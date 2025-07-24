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Setembro. Jornal das 9, na Rádio Observador, a edição é do António José Soares. Mariana Vieira da Silva defende que o PS apenas deve conversar com o Governo depois de ver o orçamento.

A antiga ministra do Executivo de António Costa esteve no programa "Vichy e Soaz", da Rádio Observador. A vice-presidente da bancada socialista avisa o Governo que não pode excluir o PS de todas as discussões sobre políticas públicas, mas defende que os socialistas devem ver o orçamento antes de falar com o Executivo.

Neste momento, o Partido Socialista deve ser muito claro sobre só conversar sobre o orçamento depois de ver o orçamento. Por vários motivos, também políticos, porque nós teremos um orçamento a ser entregue no último dia de uma campanha eleitoral, com tudo o que isso pode significar. Mas aquilo que aconteceu há um ano, que é uma tentativa de negociar previamente o orçamento, o que foi negativo para o país, foi muito negativo para o Partido Socialista e, portanto, as negociações podem e devem ser feitas em sede de especialidade, porque é esse o quadro político em que vivemos. Não existe nenhum acordo de incidência parlamentar, não há nenhuma necessidade de fazer isso.

Mariana Vieira da Silva, vice-presidente da bancada socialista, no programa "Vichy e Soaz", da Rádio Observador.

E que já está disponível em podcast. Pode ouvir no site do Observador e em todas as plataformas. Marcelo Rebelo de Sousa enviou a Lei de Estrangeiros para o Tribunal Constitucional e não poupa nas críticas ao Governo e ao Chega.

Para o Presidente da República, trata-se de um diploma feito à pressa, sem audições constitucionais, sejam elas obrigatórias ou não, e que podem promover a discriminação. O chefe de Estado lembra que há várias instituições jurídicas que têm de ser ouvidas nesta matéria e ataca conceitos da lei proposta pelo Governo que violam o princípio constitucional da segurança jurídica. Uma das maiores preocupações de Marcelo Rebelo de Sousa vai para o reagrupamento familiar.

E António, o Governo vai avançar com alterações à lei da greve.

A Ministra do Trabalho e da Segurança Social apresentou algumas dessas mudanças à legislação laboral em sede de concertação social. Maria do Rosário Ramalho afirma que o Executivo quer deixar mais claros os critérios para os serviços mínimos durante as greves.

A proposta do Governo nessa matéria é ser um pouco mais exigente quanto à definição e ao modo de definição dos serviços mínimos, mas sem beliscar o direito à greve, apenas tornando mais facilmente compatível com outros direitos fundamentais igualmente relevantes, como o direito de acesso à saúde, o direito ao trabalho, o direito a circular, etc. Mas o direito fundamental à greve permanece, como é óbvio, intocado.

Declarações de Maria do Rosário Ramalho, depois dos encontros com os parceiros sociais. Estes serviços mínimos nas greves podem incluir o funcionamento de creches e lares de idosos. A ministra adianta ainda que o Governo vai avançar com a possibilidade de compra de dias de férias. A opção em análise é a aquisição de dois dias antes e depois do período de férias, com perda de retribuição, mas sem perda de mais nenhuma regalia ao direito associado.

E António, esta tarde em Penafiel, um autocarro despistou-se e abalroou quatro carros.

O acidente provocou sete feridos, informou ao Observador fonte oficial dos Bombeiros Voluntários da cidade. De acordo com a mesma fonte, cinco destes feridos, o motorista do autocarro e os ocupantes dos carros, foram transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, e dois foram assistidos no local. Para este local ainda foram destacados os bombeiros de Penafiel, a GNR e o INEM de Vale de Sousa. Os trabalhos de limpeza da estrada estão neste momento a ser concluídos.

Luís Marques Mendes considera arrepiante a situação na Faixa de Gaza e condena o silêncio do Ocidente, sobretudo na Europa.

São declarações aos jornalistas à margem de uma visita ao Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança. O candidato à Presidência da República diz que a Europa tem um comportamento hipócrita face a uma situação que considera ser preocupante.

Acho que aquilo que acontece em Gaza é, em primeiro lugar, arrepiante do ponto de vista humanitário. E aquilo que é a resposta do Ocidente e sobretudo da Europa, é absolutamente inaceitável. O silêncio do Ocidente e sobretudo da Europa é absolutamente inaceitável. Mais ainda, acho que a Europa tem aqui um comportamento de enorme hipocrisia, porque a Europa, e bem, sempre criticou a Rússia pelos ataques a civis na Ucrânia e agora não tem uma palavra forte relativamente a Israel, que está também a atacar civis na Faixa de Gaza. Não pode haver dois pesos e duas medidas.

Luís Marques Mendes considera que tanto a Europa como Portugal devem agir rapidamente e dizer a Israel que há barreiras que estão a ser ultrapassadas e que os direitos humanos têm de ser repostos na Faixa de Gaza.

A França vai reconhecer o Estado da Palestina na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro.

O anúncio foi feito por Emmanuel Macron num longo comunicado publicado nas redes sociais. O presidente francês escreveu que a paz é possível e que não há outra alternativa. A necessidade urgente hoje é que a guerra em Gaza termine e que a população civil esteja em segurança, escreve Emmanuel Macron nesta publicação. A carta endereçada ao líder palestiniano Mahmoud Abbas termina com uma pequena mensagem escrita à mão pelo presidente francês, em que expressa o seu compromisso com a paz e a segurança.

No futebol, já terminaram os jogos de Sporting de Braga e Santa Clara nas competições europeias.

Na Liga Europa, a equipa bracarense empatou a zero frente ao Levski Sofia, da Bulgária. Já o Santa Clara, na Liga Conferência, perdeu frente ao Varazdin, da Croácia, por 2-1. As equipas lusas ainda vão disputar a segunda mão destas eliminatórias. Os jogos estão marcados para a próxima quinta-feira.

Numa altura em que passam agora seis minutos das 9h, tempo ainda para atualizar as notícias de âmbito local.

Começamos na Marinha Grande. Uma loja na Avenida Vítor Gallo voltou a ser atacada por disparos. Foi a segunda vez em quatro meses. De acordo com uma fonte da PSP de Leiria, os indivíduos que dispararam estavam dentro de um carro, acabaram por fugir e não foram registados feridos. A PSP deteve dois homens suspeitos de tráfico de droga no bairro Pinheiro Torres, no Porto. Foram apreendidas mais de 300 doses de cocaína e quase 900 de heroína e cerca de 40 de haxixe. Os suspeitos foram hoje presentes às autoridades judiciárias. Em Oeiras, o trânsito vai estar condicionado amanhã na Avenida Pierre de Coubertin. Os constrangimentos devem-se à realização do Troféu Cinco Violinos durante a tarde. Um evento organizado pelo Sporting Clube de Portugal conta com a apresentação da equipa principal aos sócios e um jogo frente ao Vila Real CF. O trânsito vai estar cortado na segunda-feira no Barreiro, na Rua Dez, na Cidade do Sol. Durante oito dias vão ser feitas pavimentações na estrada para melhorar a circulação automóvel. A Trofa Saúde comprou o Hospital Fernando Pessoa, em Gondomar, no distrito do Porto. Em comunicado, o grupo diz que a aquisição trata-se de uma estratégia de expansão da rede, tem como objetivo aumentar a acessibilidade a cuidados de saúde, ampliar a cobertura geográfica e consolidar o compromisso com a investigação científica. Santa Maria da Feira recebe mais uma edição da Feira Medieval. De acordo com a organização do evento, esta é a maior feira da Europa. Acontece entre os dias 30 de julho e 10 de agosto. Conta com torneios de cavaleiros, desfiles temáticos, música e dança.

Eu comprovo, vale muito a pena. É lá perto da minha terra, da minha zona.

Então, já fiquei com o bichinho para dar lá um pulo.

Fica aqui o convite aos nossos ouvintes, porque vale mesmo a pena. São dias para aproveitar e é como disseste, a maior feira da Europa. Fica por aqui o Jornal das 9h, edição do António José Soares. Até já, António.

Até já, João.