Nós não resolvemos o problema da habitação com o governo a continuar a apoiar, dar benesses, apoios, dinheiro àqueles que nos trouxeram à situação que temos hoje, que é a banca e os fundos imobiliários. Você já viu que todas as medidas para a habitação do governo têm sempre como intermediário a banca e os fundos imobiliários. A gente não vai lá, isso não vale a pena. E a segunda, ou há uma dinâmica forte de habitação, de uma política pública, da habitação pública, ou então a gente não sabe.

Declarações do secretário-geral do PCP à margem de uma reunião da Juventude Comunista Portuguesa, que aconteceu no Seixal, no distrito de Setúbal. Paulo Raimundo realça que nenhum município consegue resolver sozinho os problemas da habitação e lembra, por exemplo, o caso da demolição de barracas no Conselho de Loures. O secretário-geral comunista diz que é urgente que exista uma resposta pública à nível nacional, não só no setor da habitação, mas também na saúde.

Uma carta aberta de antigos dirigentes do PAN pede uma avaliação da atual direção. Acusam Inês Sousa Real de se desviar dos valores fundadores do partido.

Em causa uma carta com 35 signatários, entre os quais a antiga deputada Bebiana Cunha, mas também outros ex-dirigentes do PAN. Os subscritores acusam a atual direção de tomar decisões contrárias à génese e aos princípios do partido. Escrevem que Inês Sousa Real apenas está a assentar numa lógica de mera sobrevivência política. Os signatários apontam também para uma falta de estratégia coerente para as eleições autárquicas, sem linha ideológica definida. O PAN, que por exemplo, na autarquia de Sintra, vai avançar com o PSD e com a Iniciativa Liberal e com estes dois partidos, juntamente com o CDS, no Conselho de Faro. Ontem, Inês Sousa Real foi confrontada com as demissões internas recentes no partido. A porta-voz do PAN considera que são pessoas que não estavam comprometidas com o projeto do partido.

Agora 9:07. Vamos então para o plano internacional. Pelo menos 82 pessoas morreram este domingo na Faixa de Gaza enquanto esperavam por ajuda humanitária.

São dados do escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. A instituição diz que as famílias em Gaza estão a enfrentar uma fome catastrófica e que as crianças estão a morrer à espera de ajuda humanitária. Nas últimas 24 horas, cerca de 130 pessoas foram mortas e quase 500 ficaram feridas depois de ataques israelitas no enclave, 92 delas enquanto esperavam por comida. Durante o dia, o Papa Leão XIV voltou a apelar ao fim da guerra em Gaza. Considera este conflito uma barbaridade. Depois de rezar a oração do Ângelus este domingo, o Papa pediu à comunidade internacional para respeitar o direito humanitário.

São agora 9h07. A Rússia diz estar aberta, Miguel, à paz na Ucrânia, mas insiste na importância de alcançar os objetivos do país no conflito.

Uma garantia do porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, que diz que os objetivos da Rússia continuam os mesmos desde o início da guerra e continuam a ser essenciais para a Rússia. Este foi o anúncio feito à televisão estatal russa depois de Donald Trump impor um prazo de 50 dias para um cessar-fogo na Ucrânia. Dmitri Peskov volta a rejeitar as acusações de Kiev e dos aliados de que Moscovo estará a bloquear um processo de paz. O Kremlin defende que qualquer acordo deve incluir a retirada da Ucrânia das quatro regiões que a Rússia anexou. Exige ainda à Rússia que a Ucrânia renuncie à adesão à NATO e aceite limites rigorosos nas Forças Armadas. Exigências que são rejeitadas tanto pelo governo ucraniano como pelos aliados ocidentais.

A edição das 9h com o Miguel Gato. E para fechar, falta atualizar toda a informação de âmbito local.

Em Cascais, um homem de 53 anos morreu durante uma prova de natação de 10 km. A vítima, de nacionalidade espanhola, sofreu uma paragem cardiorrespiratória e foi resgatado. Este homem, já em estado crítico, chegou a ser encaminhado para uma unidade hospitalar, onde acabou por morrer. Em Arouca, um motociclista ficou gravemente ferido depois de se despistar. A vítima foi assistida no local por equipas de emergência dos Bombeiros Voluntários de Fajões. O motociclista foi transportado para a ULS Douro e Vouga, em Santa Maria da Feira. As causas do acidente estão a ser investigadas. As maternidades de Almada e Barreiro vão manter a rotatividade até ao final do ano. Uma informação avançada pelos deputados do PS do círculo eleitoral de Setúbal. Alcobaça vai acolher a nona etapa da Volta a Portugal em Bicicleta. A partida acontece entre os dias 6 e 17 de agosto, no Panorama Multiusos. A Volta a Portugal conta com a participação de 15 equipas. Em Porto de Mós, as festas de São Pedro doaram mais de 1500 refeições solidárias, uma iniciativa da Associação Rodas de Aço Motor Clube para combater o desperdício alimentar. Fechamos no Porto, onde vai haver cinema ao ar livre, entrada gratuita. O Cinema Fora do Sítio está de regresso à cidade entre os dias 1 e 30 de agosto, ou seja, durante todo o mês. Em cartaz estão títulos como "Missão Impossível" e "Lilo & Stitch". As sessões acontecem em vários jardins e praças da cidade do Porto.

Miguel Gato, de volta às 9:30. Até já.

Até já.

Até já.